09.05.2017 09:46  Выпуск CoreBoot 4.6

Состоялся релиз проекта CoreBoot 4.6, в рамках которого разрабатывается свободная альтернатива проприетарным прошивкам и BIOS. В создании новой версии приняло участие более 120 разработчиков, которые подготовили 1708 изменений. Основные новшества: Продолжается работа по сокращению зависимости от бинарных прошивок и проприетарных компонентов. CoreBoot пытается заменить закрытые компоненты прошивок на свободные реализации, что не всегда возможно. Например, прошивки Intel ME, AMD PSP и микрокод верифицируются по цифровой подписи. Для Intel ME удалось найти обходной вариант, позволяющий запустить сокращённый вариант прошивки, сводящий функциональность и возможности Intel ME к минимуму, необходимому для работы системы. Для чистки прошивки использован инструментарий me_cleaner, который удаляет все разделы прошивки, кроме базового FTPR. В итоге размер загружаемых в Intel ME данных удалось сократить с 5 Мб до 80 Кб. Решение работает на системах Intel от Nehalem до Skylake;

Представлен новый обработчик (payload) cbui, построенный с использованием графической библиотеки nuklear и позволяющий создавать интерфейсы взаимодействия с пользователем, управляемые при помощи клавиатуры и мыши. До свежих выпусков обновлены обработчики SeaBIOS, FiLO и iPXE. Во всех обработчиках для загрузки теперь по умолчанию используется HTTPS. Для упрощения разработки собственных обработчиков проектом развивается библиотека libpayload, которая была расширена в рамках подготовки к замене старого обработчика nvramcui;

Обновлён сборочный инструментарий, осуществлён переход с GCC 5.3.0 на GCC 6.3.0. Обновлены версии GMP, MPFR, Binutils, GDB, IASL и Clang;

CoreBoot теперь может использоваться совместно с реализацией UEFI от проекта Tianocore EDK2, но данная возможность пока не интегрирована в систему сборки, так как EDK2 поддерживает сборку с использованием GCC 4.8 (coreboot использует GCC 6.3.0) и наблюдаются отдельные проблемы с совместимостью (интеграцию планируется обеспечить до конца лета);

Продолжено развитие отладочной консоли cbmem: обеспечено сохранение состояния консоли между перезагрузками и добавлена возможность работы с консолью на поздних стадиях инициализации. Для ядра Linux разработан специальный драйвер, который позволяет обойтись без старой утилиты cbmem для чтения данных из области cbmem;

Представлена новая утилита blobtool, которая пока используется для генерации конфигурации контроллеров Gigabit Ethernet на некоторых старых материнских платах, но может быть применима для компиляции/декомпиляции любых других бинарных данных на основе заданной спецификации;

В инструментарий добавлена поддержка разработки компонентов на языке Ada;

В код для прямого взаимодействия с графической подсистемой добавлена поддержка EDID;

Решены проблемы с инициализацией памяти на платформах sandybridge и ivybridge, а также добавлена поддержка дополнительных модулей ОЗУ;

Расширена поддержка оборудования. Добавлена поддержка контроллера roda/it8518, новых типов устройств SPI, сенсорных экранов WCOM, тачпадов ALPS, GPIO IRQ, I2C HID, добавлен новый драйвер для SD/MMC/eMMC. В порт для RISC-V добавлена поддержка SoC lowRISC. Расширена поддержка Intel-систем на базе Sandybridge, Apollolake, Quark, Skylake и Kabylake, а также новых чипов AMD (00670F00);

Добавлена поддержка материнских плат: AMD Gardenia – AMD Stoney Ridge Asus F2A85_M_PRO – AMD Family 15h Trinity Asus P5GC_MX – Intel Socket LGA775 Gigabyte GA_945GCM_S2L & GA_945GCM_S2C – Intel Socket LGA775 Google Auron: Yuna, Gandof, Lulu – Intel Broadwell Google Beltino: McCloud, Monroe, Tricky, Zako – Intel Haswell Google Eve – Intel Kabylake Google Fizz – Intel Kabylake Google Gru: Bob, Scarlet – RockChip RK3399 Google Oak: Hana, Rowan – MediaTek MT8173 Google Poppy & Soraka – Intel Kabylake Google Rambi: Banjo, Candy, Clapper, Glimmer, Gnawty, Heli, Kip, Orco, Quawks, Squawks, Sumo, Swanky, & Winky – Intel Baytrail Google Reef: Sand, Snappy, Nasher – Intel Apollolake Google Slippy: Leon, Wolf – Intel Haswell Intel KBLRVP3 & KBLRVP7 – Intel Kabylake Intel LEAFHILL – Intel Apollolake Intel MINNOW3 – Intel Apollolake Lenovo L520: Intel Sandybridge Lenovo S230U: Intel Ivybridge Lenovo X1 Carbon GEN1 – Intel Sandybridge lowRISC NEXYS4DDR – RiscV MSI MS7721 – AMD Bulldozer PC Engines APU2 – AMD Jaguar RODA RV11 & RW11 – Intel Ivybridge Sapphire Pure Platinum H61 – Intel Socket LGA1155 Siemens MC_APL1 – Intel Apollolake

Прекращена поддержка материнских плат: Google Auron Google Veyron Chromeboxes: Brain, Danger, Emile, Romy Google Veyron Test Projects: Gus, Nicky, Pinky, Shark, Thea

Выпуск протестирован на материнских платах и устройствах: asus kgpe-d16

asus kfsn4-dre

asus p5gc-mx

lenovo x60

lenovo x230

asrock e350m1

lenovo t420

lenovo x200

sapphire pureplatinumh61

gigabyte ga-945gcm-s2l

lenovo t400

lenovo t60

gigabyte m57sli

purism librem13

gigabyte ga-g41m-es2l

google slippy

intel d510mo

эмулятор q35, развиваемый проектом QEMU.