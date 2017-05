05.05.2017 18:17  Второй кандидат в релизы Devuan, форка Debian без systemd

Началось тестирование второго кандидата в релизы дистрибутива Devuan Jessie 1.0, форка Debian GNU/Linux 8.0 "Jessie", поставляемого без системного менеджера systemd. Если будут выполнены критерии качества, то на следующей стадии кодовая база будет переведена в состояние первого стабильного релиза, для которого будет обеспечен длительный цикл поддержки (LTS). Для загрузки подготовлены сборки (minimal 305 Мб, install 645 Мб и live 832 Мб) для архитектур AMD64 и i386, а также образы для устройств на базе архитектуры ARM (Raspberry Pi 1/2/3, Banana Pi, cubieboard2, odroid, n900, Chromebook Acer и др.). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org. По сравнению с первым кандидатом в релизы: В состав включён вариант конфигуратора NetworkMandger, не привязанный к systemd;

Налажен процесс формирования цифровых подписей для установочных и Live-образов;

В состав Live-сборок desktop и minimal включены пакеты с прошивками (как свободные, так и из репозитория non-free). Для тех кто желает получить окружение без закрытых компонентов в директории /root размещён скрипт для удаления несвободных прошивок;

Откорректирован приоритет репозиториев с бэкпортами, отныне пакеты из бэкпортов не могут быть установлены автоматически;

Обновлены версии пакетов reportbug, desktop-base и xfce4-panel;

В репозиторий jessie-proposed добавлены дополнительные пакеты, отвязанные от libsystemd0;

Из списка предлагаемых в инсталляторе наборов (tasksel) удалены GNOME, KDE и Cinnamon, с которыми наблюдаются проблемы при работе в окружении без systemd. Данные окружения по-прежнему можно установить из уже установленной системы;

Число поддерживаемых ARM-плат доведено до 29, в том числе поддерживаются Acer Chromebook (chromeacer), Veyron/Rockchip Chromebook (chromeveyron), Nokia N900 (n900), Odroid XU (odroidxu), Raspberry Pi 0/1 (raspi1), Raspberry Pi 2/3 (raspi2), Raspberry Pi 3 arm64 (raspi3);

Поддержка плат на базе процессора вынесены в отдельный образ sunxi, который можно использовать на платах: Olimex: Lime (A10), Lime, Lime2, MICRO (A20) Banana Pi: Pi, Pro (A20) CHIP: CHIP (R8), CHIP Pro (GR8) Cubieboard: Cubieboard (A10), Cubieboard2, Cubietruck (A20) Cubieboard4 (A80), Cubietruck Plus (A83t) Lamobo R1 (A20) OrangePi: OrangePi2, OrangePi Lite, OrangePi Plus (H3) OrangePi Zero (H2+), OrangePi, OrangePi Mini (A20) Allwinner Tablet (A33)