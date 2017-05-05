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05.05.2017 18:17  Второй кандидат в релизы Devuan, форка Debian без systemd

Началось тестирование второго кандидата в релизы дистрибутива Devuan Jessie 1.0, форка Debian GNU/Linux 8.0 "Jessie", поставляемого без системного менеджера systemd. Если будут выполнены критерии качества, то на следующей стадии кодовая база будет переведена в состояние первого стабильного релиза, для которого будет обеспечен длительный цикл поддержки (LTS). Для загрузки подготовлены сборки (minimal 305 Мб, install 645 Мб и live 832 Мб) для архитектур AMD64 и i386, а также образы для устройств на базе архитектуры ARM (Raspberry Pi 1/2/3, Banana Pi, cubieboard2, odroid, n900, Chromebook Acer и др.). Специфичные для Devuan пакеты можно загрузить из репозитория packages.devuan.org.

По сравнению с первым кандидатом в релизы:

  • В состав включён вариант конфигуратора NetworkMandger, не привязанный к systemd;
  • Налажен процесс формирования цифровых подписей для установочных и Live-образов;
  • В состав Live-сборок desktop и minimal включены пакеты с прошивками (как свободные, так и из репозитория non-free). Для тех кто желает получить окружение без закрытых компонентов в директории /root размещён скрипт для удаления несвободных прошивок;
  • Откорректирован приоритет репозиториев с бэкпортами, отныне пакеты из бэкпортов не могут быть установлены автоматически;
  • Обновлены версии пакетов reportbug, desktop-base и xfce4-panel;
  • В репозиторий jessie-proposed добавлены дополнительные пакеты, отвязанные от libsystemd0;
  • Из списка предлагаемых в инсталляторе наборов (tasksel) удалены GNOME, KDE и Cinnamon, с которыми наблюдаются проблемы при работе в окружении без systemd. Данные окружения по-прежнему можно установить из уже установленной системы;
  • Число поддерживаемых ARM-плат доведено до 29, в том числе поддерживаются Acer Chromebook (chromeacer), Veyron/Rockchip Chromebook (chromeveyron), Nokia N900 (n900), Odroid XU (odroidxu), Raspberry Pi 0/1 (raspi1), Raspberry Pi 2/3 (raspi2), Raspberry Pi 3 arm64 (raspi3);
  • Поддержка плат на базе процессора вынесены в отдельный образ sunxi, который можно использовать на платах:
    • Olimex: Lime (A10), Lime, Lime2, MICRO (A20)
    • Banana Pi: Pi, Pro (A20)
    • CHIP: CHIP (R8), CHIP Pro (GR8)
    • Cubieboard: Cubieboard (A10), Cubieboard2, Cubietruck (A20)
    • Cubieboard4 (A80), Cubietruck Plus (A83t)
    • Lamobo R1 (A20)
    • OrangePi: OrangePi2, OrangePi Lite, OrangePi Plus (H3)
    • OrangePi Zero (H2+), OrangePi, OrangePi Mini (A20)
    • Allwinner Tablet (A33)


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.dyne.org/lurker/...)
  2. OpenNews: Devuan, форк Debian без systemd, перешёл на стадию кандидата в релизы
  3. OpenNews: Анонсирован Devuan, форк Debian GNU/Linux без systemd
  4. OpenNews: Статус становления Devuan, форка Debian GNU/Linux без systemd
  5. OpenNews: Началось бета-тестирование Devuan, форка Debian без systemd
  6. OpenNews: Второй бета-выпуск Devuan, форка Debian без systemd
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: debian, devuan
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  • 1.1, Аноним, 18:25, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    Скоро уже debian 9 релизнется, а они devuan jessie еще только тестируют У меня ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 18:46, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Я так понимаю, данное изделие специально форсят на опеннете?
     
     
  • 2.11, YetAnotherOnanym, 19:12, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    Да, с единственной целью вызвать колику у фанбоев, гордых тем, что научились в u... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.22, Аноним, 20:20, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Колики как раз регулярно демонстрируют любители скриптолапши.
     
  • 1.6, Michael Shigorih, 18:58, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    B чем /init.d/nmbd resstart удобнее наглядного представления служб в виде дерева?
     
     
  • 2.18, ОМДЗТ, 20:07, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Там прикол в свободе выбора системы инициализации.
     
     
  • 3.20, Andrey Mitrofanov, 20:13, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Там прикол в свободе выбора системы инициализации.

    Не, в свободе от принудительного "выбора"...

    --Ложечки-то нашлись, но осадочек остался.

     
     
  • 4.23, Аноним, 21:21, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дефолты вы уже принуждением называете, ну и лицемеры вы.
     
  • 3.35, Аноним, 23:05, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    было бы свободние поставить галочку при установке _ systemd такие то возможные ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.17, EuPhobos, 20:06, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я устал это наблюдать, спустя несколько месяцев аптайма с апдейтами на десктопе..
    https://youtu.be/8_p_gndIQqM
    Перешёл бы на ><vu^n, если-б они сразу Stretch пилили бы.
     
     
  • 2.34, Аноним, 22:59, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Пошел бы в доме поприбирал бы, пока идет загрузка
     
  • 1.19, Denissa, 20:11, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А мне good systemd)
     
  • 1.29, хрю, 22:19, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    >В состав включён вариант конфигуратора NetworkMandger, не привязанный к systemd;

    оооо новую машину подвезут - обязательно ставлю.

     
  • 1.31, Аноним, 22:21, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    очередной маргинальный производный дистр, смысл писать о нем новости?
     
  • 1.32, Анонс, 22:21, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дистрибутив который за свободу системы инициализации - выпиливает из установщика не богоугодные DE, замеченные в порочной связи с systemd. Чем оно лучше тех, кто впихнул systemd точно также, насильно? Так systemd во всяком случае - современная и активно развивающаяся хрень, а это свалка г0вна и металлолома.
     
     
  • 2.33, Аноним, 22:40, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Сейчас в десктопном linux очень странный и грустный прогресс В середине нулевых... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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