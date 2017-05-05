05.05.2017 18:17  Второй кандидат в релизы Devuan, форка Debian без systemd

|
|
|
|
|
|
|
|3.20, Andrey Mitrofanov, 20:13, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
|
> Там прикол в свободе выбора системы инициализации.
Не, в свободе от принудительного "выбора"...
--Ложечки-то нашлись, но осадочек остался.
|
|1.29, хрю, 22:19, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
>В состав включён вариант конфигуратора NetworkMandger, не привязанный к systemd;
оооо новую машину подвезут - обязательно ставлю.
|
|1.32, Анонс, 22:21, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
Дистрибутив который за свободу системы инициализации - выпиливает из установщика не богоугодные DE, замеченные в порочной связи с systemd. Чем оно лучше тех, кто впихнул systemd точно также, насильно? Так systemd во всяком случае - современная и активно развивающаяся хрень, а это свалка г0вна и металлолома.
|