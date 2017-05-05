05.05.2017 10:41  Релиз графического тулкита wxWidgets 3.0.3

Представлен новый стабильный выпуск кроссплатформенного тулкита wxWidgets 3.0.3, позволяющего создавать графические интерфейсы для Linux, Windows, macOS, UNIX и мобильных платформ. Выпуск полностью совместим с wxWidgets 3.0.0 на уровне API и ABI и содержит большую порцию исправлений важных недоработок и ошибок. Кроме того, в новой версии добавлена возможность компиляции при помощи MinGW 4.9 и 5, реализована поддержка платформ macOS 10.10+, обеспечена совместимость с GStreamer 1.0 (ранее поддерживались только выпуски 0.x), в wxGTK устранены недоработки в поддержке GTK+ 3, в wxGLCanvas обеспечен запрос современных версий OpenGL (3.x+).

Тулкит написан на языке С++ и распространяется под свободной лицензией wxWindows Library Licence, одобренной Фондом СПО и организацией OSI. Лицензия основана на LGPL и отличается позволением использования собственных условий для распространения производных работ в бинарной форме. Кроме разработки программ на Си/Си++ wxWidgets предоставляет биндинги для большинства популярных языков программирования, в том числе для PHP, Python и Perl. В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.