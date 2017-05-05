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05.05.2017 10:41  Релиз графического тулкита wxWidgets 3.0.3

Представлен новый стабильный выпуск кроссплатформенного тулкита wxWidgets 3.0.3, позволяющего создавать графические интерфейсы для Linux, Windows, macOS, UNIX и мобильных платформ. Выпуск полностью совместим с wxWidgets 3.0.0 на уровне API и ABI и содержит большую порцию исправлений важных недоработок и ошибок. Кроме того, в новой версии добавлена возможность компиляции при помощи MinGW 4.9 и 5, реализована поддержка платформ macOS 10.10+, обеспечена совместимость с GStreamer 1.0 (ранее поддерживались только выпуски 0.x), в wxGTK устранены недоработки в поддержке GTK+ 3, в wxGLCanvas обеспечен запрос современных версий OpenGL (3.x+).

Тулкит написан на языке С++ и распространяется под свободной лицензией wxWindows Library Licence, одобренной Фондом СПО и организацией OSI. Лицензия основана на LGPL и отличается позволением использования собственных условий для распространения производных работ в бинарной форме. Кроме разработки программ на Си/Си++ wxWidgets предоставляет биндинги для большинства популярных языков программирования, в том числе для PHP, Python и Perl. В отличие от других тулкитов, wxWidgets обеспечивает для приложения по-настоящему родной для целевой системы внешний вид и методы взаимодействия, благодаря использованию системных API, а не имитации GUI.



  1. Главная ссылка к новости (https://groups.google.com/foru...)
  2. OpenNews: Релиз графического тулкита wxWidgets 3.1.0
  3. OpenNews: Релиз графического тулкита wxWidgets 3.0.1
  4. OpenNews: Релиз графического тулкита wxWidgets 3.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: wxwidgets
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  • 1.1, Rodegast, 10:44, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > предоставляет биндинги для большинства популярных языков программирования, в том числе для PHP

    Зачем он пыху?

     
     
  • 2.2, Аноним, 10:52, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Десктопное приложение на пыхе Знаю, необычно, но можно У меня другой вопрос - ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Rodegast, 11:04, 05/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Десктопное приложение на пыхе. Знаю, необычно, но можно.

    Железная дорога на гужевой тяге. Знаю, необычно, но можно.

     
  • 1.3, Аноним, 10:52, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Прикольная штука, единственное что бесит - попытка навязать свою реализацию для ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Kott, 10:53, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>обеспечена совместимость с GStreamer 1.0 (ранее поддерживались только выпуски 0.x)

    это, кстати, хорошо

     
  • 1.5, Аноним, 10:56, 05/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    перестаньте уже упоминать в каждой новости про релиз wxWidgets про биндинги для ... весь текст скрыт [показать]
     

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