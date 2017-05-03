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03.05.2017 10:37  Доступен Neovim 0.2, модернизированный вариант редактора Vim

После полутора лет разработки сформирован релиз Neovim 0.2, ответвления от редактора Vim, сфокусированного на повышении расширяемости и гибкости. В рамках проекта Neovim уже более трёх лет проводится агрессивная переработка кодовой базы Vim, в результате которой вносятся изменения, упрощающие сопровождение кода, предоставляющие средства разделения труда между несколькими мэйнтейнерами, отделяющие интерфейс от базовой части (интерфейс можно менять не трогая внутренности) и реализующие новую расширяемую архитектуру на основе плагинов.

Из проблем Vim, побудивших к созданию Neovim, отмечается раздутая монолитная кодовая база, состоящая более чем из 300 тысяч строк кода на языке Си (C89). Во всех нюансах кодовой базы Vim разбирается всего несколько человек, а все изменения контролирует один мэйнтейнер, что затрудняет сопровождение и работу над усовершенствованием редактора. Вместо встроенного в ядро Vim кода для поддержки GUI в Neovim предлагается использовать универсальную прослойку, позволяющую создавать интерфейсы с использованием различных тулкитов.

Плагины к Neovim запускаются как отдельные процессы, для взаимодействия с которыми используется формат MessagePack. Взаимодействие с плагинами производится в асинхронном режиме, без блокирования базовых компонентов редактора. Для обращения к плагину может использоваться TCP-сокет, т.е. плагин может запускаться на внешней системе. При этом Neovim остаётся обратно совместимым с Vim, продолжает поддерживать Vimscript (в качестве альтернативы предлагается Lua) и поддерживает подключения большинства штатных плагинов Vim. Расширенные возможности Neovim могут быть использованы в плагинах, построенных с использованием API, специфичного для Neovim.

В настоящее время уже подготовлено более 50 специфичных плагинов, доступны биндинги для создания плагинов и реализаций интерфейсов с использованием различных языков программирования (C++, Clojure, Perl, Python, Go, Java, Lisp, Lua, Ruby) и фреймворков (Qt5, ncurses, Node.js, Electron, GTK+). Развивается несколько вариантов пользовательского интерфейса. GUI-надстройки во многом напоминают плагины, но, в отличие от плагинов, они инициируют вызов функций Neovim, в то время как плагины вызываются из Neovim.

В новой версии перенесены некоторые возможности Vim 8 (средства для косвенного вызова функций и лямбда-выражения для быстрого создания пользовательских функций), обеспечена полноценная поддержка платформы Windows, усовершенствован встроенный эмулятор терминала и представлена очередная порция переработок, связанных с модернизацией и рефакторингом API. Оригинальные наработки проекта распространяются под лицензией Apache 2.0, а базовая часть под лицензией Vim.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.reddit.com/r/neovi...)
  2. OpenNews: Релиз текстового редактора Vim 8.0
  3. OpenNews: Второй выпуск vis, текстового редактора в стиле vim
  4. OpenNews: Первый выпуск Neovim, модернизированного варианта редактора Vim
  5. OpenNews: Доступен порт Vim, адаптированный для работы в web-браузере
  6. OpenNews: Запуск Emacs и Vim без прослоек поверх ядра Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vim, neovim
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  • 1.1, rob pike, 10:42, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –8 +/
    Но ведь есть Emacs.
     
     
  • 2.2, waylandbeliver, 10:45, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +2 +/
    Емакс это не то немного.
     
     
  • 3.11, Andrey Mitrofanov, 11:47, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    > Емакс это не то немного.

    Имакс и https://notmuchmail.org/notmuch-emacs/ _то_ "немного".   P-D

    //И да, полчаса в учебнике имакс и ... .... ........
    //$ emacs -Q -nw --eval '(help-with-tutorial)'

     
  • 1.3, Это я, 10:50, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Хорошая штука, ей только текстового редактора не хватает...
     
     
  • 2.12, A.Stahl, 11:48, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Учитывая бибикающую музыкальность vim'а актуальней не текстовый, а нотный редактор...
     
     
  • 3.20, Аноним, 12:36, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Всегда удивлялся тому, что бывают nix-администраторы, которые ненавидят vi vim ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, A.Stahl, 12:39, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А я всегда удивлялся, что есть люди которые могут не ненавидеть это преступление против юзабилити.
     
     
  • 5.27, Аноним, 13:06, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну да, хреново у него с юзабилити, но лучше-то всё равно ничего нет.
     
  • 2.13, Andrey Mitrofanov, 11:50, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Хорошая штука, ей только текстового редактора не хватает...

    Самое Важное http://www.opennet.ru/openforum/vsluhforumID3/111044.html#11 уже есть.
    Они уже научили его би-би-кать.

     
  • 1.4, eganru, 10:55, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    действительно было бы здорово, чтобы везде, где можно была поддержка интерфейса, как в vim. если neovim действительно упрощает решение этой важной для общества задачи, то честь и хвала его разработчикам.
     
  • 1.5, Нанобот, 10:56, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а пакетный менеджер там есть? чтобы плагины одной командой устанавливать
     
     
  • 2.7, Анончик, 11:10, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    https://github.com/junegunn/vim-plug хорошо умеет работать по Neovim (как и под обычным вимом).
     
  • 2.8, P.Galloway, 11:24, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    "На словах" - планировался, но не всё сразу. Ну и несильно надо, т.к. Vundle и Pathogen - поддерживают (ЕМНИП) neovim.
    Для текущих задач - https://neovim.io/roadmap
     
  • 2.15, антончик, 12:01, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    И не один: Vundle, NeoBundle, VimPlug, Pathogen, Dein и другие. В случае к примеру с Vundle обновление плагинов происходит по команде 'nvim +PluginUpdate', ну или прямо с самом виме: ':PluginUpdate'.
     
     
  • 3.19, Аноним, 12:30, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    VAM P S Пока в них разберёшься, офигеешь В том плане, что тысячи их И выбр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.24, антончик, 12:45, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В таких случаях я рекомендую бросать кубик, а уже потом, если чем-то недоволен, можно копать в сторону другого. Я в принципе сам таким образом выбрал Vundle, и не утруждаю себя изучать какой-то другой, т.к. он работает и кушать не просит. Я слышал что dein это делает быстрее за счёт параллелизации, но мне пока просто лень копаться, т.к. PluginInstall/PluginUpdate это не самая частая команда.
     
  • 1.6, A.Stahl, 11:03, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    >модернизированный вариант редактора Vim

    Теперь может бибикать в стерео!

     
  • 1.9, Аноним, 11:23, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Можно сделать из этого полноценный громадный графический IDE?
     
     
  • 2.16, антончик, 12:06, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Да, помимо стандартной обвески тысячей плагинов, посмотри например на один из гуев для Neovim: https://github.com/extr0py/oni любой gui для neovim потенциально расширяем до размеров твоей фантазии и желания писать кот. Для neovim также существует асинхронный интерфейс remote-плагинов, то-есть плагинов, которые работают в отдельных процессах и коммуницируют с Neovim по спец. протоколу (я сам к пример пользуюсь deoplete), и написан такой плагин может быть на чём угодно, вот к примеру биндинги на haskell: https://hackage.haskell.org/package/nvim-hs
     
     
  • 3.25, asd, 12:49, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Подскажите, уважаемый. Вы намекали в одном из ответов, что конфигом можно избежать как сумасшедший давить при любом пуке на Esc.
    И таким образом не только выигрывать в сложных задачахх, но и не проигрывать в простых (начнем с esc-u, esc-u против ctrl, z,z,z,z)
    Верно вас понял?
     
     
  • 4.26, фвы, 13:02, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Т.е. можно ли прикрутить ctrl+c на копирование, вместо esc+u?
     
  • 2.17, anonimbl, 12:22, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    да(нет)
     
  • 2.29, Аноним, 13:32, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Можно добавить Vim в существующие громадные графические IDE https plugins jetb... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, Turbid, 11:29, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >обеспечена полноценная поддержка платформы Windows

    Краш на каждый чих

     
  • 1.21, Аноним, 12:38, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Переход от с к с - ошибка, привязка к спорным стандартам мсгпак - ошибка Хо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 13:08, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно ли прикрутить ctrl+c вместо esc+u?
    Прошу, без глупых "зачем".
     

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