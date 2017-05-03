03.05.2017 10:37  Доступен Neovim 0.2, модернизированный вариант редактора Vim

|
|
|
|1.4, eganru, 10:55, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
действительно было бы здорово, чтобы везде, где можно была поддержка интерфейса, как в vim. если neovim действительно упрощает решение этой важной для общества задачи, то честь и хвала его разработчикам.
|
|
|
|2.15, антончик, 12:01, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
И не один: Vundle, NeoBundle, VimPlug, Pathogen, Dein и другие. В случае к примеру с Vundle обновление плагинов происходит по команде 'nvim +PluginUpdate', ну или прямо с самом виме: ':PluginUpdate'.
|
|
|
|
|
|4.24, антончик, 12:45, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
В таких случаях я рекомендую бросать кубик, а уже потом, если чем-то недоволен, можно копать в сторону другого. Я в принципе сам таким образом выбрал Vundle, и не утруждаю себя изучать какой-то другой, т.к. он работает и кушать не просит. Я слышал что dein это делает быстрее за счёт параллелизации, но мне пока просто лень копаться, т.к. PluginInstall/PluginUpdate это не самая частая команда.
|
|
|
|2.16, антончик, 12:06, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+1 +/–
|
Да, помимо стандартной обвески тысячей плагинов, посмотри например на один из гуев для Neovim: https://github.com/extr0py/oni любой gui для neovim потенциально расширяем до размеров твоей фантазии и желания писать кот. Для neovim также существует асинхронный интерфейс remote-плагинов, то-есть плагинов, которые работают в отдельных процессах и коммуницируют с Neovim по спец. протоколу (я сам к пример пользуюсь deoplete), и написан такой плагин может быть на чём угодно, вот к примеру биндинги на haskell: https://hackage.haskell.org/package/nvim-hs
|
|
|
|3.25, asd, 12:49, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
Подскажите, уважаемый. Вы намекали в одном из ответов, что конфигом можно избежать как сумасшедший давить при любом пуке на Esc.
И таким образом не только выигрывать в сложных задачахх, но и не проигрывать в простых (начнем с esc-u, esc-u против ctrl, z,z,z,z)
Верно вас понял?
|