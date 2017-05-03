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03.05.2017 08:41  Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox

Разработчики SeaMonkey поделились планами по дальнейшей разработке проекта, в условиях прекращения поддержки XUL-дополнений в ноябрьском выпуске Firefox 47 и полном переходе Mozilla на WebExtensions. XUL является ключевой технологией при построении интерфейса SeaMonkey и для перехода на WebExtensions требуется почти полная переработка проекта. SeaMonkey поддерживается небольшой группой энтузиастов (7 основных разработчиков), которые занимаются поддержанием проекта в своё свободное время и не имеют ресурсов для выполнения портирования на WebExtensions или создания форка кода для поддержки XUL.

Ситуация такова, что имеющаяся команда кое-как справляется с сопровождением текущей кодовой базы и уход даже одного из ключевых участников скорее всего приведёт к невозможности поддерживать проект. Проект принял решение перейти на ESR-ветки Firefox и занял выжидательную позицию. В ближайшее время будет выпущен релиз SeaMonkey 2.48 на основе Firefox 51, после чего начнётся формирование выпуска 2.49 на базе Firefox 52 ESR. Разработчики SeaMonkey насколько это возможно будут поддерживать проект на плаву, но многое будет зависеть от действий Mozilla в отношении XUL и наличия интереса к проекту со стороны сообщества. Из возможных действий также рассматривается вопрос совместного использования инфраструктуры с проектом Thunderbird, который в настоящее время испытывает похожие проблемы.

  1. Главная ссылка к новости (https://blog.seamonkey-project...)
  2. OpenNews: Релиз Firefox 53
  3. OpenNews: Проект Mozilla намерен прекратить поддержку почтового клиента Thunderbird
  4. OpenNews: Mozilla ищет новое пристанище для проекта Thunderbird
  5. OpenNews: Выпуск почтового клиента Thunderbird 52
  6. OpenNews: План прекращения совместимости Firefox со старыми дополнениями
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: seamonkey, firefox
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  • 1.1, A.Stahl, 08:56, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    >SeaMonkey

    Ну и ладно. За изменениями не поспевают и тянуть самостоятельно не могут. Вообще удивительно как этот проект прожил так долго.

     
     
  • 2.3, Принц, 09:10, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +1 +/
    На фанатизме.
     
  • 2.5, Alexey, 09:13, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +3 +/
    К сожалению на XUL построен еще и Thunderbird, что лично меня не очень радует.
     
  • 1.2, iPony, 09:03, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Закрывать и все тут.
    Денег собрать тоже не получится.
     
  • 1.4, Какаянахренразница, 09:12, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Горе. Беда. Трагедия. Катастрофа.

    Sent form my Seamonkey

     
     
  • 2.12, Аноним, 09:27, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Найс инглиш бро!
     
  • 1.6, Аноним, 09:19, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А мог быть вполне годным проектом А что они там не поспевают всемером Вон pale... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 10:10, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Потому что palemoon это обезжиренный firefox, а SeaMonkey - это ваще другой брау... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.22, пох, 10:54, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > А мог быть вполне годным проектом. А что они там не поспевают всемером? Вон pale moon
    > один фурфаг пилит и живой. Даже процветает.

    во-первых не один, а как минимум трое - а то так и был бы он windows only (и чуть было в 25й версии не стал обратно, когда ключевой майнтейнер свалил в туман).
    во-вторых, громкие заявления не всегда отражают действительность (никто в общем не знает, что с ним дальше станет, когда потребуется снова обновить рендерилку, битва за es6 не вызывает у меня уверенности в завтрашнем дне).
    В-третьих, и, наверное, в-главных - он это делает fulltime и _за_деньги_. А не на голом энтузиазме в свободное время.

    Ну и как только ему надоест - опаньки.

     
  • 1.7, DmA, 09:19, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ещё в проекте Kiwix.org всё держится на XUL  и считай одном разработчике  Кельсоне
    (это ПО и всё сопутствующее(скрипты там), которое позволяет из Википедии и любого статичного   набора html файлов генерировать zim файлы, потом которые можно смотреть в программе Kiwix(есть в Андроиде, Виндовс, Линукс, МакОС Х).
    Русская Википедия со всеми картинками занимает 20 гб от января 2017 года(без картинок 5 гб), английская  59 с изображениями, а без изображений 19 Гб.
    Без индексов есть поиск по названию статей Википедии, если индексы есть, то можно искать и по тексту статей. Есть вывод на печать, есть генерация PDF, можно запускать как сервис и получать доступ к соседних компьютеров через вебинтерфейс. В общем супернужная вещь. Жаль если проект погибнет, думаю выживет или будет использовать старые версии Mozillы
     
     
  • 2.10, Аноним, 09:26, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Поделись ссылкой, где лежит это добро ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Аноним, 09:27, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Все, отбой Понял, что сам kiwix это и есть оффлайн-википедия ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, DmA, 10:20, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Kiwix это программа, которая умеет читать zim файлы zim точнее openzim,сайт ope... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.13, DmA, 09:49, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >>Русская Википедия со всеми картинками занимает 20 гб от января 2017 года(без картинок 5 гб), английская  59 с изображениями, а без изображений 19 Гб.
    > Поделись ссылкой, где лежит это добро.

    Вот http://wiki.kiwix.org/wiki/Content_in_all_languages/ru
    или тут http://download.kiwix.org/zim/
    Или напрямую, там кроме Википедии есть ещё школьная энциклопедия на английском языке  http://download.kiwix.org/zim/other/oer4schools_en_all_2015-11.zim , есть все книги проекта Гутенберг http://download.kiwix.org/zim/gutenberg/ (эти точно не закроют роскомнадзором...)
    есть живой форум https://sourceforge.net/p/kiwix/discussion/ (больше приветсвуются на английском языке вопросы, но можно и на русском спрашивать), сайт на русский язык я в целом перевёл ещё года два назад http://wiki.kiwix.org/wiki/Special:MyLanguage/Main_Page .
    Можно свои zim генерировать, это всё ПО тоже открыто и доступно!

     
  • 2.20, Аноним, 10:50, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Зачем это, если Википедия регулярно сама выкладывает лампы БД Берёшь дамп, берё... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, DmA, 11:08, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зачем это, если Википедия регулярно сама выкладывает лампы БД? Берёшь дамп, берёшь
    > Апач, поднимаешь движок медиавики и заливаешь дамп.

    а на смартфоне или планшете тоже апач поднимать?
    Вы вообще пробовали хоть раз сделать зеркало Википедии(любого языка!)? Дамп по Mysql будет разливаться на мощном сервере несколько часов!А ещё картинки нужно как-то на место поставить, так как дамп картинок уже много лет не делается!
    Вы предлагаете неприемлемый для абсолютного большинства людей путь к Википедии у них на планшете или домашнем компьютере!
    Если хотите текстовую версию только читать, то для винды есть программа WikiTaxi, с помощью которой можно импортировать дамп и за несколько часов получить самую свежую  текстовую версию русскоязычной Википедии(файл формата *.taxi). Но многие статьи выглядят очень убого(форматирование ломается) и картинок нет.

     
  • 1.8, Andrey Mitrofanov, 09:24, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Мессадж "all your code-base belong to us, кesistance is futile, you'll be assimilated" от маккетинг-бузинесс-манидрайвен клики МоФоКо начал медленно постепенно не спеша понемногу очень небыстро   но!   доходить до пожранных и затоптанных "7 основных разработчиков".

    Что же они будут делать?! Смотрите в следующих сериях!

    --https://en.wikipedia.org/wiki/Borg_(Star_Trek)#.22Resistance_is_futile.22 нour culture will adapt to service us
    ++а кстати, да! "нет больше свободного браузера" Team, member #11111111111

     
  • 1.9, Анином, 09:25, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вся надежда на Отто
     
     
  • 2.17, Нанобот, 10:21, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    >Отто

    это что за покемон?

     
     
  • 3.18, A.Stahl, 10:28, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Наверное он обладает секретной XUL-силой!
     
  • 1.14, Аноним, 09:49, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Ну все была последняя надежда на него А теперь и thunderbird под угрозой, а ес... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.19, Аноним, 10:38, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Geary.
     
     
  • 3.21, Аноним, 10:52, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если отбросить то, что GNOME ры не умеют писать прикладное ПО, то последний рели... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.23, Аноним, 11:04, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Evolution и KMail

    Вполне себе торт (второй правда глюковат местами)

     
  • 2.26, Crazy Alex, 11:11, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Да что с ним будет, ему за сайтиками с новыми скриптами гнаться не надо, может хоть вообще не обновляться пять лет. А там что-нибудь изменится.

    Примерно столько же (как минимум) можно будет класть на вейланд, так как он будет поддерживмться параллельно с иксами, либо для желающих - пользоваться XWailand.

     
  • 1.24, Аноним, 11:06, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Только SeaMonkey смог заменить мне старую Opera. Очень жаль если загнётся.
     

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