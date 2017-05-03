03.05.2017 08:41  Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox

Разработчики SeaMonkey поделились планами по дальнейшей разработке проекта, в условиях прекращения поддержки XUL-дополнений в ноябрьском выпуске Firefox 47 и полном переходе Mozilla на WebExtensions. XUL является ключевой технологией при построении интерфейса SeaMonkey и для перехода на WebExtensions требуется почти полная переработка проекта. SeaMonkey поддерживается небольшой группой энтузиастов (7 основных разработчиков), которые занимаются поддержанием проекта в своё свободное время и не имеют ресурсов для выполнения портирования на WebExtensions или создания форка кода для поддержки XUL. Ситуация такова, что имеющаяся команда кое-как справляется с сопровождением текущей кодовой базы и уход даже одного из ключевых участников скорее всего приведёт к невозможности поддерживать проект. Проект принял решение перейти на ESR-ветки Firefox и занял выжидательную позицию. В ближайшее время будет выпущен релиз SeaMonkey 2.48 на основе Firefox 51, после чего начнётся формирование выпуска 2.49 на базе Firefox 52 ESR. Разработчики SeaMonkey насколько это возможно будут поддерживать проект на плаву, но многое будет зависеть от действий Mozilla в отношении XUL и наличия интереса к проекту со стороны сообщества. Из возможных действий также рассматривается вопрос совместного использования инфраструктуры с проектом Thunderbird, который в настоящее время испытывает похожие проблемы.



