03.05.2017 08:41  Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox

Мессадж "all your code-base belong to us, кesistance is futile, you'll be assimilated" от маккетинг-бузинесс-манидрайвен клики МоФоКо начал медленно постепенно не спеша понемногу очень небыстро но! доходить до пожранных и затоптанных "7 основных разработчиков". Что же они будут делать?! Смотрите в следующих сериях! --https://en.wikipedia.org/wiki/Borg_(Star_Trek)#.22Resistance_is_futile.22 нour culture will adapt to service us

++а кстати, да! "нет больше свободного браузера" Team, member #11111111111