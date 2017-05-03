03.05.2017 08:41  Существование SeaMonkey в условиях прекращения поддержки XUL в Firefox

|
|
|
|1.1, A.Stahl, 08:56, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
|
>SeaMonkey
Ну и ладно. За изменениями не поспевают и тянуть самостоятельно не могут. Вообще удивительно как этот проект прожил так долго.
|
|
|
|2.22, пох, 10:54, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+/–
|
> А мог быть вполне годным проектом. А что они там не поспевают всемером? Вон pale moon
> один фурфаг пилит и живой. Даже процветает.
во-первых не один, а как минимум трое - а то так и был бы он windows only (и чуть было в 25й версии не стал обратно, когда ключевой майнтейнер свалил в туман).
во-вторых, громкие заявления не всегда отражают действительность (никто в общем не знает, что с ним дальше станет, когда потребуется снова обновить рендерилку, битва за es6 не вызывает у меня уверенности в завтрашнем дне).
В-третьих, и, наверное, в-главных - он это делает fulltime и _за_деньги_. А не на голом энтузиазме в свободное время.
Ну и как только ему надоест - опаньки.
|
|1.7, DmA, 09:19, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
А ещё в проекте Kiwix.org всё держится на XUL и считай одном разработчике Кельсоне
(это ПО и всё сопутствующее(скрипты там), которое позволяет из Википедии и любого статичного набора html файлов генерировать zim файлы, потом которые можно смотреть в программе Kiwix(есть в Андроиде, Виндовс, Линукс, МакОС Х).
Русская Википедия со всеми картинками занимает 20 гб от января 2017 года(без картинок 5 гб), английская 59 с изображениями, а без изображений 19 Гб.
Без индексов есть поиск по названию статей Википедии, если индексы есть, то можно искать и по тексту статей. Есть вывод на печать, есть генерация PDF, можно запускать как сервис и получать доступ к соседних компьютеров через вебинтерфейс. В общем супернужная вещь. Жаль если проект погибнет, думаю выживет или будет использовать старые версии Mozillы
|
|
|
|
|
|3.13, DmA, 09:49, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
|
>>Русская Википедия со всеми картинками занимает 20 гб от января 2017 года(без картинок 5 гб), английская 59 с изображениями, а без изображений 19 Гб.
> Поделись ссылкой, где лежит это добро.
Вот http://wiki.kiwix.org/wiki/Content_in_all_languages/ru
или тут http://download.kiwix.org/zim/
Или напрямую, там кроме Википедии есть ещё школьная энциклопедия на английском языке http://download.kiwix.org/zim/other/oer4schools_en_all_2015-11.zim , есть все книги проекта Гутенберг http://download.kiwix.org/zim/gutenberg/ (эти точно не закроют роскомнадзором...)
есть живой форум https://sourceforge.net/p/kiwix/discussion/ (больше приветсвуются на английском языке вопросы, но можно и на русском спрашивать), сайт на русский язык я в целом перевёл ещё года два назад http://wiki.kiwix.org/wiki/Special:MyLanguage/Main_Page .
Можно свои zim генерировать, это всё ПО тоже открыто и доступно!
|
|
|
|3.25, DmA, 11:08, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
|
> Зачем это, если Википедия регулярно сама выкладывает лампы БД? Берёшь дамп, берёшь
> Апач, поднимаешь движок медиавики и заливаешь дамп.
а на смартфоне или планшете тоже апач поднимать?
Вы вообще пробовали хоть раз сделать зеркало Википедии(любого языка!)? Дамп по Mysql будет разливаться на мощном сервере несколько часов!А ещё картинки нужно как-то на место поставить, так как дамп картинок уже много лет не делается!
Вы предлагаете неприемлемый для абсолютного большинства людей путь к Википедии у них на планшете или домашнем компьютере!
Если хотите текстовую версию только читать, то для винды есть программа WikiTaxi, с помощью которой можно импортировать дамп и за несколько часов получить самую свежую текстовую версию русскоязычной Википедии(файл формата *.taxi). Но многие статьи выглядят очень убого(форматирование ломается) и картинок нет.
|
|1.8, Andrey Mitrofanov, 09:24, 03/05/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
|
Мессадж "all your code-base belong to us, кesistance is futile, you'll be assimilated" от маккетинг-бузинесс-манидрайвен клики МоФоКо начал медленно постепенно не спеша понемногу очень небыстро но! доходить до пожранных и затоптанных "7 основных разработчиков".
Что же они будут делать?! Смотрите в следующих сериях!
--https://en.wikipedia.org/wiki/Borg_(Star_Trek)#.22Resistance_is_futile.22 нour culture will adapt to service us
++а кстати, да! "нет больше свободного браузера" Team, member #11111111111
|
|
|
|2.26, Crazy Alex, 11:11, 03/05/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+/–
|
Да что с ним будет, ему за сайтиками с новыми скриптами гнаться не надо, может хоть вообще не обновляться пять лет. А там что-нибудь изменится.
Примерно столько же (как минимум) можно будет класть на вейланд, так как он будет поддерживмться параллельно с иксами, либо для желающих - пользоваться XWailand.
|