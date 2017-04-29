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29.04.2017 08:14  Анализ уязвимостей в Android-приложениях с открытыми сетевыми портами

Группа исследователей из Мичиганского университета опубликовала доклад о безопасности мобильных приложений для платформы Android, которые открывают сетевые порты в слушающем режиме и принимают на них соединения. Отмечается, что обработка внешних сетевых запросов создаёт угрозу для безопасности мобильных устройств, которая обычно упускается из виду из-за не серверной специфики мобильных приложений. Исследователи разработали специализированную утилиту OPAnalyzer для статического анализа кода, которая выявляет открытие сетевых портов и оценивает наличие типовых уязвимостей в реализации.

Проверив более 100 тысяч приложений из каталога Google Play были выявлены 1632 программы, принимающие сетевые соединения, половина из которых насчитывает более 500 тысяч загрузок. Исследователи пришли к выводу, что почти половина всех обработчиков сетевых соединений незащищена и может быть использована для организации удалённых атак. Всего при автоматизированной проверке было выявлено 410 уязвимых приложений и 956 потенциальных методов эксплуатации уязвимостей. Вручную было подтверждено наличие уязвимостей в 57 приложениях, в том числе очень популярных, насчитывающих от 10 до 50 млн загрузок, и предустанавливаемых на смартфоны некоторых производителей.

Выявленные уязвимости, через отправку запросов на открытый приложением сетевой порт, позволяют получить доступ к контактам и фотографиям, перехватить параметры аутентификации, установить вредоносное ПО, выполнить свой код на устройстве или отправить SMS на платный сервис. Уязвимости разделены на две категории - ошибки реализаций (например, отсутствие экранирования спецсимволов и ".." в путях) и вредоносные закладки (например, вшитый в приложения инженерный пароль для удалённого доступа).

По решаемым задачам обработчики внешних соединений в мобильных приложениях разделены на пять категорий: организация совместного доступа к данным (69.3%), прокси-сервисы (6.3%), удалённое выполнение операций (6.5%), приём VoIP-вызовов (2.3%) и приложения на базе платформы PhoneGap (14.6%). 60% уязвимостей при организации совместного доступа к данным связаны с ненадлежащим механизмом аутентификации клиента или её отсутствием. Основная проблема с прокси, которые обычно применяются в таких приложениях как фильтры содержимого и блокировщики рекламы, связана с ненадлежащим контролем доступа, что может использоваться как усилитель для DDoD-атак, заметания следов или выделения прокэшированного контента.

Удалённое выполнение операций связано с предоставлением интерфейсов для выполнения определённых действий на телефоне, например, отправки SMS с ПК или обращения к хранилищу. Гибридные приложения на базе фреймворка PhoneGap (Apache Cordova) разделены на бэкенд и фронтэнд, который оформляется на JavaScript/HTML5. Обработчик PhoneGap должен привязываться к внутреннему сетевому интерфейсу, но по ошибке часто прикрепляется и к внешнему интерфейсу, при этом запросы аутентифицируются по UUID и вероятность атаки через PhoneGap оценивается как маловероятная.

Для демонстрации возможных методов эксплуатации исследователи подготовили несколько сценариев атак:

  • Доступ к фотографиям атакующим в локальной сети, выполнившим сканирование доступных в сети устройств:
  • Доступ к фотографиям из вредоносного приложения, имеющего только право установки сетевых соединений:
  • Инициирование отправки платных SMS при клике на ссылку в браузере:
  • Перехват параметров аутентификации при работе пользователя с внешним сервисом:


  1. Главная ссылка к новости (https://www.wired.com/2017/04/...)
  2. OpenNews: В Android и старых ядрах Linux устранена уязвимость, эксплуатируемая через отправку UDP-пакетов
  3. OpenNews: Небезопасное хранение данных в менеджерах паролей для платформы Android
  4. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  5. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
  6. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: android, security
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  • 1.1, Аноним, 09:08, 29/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Я правильно понимаю, что для создания слушающего сокета в Android достаточно обы... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, пох, 10:15, 29/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    а какая разница Идиотская схема безопасности андроида все равно не позволяет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, Аноним, 10:36, 29/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ключевое слово ручная , а не легко Вообще, даже специалисту в этом вопросе, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.7, Анонннн, 10:52, 29/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >>Ставьте винду.

    А ведь мог за умного сойти

     
  • 3.8, Аноним, 10:52, 29/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    С моделью угроз у них всё в порядке Задача Гугла 8212 чтобы функционал по сбо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.5, у, 10:23, 29/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Там вроде нужны особые права на создание сокетов, потом с ними можно делать всё. По крайней мере раньше так было, может в новых версиях что-то изменилось
     
  • 1.2, Аноним, 09:33, 29/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Какая вообще разница, когда блин, вайфай дырявый, и вообще, когда есть недоброко... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 10:16, 29/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > OPAnalyzer

    Не хватает буквы Ж в начале.

     

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