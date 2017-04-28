28.04.2017 11:03  Зафиксировано перенаравление трафика крупнейших финансовых сервисов через BGP

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|4.30, mma, 13:52, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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Ростелеком понаскупал региональных операторов крупных и неочень, а до того пока не потекли в него рекой денюшки был лишь магистралом средней паршивости.
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|2.12, rm1, 12:29, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+3 +/–
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Они есть по сути только у Ростелекома, но используются очень избирательно, в основном для клиентов на ДВ, и иногда для Сибири. Раньше было и для Урала, но теперь нет. Видимо причина в том что недостаточна ёмкость на этом направлении, либо проще выключить мозг и гнать всё подряд через Европу и США.
У RETN и TTK тоже раньше были какие-то прямые каналы в Азию, но уже с год как больше не видно их на трейсах.
МТС, Мегафон, Билайн - вообще забудьте.
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|2.19, пох, 13:01, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Страпнно что трафик не идёт напрямую из Азии в Новосибирск - неужели нет крупных
> магистральных каналов?
разумеется, нет. Уж ты-то, живя в этой самой азии, должен немножко представлять масштабы региона не в проекции меркатора.
И с кем линки строить - с монгольскими овцее... ? Или тянуться до Индии через Китай ?
Есть тупиковые ветки в бывшие союзные республики (Кахахстан, Киргизия - про остальных не в курсе, где они берут траффик, но скорее всего - у нас), но они идут по кратчайшему пути, не через Новосибирск ни разу.
Есть какие-то децльные каналы в Китай, нахрен никому не нужны. С Японией строили-строили, что-то как-то так ничего, по-моему, и не построили. Своих трансокеанских каналов у эрефии...ну в общем, смеетесь, что-ле...
К тому же все каналы у нас под известно кем, новых строить никому не дадут.
А этим удобнее все собирать в одной-двух точках. Ни одна из них не новосибирск и близко.
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|3.20, dredd, 13:04, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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>да я вот тоже сомневаюсь что у хипсторского сабжа есть пиринг со всеми АС ;)
а наличие внезапно ростелековской AS в AS-PATH например, где его отродясь не было, не показатель?
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|2.21, пох, 13:07, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+4 +/–
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> А кто сказал, что фейковый анонс исходил из Ростелекома?
Очевидно, всем похрен, _откуда_ он пришел (да и вычислить это непросто), важно - какие AS подсунули (то есть - куда он увел траффик), и это была ростелекомовская.
Но, конечно же, логично предположить, что это проклятые кибервойска наты очерняют ростелеком в рамках учений.
А не кому-то понадобился снимок финансового траффика, чтобы оценить, как он выглядит и как (например, хехехе) блокируя неопознанный шифрованный траффик, не заблокировать ненароком карточки уважаемых людей.
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|2.27, пох, 13:40, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Прикидывают, как весь трансграничный трафик через Ростелеком передавать будут?
хуже: прикидывают, как не весь.
> Давно обещали
давно сделали. Для этого банковский траффик перехватывать было незачем.
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|2.29, пох, 13:47, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Возможна ли такая схема: делаем анонс, заворачивая трафик на свою машину, там
нет. (ну то есть сертификат ты получишь, но не нужен)
> с номерами карт? За 5-7 минут думаю можно что-то поймать.
п-юлей. Причем бить будут конкретно, без всяких там "да я тут не причем" и "какие ваши доказательства".
но в целом идея работоспособная, просто надо не "платежные системы" выбирать в качестве цели атаки. В ростелекомовском бардаке велик шанс, что ты успеешь удрать с деньгами в страну, не связанную договорами о выдаче.
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|5.40, тоже Аноним, 15:11, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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В том-то и дело, что, если ВСЕ платежи под контролем, жене мэра тоже придется объяснять, откуда она вдруг взяла на эти покупки сумму больше, чем заработала за всю жизнь.
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