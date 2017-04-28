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28.04.2017 11:03  Зафиксировано перенаравление трафика крупнейших финансовых сервисов через BGP

Проект BGPMon, выполняющий мониторинг изменения BGP-маршрутов, зафиксировал аномальное перенаправление значительной части трафика крупнейших финансовых сервисов, включая Visa, MasterCard и некоторых банков. Из-за внесения изменений в анонсируемые через BGP маршруты, значитеальная часть трафика ряда финансовых сервисов начала направляться в сеть Ростелекома. Трафик перенаправлялся в течение 5-7 минут, после чего маршрутизация нормализовалась.

Аномалия была вызвана добавлением в таблицы маршрутизации Ростелекома 50 префиксов автономных систем (37 уникальных AS), среди которых были подсети ряда крупных финансовых сервисов и банков, что привело к тому, что данные автономные системы были анонсированы по BGP как находящиеся в сети Ростелекома. Подобные инциденты, вызванные ошибками персонала, возникают в глобальной Сети регулярно и будут продолжаться, пока не будут внедрены методы авторизации BGP-анонсов (сейчас любой оператор может анонсировать подсеть с фиктивными сведениями о длине маршрута и инициировать транзит через себя части трафика от ближних систем, не применяющих фильтрацию анонсов).

В случае Ростелекома вопросы вызывает присутствие известных финансовых сервисов в списке перенаправленных сетей (случайные утечки обычно менее избирательны) и то, что характер префиксов свидетельствует о ручном изменений таблиц маршрутизации, а не типичной утечке анонсов по цепочке "BGP - OSPF - BGP"). Тем не менее, скорее всего проблема вызвана ошибкой в конфигурации, так как проведение столько заметной и грубой атаки по перехвату трафика маловероятно.

Но даже если была совершена ошибка, настораживает сам факт интереса инженеров Ростелекома к сетям финансовых сервисов (возможно, ошибка была совершена в ходе настройки внутреннего мониторинга/зеркалирования проходящего через Ростелеком трафика для всплывших автономных систем, как в своё время заворачивание в Пакистане подсетей YouTube на null-интерфейс привело к появлению этих подсетей в BGP анонсах и стеканию трафика YouTube в Пакистан). В случае получения доступа к транзитному трафику Visa и MasterCard дешифровка почти исключена, но имеется возможность изучить характер трафика и источники запросов, что может быть использовано для проведения целевых атак на менее защищённые партнёрские компании.



  1. Главная ссылка к новости (https://arstechnica.com/securi...)
  2. OpenNews: В рамках проекта GoBGP развивается реализация протокола BGP на языке Go
  3. OpenNews: BGP достиг рубежа в 512 тысяч маршрутов, что может привести к проблемам в интернете
  4. OpenNews: Выявлена техника MITM-атак, основанная на подстановке фиктивных BGP-маршрутов
  5. OpenNews: Эксперимент RIPE NCC выявил ошибку в реализации протокола BGP в Cisco IOS
  6. OpenNews: Проблемы в BGP названы одной из самых опасных уязвимостей Интернета
Лицензия: CC-BY
Тип: Тема для размышления
Ключевые слова: bgp, hijack
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  • 1.1, Адекват, 11:43, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –6 +/
    а я думал что Ростелеком только во времена лет 10 назад adsl-модемов был плохи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 11:44, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Так-то его 10 лет назад и не было. Был Связь-инвест.
     
     
  • 3.15, fi, 12:42, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ну ну, Ростелеком был изначально :)))) А ваши Связь-инвест etc. мелкие пиявки на его теле :DDDD 😉🤣🤣
     
     
  • 4.28, commiethebeastie, 13:42, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Школьник?
     
  • 4.30, mma, 13:52, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ростелеком понаскупал региональных операторов крупных и неочень, а до того пока не потекли в него рекой денюшки был лишь магистралом средней паршивости.
     
  • 2.9, Анином, 11:55, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    10 лет назад небыло ростелекома в нынешнем понимании. Были региональные провайдеры, которых позже объединили.
     
     
  • 3.32, qwerty123, 14:08, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Были региональные провайдеры, которых позже объединили.

    Кто "объеденили"? Можно поконкретнее?

     
     
  • 4.34, Аноним, 14:14, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Как минимум, Новосибирский Сибирьтелеком.
     
     
  • 5.36, Аноним, 14:41, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дальсвязь туда же
     
  • 1.2, Аноним, 11:43, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Немного не в тему Некоторые сайты предлагают мне зеркала Европа, Азия, Северна... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, leap42, 11:56, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    если совсем коротко, то самый дешевый маршрут не всегда самый близкий/быстрый. провайдеры всегда заруливают трафик в самый дешевый.
     
  • 2.12, rm1, 12:29, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Они есть по сути только у Ростелекома, но используются очень избирательно, в основном для клиентов на ДВ, и иногда для Сибири. Раньше было и для Урала, но теперь нет. Видимо причина в том что недостаточна ёмкость на этом направлении, либо проще выключить мозг и гнать всё подряд через Европу и США.

    У RETN и TTK тоже раньше были какие-то прямые каналы в Азию, но уже с год как больше не видно их на трейсах.

    МТС, Мегафон, Билайн - вообще забудьте.

     
  • 2.19, пох, 13:01, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Страпнно что трафик не идёт напрямую из Азии в Новосибирск - неужели нет крупных
    > магистральных каналов?

    разумеется, нет. Уж ты-то, живя в этой самой азии, должен немножко представлять масштабы региона не в проекции меркатора.
    И с кем линки строить - с монгольскими овцее... ?  Или тянуться до Индии через Китай ?
    Есть тупиковые ветки в бывшие союзные республики (Кахахстан, Киргизия - про остальных не в курсе, где они берут траффик, но скорее всего - у нас), но они идут по кратчайшему пути, не через Новосибирск ни разу.
    Есть какие-то децльные каналы в Китай, нахрен никому не нужны. С Японией строили-строили, что-то как-то так ничего, по-моему, и не построили. Своих трансокеанских каналов у эрефии...ну в общем, смеетесь, что-ле...

    К тому же все каналы у нас под известно кем, новых строить никому не дадут.
    А этим удобнее все собирать в одной-двух точках. Ни одна из них не новосибирск и близко.

     
  • 1.4, Аноним, 11:47, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    ха-ха ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Аноним, 11:47, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Первый раз слышу об этом проекте, хотя столько лет интересуюсь данной тематикой ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 11:47, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но мы то знаем ...
     
  • 1.7, Вася, 11:54, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Русские хакеры валят ФРС
     
     
  • 2.33, qwerty123, 14:09, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Русские хакеры валят ФРС

    Это как "блоха валит слона".

     
  • 1.8, leap42, 11:54, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > Visa, MasterCard и некоторых банков

    случайно, да, я так и подумал

     
  • 1.11, Аноним, 12:22, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Любой иностранный провайдер в аналогичной ситуации не насторожил бы автора ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 12:33, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Если бы это был американский провайдер, то тему вообще не стали бы выносить на п... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.16, Andrey Mitrofanov, 12:44, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Любой иностранный провайдер в аналогичной ситуации не насторожил бы автора.
    > Если бы это был американский провайдер, то тему вообще не стали бы
    > выносить на публику.

    Да, никого не волнует. Ни то, ни это.
    http://people.skolelinux.org/pere/blog/Where_did_that_package_go___mdash__geo

     
  • 1.13, Аноним, 12:31, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    А кто сказал, что фейковый анонс исходил из Ростелекома ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 12:44, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    да я вот тоже сомневаюсь что у хипсторского сабжа есть пиринг со всеми АС ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, dredd, 13:04, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >да я вот тоже сомневаюсь что у хипсторского сабжа есть пиринг со всеми АС ;)

    а наличие внезапно ростелековской AS в AS-PATH например, где его отродясь не было, не показатель?

     
     
  • 4.42, Аноним, 15:13, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нет. бывают дятлы которые имеют пиринг с ростелекомом.
     
  • 2.21, пох, 13:07, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    > А кто сказал, что фейковый анонс исходил из Ростелекома?

    Очевидно, всем похрен, _откуда_ он пришел (да и вычислить это непросто), важно - какие AS подсунули (то есть - куда он увел траффик), и это была ростелекомовская.

    Но, конечно же, логично предположить, что это проклятые кибервойска наты очерняют ростелеком в рамках учений.
    А не кому-то понадобился снимок финансового траффика, чтобы оценить, как он выглядит и как (например, хехехе) блокируя неопознанный шифрованный траффик, не заблокировать ненароком карточки уважаемых людей.


     
  • 1.18, Аноним, 12:55, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А зачем эти домыслы здесь?
     
  • 1.22, dq0s4y71, 13:07, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прикидывают, как весь трансграничный трафик через Ростелеком передавать будут? Давно обещали - http://www.vedomosti.ru/newspaper/articles/2013/08/20/zagranpasport-dlya-prov
     
     
  • 2.27, пох, 13:40, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Прикидывают, как весь трансграничный трафик через Ростелеком передавать будут?

    хуже: прикидывают, как не весь.

    > Давно обещали

    давно сделали. Для этого банковский траффик перехватывать было незачем.

     
  • 1.23, Аноним, 13:19, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Возможна ли такая схема делаем анонс, заворачивая трафик на свою машину, там ст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, пох, 13:47, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Возможна ли такая схема: делаем анонс, заворачивая трафик на свою машину, там

    нет. (ну то есть сертификат ты получишь, но не нужен)

    > с номерами карт? За 5-7 минут думаю можно что-то поймать.

    п-юлей. Причем бить будут конкретно, без всяких там "да я тут не причем" и "какие ваши доказательства".

    но в целом идея работоспособная, просто надо не "платежные системы" выбирать в качестве цели атаки. В ростелекомовском бардаке велик шанс, что ты успеешь удрать с деньгами в страну, не связанную договорами о выдаче.

     
  • 1.24, Random, 13:23, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Скорее всего связано с переговорами по поводу приёма карты МИР операторами мастеркард, с июля бюджетников на эту карту переводят.
     
     
  • 2.25, Аноним, 13:31, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Один уже назвал софт Миром с явной отсылкой к космической станции Не стоило н... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, Аноним, 13:38, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    РФ идёт к электронным деньгам Не потому что это модно и правильно, а потому что... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, тоже Аноним, 13:57, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не хотелось бы оправдывать, но выведение денег из черноты и серости - единст... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Аноним, 14:27, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Два завода одного холдинга один в России, другой в Канаде Сравнение от топ-мен... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.40, тоже Аноним, 15:11, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В том-то и дело, что, если ВСЕ платежи под контролем, жене мэра тоже придется объяснять, откуда она вдруг взяла на эти покупки сумму больше, чем заработала за всю жизнь.
     
     
  • 6.44, Аноним, 15:18, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Её покупки оплатит благотворительный фонд Радость чиновничества 10-летний сын... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.41, anonymous., 15:11, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Оформлены то ДА, а вот проверять нужно не избирательно.
    Тогда и эффект будет.
     
  • 1.37, Аноним, 14:55, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Опять Димон свои махинации проворачивает! Надоел.
     
  • 1.38, ryoken, 15:02, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Зафиксировано перенаравление

    Чочо зафиксировано??? "П" потеряли, исправьте :)

     
  • 1.39, Аноним, 15:09, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    5 минут и дефицита бюджета нет.
     
  • 1.43, Аноним, 15:15, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ростелеком хакнул платежные системы
     

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