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27.04.2017 22:29  Система защищённых коммуникаций Nomx оказалась примером халатного отношения к безопасности

Исследователь Скот Хельме при поддержке издания BBC (Scott Helme) провёл тестирование устройства nomx, позиционируемого как реализация наиболее защищённого коммуникационного протокола ("The world’s most secure communications protocol. Everything else is insecure."). На деле, nomx оказался примером наплевательского отношения к безопасности, граничащим с жульничеством.

Младшая модель nomx продаётся по цене $199, а стоимость старшей модели для крупных корпоративных сетей доходит до 10 тысяч долларов. Первое, что вызвало удивление стала начинка устройства. В корпусе была размещена обычная плата Raspberry Pi за 35 долларов, SD-карта и пара светодиодов.

Не меньшее удивление вызвала программная начинка - на устройстве загружался дистрибутив Raspbian 7 (wheezy) с сильно устаревшими версиями пакетов, например сам дистрибутив обновлён 7 мая 2015 года, nginx и Dovecot от 2012 года, PHP от 2015 года, OpenSSL и MySQL от 2016 года. При этом в системе не был предусмотрен механизм установки обновлений.

Web-интерфейс открывался по HTTP, не был защищён от CSRF-атак и содержал аккаунт, позволяющий войти с правами администратора введя логин "admin@example.com" и пароль "password". Упоминаемый в рекламе безопасный коммуникационный протокол nomx оказался обычным SMTP-сервером, не использующим MX-записи в DNS, с самоподписанным сертификатом, без настройки SPF, DKIM и DMARC, и с привязкой к API регистратора доменов GoDaddy.

Компания nomx отрицает наличие уязвимости и проблем с безопасностью, указывая, что устройство успешно прошло все тесты на безопасность и ни один пользователь не был скомпрометирован (исследователь опубликовал эксплоит и подробно описал технику CSRF-атаки, которую может повторить любой желающий, как и изучить состав прошивки). По поводу Raspberry Pi утверждается, что к исследователю в руки попал демонстрационный, а не серийный образец.

  1. Главная ссылка к новости (https://scotthelme.co.uk/nomx-...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: security
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  • 1.1, commiethebeastie, 22:55, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    По моему опыту безопасники всегда являлись основным источником дыр. Создают сейфы с целлофановыми стенами. Знают кучу бесполезных слов, но абсолютно не понимают как работает "защищаемый" объект. Гнать их надо отовсюду с волчьим билетом.
     
  • 1.2, Аноним, 22:56, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    Чем больше кричат в рекламе о супербезопасности продукта, тем больше вероятность... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 23:00, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    У ей внутре неонка.
     
  • 1.4, Аноним, 23:02, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ещё бы, Raspberry Pi за 35 дорого и не потянет по производительности, поэтому в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Sabakwaka, 23:11, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >> По моему опыту безопасники всегда являлись основным источником дыр...

    nomx — не безопасники, а болгены.

     
  • 1.6, Аноним, 23:17, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Про создателя nomx написано W L Donaldson is a cybersecurity expert , но в ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, Аноним, 23:53, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    А теперь вопрос кого будут слушать, анонимуса или компанию с банковскими счетами... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.8, Аноним, 23:55, 27/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Из статьи непонятно, что же делает это уберустройство.
     
     
  • 2.10, Аноним, 00:19, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    оно делает их богаче.
     
  • 1.9, Noteme, 00:12, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ничего удивительного. У нас делают точно также. В буклетах и на сайте чего только не понаписано, а внутри - софт мало того что дырявый, да еще и ворованный.
     
     
  • 2.11, Crazy Alex, 00:44, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну, мошенников везде хватает. Но какова наглость... Аж завидно слегка, я б так не рискнул
     
     
  • 3.12, Аноним84701, 01:04, 28/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Помню, лет десять назад шустро впаривали шифровальные адаптеры для хардов В ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, all_glory_to_the_hypnotoad, 01:12, 28/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > PHP от 2015 года, ... MySQL от 2016 года.

    Какая разнрица от какого они года, эта смесь дерьма в принципе не может иметь ничего общего с безопасностью.

     

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