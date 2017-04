27.04.2017 22:29  Система защищённых коммуникаций Nomx оказалась примером халатного отношения к безопасности

Исследователь Скот Хельме при поддержке издания BBC (Scott Helme) провёл тестирование устройства nomx, позиционируемого как реализация наиболее защищённого коммуникационного протокола ("The world’s most secure communications protocol. Everything else is insecure."). На деле, nomx оказался примером наплевательского отношения к безопасности, граничащим с жульничеством. Младшая модель nomx продаётся по цене $199, а стоимость старшей модели для крупных корпоративных сетей доходит до 10 тысяч долларов. Первое, что вызвало удивление стала начинка устройства. В корпусе была размещена обычная плата Raspberry Pi за 35 долларов, SD-карта и пара светодиодов. Не меньшее удивление вызвала программная начинка - на устройстве загружался дистрибутив Raspbian 7 (wheezy) с сильно устаревшими версиями пакетов, например сам дистрибутив обновлён 7 мая 2015 года, nginx и Dovecot от 2012 года, PHP от 2015 года, OpenSSL и MySQL от 2016 года. При этом в системе не был предусмотрен механизм установки обновлений. Web-интерфейс открывался по HTTP, не был защищён от CSRF-атак и содержал аккаунт, позволяющий войти с правами администратора введя логин "admin@example.com" и пароль "password". Упоминаемый в рекламе безопасный коммуникационный протокол nomx оказался обычным SMTP-сервером, не использующим MX-записи в DNS, с самоподписанным сертификатом, без настройки SPF, DKIM и DMARC, и с привязкой к API регистратора доменов GoDaddy. Компания nomx отрицает наличие уязвимости и проблем с безопасностью, указывая, что устройство успешно прошло все тесты на безопасность и ни один пользователь не был скомпрометирован (исследователь опубликовал эксплоит и подробно описал технику CSRF-атаки, которую может повторить любой желающий, как и изучить состав прошивки). По поводу Raspberry Pi утверждается, что к исследователю в руки попал демонстрационный, а не серийный образец.