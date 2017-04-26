26.04.2017 21:50  Доступна операционная система Redox 0.2, написанная на языке Rust

Спустя два года с момента основания проекта состоялся выпуск операционной системы Redox 0.2, разработанной с использованием языка Rust и концепции микроядра. Наработки проекта распространяются под свободной лицензией MIT. После сборки систему можно опробовать при помощи VirtualBox или QEMU.

Пользовательское окружение в Redox построено на базе графической оболочки Orbital. Операционная система использует концепцию микроядра, при котором на уровне ядра обеспечивается только взаимодействие между процессами и управление ресурсами, а вся остальная функциональность вынесена в библиотеки, которые могут использоваться как ядром, так и пользовательскими приложениями. Все драйверы выполняются в пространстве пользователя в изолированных sandbox-окружениях. Для совместимости с существующими приложениями предоставляется специальная POSIX-прослойка, позволяющая запускать многие программы без портирования.

Redox развивается в соответствии с философией Unix c заимствованием некоторых идей из SeL4, Minix и Plan 9. В системе применяется принцип "все есть URL". Например, для записи в лог может использоваться URL "log://", для взаимодействия между процессами "bus://", для сетевого взаимодействия "tcp://" и т.п. Модули, которые могут быть реализованы в форме драйверов, расширений ядра и пользовательских приложений, могут регистрировать свои обработчики URL, например, можно написать модуль обращения к портам ввода/вывода и привязать его к URL "port_io://", после чего можно использовать его для доступа к 60 порту через открытие URL "port_io://60".

Проектом также развивается собственный пакетный менеджер, набор стандартных утилит (binutils, coreutils, netutils, extrautils), командная оболочка ion, vim-подобный текстовый редактор sodiumъ и файловая система TFS, развиваемая на основе идей ZFS (модульный вариант ZFS на языке Rust). Конфигурация задаётся на языке Toml. Система поддерживает запуск на процессорах с архитектурой x86_64 c VBE-совместимой графической картой (nvidia, intel, amd), AHCI-дисками и сетевыми картами на базе чипов E1000 или RTL8168.

Из новшеств, добавленных в выпуске Redox 0.2, можно отметить: