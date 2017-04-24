The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

24.04.2017 23:20  Canonical закрывает Ubuntu Store и прекращает выпуск обновлений для Ubuntu Phone

В рамках сворачивания разработки Unity 8 и Ubuntu Phone, компания Canonical планирует в июне полностью прекратить выпуск обновлений с устранением уязвимостей для смартфонов на базе платформы Ubuntu Phone.

Кроме того, начиная с июня планируется отключить возможность загрузки новых программ в Ubuntu Store и остановить продажи платных приложений (для продолжения распространения платных программ разработчики могут только перевести их в категорию бесплатных). В конце года планируется полностью закрыть каталог-магазин приложений Ubuntu Store.

После закрытия Ubuntu Store пользователи Ubuntu Phone не смогут устанавливать программы, а разработчики сторонних приложений будут лишены возможности распространения обновлений для своих продуктов. В качестве альтернативы для пользователей можно рассматривать переход на сборки Ubuntu Phone от проекта UBports, который продолжит выпуск обновлений с исправлением значительных проблем. Вместо Ubuntu Store сообщество UBports намерено ввести в строй собственный каталог openstore.ubports.com, но разработчикам потребуется заново регистрировать в нём свои программы.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.networkworld.com/ar...)
  2. OpenNews: В Ubuntu 17.10 планируют использовать Wayland по умолчанию
  3. OpenNews: Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit
  4. OpenNews: Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME
  5. OpenNews: Canonical уволит от 30% до 60% сотрудников. Инициативы по созданию форка Unity 8
  6. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 23:26, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    минута молчания
     
     
  • 2.3, ssh, 23:48, 24/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Скорее всего всем пофигу.
     
  • 1.4, Wolf, 23:49, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    А ведь всего год прошел от начала "сотрудничества" с мелкософтом...
     
     
  • 2.6, testt, 23:57, 24/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Какого сотрудничества?
     
     
  • 3.10, Топоним, 00:26, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    > Какого сотрудничества?

    http://www.opennet.ru/opennews/art.shtml?num=44141

     
  • 1.5, dr Equivalent, 23:51, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Ну все, блин, суши весла.
    А я же говорил, не надо, блин, не зная брода соваться в воду. Вот нахрена им нужна была эта похабень с MIR? Хотели вендор-лок и свою экосистему? Говорил, клизма порвется с таких амбиций? Говорил. Вот так оно и вышло.
    Вейланд, голубчики, Вейланд, как договаривались изначально. И полная совместмость со всеми остальными дистрами. Только так.
     
     
     
    Часть нити удалена модератором

  • 3.8, dr Equivalent, 00:11, 25/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А ты?
     
  • 1.9, гость с удаффкома, 00:18, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Здох Максим да и ][YЙ с ним!
     
  • 1.11, grsec, 01:14, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Телефон с убунту? Было дело, хотелось купить...
    Наперсточники.
     
  • 1.12, Аноним, 01:20, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    а что там за крутые платные приложения то были angry birds или очередной плеер... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.13, Шаттлврот, 01:37, 25/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    В рамках оптимизации расходов, компания Canonical планирует полностью прекратить разработку десктопных и серверных решений Ubuntu и сконцентрировать свое внимание на главном - Linux-подсистеме в Windows 10
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList