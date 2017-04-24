24.04.2017 23:20  Canonical закрывает Ubuntu Store и прекращает выпуск обновлений для Ubuntu Phone

В рамках сворачивания разработки Unity 8 и Ubuntu Phone, компания Canonical планирует в июне полностью прекратить выпуск обновлений с устранением уязвимостей для смартфонов на базе платформы Ubuntu Phone.

Кроме того, начиная с июня планируется отключить возможность загрузки новых программ в Ubuntu Store и остановить продажи платных приложений (для продолжения распространения платных программ разработчики могут только перевести их в категорию бесплатных). В конце года планируется полностью закрыть каталог-магазин приложений Ubuntu Store.

После закрытия Ubuntu Store пользователи Ubuntu Phone не смогут устанавливать программы, а разработчики сторонних приложений будут лишены возможности распространения обновлений для своих продуктов. В качестве альтернативы для пользователей можно рассматривать переход на сборки Ubuntu Phone от проекта UBports, который продолжит выпуск обновлений с исправлением значительных проблем. Вместо Ubuntu Store сообщество UBports намерено ввести в строй собственный каталог openstore.ubports.com, но разработчикам потребуется заново регистрировать в нём свои программы.



