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24.04.2017 22:59  Релиз видеоплеера MPV 0.25

Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.25, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией GPLv2.

В новой версии:

  • Дополнительная порция компонентов переведена на лицензию LGPL: символьный шрифт для OSD, ass_mp, sd_ass, common.h, demux/packet, demux_mkv, ebml, matroska.h, sd_lavc и sub/osd;
  • По умолчанию отключена поддержка оптических дисков (DVD/CD);
  • Добавлена поддержка стандарта DVB-T2;
  • Прекращена поддержка OS X 10.7 и более ранних выпусков. Для macOS добавлена поддержка сенсорной панели (Touch Bar);
  • Добавлена возможность изменения громкости колесом мыши;
  • Добавлен фильтр субтитров SDH;
  • В модуль вывода vo_opengl добавлен экспериментальный бэкенд vdpauglx. X11 выставлен в качестве более приоритетного бэкенда для vo_opengl по отношению к бэкендам на базе Wayland;
  • Удалена поддержка давно не применяемых форматов изображений PPM, PGM и TGA;
  • Новые опции: "--demuxer-lavf-probe-info", "--sub-filter-sdh", "--sub-filter-sdh-harder", "--keep-open-pause=no", "--opengl-es=force2", "--opengl-shader-cache-dir" и "--angle-flip"
  • Объявлены устаревшими почти все звуковые и видео фильтры не на базе устройства lavfi.


  1. Главная ссылка к новости (https://github.com/mpv-player/...)
  2. OpenNews: Выпуск видеоплеера MPV 0.24
  3. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.23
  4. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.22
  5. OpenNews: Релиз видеоплеера MPV 0.21
  6. OpenNews: Выпуск видеоплеера MPV 0.20
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: mpv, mplayer
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  • 1, Аноним, 23:16, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
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    Установили пасаны rolling distro, раз в день тыкают update, видят новый пакет ... весь текст скрыт [показать]
     

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