24.04.2017 22:59  Релиз видеоплеера MPV 0.25

Доступен выпуск открытого видеоплеера MPV 0.25, несколько лет назад ответвившегося от кодовой базы проекта MPlayer2. В MPV основное внимание уделяется разработке новых возможностей и обеспечению постоянного бэкпортирования новшеств из репозиториев MPlayer, не заботясь о сохранении совместимости с MPlayer. Код MPV распространяется под лицензией GPLv2. В новой версии: Дополнительная порция компонентов переведена на лицензию LGPL: символьный шрифт для OSD, ass_mp, sd_ass, common.h, demux/packet, demux_mkv, ebml, matroska.h, sd_lavc и sub/osd;

По умолчанию отключена поддержка оптических дисков (DVD/CD);

Добавлена поддержка стандарта DVB-T2;

Прекращена поддержка OS X 10.7 и более ранних выпусков. Для macOS добавлена поддержка сенсорной панели (Touch Bar);

Добавлена возможность изменения громкости колесом мыши;

Добавлен фильтр субтитров SDH;

В модуль вывода vo_opengl добавлен экспериментальный бэкенд vdpauglx. X11 выставлен в качестве более приоритетного бэкенда для vo_opengl по отношению к бэкендам на базе Wayland;

Удалена поддержка давно не применяемых форматов изображений PPM, PGM и TGA;

Новые опции: "--demuxer-lavf-probe-info", "--sub-filter-sdh", "--sub-filter-sdh-harder", "--keep-open-pause=no", "--opengl-es=force2", "--opengl-shader-cache-dir" и "--angle-flip"

Объявлены устаревшими почти все звуковые и видео фильтры не на базе устройства lavfi.



