24.04.2017 10:47  Выпуск языка программирования Dart 1.23

Компания Google представила выпуск языка программирования Dart 1.23, который позиционируется как язык структурированного программирования для Web, обладает похожим на Java синтаксисом, не требует явного определения типов и может использоваться для создания серверных и клиентских приложений. Для запуска внутри браузера код на языке Dart компилируется в представление JavaScript, для выполнения серверных приложений развивается специальная виртуальная машина Dart VM. Код связанных с языком компонентов распространяется под лицензией BSD.

Для упрощения разработки на языке Dart поставляется SDK, включающий в себя компилятор в JavaScript - dart2js, виртуальную машину Dart VM, пакетный менеджер pub, статический анализатор кода dart_analyzer, набор библиотек, интегрированная среда разработки DartPad и плагины с поддержкой Dart для IntelliJ IDEA, WebStorm, Emacs, Sublime Text 2 и Vim. Для выполнения и отладки приложений на языке Dart, без компиляции в JavaScript, предоставляется Dartium - специальная сборка браузера Chromium с интегрированной виртуальной машиной Dart VM. Дополнительные пакеты с библиотеками и утилитами распространяются через репозиторий pub, который насчитывает 2567 пакетов, в том числе фреймворки для разработки web-приложений AngularDart и polymer.dart.

В Dart 1.23 расширены возможности режима "strong" (обеспечивает строгую статическую типизацию): реализована возможность переопределения полей без использования @virtual, улучшена информативность сообщений об ошибках, изменены приоритеты при определении типа (приоритет теперь отдаётся информации, выведенной из базовых типов, функций и методов). Проведена большая работа по оттачиванию унифицированного фронтэнда. Улучшено качество проверки и нормализации ввода в методе UriData.parse. В браузерных приложениях обеспечена возможность импорта dart:io.