The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

24.04.2017 10:47  Выпуск языка программирования Dart 1.23

Компания Google представила выпуск языка программирования Dart 1.23, который позиционируется как язык структурированного программирования для Web, обладает похожим на Java синтаксисом, не требует явного определения типов и может использоваться для создания серверных и клиентских приложений. Для запуска внутри браузера код на языке Dart компилируется в представление JavaScript, для выполнения серверных приложений развивается специальная виртуальная машина Dart VM. Код связанных с языком компонентов распространяется под лицензией BSD.

Для упрощения разработки на языке Dart поставляется SDK, включающий в себя компилятор в JavaScript - dart2js, виртуальную машину Dart VM, пакетный менеджер pub, статический анализатор кода dart_analyzer, набор библиотек, интегрированная среда разработки DartPad и плагины с поддержкой Dart для IntelliJ IDEA, WebStorm, Emacs, Sublime Text 2 и Vim. Для выполнения и отладки приложений на языке Dart, без компиляции в JavaScript, предоставляется Dartium - специальная сборка браузера Chromium с интегрированной виртуальной машиной Dart VM. Дополнительные пакеты с библиотеками и утилитами распространяются через репозиторий pub, который насчитывает 2567 пакетов, в том числе фреймворки для разработки web-приложений AngularDart и polymer.dart.

В Dart 1.23 расширены возможности режима "strong" (обеспечивает строгую статическую типизацию): реализована возможность переопределения полей без использования @virtual, улучшена информативность сообщений об ошибках, изменены приоритеты при определении типа (приоритет теперь отдаётся информации, выведенной из базовых типов, функций и методов). Проведена большая работа по оттачиванию унифицированного фронтэнда. Улучшено качество проверки и нормализации ввода в методе UriData.parse. В браузерных приложениях обеспечена возможность импорта dart:io.



  1. Главная ссылка к новости (http://news.dartlang.org/2017/...)
  2. OpenNews: Google развивает средства создания высокопроизводительных Android-приложений на языке Dart
  3. OpenNews: Google отказался от включения Dart в состав браузера Chrome
  4. OpenNews: Язык Dart утверждён ассоциацией Ecma в качестве международного стандарта
  5. OpenNews: Google выпустил язык программирования Dart 1.0, созданный для замены JavaScript
  6. OpenNews: Для языка Dart представлен сервис компиляции приложений, работающий на стороне браузера
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: dart
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение RSS
 
  • 1, Аноним, 11:01, 24/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Готовьте погребальные венки Java.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList