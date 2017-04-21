21.04.2017 09:06  Clang включен в базовую систему OpenBSD для платформ amd64 и i386

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|3.24, Леший0110001, 13:33, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Ой прям не знаю, сидишь и при сборке mc думаешь и кашерным ли я собрал компилятором или нет, та лицуха у него или не та, если не та - плюну в них и буду на нужной собирать.
Всю жизнь собирали gcc-ом, а тут а clang лицуха лучше написано и прав больше от этого у негров в африке. БРЕД.
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|2.7, Ivan_83, 10:35, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Так оно нужно для бутстрапа.
Я вот считаю что в систему не нужно тащить всякие ntp, ftp, ssh, dns, mail сервера, ибо оно прекрасно с портов ставится и вообще не всем нужно.
Я бы и openssl с базы выпилил, но тогда много чего сломается.
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|3.11, бедный буратино, 12:15, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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полная система, со всеми ntpd, httpd, ssh, dns, mail и всем-всем-всем, что только душеньке угодно, занимает 180 мб на hdd. лучше пусть в базовой системе будет больше возможностей (и контроля за кодом), чем на каждый чих пакеты дёргать. тем более, на пакеты может либ не хватить, и придётся что-то доставлять - то есть, это экономия на спичках, которая выйдет тебе дороже
я вот никак не могу им простить удаление lynx из базовой системы :( иногда непонятно, работает сеть или нет, и проверить нечем :(
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|4.18, iZEN, 13:19, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> полная система, со всеми ntpd, httpd, ssh, dns, mail и всем-всем-всем, что только душеньке угодно, занимает 180 мб на hdd.
Бинарный образ (комплект) LLVM/Clang 4.0 без отладчика занимает больше 900 МБ места на диске.
> тем более, на пакеты может либ не хватить
Чего?
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|5.20, бедный буратино, 13:24, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> полная система, со всеми ntpd, httpd, ssh, dns, mail и всем-всем-всем, что только душеньке угодно, занимает 180 мб на hdd.
> Бинарный образ (комплект) LLVM/Clang 4.0 без отладчика занимает больше 900 МБ места
> на диске.
вот выйдет свежий снапшот со всем этим добром - позырим, чё да как
>> тем более, на пакеты может либ не хватить
> Чего?
в FAQ!
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|2.13, бедный буратино, 12:16, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Считаю, что не нужно тащить в базовую систему компилятор. Система должна быть
> отделена от компилятора, соответствовать стандартам языка программирования и не завязываться
> на особенности определённого набора сборочных инструментов. В идеале, открытая операционная
> должна мочь собираться и LLVM, и GCC, с соответствующим рантаймом.
ну так не ставь модуль compXX.tgz, и всё
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|1.10, Аннымзус, 11:20, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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... как пропатчить KDE5 под OpenBSD? :)
ну т.е. Clang'ом оно вроде как собирается, но произвольные куски перестают работать
и не только с кедами такая фигня
(в генте проверялось, но вдруг тут фсе фунциклирует)
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