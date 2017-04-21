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21.04.2017 09:06  Clang включен в базовую систему OpenBSD для платформ amd64 и i386

Разработчики OpenBSD добавили компилятор Clang в состав базовой системы для платформ amd64 и i386. Clang пока не используется по умолчанию, но теперь доступен из коробки наряду с GCC. Clang был интегрирован в кодовую базу OpenBSD ещё в прошлом году, но для использования требовал пересборки исходных текстов и предлагался лишь для архитектуры ARM64. Отныне в инфраструктуру сборки внесены изменения и Clang собирается и поставляется вместе с GCC для систем amd64 и i386.

  1. Главная ссылка к новости (http://undeadly.org/cgi?action...)
  2. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.1
  3. OpenNews: LLVM и Clang включены в основной состав OpenBSD
  4. OpenNews: Выпуск OpenBSD 6.0
  5. OpenNews: FreeBSD-CURRENT переведён по умолчанию на Clang
  6. OpenNews: Clang включен в число системных компиляторов DragonFly BSD
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: clang, openbsd
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  • 1.1, gred, 09:15, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    частично им уже и дерево собирается
     
  • 1.2, Аноним, 09:22, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Пора и на гитхаб переходить, тогда уж
     
  • 1.3, Аноним, 09:29, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –6 +/
    очередная хипстота
     
     
  • 2.4, Аноним, 09:59, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Дело не в хипсоте, а в лицензии.
     
     
  • 3.22, Аноним, 13:33, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Первым шагом к закопиращиванию программы является обеспечение возможности закопи... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, Леший0110001, 13:33, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ой прям не знаю, сидишь и при сборке mc думаешь и кашерным ли я собрал компилятором или нет, та лицуха у него или не та, если не та - плюну в них и буду на нужной собирать.
    Всю жизнь собирали gcc-ом, а тут а clang лицуха лучше написано и прав больше от этого у негров в африке. БРЕД.
     
  • 1.5, botman, 10:09, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для BSD сам бог велел. Хотя в линуксах Clang есть, и Mosaic все, надеюсь, помнят.
     
  • 1.6, iZEN, 10:12, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Считаю, что не нужно тащить в базовую систему компилятор Система должна быть от... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, Ivan_83, 10:35, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Так оно нужно для бутстрапа.
    Я вот считаю что в систему не нужно тащить всякие ntp, ftp, ssh, dns, mail сервера, ибо оно прекрасно с портов ставится и вообще не всем нужно.
    Я бы и openssl с базы выпилил, но тогда много чего сломается.
     
     
  • 3.9, YetAnotherOnanym, 10:47, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    ssh не тронь! Это святое!
     
  • 3.11, бедный буратино, 12:15, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    полная система, со всеми ntpd, httpd, ssh, dns, mail и всем-всем-всем, что только душеньке угодно, занимает 180 мб на hdd. лучше пусть в базовой системе будет больше возможностей (и контроля за кодом), чем на каждый чих пакеты дёргать. тем более, на пакеты может либ не хватить, и придётся что-то доставлять - то есть, это экономия на спичках, которая выйдет тебе дороже

    я вот никак не могу им простить удаление lynx из базовой системы :( иногда непонятно, работает сеть или нет, и проверить нечем :(

     
     
  • 4.15, Аноним, 12:28, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А curl ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.16, бедный буратино, 12:36, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    curl в базовой системе, разумеется, тоже нет
     
     
  • 6.17, Аноним, 12:48, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хорошо, а fetch -qO -?
     
     
  • 7.19, бедный буратино, 13:23, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    тока ftp. но мне иногда надо листинг директории вывести, чтобы понять чё почём. lynx это делал легко, удобно и беззаботно. хоть бы netrik включили, что ли.
     
  • 4.18, iZEN, 13:19, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > полная система, со всеми ntpd, httpd, ssh, dns, mail и всем-всем-всем, что только душеньке угодно, занимает 180 мб на hdd.

    Бинарный образ (комплект) LLVM/Clang 4.0 без отладчика занимает больше 900 МБ места на диске.

    > тем более, на пакеты может либ не хватить

    Чего?

     
     
  • 5.20, бедный буратино, 13:24, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> полная система, со всеми ntpd, httpd, ssh, dns, mail и всем-всем-всем, что только душеньке угодно, занимает 180 мб на hdd.
    > Бинарный образ (комплект) LLVM/Clang 4.0 без отладчика занимает больше 900 МБ места
    > на диске.

    вот выйдет свежий снапшот со всем этим добром - позырим, чё да как


    >> тем более, на пакеты может либ не хватить
    > Чего?

    в FAQ!

     
  • 5.21, бедный буратино, 13:25, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    в снапе от 20 апреля размер дистрибутива OpenBSD вырос с 210 до 250 мб
     
  • 2.8, Аноним, 10:35, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ...и жабой.
     
     
  • 3.23, iZEN, 13:33, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ...и жабой.

    Ты ещё про Rust заикнись и получишь тапком по бошке.

     
  • 2.13, бедный буратино, 12:16, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Считаю, что не нужно тащить в базовую систему компилятор. Система должна быть
    > отделена от компилятора, соответствовать стандартам языка программирования и не завязываться
    > на особенности определённого набора сборочных инструментов. В идеале, открытая операционная
    > должна мочь собираться и LLVM, и GCC, с соответствующим рантаймом.

    ну так не ставь модуль compXX.tgz, и всё

     
  • 1.10, Аннымзус, 11:20, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ... как пропатчить KDE5 под OpenBSD? :)
    ну т.е. Clang'ом оно вроде как собирается, но произвольные куски перестают работать
    и не только с кедами такая фигня
    (в генте проверялось, но вдруг тут фсе фунциклирует)
     
     
  • 2.12, бедный буратино, 12:15, 21/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > ... как пропатчить KDE5 под OpenBSD? :)

    долго и нудно :) как пропатчат, я обязательно сообщу, в виде интервью :)

     
  • 1.14, бедный буратино, 12:17, 21/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    перемога!
     

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