21.04.2017 09:06  Clang включен в базовую систему OpenBSD для платформ amd64 и i386

>> полная система, со всеми ntpd, httpd, ssh, dns, mail и всем-всем-всем, что только душеньке угодно, занимает 180 мб на hdd.

> Бинарный образ (комплект) LLVM/Clang 4.0 без отладчика занимает больше 900 МБ места

> на диске.

вот выйдет свежий снапшот со всем этим добром - позырим, чё да как



>> тем более, на пакеты может либ не хватить

> Чего?

в FAQ!

