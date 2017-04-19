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19.04.2017 08:39  Уязвимость в LightDM, позволяющая повысить свои привилегии в системе

В менеджере входа LightDM, применяемом по умолчанию в Ubuntu, выявлена уязвимость (CVE-2017-7358), позволяющая локальному пользователю поднять свои привилегии в системе. Проблема проявляется только в выпусках Ubuntu 16.10 и 16.04 LTS, и на днях устранена в обновлении USN-3255-1.

Проблема вызвана ошибкой в коде создания временной домашней директории в скрипте /usr/sbin/guest-account, который запускается с правами root при каждом создании и завершении гостевого сеанса. В частности, временная домашняя директория создаётся в общедоступном каталоге /tmp при помощи вызова "mktemp", что позволяет локальному атакующему отследить появление нового каталога через систему inotify и оперативно подменить его на свой каталог (race condition) до выполнения следующей операции с каталогом в скрипте. В итоге домашняя директория гостевого пользователя будет создана в директории, подконтрольной атакующему, что позволяет заменить домашнюю директорию на символическую ссылку (например, спозиционировать её на /usr/local/sbin).

Далее каталог будет примонтирован в tmpfs с изменением прав доступа ("mount -t tmpfs -o mode=700,uid=${GUEST_USER} none ${GUEST_HOME}") для директории, на которую указывает символическая ссылка. Затем, так как права доступа на каталог /usr/local/sbin изменены, можно разместить в нём свой вариант используемого в скрипте исполняемого файла "getent". Так как каталог окажется в области поиска исполняемых файлов, подменённый "getent" будет вызван в ходе выполнения скриптом операции обработки завершения гостевого сеанса, которая выполняется с правами root.

  1. Главная ссылка к новости (http://seclists.org/fulldisclo...)
  2. OpenNews: Для организации входа в KDE Plasma 2 вместо KDM будет использоваться LightDM или SDDM
  3. OpenNews: Планы Ubuntu: переход на LightDM, улучшение поддержки Btrfs и интеграция новых приложений с Unity
  4. OpenNews: В Ubuntu рассматривается переход от GDM к LightDM
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: lightdm
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  • 1.1, Аноним, 10:14, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    винда... тьфу, убунтопроблемы.
     
     
  • 2.2, Аноним, 11:05, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    lightdm - это не убунтопроект.
     
     
  • 3.4, Andrey Mitrofanov, 12:10, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > lightdm - это не убунтопроект.

    Проект по гномо-внедрению рэхатом уязвимостей в дифолтный dm убу через посредство фридекстоп.орг -- так правильно?

     
  • 3.9, Michael Shigorin, 13:04, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    > lightdm - это не убунтопроект.

    Вообще-то это как раз убунтопроект в хорошем (ну, с учётом новости -- почти) смысле слова.

     
  • 3.14, Аноним84701, 14:41, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Опять на опеннет пакеты из параллельных вселенных приходят http bazaar launch... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:56, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –6 +/
    в виндомс 95 было что-то похожее с вызовом справки на экарне блокировки 20 лет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:18, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Как нифига не понять и подать вид.
     
  • 2.6, тоже Аноним, 12:21, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Что-то похожее?!
    Уязвимость можно проэксплуатировать, если в момент, когда пользователь логинится в X-сеанс, на машине уже сидит другой пользователь, который теоретически может... и далее по тексту.
    Практически то же самое, ага.

    Я, признаться, не очень представляю, как вообще этот юз-кейс возможен в реальной жизни. Разве что на сервере для тонких клиентов...

     
     
  • 3.7, angra, 12:37, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вообще-то нет. Не нужен второй пользователь и вообще хоть один пользователь, но нужно наличие гостевого доступа.
     
     
  • 4.11, тоже Аноним, 13:45, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Нужен гостевой ГРАФИЧЕСКИЙ доступ. То есть, скажем, для Убунту Сервере, поставленного вовсе без Х-ов, эта уязвимость неактуальна. А для десктопа такие извращения явно носят чисто теоретический характер.
     
  • 1.8, бедный буратино, 12:54, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    блин, я думал, можно без пароля зайти

    а тут какая-то эквилибристика, когда у юзера уже есть доступ к системе, и он знает, когда кто будет логиниться, и кучу инструментов уже разложил

    так и пишите - *теоретическая уязвимость*

     
     
  • 2.12, папа карло, 14:34, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Можно сделать автоматический вход, можно пароль на время в shadow убрать.
     
  • 1.10, Аноним, 13:05, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    чет я не врубаюсь mktemp вроде как создает папку с рандомным именем и возвращае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, папа карло, 14:34, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    inotify :(
     

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