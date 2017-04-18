18.04.2017 23:40  В Ubuntu 17.10 планируют использовать Wayland по умолчанию

Вил Кук (Will Cooke), менеджер по разработке дескоп-систем в компании Canonical, подтвердил намерение задействовать в следующем выпуске Ubuntu 17.10 окружение GNOME, по умолчанию работающее поверх Wayland вместо X-сервера. Для запуска X-приложений будет применяться DDX-компонент XWayland.

Напомним, что работа по интеграции Wayland в Ubuntu уже давно проведена, а альтернативный сеанс на базе Wayland предлагался для тестирования в составе Ubuntu GNOME начиная с выпуска 15.04 (апрель 2015 года). Работа GNOME в окружении Wayland доведена до готовности к применению широким кругом пользователей и уже предлагается по умолчанию в Fedora 25.



