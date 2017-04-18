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18.04.2017 23:40  В Ubuntu 17.10 планируют использовать Wayland по умолчанию

Вил Кук (Will Cooke), менеджер по разработке дескоп-систем в компании Canonical, подтвердил намерение задействовать в следующем выпуске Ubuntu 17.10 окружение GNOME, по умолчанию работающее поверх Wayland вместо X-сервера. Для запуска X-приложений будет применяться DDX-компонент XWayland.

Напомним, что работа по интеграции Wayland в Ubuntu уже давно проведена, а альтернативный сеанс на базе Wayland предлагался для тестирования в составе Ubuntu GNOME начиная с выпуска 15.04 (апрель 2015 года). Работа GNOME в окружении Wayland доведена до готовности к применению широким кругом пользователей и уже предлагается по умолчанию в Fedora 25.

  1. Главная ссылка к новости (http://www.omgubuntu.co.uk/201...)
  2. OpenNews: Оценка готовности GNOME для работы поверх Wayland
  3. OpenNews: Доступен Wayland 1.13
  4. OpenNews: Определены основные векторы развития форков Unity 8 от проектов UBports и Yunit
  5. OpenNews: В Fedora 25 утверждено использование Wayland по умолчанию
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: ubuntu, wayland
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  • 1.2, anonis, 23:44, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Идиоты.
     
     
  • 2.4, Lester, 23:54, 18/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Переход на wayland неизбежен, раз RedHat этого хочет, так что все правильно делают, меньше будет зоопарка.
     
  • 1.3, Аноним, 23:44, 18/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Где есть про разницу между Wayland и X-сервером Нововведения это конечно хорошо... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 00:04, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А зачем вам полноценный X сервер Вы используете все его возможности Поделитесь... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, Аноним, 00:30, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Я наверное не знаю всех его возможностей, но remote display и display forward ис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, incker, 00:04, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ты читай не комментарии.
    Вяленому уже 8 лет. Может уже и 9 (не считал). Так что информации на русском полным полно
     
  • 2.7, Mr. Cake, 00:05, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Протеряли буфер обмена по средней кнопке мыши.
    У приложений нет доступа к глобальным координатам собственного окна. Привет контекстным меню и раскрывающимся спискам.
    У приложений нет возможности сказать композитору, что им нужны server-side декорации. Привет нормально выглядящим не-GTK-приложениям под гномом.
     
     
  • 3.8, анонанонанонанино, 00:12, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если в RedHat этим не пользуются, значит и пользователям это не нужно. Кто не согласен, тем ForCK!
     
  • 3.12, Аноним, 00:35, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Спасибо за ответ Да, похоже wayland уступает X-серверу А что-нибудь по функцио... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.13, h31, 00:50, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Спасибо за ответ. Да, похоже wayland уступает X-серверу.

    А вы думали, Canonical просто так разрабатывал свой Mir?
    > Будут ли vnc, forward и удаленный дисплей работать без проблем?

    Есть RDP-плагин для Weston. Говорят, даже работает. Но с помощью него нельзя транслировать "физический" рабочий стол, только запускать еще одну копию Weston и уже в её рамках запускать приложения.

     
     
  • 5.18, Аноним, 01:45, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Я не очень понял что вы хотели сказать Не могли бы вы в деталях рассказать в че... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.16, Аноним, 01:22, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Нееет!! Только не буфер по средней кнопке!
     
     
  • 4.22, Аноним, 01:58, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Его никто не трогал
     
  • 1.9, Аноним, 00:15, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что с не-Gnome редакциями, интересно?
     
     
  • 2.10, redhat, 00:21, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да ничего, будет всё как прежде, прежний классический икс-сервер.
     
  • 1.14, Аноним, 01:05, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Да пусть хот с кастрюлями на голове скачут После всех этих пьяных зигзагов - ну... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Anoname, 01:18, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    FreeBSD.
     
  • 1.17, Аноним, 01:44, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Одно не пойму, чем занимались программисты(?) убунту в последние 5-7 лет?..
     
     
  • 2.19, Аноним, 01:45, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Чем вообще, кроме сборки ддистрибутива, сейчас занимается убунту?
     
  • 2.20, Аноним, 01:46, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Тем же чем и занимаются наши чиновники отрабатывают на зарплату то есть напл... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, milinsky, 01:53, 19/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прошло пять лет а новости все те же...
     

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