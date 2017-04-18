18.04.2017 23:40  В Ubuntu 17.10 планируют использовать Wayland по умолчанию

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|2.7, Mr. Cake, 00:05, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Протеряли буфер обмена по средней кнопке мыши.
У приложений нет доступа к глобальным координатам собственного окна. Привет контекстным меню и раскрывающимся спискам.
У приложений нет возможности сказать композитору, что им нужны server-side декорации. Привет нормально выглядящим не-GTK-приложениям под гномом.
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|4.13, h31, 00:50, 19/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Спасибо за ответ. Да, похоже wayland уступает X-серверу.
А вы думали, Canonical просто так разрабатывал свой Mir?
> Будут ли vnc, forward и удаленный дисплей работать без проблем?
Есть RDP-плагин для Weston. Говорят, даже работает. Но с помощью него нельзя транслировать "физический" рабочий стол, только запускать еще одну копию Weston и уже в её рамках запускать приложения.
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