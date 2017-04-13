13.04.2017 16:25  Релиз дистрибутива Ubuntu 17.04

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|7.24, нах, 17:49, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Не как админа локалхоста, а как чела, которого, задолбали глюки системды
админу нелокалхоста странно спросить "чтоб софта было много".
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|8.36, djbaldey, 18:07, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> нет, не пытался ;) но видимо это плохо ;)
К слову сказать, что кроме этой (охрененной) проблемы и неудобства пользоваться при вводе автодополнением в командной строке (из-за кучи команд sys* и system*), других претензий у меня (пока) нет...
P.S.: Всегда было проще писать servi и TAB.
P.P.S: Я обычно добрый, но жду не дождусь, когда все педрилы с лесбоклюйками в руководстве Debian и Ubuntu отпочкуются (сцуко "насмерть") и всё вернётся на нормальный, тёплый, ламповый, настоящий и стоящий, как его основатель (Ян), дистрибутив для продакшена...
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|5.57, кверти, 19:30, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Столько поноса, столько поноса....А все из-за чего? Девочке по-умолчанию опцию не ту прикрутили. Ай-яй-яй!!! Руки ведь из ж0пы поменять на другую...
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|1.10, LinuxGuruNigga, 16:57, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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Эх, жаль Юнити 7 хоронят. Там осталось только глобальное меню чуток допилить (чтоб меню не перекрывало имя приложения, а появлялось рядом с ним, как в macOS) и пару мелких багов подправить - и было бы идеальное для меня DE. А GNOMом пользоваться тупо не реально с этими ужасными толстыми тайтлбарами.
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|1.12, testt, 16:58, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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>В качестве DNS-резолвера по умолчанию задействован systemd-resolved.
А systemd-networkd когда перейдут?
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|1.15, Mordred, 17:31, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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Сколько наблюдаю за XFCE, никакого прогресса нет, абсолютно. Одно топтание на месте. и громкие слова о переводе GTK3+. Мне нравится это de, но оно нравиться и другим людям, разработчикам, его хвалят, но оно видимо не востребовано, иначе XFCE давно портировали на GTK3+ ... Тухнет, тухнет крыска.
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|3.38, Mordred, 18:08, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Не тухнет? значит процветает.. А какой прогресс в развитии, имеет XFCE на сегодняшний день? Я его не вижу по сравнению с другими DE. Я не вижу новых функций, я не вижу новых новшеств, я не вижу на сайте новых идей, я не вижу развития xfce, если они обновили один виджет на панель управления, то для меня это не полный 0, и минус в копилку xfce.
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|2.43, anonblmous, 18:26, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
|+2 +/–
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И слава Ктулху, что никакого "прогресса" (как в модных DE) нету.
Всё, что действительно нужно для работы, там уже есть, вот еще бы тунар допилили, чтоб не падал, и массовые переменования шустрей делал.
И чисто по мелочи - чтоб можно было по Win+1...9 окна переключать (одна из немногих удачных фич Unity).
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|3.61, кверти, 19:35, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>вот еще бы тунар допилили, чтоб не падал, и массовые переменования шустрей делал. И чисто по мелочи - чтоб можно было по Win+1...9 окна переключать
>И слава Ктулху, что никакого "прогресса"
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|1.22, SpaceRaven, 17:46, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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и чего они решили забить на unity8, выглядит на видосе очень достойно. столько сил вбахать и забить, странно. может надоело патчить гномо-либы, надеюсь комунити подхватит unity
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|3.40, Mordred, 18:14, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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xfce в Xubuntu крошится как хрень последняя, я ее стабильной ни разу не видел за 3 года. Да и где ей быть стабильной, когда ее "5.5 человек пилят" Debian 9 третий релиз кандидат работает стабильно в несколько раз.
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|4.46, тоже Аноним, 18:38, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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LOLWUT? "Крашится"? А что у вас там, собственно, "крашится"? libcurvyhands.so?
Сижу на Xubuntu c 12.04, только вместо слабого Thunar ставил сначала Nautilus, потом PCManFM. И половину офиса перевел на нее же.
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