13.04.2017 16:25  Релиз дистрибутива Ubuntu 17.04

> нет, не пытался ;) но видимо это плохо ;) К слову сказать, что кроме этой (охрененной) проблемы и неудобства пользоваться при вводе автодополнением в командной строке (из-за кучи команд sys* и system*), других претензий у меня (пока) нет...

P.S.: Всегда было проще писать servi и TAB.

P.P.S: Я обычно добрый, но жду не дождусь, когда все педрилы с лесбоклюйками в руководстве Debian и Ubuntu отпочкуются (сцуко "насмерть") и всё вернётся на нормальный, тёплый, ламповый, настоящий и стоящий, как его основатель (Ян), дистрибутив для продакшена...