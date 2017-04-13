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13.04.2017 16:25  Релиз дистрибутива Ubuntu 17.04

Компания Canonical официально представила релиз дистрибутива Ubuntu 17.04 "Zesty Zapus". Готовые сборки подготовлены для Ubuntu, Ubuntu Server, Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu, Ubuntu Budgie, Ubuntu GNOME, Ubuntu Kylin, Ubuntu MATE и Ubuntu Studio.

Основные новшества:

  • Реализована поддержка принтеров, не требующих установки специфичных драйверов для вывода на печать. Новый режим доступен не только для устройств, совместимых с протоколами IPP Everywhere и Apple AirPrint, но и для некоторых обычных принтеров, поддерживающих PDF, Postscript и PCL, и работающих по сети или через локальное USB-соединение. Внесённые изменения нацелены на то, чтобы сделать подключение принтера не сложнее работы с USB Flash - все настройки выполняются автоматически, достаточно подключить принтер к USB-порту или включить сетевой принтер в локальной сети.
  • Используемые в дистрибутиве компоненты GNOME обновлены до версии 3.24, за исключением файлового менеджера Nautilus (3.20), эмулятора терминала (3.20), Evolution (3.22) и центра установки приложений (3.22);
  • Прекращена поставка по умолчанию gconf, который был полностью заменён на gsettings;
  • Для новых установок вместо раздела подкачки задействован файл подкачки, размер которого по умолчанию будет устанавливаться в 5% от свободного места в ФС, но не больше, чем 2 Гб. Использование файла в существующей ФС для хранения данных подкачки существенно увеличивает гибкость и позволяет в любое время изменить размер подкачки;
  • Ядро Linux обновлено до версии 4.10. Из новых версий также можно отметить X Server 1.19.1, Mesa 17, LibreOffice 5.3, QEMU 2.8, libvirt 2.5, OpenStack OCata;
  • В состав включён фреймворк DPDK 16.11 (Data Plane Development Kit), предназначенный для создания высокопроизводительных сетевых приложений, напрямую обрабатывающих пакеты минуя сетевой стек ядра;
  • В качестве DNS-резолвера по умолчанию задействован systemd-resolved.
  • Прекращена поддержка 32-разрядной архитектуры PowerPC (big-endian). Поддержка 64-разрядной архитектуры ppc64el оставлена в полном объёме;
  • Внесены улучшения в пользовательский сеанс на базе оболочки Unity 8 и дисплейного сервера Mir (пакет unity8-desktop-session). В основной сборке Ubuntu Desktop предложен альтернативный пользовательский сеанс на базе Unity 8. В Unity 7 отмечены только исправления ошибок, улучшен выбор настроек для экранов HiDPI.

    Напомним, что Ubuntu 17.04 станет последним выпуском, в котором оболочка Unity будет поставляться по умолчанию. В следующем выпуске решено перейти на GNOME и прекратить разработку Ubuntu Touch. Редакция Ubuntu GNOME перестанет существовать по отдельности и будет объединена с Ubuntu Desktop;

  • В репозиторий включено развиваемое разработчиками Ubuntu Kylin пользовательское окружение UKUI (Ubuntu Kylin User Interface), которое является форком проекта MATE и предлагает модернизированный вариант классической организации рабочего стола, стилизованный под оформление Windows 7. В Ubuntu Kylin данное окружение теперь поставляется по умолчанию вместо Unity.

    Целью разработки UKUI называется намерение предоставить оформление, более дружественное для пользователей из Китая, которые привыкли к интерфейсу Windows. Пользователю предлагается собственная реализация двухпанельного меню, возможность объединения сходных задач в одно окно с манипуляцией ими как единым целым, модернизированая панель управления и файловый менеджер Peony (форк Caja);

  • Ubuntu GNOME: В состав включен свежий выпуск рабочего стола GNOME 3.24 с поддержкой режима ночной подсветки. Кулинарное приложение GNOME Recipes не вошло в базовую поставку, но доступно из репозитория. Для работы с самодостаточными пакетами по умолчанию выполнена интеграция инструментария Flatpak 0.8 (поддержка пакетов Snap сохранена, в комплекте представлены оба инструментария). По умолчанию задействовано Chrome-дополнение chrome-gnome-shell, необходимое для установки расширений из каталога extensions.gnome.org. Движок поисковой индексации контента tracker изолирован в специальном sandbox-окружении. Из базовой поставки удалены: программа для записи CD/DVD brasero, почтовый клиент evolution, программа управления GPG/SSH-ключами seahorse, диагностическая утилита xdiagnose, набор пиктограмм gnome-icon-theme (используются пиктограммы из набора темы оформления Adwaita);
  • Ubuntu Budgie: новая официальная редакция, которая предлагает пользовательское окружение на основе рабочего стола Budgie. Дистрибутив поставляется с выпуском Budgie 10.2.9, который работает поверх штатных низкоуровневых компонентов и библиотек GNOME 3.24 (в будущем проект будет переписан на Qt). Рабочий стол построен на основе собственной реализации оболочки GNOME Shell, панели, апплетов и системы вывода уведомлений Основу Budgie составляет панель, близкая по организации работы к классическим панелям рабочего стола. Все элементы панели являются апплетами, что позволяет гибко настраивать состав, менять размещение и заменять реализации основных элементов панели на свой вкус. В состав включена тема оформления для придания Qt-приложениям стиля GTK+;
  • Ubuntu Studio: Пакет system-config-printer-gnome заменён на system-config-printer. В состав включен графический редактор Krita (3.1.2) и набор утилит pm-utils. Обновлены версии программ: Blender 2.78a, KDEnlive 16.12.3, GIMP 2.8.20, qJackCtl 0.4.2, Ardour 5.5.0, Scribus 1.4.6, Darktable 2.2.1, Pitivi 0.98, Inkscape 0.92.1. Из 32-разрядных сборок удалён пакет Darktable;
  • Xubuntu: Задействован новый выпуск панели задач xfce4-taskmanager, в которой добавлена возможность выбора процессов через клик на связанных с ними окнах. Обновлён файловый менеджер Thunar 1.6.11, в котором устранены проблемы, проявляющиеся при копировании и переименовании. В набор настроек xubuntu-default-settings добавлены новые шаблоны для файлов и таблиц в форматах OpenDocument;
  • Kubuntu: Рабочий стол обновлён до KDE Plasma 5.9, библиотеки до KDE Frameworks 5.31, а набор приложений до KDE Applications 16.12.3 (за исключением KDE PIM, который оставлен на версии 6.04.3). По умолчанию задействован режим Folder View. Задействованы варианты офисного пакета Calligra (3.0.1), просмотрщика документов Okular и программы для записи оптических дисков K3B, переведённые на Qt5 и технологии KDE 5.
  • Ubuntu MATE: Рабочий стол обновлён до версии 1.18, полностью переведённой на GTK3+. Добавлена возможность использования меню Brisk, развиваемого проектом Solus. В Ubuntu MATE Settings 17.04.5 добавлена поддержка использования тем оформления в стиле GTK+ для Qt4 и Qt5, добавлена новая раскладка панели - Pantheon, используемая с меню Brisk. В Ubuntu MATE Welcome 17.04.8 добавлена поддержка пакетной установки/удаления сразу нескольких приложений, добавленных в очередь. В MATE Menu 17.04.2 добавлена возможность подключения редактора меню Menulibre вместо Mozo. В MATE Dock Applet 0.76 изменено оформление индикатора и добавлена поддержка вывода уведомлений о запуске программ.
  • Lubuntu: Обновлены пакеты LXDE, например, панель LXPanel обновлена с версии 0.8.2 до 0.9.3. Продолжается работа над альтернативной сборкой с рабочим столом LXQt;


  1. Главная ссылка к новости (https://lists.ubuntu.com/archi...)
  2. OpenNews: Марк Шаттлворт уточнил планы по переходу Ubuntu на GNOME
  3. OpenNews: Canonical возвращает Ubuntu на GNOME и прекращает развитие Unity 8 и Ubuntu Phone
  4. OpenNews: Canonical продолжит выпуск обновлений после окончания времени поддержки Ubuntu 12.04 LTS
  5. OpenNews: Canonical уволит от 30% до 60% сотрудников. Инициативы по созданию форка Unity 8
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Ubuntu 16.10
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: ubuntu
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  • 1.1, Ksaelan, 16:42, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +9 +/
    Всё они дошли до "Z". Конец Убунте)
     
     
  • 2.2, sadsdgfasf, 16:45, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Какой существует аналогичный дистрибутив чтоб было софта много, как в арче, но ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.4, Аноним, 16:47, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    SuSe, RHEL, CentOS ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, Аноним, 16:48, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    И не поттеринг
     
     
  • 5.9, кверти, 16:52, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    и как понимать твой пук?
     
     
  • 6.17, djbaldey, 17:34, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не как админа локалхоста, а как чела, которого, задолбали глюки системды на серв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.24, нах, 17:49, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не как админа локалхоста, а как чела, которого, задолбали глюки системды

    админу нелокалхоста странно спросить "чтоб софта было много".

     
     
  • 8.27, Аноним, 17:50, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    сколько юзаю systemd никаких серьезных проблем не ловил ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.29, Аноним, 17:52, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    нет, не пытался но видимо это плохо ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.36, djbaldey, 18:07, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > нет, не пытался ;) но видимо это плохо ;)

    К слову сказать, что кроме этой (охрененной) проблемы и неудобства пользоваться при вводе автодополнением в командной строке (из-за кучи команд sys* и system*), других претензий у меня (пока) нет...
    P.S.: Всегда было проще писать servi и TAB.
    P.P.S: Я обычно добрый, но жду не дождусь, когда все педрилы с лесбоклюйками в руководстве Debian и Ubuntu отпочкуются (сцуко "насмерть") и всё вернётся на нормальный, тёплый, ламповый, настоящий и стоящий, как его основатель (Ян), дистрибутив для продакшена...

     
  • 7.45, Potter, 18:38, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видимо что то не так сделал а обвиняешь systemd.

    Руки свои выпрями.

     
     
  • 8.47, djbaldey, 18:41, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Видимо что то не так сделал а обвиняешь systemd.
    > Руки свои выпрями.

    Всю жизнь "с кривыми руками" делаю "вещи" из ничего, поучи меня ещё...

     
     
  • 9.55, Аноним, 19:23, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    дегенератов и трепачей вроде тебя не учить надо, а гнать в шею пинками
     
  • 7.58, Аноним, 19:31, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Не как админа локалхоста, а как

    закукарекал типичный админ локалхоста

     
  • 4.30, Аноним, 17:52, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    а чем Fedora не устраивает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.5, кверти, 16:47, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    OpenSUSE Leap
     
     
  • 4.25, Аноним, 17:49, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    да ни за что пока они не сделают в YAST2 installer default layout disk partit... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.57, кверти, 19:30, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Столько поноса, столько поноса....А все из-за чего? Девочке по-умолчанию опцию не ту прикрутили. Ай-яй-яй!!! Руки ведь из ж0пы поменять на другую...
     
  • 3.23, Аноним, 17:48, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    нет у него аналогов по количеству пакетов ручками скорее всего придётся что то ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Аноним, 17:49, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    FreeBSD но это не Linux ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.59, paulus, 19:34, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >вики такой как у убунты

    фу, арчвики же лучше...

     
  • 3.54, anonymous, 19:20, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Debian, очевидно же.
     
  • 2.3, Аноним, 16:47, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сотрудников Canonical уже увольняет. Занавес.
     
     
  • 3.16, Аноним, 17:31, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    не всех же. А каждого третьего.
     
  • 2.8, Мамолог, 16:51, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    О нет!
     
     
  • 3.14, паполог, 17:30, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    О да!
     
  • 2.52, Мамолог, 19:12, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ubuntu 17.10 будет называться Acrobatic Aardvark
     
  • 1.6, Аноним, 16:47, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А все спрашивали раньше что будет после Z вот и приплыли, Марк начинает все с ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.10, LinuxGuruNigga, 16:57, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Эх, жаль Юнити 7 хоронят. Там осталось только глобальное меню чуток допилить (чтоб меню не перекрывало имя приложения, а появлялось рядом с ним, как в macOS) и пару мелких багов подправить - и было бы идеальное для меня DE. А GNOMом пользоваться тупо не реально с этими ужасными толстыми тайтлбарами.
     
     
  • 2.21, Аноним, 17:44, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    я посмотрел, в 17 04 вроде он самый по умолчанию они всяко его еще год сапорти... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.42, Аноним, 18:23, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Вот вам файлик local gtk-3 0 gtk css , где гномские толстые бары уменьшаются ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, Аноним, 16:57, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Новость коротко обновили версии программ, а про закрытие инновационных проектов... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.12, testt, 16:58, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    >В качестве DNS-резолвера по умолчанию задействован systemd-resolved.

    А systemd-networkd когда перейдут?

     
     
  • 2.20, Аноним, 17:43, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    у меня по странному стечению обстоятельств после переноса на другую мамку networ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.13, яя, 17:12, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    о, да. я аж закурил.
     
  • 1.15, Mordred, 17:31, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Сколько наблюдаю за XFCE, никакого прогресса нет, абсолютно. Одно топтание на месте. и громкие слова о переводе GTK3+. Мне нравится это de, но оно нравиться и другим людям, разработчикам, его хвалят, но оно видимо не востребовано, иначе XFCE давно портировали на GTK3+ ... Тухнет, тухнет крыска.
     
     
  • 2.19, Аноним, 17:39, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    да ниче там не тухнет, под хубунту отличный сплэй сделали как у десяточки родной... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Mordred, 18:08, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Не тухнет? значит процветает.. А какой прогресс в развитии, имеет XFCE на сегодняшний день? Я его не вижу по сравнению с другими DE. Я не вижу новых функций, я не вижу новых новшеств, я не вижу на сайте новых идей, я не вижу развития xfce, если они обновили один виджет на панель управления, то для меня это не полный 0, и минус в копилку xfce.
     
  • 2.43, anonblmous, 18:26, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    И слава Ктулху, что никакого "прогресса" (как в модных DE) нету.
    Всё, что действительно нужно для работы, там уже есть, вот еще бы тунар допилили, чтоб не падал, и массовые переменования шустрей делал.
    И чисто по мелочи - чтоб можно было по Win+1...9 окна переключать (одна из немногих удачных фич Unity).
     
     
  • 3.61, кверти, 19:35, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >вот еще бы тунар допилили, чтоб не падал, и массовые переменования шустрей делал. И чисто по мелочи - чтоб можно было по Win+1...9 окна переключать
    >И слава Ктулху, что никакого "прогресса"

    /0

     
  • 2.48, Попандопала, 18:44, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >Сколько наблюдаю за XFCE, никакого прогресса нет, абсолютно.

    Ну как нет то? Вон thunar падать перестал при копировании\переименовании, говорят - уже прогресс.

     
  • 1.18, Аноним, 17:35, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    никто не в курсе, перенес хард с GA-D510UD на asus striker ii nse 790i Q9300 amd... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.22, SpaceRaven, 17:46, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    и чего они решили забить на unity8, выглядит на видосе очень достойно. столько сил вбахать и забить, странно. может надоело патчить гномо-либы, надеюсь комунити подхватит unity
     
  • 1.28, Вадик, 17:51, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Все, сваливаю с этого мусора сегодня же. Goodbye, Deponia!
     
     
  • 2.31, Аноним, 17:54, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    зачем графический стэк обновили все круто, я доволен, досижу до 18 04 Да и ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.32, sorrymak, 17:54, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Никогда не любил убунту.
    Но Ubuntu MATE попробую.
     
     
  • 2.35, Аноним, 18:06, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Там щаз marco крашится Лучше уж XFCE, LXQT, LXDE, Kubuntu, они без багов на бет... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.40, Mordred, 18:14, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    xfce в Xubuntu крошится как хрень последняя, я ее стабильной ни разу не видел за 3 года. Да и где ей быть стабильной, когда ее "5.5 человек пилят" Debian 9 третий релиз кандидат работает стабильно в несколько раз.
     
     
  • 4.46, тоже Аноним, 18:38, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    LOLWUT? "Крашится"? А что у вас там, собственно, "крашится"? libcurvyhands.so?
    Сижу на Xubuntu c 12.04, только вместо слабого Thunar ставил сначала Nautilus, потом PCManFM. И половину офиса перевел на нее же.
     
  • 1.33, Аноним, 18:04, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Смотрю changelog на свежие иксы 208_switch_on_release diff Dropped, doesn t ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 18:07, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Господи, во проблему нашел, я никогда ими не пользуюсь, пофиксят как нибудь я в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, Аноним, 18:33, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да понятно, что все пофиксят как-нибудь Кто-нибудь Когда-нибудь На иксовом ба... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.34, Аноним, 18:05, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > qJackCtl 0.4.2, Ardour 5.5.0

    Давным-давно доступны 0.4.4 и 5.8. Тормоза.

     
     
  • 2.39, Аноним, 18:09, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    угу, у меня тут недавно freeorion кричал что он этот джэк хочет, поставил, настр... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.41, Какаянахренразница, 18:15, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Цесто Цапа выпустили...
     
  • 1.49, Аноним, 18:50, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Слоупочный линукс выпустили наконец!
     
  • 1.50, Аноним, 19:03, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
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    Очень много слов и картинок А теперь перечислите те 5 пунктов которые хоть кто н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.51, Аноним, 19:08, 13/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
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    Ubuntu не про тестирование, Ubuntu про TDD и быстрые отчеты инвесторам фич из Ub... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.53, Аноним, 19:15, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    а когда будет Ubuntu 16.04.03?
     
  • 1.56, googlesleep, 19:30, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я начинал использовать Ubuntu с версии 12.04 Unity.
     
  • 1.60, Отражение луны, 19:35, 13/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Смысла теперь в убунте нету, очень советую всем переезжать на дебиан.
     

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