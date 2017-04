12.04.2017 19:18  Релиз HTTP-сервера nginx 1.12.0

После года разработки представлена новая стабильная ветка высокопроизводительного HTTP-сервера nginx 1.12.0, которая вобрала в себя изменения, накопленные в рамках основной ветки 1.11.x. В дальнейшем все изменения в стабильной ветке 1.12 будут связаны с устранением серьёзных ошибок и уязвимостей. В скором времени будет сформирована основная ветка nginx 1.13, в рамках которой будет продолжено развитие новых возможностей. Для обычных пользователей, у которых нет задачи обеспечить совместимость со сторонними модулями, рекомендуется использовать основную ветку, на базе которой раз в три месяца формируются выпуски коммерческого продукта Nginx Plus. По данным W3Techs 33.3% из миллиона самых посещаемых сайтов в мире используют nginx, в апреле прошлого года этот показатель составлял 29.8%, позапрошлого - 23.8%. Доля Apache впервые опустилась ниже 50%, а доля Microsoft IIS составила 11.3%. Если рассматривать только 10 тысяч наиболее крупных сайтов, то доля nginx составляет 39.7%, а Apache - 42.8%. В России nginx используется на 76.9% самых посещаемых сайтов (год назад - 75.2%). В соответствии с мартовским отчетом компании Netcraft nginx используется на 19.55% (год назад 16.81%, два года назад 14.24%) всех активных сайтов, что соответствует третьему месту по популярности в данной категории (доля Apache соответствует 41.06%, а Microsoft IIS - 24.46% (доля IIS выросла за счёт парковки неиспользуемых доменов)). Доля nginx среди всех сайтов составляет 19.91% (год назад 13.23%, два года назад 14.87%), среди миллиона самых посещаемых сайтов в мире - 25.64% (год назад 25.64%, два года назад 21.43%). В настоящее время под управлением nginx работает около 350 млн сайтов (год назад 143 млн). Из улучшений, добавленных в процессе формирования основной ветки 1.11.x, можно отметить: Обеспечена возможность указания нескольких SSL-сертификатов разных типов. Для загрузки сертификатов разных типов (RSA, ECDSA) директивы "ssl_certificate" и "ssl_certificate_key" можно указывать несколько раз;

Добавлена возможность ограничения максимального числа соединений для директивы server в блоке upstream, через указание параметра max_conns;

Добавлена новая директива absolute_redirect, которая отвечает за абсолютное или относительное перенаправление в nginx;

Добавлена директива "worker_shutdown_timeout", позволяющая задать время ожидания корректного завершения работы рабочих процессов. Если за указанное время рабочие процессы не успеют довести до конца обработку имеющихся запросов, то связанные с ними соединения будут закрыты принудительно;

Новые модули :

: ngx_stream_map_module, позволяющий создавать переменные, значения которых зависят от значений других переменных;

ngx_stream_return_module, который даёт возможность отправить заданное значение клиенту и после этого закрыть соединение;

ngx_stream_geo_module, позволяющий создавать переменные, значения которых зависят от IP-адреса клиента;

ngx_stream_geoip_module, позволяющий создавать переменные, значения которых зависят от IP-адреса клиента, используя готовые базы MaxMind для привязки диапазонов адресов к регионам;

ngx_stream_split_clients_module, позволяющий создавать переменные для A/B тестирования (также известного как "split-тестирование");

ngx_stream_log_module, позволяющий записывать логи сессий в указанном формате;

ngx_stream_realip_module, позволяющий менять адрес и порт клиента на переданные в заголовке протокола PROXY;

ngx_stream_ssl_preread_module, позволяющий извлекать информацию из сообщения ClientHello без терминирования SSL/TLS, например можно получить имя сервера, запрошенное через SNI; Новые переменные: $request_id, в которой содержится уникальный идентификатор запроса;

$proxy_protocol_port, содержащая номер клиентского сетевого порта, указанного в заголовке протокола PROXY;

$upstream_bytes_received, позволяющая получить число байт, полученных от сервера группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми и двоеточиями подобно адресам в переменной $upstream_addr;

Формат переменных '$ssl_client_s_dn' и '$ssl_client_i_dn' приведён в соответствие с RFC 2253 (RFC 4514). Значения в старом формате доступны через переменные '$ssl_client_s_dn_legacy' и '$ssl_client_i_dn_legacy'; Изменения в модулях: В модуле ngx_http_image_filter_module добавлена поддержка формата WebP;

В модуле stream добавлена возможность использования переменных и добавлена проверка клиентских SSL-сертификатов. Если сервер, описанный в блоке upstream, был признан неработающим, то после истечения fail_timeout он признавался работающим только после завершения тестового соединения, теперь достаточно чтобы соединение было успешно установлено;

В модуле ngx_http_v2_module появилась директива "http2_max_requests", определяющая максимальное число запросов, которые можно сделать по одному соединению при использовании протокола HTTP/2;

В модуле ngx_http_realip_module добавлена переменная $realip_remote_port, содержащая номер сетевого порта клиента, с которого было инициировано соединение;

В модулях stream и ngx_stream_upstream_module добавлены новые переменные: $bytes_received - число байт, полученных от клиента; $session_time - длительность сессии в секундах с точностью до миллисекунд; $protocol - протокол, используемый для работы с клиентом: TCP или UDP; $status - статус сессии; $upstream_addr - хранит IP-адрес и порт или путь к UNIX-сокету сервера группы. Если при проксировании были сделаны обращения к нескольким серверам, то их адреса разделяются запятой, например "192.168.1.1:12345, 192.168.1.2:12345, unix:/tmp/sock"; $upstream_bytes_sent - число байт, переданных на сервер группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми подобно адресам в переменной $upstream_addr; $upstream_bytes_received - число байт, полученных от сервера группы. Значения нескольких соединений разделяются запятыми подобно адресам в переменной $upstream_addr; $upstream_connect_time - время установки соединения с сервером группы, время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких соединений разделяются запятыми подобно адресам в переменной $upstream_addr; $upstream_first_byte_time - время получения первого байта данных, время хранится в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких соединений разделяются запятыми подобно адресам в переменной $upstream_addr; $upstream_session_time - длительность сессии в секундах с точностью до миллисекунд. Времена нескольких соединений разделяются запятыми подобно адресам в переменной $upstream_addr.

В модуле ngx_http_ssl_module добавлены новые переменные '$ssl_ciphers', '$ssl_curves',' $ssl_client_v_start', '$ssl_client_v_end' и '$ssl_client_v_remain': $ssl_ciphers - возвращает список шифров, поддерживаемых клиентом. Известные шифры указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например: AES128-SHA:AES256-SHA:0x00ff; $ssl_curves - возвращает список кривых, поддерживаемых клиентом. Известные кривые указаны по имени, неизвестные указаны в шестнадцатеричном виде, например: 0x001d:prime256v1:secp521r1:secp384r1; $ssl_client_v_start - возвращает дату начала срока действия клиентского сертификата; $ssl_client_v_end - возвращает дату окончания срока действия клиентского сертификата; $ssl_client_v_remain - возвращает число дней, оставшихся до истечения срока действия клиентского сертификата.

Изменения в директивах: В директиве "map" обеспечена возможность формирования результирующего значения, комбинируя несколько ременных. В map также добавлен новый параметр 'volatile', который создает некэшируемые переменные (по умолчанию директива map создает кэшируемые переменные);

В директиву log_format добавлен новый параметр 'escape', который позволяет настроить экранирование символов json;

Добавлены новые директивы 'proxy_cache_background_update', 'fastcgi_cache_background_update', 'scgi_cache_background_update' и 'uwsgi_cache_background_update', которые позволяют обновлять кэш в подзапросах;

В директиву server_tokens, добавлен новый параметр build, отвечающий за отображение версии сборки nginx;

В директивы "proxy_bind", "fastcgi_bind", "memcached_bind", "scgi_bind" и "uwsgi_bind" добавлен новый параметр "transparent", который позволяет указать нелокальный IP-адрес для использования в исходящих соединениях. Например, можно указать реальный IP клиента - "proxy_bind $remote_addr transparent" и перенаправить запрос к прокси от адреса данного клиента. Для работы рабочие процессы nginx должны выполняться с правами root, а в системе нужно специальным образом настроить маршрутизацию для прозрачного проброса;

В директивах proxy_bind, fastcgi_bind, memcached_bind, scgi_bind и uwsgi_bind теперь можно указывать номер сетевого порта.

По умолчанию выключена директива accept_mutex, определяющая метод уведомления рабочих процессов о поступлении новых соединений ("on" - по очереди, "off" - все разом);

В директивы "proxy_cache_path", "fastcgi_cache_path", "scgi_cache_path" и "uwsgi_cache_path" добавлены параметры manager_files, manager_threshold и manager_sleep;

В директиве 'proxy_method' добавлена поддержка переменных;

Добавлены директивы 'proxy_cache_max_range_offset', 'fastcgi_cache_max_range_offset', 'scgi_cache_max_range_offset' и 'uwsgi_cache_max_range_offset';

В директиве ssl_session_ticket_key добавлена поддержка шифрования TLS session tickets с помощью AES256 при использовании с 80-байтными ключами;

В директивы proxy_next_upstream, fastcgi_next_upstream, scgi_next_upstream и uwsgi_next_upstream добавлен новый параметр http_429, определяющий HTTP-код ответа 429 при котором запрос будет передан следующему серверу; Разное: При использовании OpenSSL 1.0.2 и новее через директиву "ssl_ecdh_curve" теперь можно указать список эллиптических кривых; Для использования шифров DHE отныне необходимо указать параметры DHE при помощи директивы "ssl_dhparam"; Добавлена проверка поддержки ядром событий EPOLLRDHUP, и при использовании механизма "epoll" включения соответствующих оптимизаций обработки соединений; Клиенты HTTP/2 теперь могут сразу отправлять тело запроса, не дожидаясь готовности сервера принять данные. Размер используемого при этом буфера можно установить через директиву "http2_body_preread_size". Упразднены параметры сборки "--with-md5" и "--with-sha1". Внутренние реализации MD5 и SHA1 теперь используются всегда; В заголовке ответа бэкенда, в строке "Cache-Control" добавлена поддержка расширений stale-while-revalidate и stale-if-error; При поддержке в системе опции сокета IP_BIND_ADDRESS_NO_PORT, она теперь применяется по умолчанию; На Linux-системах при вызове epoll задействован флаг EPOLLEXCLUSIVE; Временные файлы в каталоге кэша теперь располагаются не в отдельном подкаталоге, а в том же подкаталоге, что и остальные файлы; Добавлена поддержка кэширования ответов c заголовком Vary, длиной до 128 символов (вместо 42 символов в предыдущих версиях); В почтовом прокси-сервере добавлена поддержка метода аутентификации EXTERNAL.