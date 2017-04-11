11.04.2017 08:36  Инициатива по созданию свободного NAS GnuBee Personal Cloud 1

Cтартовала кампания по сбору средств на создание свободной сетевой системы хранения GnuBee Personal Cloud 1 (GB-PC1), которую планируется сертифицировать в Фонде СПО по программе "Respects Your Freedom", подтверждающей соответствие требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей. На устройстве планируется использовать только свободное ПО, включая прошивки. Схемы устройства также будут доступны под свободной лицензией. В текущем прототипе остаётся всего один блоб (для ASM1061 PCI-to-SATA моста), избавиться от которого относительно не сложно, так как в libre-ветке ядра Linux уже есть модуль для управления этим мостом без блоба. Т.е. достоточно будет просто удалить SPI NOR flash chip и воспользоваться уже имеющимся модулем. На момент написания статью кампания собрала $13473 из необходимых $75000. Спецификации: CPU: MediaTek MT7621A, двухядерный многопоточный (Linux ядру доступны 4 ядра), 880 MHz с возможностью увеличения частоты до 1.2 GHz);

ОЗУ 512 MB DDR3 RAM (максимально возможное для данного CPU), распаяно на плате;

Хранилища: слот microSD (протестированы карты до 64 GB) + 6 отсеков для 2.5-дюймовых дисков (HDD и/или SSD);

Рекомендованные уровни RAID: 0 и 1 ч помощью LVM и MD, а также Linux MD RAID 10

Порты: 2 x Gigabit Ethernet, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Serial port (3-pin J1 или 3.5 mm audio-type jack);

Питание: 12 VDC @ 3 A maximum

Размеры: Ограничительная рамка: 216 мм. (Длина) x 70 мм. (Ширина) x 140 мм. (Высота)

Вес: ~210 гр (без дисков);

Корпус: 2 x боковые панели из анодированного алюминия, 6 x скобы с резьбой и болты, 24 болта для дисков (по 4 на накопитель)

ПО: Debian, Openmediavault, LEDE (форк с поддержкой GB-PC1 будет запущен после выпуска реальных устройств) или libreCMC (патч с поддержкой GB-PC1 уже в staging-ветке)

Код и документация: Документация и все схемы доступны в PDF-файлах под лицензией CC-BY-SA 4.0. Открыты все прошивки и код. Сравнение с конкурентами: TS-431 DS416slim GnuBee Personal Cloud 1 Чипсет Freescale ARM Cortex A9 Marvell Armada 385 MediaTek MT7621A Число ядер 2 2 2 Число потоков 2 2 4 Частота 1.2 GHz 1.0 GHz 880 MHz (разгоняем до 1.2 GHz) ОЗУ 512 MB DDR3 512 MB DDR3 512 MB DDR3 Диски 4 x 2.5” или 3.5” 4 x 2.5”, толщиной до 12.5 мм 6 x 2.5”, толщиной до 15 мм Энергопотребление 14.84 W 11.63 W 11.64 W Открытость частичная частичная схемы оборудования + всё ПО Цена $294.50 $289.99 $168.00



