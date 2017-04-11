11.04.2017 08:36  Инициатива по созданию свободного NAS GnuBee Personal Cloud 1

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|1.1, LeNiN, 10:42, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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Жаль, что оперативки 512 МБ. Но и это уже хорошо.
Интересно наличие там PCI (наверно PCIE), обычно на ARM его днём с огнём не найти.
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|2.2, A.Stahl, 10:45, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Так это же просто NAS. Если не городить из него эрзац-сервер с апачами и прочими торрентами, то 512 выше крыши. Тем более, что проц больше попросту не поддерживает.
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|2.5, anonimus, 11:30, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Так очевидно же что для людей или организаций которые хотят иметь прозрачный с точки зрения алгоритмов и схем девайc под NAS. Думаю этого всего нет в вашем варианте за 5500. Но в большинстве случаев, да, для гиков.
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|1.14, adolfus, 13:25, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> На устройстве планируется использовать только свободное ПО, включая прошивки
Прошивки жесткого диска, те, которые дисковый контроллер, тоже предполагается использовать свободные?
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