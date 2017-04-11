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11.04.2017 08:36  Инициатива по созданию свободного NAS GnuBee Personal Cloud 1

Cтартовала кампания по сбору средств на создание свободной сетевой системы хранения GnuBee Personal Cloud 1 (GB-PC1), которую планируется сертифицировать в Фонде СПО по программе "Respects Your Freedom", подтверждающей соответствие требованиям обеспечения приватности и свободы пользователей. На устройстве планируется использовать только свободное ПО, включая прошивки. Схемы устройства также будут доступны под свободной лицензией.

В текущем прототипе остаётся всего один блоб (для ASM1061 PCI-to-SATA моста), избавиться от которого относительно не сложно, так как в libre-ветке ядра Linux уже есть модуль для управления этим мостом без блоба. Т.е. достоточно будет просто удалить SPI NOR flash chip и воспользоваться уже имеющимся модулем. На момент написания статью кампания собрала $13473 из необходимых $75000.

Спецификации:

  • CPU: MediaTek MT7621A, двухядерный многопоточный (Linux ядру доступны 4 ядра), 880 MHz с возможностью увеличения частоты до 1.2 GHz);
  • ОЗУ 512 MB DDR3 RAM (максимально возможное для данного CPU), распаяно на плате;
  • Хранилища: слот microSD (протестированы карты до 64 GB) + 6 отсеков для 2.5-дюймовых дисков (HDD и/или SSD);
  • Рекомендованные уровни RAID: 0 и 1 ч помощью LVM и MD, а также Linux MD RAID 10
  • Порты: 2 x Gigabit Ethernet, 1 x USB 3.0, 2 x USB 2.0, Serial port (3-pin J1 или 3.5 mm audio-type jack);
  • Питание: 12 VDC @ 3 A maximum
  • Размеры: Ограничительная рамка: 216 мм. (Длина) x 70 мм. (Ширина) x 140 мм. (Высота)
  • Вес: ~210 гр (без дисков);
  • Корпус: 2 x боковые панели из анодированного алюминия, 6 x скобы с резьбой и болты, 24 болта для дисков (по 4 на накопитель)
  • ПО: Debian, Openmediavault, LEDE (форк с поддержкой GB-PC1 будет запущен после выпуска реальных устройств) или libreCMC (патч с поддержкой GB-PC1 уже в staging-ветке)
  • Код и документация: Документация и все схемы доступны в PDF-файлах под лицензией CC-BY-SA 4.0. Открыты все прошивки и код.

Сравнение с конкурентами:

TS-431 DS416slim GnuBee Personal Cloud 1
Чипсет Freescale ARM Cortex A9 Marvell Armada 385 MediaTek MT7621A
Число ядер 2 2 2
Число потоков 2 2 4
Частота 1.2 GHz 1.0 GHz 880 MHz (разгоняем до 1.2 GHz)
ОЗУ 512 MB DDR3 512 MB DDR3 512 MB DDR3
Диски 4 x 2.5” или 3.5” 4 x 2.5”, толщиной до 12.5 мм 6 x 2.5”, толщиной до 15 мм
Энергопотребление 14.84 W 11.63 W 11.64 W
Открытость частичная частичная схемы оборудования + всё ПО
Цена $294.50 $289.99 $168.00


  1. Главная ссылка к новости (https://www.crowdsupply.com/gn...)
  2. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал материнскую плату Vikings D16
  3. OpenNews: Фонд свободного ПО сертифицировал 3D-принтер LulzBot TAZ 6
Автор новости: ad3pt
Тип: К сведению
Ключевые слова: nas
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  • 1.1, LeNiN, 10:42, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Жаль, что оперативки 512 МБ. Но и это уже хорошо.
    Интересно наличие там PCI (наверно PCIE), обычно на ARM его днём с огнём не найти.
     
     
  • 2.2, A.Stahl, 10:45, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Так это же просто NAS. Если не городить из него эрзац-сервер с апачами и прочими торрентами, то 512 выше крыши. Тем более, что проц больше попросту не поддерживает.
     
  • 1.3, Антон, 11:06, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    почему 2.5” то.
    Расчет на то что HDD совсем отомрут?
     
     
  • 2.6, Crazy Alex, 11:39, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Согласен. Вроде и поучаствовать можно, но что туда совать?
     
  • 2.10, jh, 12:47, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    так-то интерфесы одинаковые, можно и 3 1/2 подключить. думаю вопрос в питании.
     
     
  • 3.11, Crazy Alex, 13:09, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вопрос в том, что они туда не влезут. Питание - это уже вопрос второй, там только на старте большой ток - может, и протянет, особенно если не 6, а поменьше.
     
  • 1.4, vitektm, 11:19, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Для кого это ??? Для гиков ???
    https://www.citilink.ru/catalog/computers_and_notebooks/hddstores/777435/
    5500 руб. тут 10000 руб без корпуса.
    Но да 6 дисков 2 гигабитных порта . Но в первом случае можно поставить 3,5 диски.

    Питание: 12 VDC @ 3 A maximum  итого 36ВТ бп в эти 10000 тоже не входит как я понял.

     
     
  • 2.5, anonimus, 11:30, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Так очевидно же что для людей или организаций которые хотят иметь прозрачный с точки зрения алгоритмов и схем девайc под NAS. Думаю этого всего нет в вашем варианте за 5500. Но в большинстве случаев, да, для гиков.
     
  • 2.7, Аноним, 12:20, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Если вы ещё не поняли, то этот ресурс вообще для гиков.
     
  • 1.8, YetAnotherOnanym, 12:31, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Медиатек? Открыто? Я пропустил момент, когда в лесу все волки передохли?
     
     
  • 2.12, h31, 13:13, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это бывший Ralink. MediaTek его некоторое время назад купил.
     
  • 1.9, Crazy Alex, 12:38, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот интересно, чего MIPS - ARM открытость нужную достичь не позволяет, или просто так звёзды стали?
     
  • 1.13, ко, 13:17, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А ничего, что у MT7621 проприетарные калибровки DDR, и уйти от них совсем невозможно?
     
  • 1.14, adolfus, 13:25, 11/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На устройстве планируется использовать только свободное ПО, включая прошивки

    Прошивки жесткого диска, те, которые дисковый контроллер, тоже предполагается использовать свободные?

     
     
  • 2.15, Crazy Alex, 13:31, 11/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ничего, что диски - не часть поставки?
     

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