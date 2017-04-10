10.04.2017 10:32  Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0

Представлен релиз проекта OpenELEC 8.0 (Open Embedded Linux Entertainment Center), в рамках которого развивается дистрибутив для создания домашних кинотеатров (HTPC - Home Theatre PC). Параллельно существует ответвление LibreELEC, созданное в результате конфликта между мэйнтейнером OpenELEC и большой группой разработчиков. В качестве основы OpenELEC 8.0 использован медиацентр Kodi 17 (бывший XBMC), обладающий богатой функциональностью и поддерживающий расширение возможностей через подключение дополнений. Размер системного образа, пригодного для загрузки с USB-накопителя или SD-карты, составляет 220 Мб. Дополнительно сформированы специализированные сборки для Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, AppleTV, WeTek Play, WeTek Play 2, WeTek Hub, WeTek Core и устройств на базе платформы Freescale iMX6. При помощи OpenELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить OpenELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта. OpenELEC не основывается на пакетной базе других дистрибутивов и использует собственные разработки. Дистрибутив развивается синхронно с проектом Kodi и позиционируется как рекомендуемое решение для развёртывания обособленных систем на базе Kodi. Кроме штатных возможностей Kodi, OpenELEC поддерживает ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, подготовлено специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешить или запретить автоматическую установку обновлений. Дистрибутив поддерживает такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей. В новой версии: Добавлена поддержка новых платформ Raspberry Pi Zero W, WeTek Hub и WeTek Play 2 (телеприставки на базе Android TV);

Медиацентр Kodi обновлён до выпуска 17.1;

Обновлены версии системных компонентов: Pulseaudio 10.0 (в прошлом выпуске 9.0), Binutils updated to 2.28 (2.26), GCC 6.3 (5.4), glibc 2.25 (2.23), LLVM 4.0 (3.8), Linux 4.9 (4.4), Mesa 17.0 (11.2), ffmpeg 3.2 (2.8), libva 1.8 (1.7), connman 1.33 (1.31), libressl 2.4 (2.2), systemd 233 (229), xorg-server 1.19 (1.18), samba 4.6 (3.6);

MySQL заменён на MariaDB-10.1

Прекращена поддержка файловых систем HFS и HFS+;

Прекращена поддержка iSCSI;

Прекращена поддержка NFS, NBD, iSCSI Network boot;

Прекращена поддержка LIRC (использовался только для очень старых пульнов ДУ);

Удалены драйверы для пультов Apple TV 1 IR;

Отдельные X11-драйверы AMDGPU, ATI (Radeon) и Intel заменены на универсальный драйвер Modesettings, работающий с любыми драйверами KMS;

Обновлены драйверы для беспроводных карт и наборы прошивок. Legacy-драйвер NVIDIA обновлён до xf86-video-nvidia-340, что привело к прекращению поддержки устаревших GPU NVIDIA, не поддерживающих VDPAU.



