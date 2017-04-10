10.04.2017 10:32  Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0

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|1.1, A.Stahl, 10:53, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+12 +/–
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>работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем
Может я чего-то не понимаю, но меня всегда вымораживали интерфейсы аппаратных проигрывателей, ресиверов и т.п.
Вот, например, у меня есть старенькая микроволновка. Ей лет 15 наверное уже. Так там только две ручки: мощность и время. Вот это правильный интерфейс. Что ещё надо-то? Но нет, к современной печке подходишь -- а там кнопок больше, чем у меня на клавиатуре. И ладно если бы она там что-то умела кроме как включить катушку на какое-то время.
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|3.11, A.Stahl, 12:20, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+7 +/–
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>быстро размораживать
мощность и время
>готовить
мощность и время
>в ней есть гриль
толком не работает.
>есть режим проветривания
У меня печь не запаяна. Я могу дверцу открыть
>защита от детей
Дети нападают на микроволновку? У вас неправильные дети. Сделайте других :)
> отключение звука
Звук в печи? Хм. Ах, да -- по истечению таймера раздаётся звонок. Есть такое. А зачем отключать?
>настройка часов
Часы в печи? Нахрена? Я могу понять часы в носках. Часы в презервативе. Часы в чае. Но часы в печи за пределами моей фантазии. Ты не путаешь таймер и часы? Вроде не путаешь...
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|1.4, YCA4, 11:39, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+3 +/–
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Там также всё анально огорожено как в LibreELEC?
Libre совсем помешались на "не пиратить", голое линукс ядро, на которое можно ставить только компиляцией, SSH анально обрезан, там на уровне ядра вшит логин и пароль root\libreelec без возможности сменить его, не скомпилив ядро под себя (начиная с криптона). Делают всё, лишь бы не ставили аддоны дальше официального репозитория. Помешанные какие-то, у них торрентофобия какая-то.
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|3.12, YCA4, 12:44, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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OSMC юзаю, всё отлично. Просто мне не нравится что они даже в стандартной теме на криптоне фоновые картинки своими вотермарками обмазали, и их My OSMC меню как-то странно смотрится в общем списке, даже иконки не добавят. LibreELEC в этом плане куда лучше интегрируется с KODI.
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|2.17, 123, 13:42, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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ясно....я то думал в чем суть их конфликта с сообществом openelec'а...терь я понял что ппц...если все так, то это первый пример такого помешательства который я вижу за последние 6 лет, можно поздравить их, что ж, зашел к ним на бложик...потыкал палочкой и ушел.
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|3.18, 123, 13:43, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> UPNP есть! NFS едет к дедушке в деревню.
а что upnp дает то? а тем у кого шары NFS'ные и самбовые уже заведены? нахй такие дистрибутивы тогда. проще KODI воткнуть на любимый дистр да и все.
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|3.20, 123, 13:44, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Думаю, за компиляцией какого-нибудь либреоффиса удобнее всего наблюдать в домашнем кинотеатре,
> лежа на диванчике и попивая пивас, чем за компом сидеть и
> развивать сколиоз.
зачем это гвно компилить когда пакеты то есть? алло ;)
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|2.26, ak, 15:48, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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xxxxELEC хорош для Raspberry PI (2-3). Хотел сказать у подобных.... но на orange/banana pi его нет, а есть на какихто малиизвестных...
на RPI записал образ, вставил карточку - через 3 мин работает. И чтоб не париться с видеодрайвером, свопом, файловой системой в RO. Все настроено вроде. и даже ДУ по HDMI с телевизора приходит. Правда HD IPTV через 3-5мин начинает регулярно притормаживать непонятно почему :(.
На PC смысл и правда непонятен. пытался воткнуть на Gigabyte BRIX (Openelec7). Интегрированный такой PC, весь на интеле. не видит проводную сетевуху. незнаю как этого можно добиться в современных условиях, когда все дистры ее видят на ура...
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