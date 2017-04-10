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10.04.2017 10:32  Релиз дистрибутива для создания домашних кинотеатров OpenELEC 8.0

Представлен релиз проекта OpenELEC 8.0 (Open Embedded Linux Entertainment Center), в рамках которого развивается дистрибутив для создания домашних кинотеатров (HTPC - Home Theatre PC). Параллельно существует ответвление LibreELEC, созданное в результате конфликта между мэйнтейнером OpenELEC и большой группой разработчиков. В качестве основы OpenELEC 8.0 использован медиацентр Kodi 17 (бывший XBMC), обладающий богатой функциональностью и поддерживающий расширение возможностей через подключение дополнений. Размер системного образа, пригодного для загрузки с USB-накопителя или SD-карты, составляет 220 Мб. Дополнительно сформированы специализированные сборки для Raspberry Pi, Raspberry Pi 2, AppleTV, WeTek Play, WeTek Play 2, WeTek Hub, WeTek Core и устройств на базе платформы Freescale iMX6.

При помощи OpenELEC можно превратить любой компьютер в медиацентр, работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем или телеприставкой. Основной принцип дистрибутива "всё просто работает", для получения полностью готового к работе окружения достаточно просто загрузить OpenELEC с Flash-накопителя. Пользователю нет необходимости заботиться о поддержании системы в актуальном состоянии - в дистрибутиве используется система автоматической загрузки и установки обновлений, активируемая при подключении к глобальной сети. Предусмотрена возможность расширения функциональности дистрибутива через систему дополнений, которые устанавливаются из отдельного репозитория, развиваемого разработчиками проекта.

OpenELEC не основывается на пакетной базе других дистрибутивов и использует собственные разработки. Дистрибутив развивается синхронно с проектом Kodi и позиционируется как рекомендуемое решение для развёртывания обособленных систем на базе Kodi. Кроме штатных возможностей Kodi, OpenELEC поддерживает ряд дополнительных функций, нацеленных на максимальное упрощение работы. Например, подготовлено специальное конфигурационное дополнение, позволяющее настроить параметры сетевого подключения, управлять параметрами LCD-экранов, разрешить или запретить автоматическую установку обновлений. Дистрибутив поддерживает такие возможности, как использование пульта дистанционного управления (возможно управление как через инфракрасный порт, так и через Bluetooth), организация совместного доступа к файлам (встроен сервер Samba), встроенный BitTorrent-клиент Transmission, автоматический поиск и подключение локальных и внешних накопителей.

В новой версии:

  • Добавлена поддержка новых платформ Raspberry Pi Zero W, WeTek Hub и WeTek Play 2 (телеприставки на базе Android TV);
  • Медиацентр Kodi обновлён до выпуска 17.1;
  • Обновлены версии системных компонентов: Pulseaudio 10.0 (в прошлом выпуске 9.0), Binutils updated to 2.28 (2.26), GCC 6.3 (5.4), glibc 2.25 (2.23), LLVM 4.0 (3.8), Linux 4.9 (4.4), Mesa 17.0 (11.2), ffmpeg 3.2 (2.8), libva 1.8 (1.7), connman 1.33 (1.31), libressl 2.4 (2.2), systemd 233 (229), xorg-server 1.19 (1.18), samba 4.6 (3.6);
  • MySQL заменён на MariaDB-10.1
  • Прекращена поддержка файловых систем HFS и HFS+;
  • Прекращена поддержка iSCSI;
  • Прекращена поддержка NFS, NBD, iSCSI Network boot;
  • Прекращена поддержка LIRC (использовался только для очень старых пульнов ДУ);
  • Удалены драйверы для пультов Apple TV 1 IR;
  • Отдельные X11-драйверы AMDGPU, ATI (Radeon) и Intel заменены на универсальный драйвер Modesettings, работающий с любыми драйверами KMS;
  • Обновлены драйверы для беспроводных карт и наборы прошивок. Legacy-драйвер NVIDIA обновлён до xf86-video-nvidia-340, что привело к прекращению поддержки устаревших GPU NVIDIA, не поддерживающих VDPAU.


  1. Главная ссылка к новости (http://openelec.tv/news/22-rel...)
  2. OpenNews: Первый выпуск проекта LibreELEC, ответвившегося от OpenELEC
  3. OpenNews: Доступен дистрибутив для создания домашних кинотеатров OpenELEC 7.0
  4. OpenNews: Увидел свет дистрибутив для создания домашних кинотеатров OpenELEC 6.0
  5. OpenNews: Состоялся релиз открытого медиацентра Kodi 17.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openelec
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  • 1.1, A.Stahl, 10:53, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +12 +/
    >работать с которым не сложнее, чем с DVD-проигрывателем

    Может я чего-то не понимаю, но меня всегда вымораживали интерфейсы аппаратных проигрывателей, ресиверов и т.п.
    Вот, например, у меня есть старенькая микроволновка. Ей лет 15 наверное уже. Так там только две ручки: мощность и время. Вот это правильный интерфейс. Что ещё надо-то? Но нет, к современной печке подходишь -- а там кнопок больше, чем у меня на клавиатуре. И ладно если бы она там что-то умела кроме как включить катушку на какое-то время.

     
     
  • 2.7, Аноним, 11:56, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• +4 +/
    И она-таки умеет Знаете-что Прекратить работать через N лет N включений, да та... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.10, ABATAPA, 12:06, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Ретроград Современная микроволновка умеет быстро размораживать 8212 по-разно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, A.Stahl, 12:20, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >быстро размораживать

    мощность и время
    >готовить

    мощность и время
    >в ней есть гриль

    толком не работает.
    >есть режим проветривания

    У меня печь не запаяна. Я могу дверцу открыть
    >защита от детей

    Дети нападают на микроволновку? У вас неправильные дети. Сделайте других :)
    > отключение звука

    Звук в печи? Хм. Ах, да -- по истечению таймера раздаётся звонок. Есть такое. А зачем отключать?
    >настройка часов

    Часы в печи? Нахрена? Я могу понять часы в носках. Часы в презервативе. Часы в чае. Но часы в печи за пределами моей фантазии. Ты не путаешь таймер и часы? Вроде не путаешь...

     
  • 3.21, Аноним84701, 14:17, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +2 +/
    Угу, то ли дело современные модно-молодежности, с той же крутилкой для выбора в... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 11:07, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А что там вместо LIRC прикрутили?
     
     
  • 2.3, pda, 11:30, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А ничего. Даже мой не самый новый китайский пульт прикидывается usb клавиатурой. Ну и режим эмуляции мыши есть.
     
     
  • 3.15, Деанон, 13:26, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    IR диод подключенный к gpio малины тоже теперь прикидывается юсб клавиатурой?
     
  • 1.4, YCA4, 11:39, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Там также всё анально огорожено как в LibreELEC?

    Libre совсем помешались на "не пиратить", голое линукс ядро, на которое можно ставить только компиляцией, SSH анально обрезан, там на уровне ядра вшит логин и пароль root\libreelec без возможности сменить его, не скомпилив ядро под себя (начиная с криптона). Делают всё, лишь бы не ставили аддоны дальше официального репозитория. Помешанные какие-то, у них торрентофобия какая-то.

     
     
  • 2.8, Linux Mint, 12:00, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Старый raspmc принципиально не используешь?
     
     
  • 3.12, YCA4, 12:44, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    OSMC юзаю, всё отлично. Просто мне не нравится что они даже в стандартной теме на криптоне фоновые картинки своими вотермарками обмазали, и их My OSMC меню как-то странно смотрится в общем списке, даже иконки не добавят. LibreELEC в этом плане куда лучше интегрируется с KODI.
     
  • 2.13, Linux Mint, 13:00, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Плагины с торрентами еще не запрещены?
     
  • 2.17, 123, 13:42, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ясно....я то думал в чем суть их конфликта с сообществом openelec'а...терь я понял что ппц...если все так, то это первый пример такого помешательства который я вижу за последние 6 лет, можно поздравить их, что ж, зашел к ним на бложик...потыкал палочкой и ушел.
     
     
  • 3.23, Аноним, 15:09, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И в чём суть конфликта И главный вопрос что ставить-то OpenELEC или LibreELE... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.5, Чистый, 11:41, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Косяк с плагином IPTV решили? А то проблемы с ним были намного версии.
     
  • 1.6, anonimous, 11:51, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >>Прекращена поддержка NFS

    Создатели OpenELEC видать какой-то дряни обкурились.

    Надеюсь что в LibreELEC поддержка NFS останется.

     
     
  • 2.9, Аноним, 12:06, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    UPNP есть! NFS едет к дедушке в деревню.
     
     
  • 3.18, 123, 13:43, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > UPNP есть! NFS едет к дедушке в деревню.

    а что upnp дает то? а тем у кого шары NFS'ные и самбовые уже заведены? нахй такие дистрибутивы тогда. проще KODI воткнуть на любимый дистр да и все.

     
  • 1.14, Аноним, 13:09, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    вот налива это там все дистрибутив для кинотеатра подразумевает все компилять ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 13:29, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Думаю, за компиляцией какого-нибудь либреоффиса удобнее всего наблюдать в домашн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, 123, 13:44, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Думаю, за компиляцией какого-нибудь либреоффиса удобнее всего наблюдать в домашнем кинотеатре,
    > лежа на диванчике и попивая пивас, чем за компом сидеть и
    > развивать сколиоз.

    зачем это гвно компилить когда пакеты то есть? алло ;)

     
  • 2.19, Аноним, 13:43, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    А ты думал, он из воздуха берётся, этот дистрибутив Вот этим всем его для тебя ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.22, adolfus, 14:38, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На IconBit DeLux оно станет?
     
  • 1.24, Аноним, 15:20, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нахрена Стремятся стать как Apple TV Так ведь и поддержку HFS убрали, лол ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.25, Аноним, 15:23, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Два глючных убожества Переплевался, накатил любимый_дистр , установил kodi из ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, ak, 15:48, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    xxxxELEC хорош для Raspberry PI (2-3). Хотел сказать у подобных.... но на orange/banana pi его нет, а есть на какихто малиизвестных...

    на RPI записал образ, вставил карточку - через 3 мин работает. И чтоб не париться с видеодрайвером, свопом, файловой системой в RO. Все настроено вроде. и даже ДУ по HDMI с телевизора приходит. Правда HD IPTV через 3-5мин начинает регулярно притормаживать непонятно почему :(.


    На PC смысл и правда непонятен. пытался воткнуть на Gigabyte BRIX (Openelec7). Интегрированный такой PC, весь на интеле. не видит проводную сетевуху. незнаю как этого можно добиться в современных условиях, когда все дистры ее видят на ура...



     
     
  • 3.27, Аноним, 17:08, 10/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Каждый раз одно и то же Стороны 1 приставка WD TV Live или аналогичная Цен... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 17:27, 10/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ....старых пульНов ДУ
     

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