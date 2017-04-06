06.04.2017 21:14  Эксперимент по выявлению уязвимостей во FreeBSD при помощи PVS-Studio (реклама)

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|2.4, Alex, 21:43, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Всего в коде выявлено 22 ошибки, которые могут привести к проблемам из-за разыменования нулевого указателя, а также [остальные 34] ошибки..
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|2.6, Andrey_Karpov, 21:51, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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22 - связаны с нулевыми указателями. Просто я их считал, пока не надоело и я не переклюжчился на другие типы ошибок.
Остальные 34 про разное.
Плюс в конце ещё 10 дополнительных, которые я не знаю как классифицировать по CWE. Они в 56 не вошли, а то так вообще 66 получается.
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|3.23, Sw00p aka Jerom, 01:10, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> продвигая свою проприетарную поделку
а опенсурсной альтернативы есть ?
пс: и нафиг комерческий продукт не сдался ни одному опенсурс сообществу, кому нужно они купят, просто на опенсурсе они и оттачивают продукт и хорошо его рекламируют Ынтерпрайз компаниям.
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|2.17, не такой, 23:20, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> Из пары сотен "ошибок" реальных багов оказалось около десятка.
Если это про FreeBSD, то их инструмент крут.
Сравните время на просмотр 200 мест в коде, где явно указана
проблема,
с отладкой 10 разных падений ядра. Да на 1 падение можно пару дней потратить,
выясняя у пользователя где и что у него упало.
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|2.21, Michael Shigorin, 00:26, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> прошлый раз они слили мусор с кучей false positive - и предложили
> девелоперам самим фильтровать их.
Шо, даже не предупредили насчёт фильтровать?
> Из пары сотен "ошибок" реальных багов оказалось около десятка.
Ах они такие-сякие, десяток реальных багов нашли и не приползли на коленках с патчами!
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|2.20, Andrey_Karpov, 23:57, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Всего 56 ошибок на такое количество кода - да разработчики FreeBSD просто
> святые, или эта тулза кривая.
"Статью не читай, комментарний пиши скорей..."
56 (вернее 66, если добавить неклассифицированные) - это то что найдено за вечер. Полный анализ займет очень много времени и я многие места просто не понимаю, есть там ошибка или нет.
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