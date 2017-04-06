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06.04.2017 21:14  Эксперимент по выявлению уязвимостей во FreeBSD при помощи PVS-Studio (реклама)

Разработчики PVS-Studio, коммерческого статического анализатора кода на языках C, C++ и C#, опубликовали результаты инициативы по проверке кода FreeBSD с целью выявления потенциальных уязвимостей. В итоге было найдено 56 ошибок, которые не исключено, что могут привести к проблемам с безопасностью. Проверка при помощи автоматизированного инструмента не заняла много времени, что позволило обнаружить все эти ошибки лишь за один субботний вечер.

Всего в коде выявлено 22 ошибки, которые могут привести к проблемам из-за разыменования нулевого указателя, а также ошибки вызванные некорректным использованием sizeof() с указателями, использованием неинициализированных переменных, некорректным указанием размера буфера, неверной организацией проверки индекса массива, подозрительным использованием разделителей в блоках кода, наличием неиспользуемых переменных, всегда ложными или истинными логическими выражениями, удалением компилятором кода для очистки буферов и т.п.

Для некоторых из выявленных проблем разработчиками PVS-Studio подготовлены исправления, которые были переданы через систему отслеживания ошибок bugs.freebsd.org. Так как для некоторых из ошибок проблематично подготовить исправления, не вдаваясь в суть алгоритмов и особенностей ОС, разработчикам FreeBSD предлагается провести самостоятельную более подробную проверку кода, для чего команда PVS-Studio готова предоставить ключ для полноценной проверки, а также помочь в отсеивании ложных срабатываний.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.viva64.com/ru/b/04...)
  2. OpenNews: Использование PVS-Studio для поиска дефектов безопасности (реклама)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pvs-studio
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  • 1.1, Аноним, 21:34, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Реклама, но все же они делают что то полезное, наверное
     
     
  • 2.3, Аноним, 21:39, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    Они делают что и все люди: то от чего они получают удовольствие.
     
     
  • 3.8, Аноним, 21:52, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    т е зарабатывают деньги p s я не против заработка, просто умиляют сотрудники с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Sw00p aka Jerom, 01:07, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    а если о продукте трындели бы сами бсд.орг, тады бы побежали бы покупать сей продукт?

    пс: народ и деньги делает и пользу приносит, и никто не оспорит найденные баги

     
  • 1.2, Аноним, 21:39, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    так ошибок 22 или 56? так и не понял.
     
     
  • 2.4, Alex, 21:43, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Всего в коде выявлено 22 ошибки, которые могут привести к проблемам из-за разыменования нулевого указателя, а также [остальные 34] ошибки..
     
  • 2.5, VituS, 21:43, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    возможно 56, где 22 точно и написано где.
     
  • 2.6, Andrey_Karpov, 21:51, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    22 - связаны с нулевыми указателями. Просто я их считал, пока не надоело и я не переклюжчился на другие типы ошибок.

    Остальные 34 про разное.

    Плюс в конце ещё 10 дополнительных, которые я не знаю как классифицировать по CWE. Они в 56 не вошли, а то так вообще 66 получается.

     
  • 1.7, Аноним, 21:51, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Жаль что разработчики FreeBSD не могут воспользоваться утилитой, которую им рекл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 21:56, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А они не разработчикам FreeBSD рекламируют, они парaитируют на опенсорсе, продви... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Sw00p aka Jerom, 01:10, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > продвигая свою проприетарную поделку

    а опенсурсной альтернативы есть ?

    пс: и нафиг комерческий продукт не сдался ни одному опенсурс сообществу, кому нужно они купят, просто на опенсурсе они и оттачивают продукт и хорошо его рекламируют Ынтерпрайз компаниям.

     
  • 2.16, Andrey_Karpov, 23:15, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –3 +/
    Публичного нет, а так было бы желание Мы готовы выдать лог ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.12, Аноним, 22:20, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    прошлый раз они слили мусор с кучей false positive - и предложили девелоперам са... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, A.Stahl, 22:45, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А куда сливали-то? Тоже во freeBSD?
     
     
  • 3.14, Ойвейноним, 22:53, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Хоть не в даркнет, уже хорошо.
     
  • 2.17, не такой, 23:20, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > Из пары сотен "ошибок" реальных багов оказалось около десятка.

    Если это про FreeBSD, то их инструмент крут.

    Сравните время на просмотр 200 мест в коде, где явно указана
    проблема,

    с отладкой 10 разных падений ядра. Да на 1 падение можно пару дней потратить,
    выясняя у пользователя где и что у него упало.

     
  • 2.21, Michael Shigorin, 00:26, 07/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > прошлый раз они слили мусор с кучей false positive - и предложили
    > девелоперам самим фильтровать их.

    Шо, даже не предупредили насчёт фильтровать?

    > Из пары сотен "ошибок" реальных багов оказалось около десятка.

    Ах они такие-сякие, десяток реальных багов нашли и не приползли на коленках с патчами!

     
  • 1.18, Аноним, 23:49, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    пару дней Пару лет, в лучшем случае, если пользователь гораздо раньше не плюнет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.19, Аноним, 23:52, 06/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Всего 56 ошибок на такое количество кода - да разработчики FreeBSD просто святые... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Andrey_Karpov, 23:57, 06/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Всего 56 ошибок на такое количество кода - да разработчики FreeBSD просто
    > святые, или эта тулза кривая.

    "Статью не читай, комментарний пиши скорей..."

    56 (вернее 66, если добавить неклассифицированные) - это то что найдено за вечер. Полный анализ займет очень много времени и я многие места просто не понимаю, есть там ошибка или нет.

     

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