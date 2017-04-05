05.04.2017 09:59  Уязвимость в Xen, позволяющая выйти за пределы гостевой системы

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|2.14, leap42, 12:24, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Если мы в матрице, то когда нибудь мы найдем баг и выберемся из нее
Есть мнение, что нет. Скорее всего, мы - "женщины в красном", а не "Неы", за пределами матрицы нас, скорее всего, нет.
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|2.18, хакерговнякер, 14:44, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Если мы в матрице, то когда нибудь мы найдем баг и выберемся из нее
нет, это йа найду баг - и вы все сдохните.
после ребута тут будут только розовые единороги, какающие бабочками.
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