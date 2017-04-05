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05.04.2017 09:59  Уязвимость в Xen, позволяющая выйти за пределы гостевой системы

В гипервизоре Xen выявлена уязвимость (CVE-2017-7228), позволяющая получить доступ ко всей системной памяти из гостевой системы, работающей в режиме паравиртуализации (PV). Проблема актуальна только для 64-разрядных гостевых систем и не проявляется для 32-разрядных систем x86, гостевых систем в режиме полной виртуализации (HVM) и архитектуры ARM.

Уязвимость вызвана ошибкой в функции memory_exchange(), из-за которой некорректно выполнялась проверка входных параметров вызова XENMEM_exchange, что позволяло через гипервизор получить доступ к областям памяти, выходящим за пределы предоставленных для гостевой системы массивов страниц памяти. Для эксплуатации уязвимости атакующий должен иметь возможность выполнения кода на уровне ядра, т.е. необходимо наличие полномочий администратора гостевой системы. В качестве обходного пути можно блокировать поддержку загрузки модулей ядра и других механизмов, позволяющих выполнить код на уровне ядра гостевой ОС.

Исправление пока доступно в виде патча. Уязвимость может использоваться для обхода механизмов изоляции в ОС Qubes, для которой уже выпущено обновление. Проследить за появлением обновления в дистрибутивах можно на данных страницах: Debian, SUSE, RHEL, Fedora и Ubuntu.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.qubes-os.org/news/...)
  2. OpenNews: Уязвимость в Xen, позволяющая получить доступ к хост-системе
  3. OpenNews: Критическая уязвимость в гипервизоре Xen
  4. OpenNews: Критическая уязвимость в Xen, позволяющая получить контроль над хост-системой
  5. OpenNews: Уязвимость в IDE-подсистеме QEMU позволяет скомпрометировать Xen, KVM и VirtualBox
  6. OpenNews: Критическая уязвимость, позволяющая выполнить код вне гостевой системы в Xen, KVM, VirtualBox и QEMU
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: xen
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  • 1.1, A.Stahl, 10:10, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    >Уязвимость в Xen, позволяющая выйти за пределы гостевой системы

    Ура, я свободен! Свободен!!!

     
     
  • 2.3, ubob, 10:36, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +3 +/
    Беги, Лола, беги!!
     
     
  • 3.6, Аноним, 10:51, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –2 +/
    Беги, Форест, беги!

    будет правильнее

     
     
  • 4.13, barmaglot, 12:20, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Что значит правильнее? И то и другое вполне соответствует :)
    https://www.kinopoisk.ru/film/413/
     
  • 2.16, Аноним, 14:13, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Добби, это ты?
     
  • 1.2, Аноним, 10:21, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    В последних релизах openSUSE не вижу пакет kernel-xen. Я думал, удалили уже.
     
  • 1.4, YetAnotherOnanym, 10:43, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Уязвимость в Xen, уязвимость в Asterisk, уязвимость в Android, уязвимость в Broadcom - астрологи объявили неделю уязвимостей.
     
     
  • 2.5, Admin, 10:45, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    *астрологи обьявили век уязвимостей.
     
     
  • 3.7, A.Stahl, 10:59, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    На улице 21 век, а кто-то ещё прислушивается к астрологам...
     
     
  • 4.8, Аноним, 11:38, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    > 21 век
    > C
     
     
  • 5.9, A.Stahl, 11:58, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
     
     
  • 6.19, оммм, 14:56, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
     
     
  • 7.20, OramahMaalhur, 16:30, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
     
  • 1.10, Аноним, 12:01, 05/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если мы в матрице, то когда нибудь мы найдем баг и выберемся из нее
     
     
  • 2.11, A.Stahl, 12:13, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А если нет? Представь себе что мы не в матрице и ВЫХОДА НЕТ!
     
     
  • 3.12, Аноним, 12:17, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Тогда мы сами создадим виртуальную реальность и буем там жить, чтобы из нее выбр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.14, leap42, 12:24, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Если мы в матрице, то когда нибудь мы найдем баг и выберемся из нее

    Есть мнение, что нет. Скорее всего, мы - "женщины в красном", а не "Неы", за пределами матрицы нас, скорее всего, нет.

     
     
  • 3.15, Аноним, 12:28, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Агент смит тоже в итоге выбрался
     
     
  • 4.17, Аноним, 14:33, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Он хоть умный бот был и с ним можно было о многом поговорить А наши вендотролли... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, хакерговнякер, 14:44, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Если мы в матрице, то когда нибудь мы найдем баг и выберемся из нее

    нет, это йа найду баг - и вы все сдохните.
    после ребута тут будут только розовые единороги, какающие бабочками.

     

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