The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

04.04.2017 21:28  Удалённо эксплуатируемая уязвимость в беспроводном стеке Broadcom

Исследователи безопасности из группы Zero, созданной компанией Google для предотвращения атак, совершаемых с использованием ранее неизвестных уязвимостей, опубликовали результаты обратного инжиниринга прошивки проприетарного WiFi-чипа Broadcom. Используя уязвимости (CVE-2017-0561), выявленные в процессе изучения прошивки, исследователям удалось подготовить рабочий эксплоит, позволяющий организовать удалённое выполнение кода в контексте Wi-Fi SoC с последующим получением контроля над всей системой. Атака осуществляется через отправку по беспроводной сети специально оформленных управляющих кадров.

Wi-Fi чипы Broadcom представляют собой специализированный процессор (ARM Cortex R4 со своим 640KB ПЗУ и 768KB ОЗУ), на котором выполнятся подобие своей операционной системы с реализаций своего беспроводного стека 802.11 (FullMAC). FullMAC позволил снизить энергопотребление, разгрузив CPU, и упростил реализацию беспроводных драйверов, абстрагировав для операционной системы доступ к усложнённым современным возможностям беспроводных сетей. Обратной стороной подобного подхода, стало существенное усложнение беспроводных чипов и появление нового класса уязвимостей, которые могут привести к выполнению вредоносного кода на стороне Wi-Fi SoC и к дальнейшей компрометации через него всей системы.

Но уязвимость является частным случаем, а основная проблема кроется в том, что проприетарные прошивки являются "чёрным ящиком", который может свести на нет безопасность даже самой защищённой и проверенной системы. Так как Wi-Fi SoC самодостаточен и отделён от основной операционной системы, эксплуатацию уязвимостей в нём очень трудно блокировать и отследить. В ответ на критику компания Broadcom сообщила, что следующие поколения Wi-Fi SoC будут оснащены MPU (Memory Protection Unit), который позволит управлять доступом к областям памяти и помечать блоки памяти флагом, запрещающим выполнение кода.

В ходе изучения прошивки были выявлены четыре уязвимости в коде обработки кадров: две уязвимости в реализации механизмов роуминга (802.11r Fast BSS Transition (FT) и Cisco CCKM) и две (1, 2) в реализации протокола TDLS (Tunneled Direct Link Setup), предназначенного для обмена данными между разными сетями Wi-Fi в обход точек доступа. Уязвимости устранены в наборе прошивок, поставляемом в апрельском обновлении платформы Android для устройств Nexus 6, Nexus 6P, Nexus 9, Pixel C и Nexus Player.

Примечательно, что в том же обновлении Android устранены ещё две удалённо эксплуатируемые уязвимости. Первая, в crypto-движке Qualcomm (CVE-2016-10230), позволяет выполнить код в контексте ядра Linux при попытке обработки некорректно оформленных параметров. А вторая, в сетевом стеке старых версий ядра Linux (до 4.5) (CVE-2016-10229), позволяет выполнить код через отправку специально оформленного UDP-пакета.

  1. Главная ссылка к новости (https://googleprojectzero.blog...)
  2. OpenNews: Показательные критические уязвимости в продуктах Symantec и Norton
  3. OpenNews: Продемонстрировано использование уязвимости в DRAM-памяти для повышения привилегий в системе
  4. OpenNews: Google представил проект Zero, нацеленный на повышение защищённости Сети
  5. OpenNews: В Android устранена уязвимость, эксплуатируемая через беспроводную сеть
  6. OpenNews: Локальная root-уязвимость в ядре Linux
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: broadcom, android
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, я сказал, 21:57, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Nexus 5X (https://support.google.com/pixelphone/answer/4457705#nexus_devices) тоже получил это обновление (327.9MB)
     
  • 1.2, Аноним, 22:01, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Вообще-то подобные веши делаются производителями намеренно где-то читал, что в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, azure, 22:42, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да-да, там даже спецслужбы специальный сертификат дают о том, что уязвимость годная и может быть использована. Только после этого можно получить разрешение на продажу. И так не только в штатах, а вообще везде, где производят электронику.
     
  • 2.8, Аноним, 23:48, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не стоит приписывать злому умыслу то, что вполне можно объяснить глупостью, особ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.9, Аноним, 00:08, 05/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Уже чего точно не стоит - это повторять глупости за другими Глупостью можно объ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, IdeaFix, 22:08, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С одной стороны пользователям запрещается ставить что-то кастомное, с другой им вводят зонд... параноики со всякими Libreboot notebook ликуют, остальные грустят. Хотя, по правде все грустят. Го строить Librenet?:)
     
  • 1.4, Константавр, 22:13, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    С ужасом вспоминаю все свои столкновения с бродкомовскими картами. все эти скачки между разными драйверами, опциями и т.д. А оказывается эти вечнонеработаюшие блобы ещё и дырявые... никогда больше не куплю.
     
     
  • 2.6, Броадком Компани, 22:51, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Броадком отличные делает деввайся и карточки тоже руль Просто ты не очень видат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, h31, 23:19, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ждем бекпортов для Nexus 5.
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList