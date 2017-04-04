04.04.2017 10:41  Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8.2

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|2.8, dr Equivalent, 11:44, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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С каких пор Unity свободным стал?
Вот почему idTech4 никто не берет - вот это для меня загадка. Впервые у нас появился современный, практически next-gen движок, а игорей на нем пшик. Я бы от того же Xonotic на idTech4 не отказался, с сохранением всей механики и контроля движения, разумеется.
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|2.9, gresolio, 11:48, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Для мультиплеерных шутеров с быстрым геймплеем Unity является не самым оптимальным выбором :) Можно, но везде одни грабли выскакивают. Поэтому и не берут. Плюс какой им смысл сейчас уже менять движок и переписывать тонны кода?
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