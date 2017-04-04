The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

04.04.2017 10:41  Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8.2

После полутора лет разработки состоялся релиз Xonotic 0.8.2, свободного 3D-шутера от первого лица, ориентированного на игру по сети. Проект является форком игры Nexuiz, созданным почти пять лет назад в результате конфликта ключевых разработчиков проекта и компании IllFonic, после намерения коммерциализировать процесс разработки игры. Из особенностей Xonotic можно отметить хорошие графические возможности, продвинутый 3D-движок, разнообразие карт, обилие режимов игры.

В новом выпуске:

  • Реализовано "быстрое меню", вызываемое клавишей F8, отображаемое поверх изображения и позволяющее обратиться к желаемым функциям без назначения отдельных горячих клавиш, например, через данное меню можно изменить настройки, отправить приватное сообщение или начать чат;
  • Добавлены две новые карты Boil и Erbium, ориентированные на игру в режиме deathmatch. Кроме того проведена работа по оттачиванию деталей во всех существующих картах;
  • Новая карта Geoplanetary для игры в захват флага (CTF)
  • Добавлена возможность просмотра списка наблюдателей, следящих за игрой. Режим включается установкой переменной cl_showspectators на стороне клиента и sv_showspectators на стороне сервера;
  • На транспортных средствах обеспечено отображение меток, позволяющих определить, какой игрок управляет транспортом;
  • Представлена новая система мини-игр для игроков, имеющих статус наблюдателей. Мини-играми можно занять время ожидания возвращения в основную игру;
  • Реализована индикация урона, информирующая сколько здоровья отнимет выстрел;
  • Добавлены новые мутаторы Rocket Minsta (выстреливает ракеты вместо лучей), Vampire Hook (позволяет отнимать или передавать здоровье при касании к другому игроку) и Breakable Hook (создаёт повреждающие артефакты);
  • Представлены новые модели оружия:
  • Для усиления реалистичности реализован эффект дрожания надписей и элементов на экране в моменты столкновений или попаданий вражеских выстрелов.


  1. Главная ссылка к новости (http://xonotic.org/posts/2017/...)
  2. OpenNews: Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8
  3. OpenNews: Увидел свет многопользовательский 3D-шутер Xonotic 0.7
  4. OpenNews: Релиз свободных игр Summoning Wars 0.5.6 и Xonotic 0.6. Обновление игрового движка OpenMW 0.12.0
  5. OpenNews: Второй релиз Xonotic, форка свободной игры Nexuiz
  6. OpenNews: Первый релиз свободной игры Xonotic, продолжающей развитие Nexuiz
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: game
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, A.Stahl, 11:00, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +11 +/
    Больше третеквак фанатам третеквак. Пусть третеквакают, третеквакеры!
     
  • 1.2, Аноним, 11:06, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –6 +/
    на скринах картинка достойно выглядит, стоит попробовать поиграть сравнить с ut... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 11:33, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    2016 г.: "сравнить с ut2004"

    Передовые технологии.

     
     
  • 3.10, Аноним, 11:59, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    Кто же виноват, что игр лучше Quake 3 и UT2004 так и не выпустили?
     
  • 3.13, Аноним, 12:13, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    В нынешних движках графика не главное все используют одни и те же технологии, к... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:22, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А движок свой? Почему не берут Unity?
     
     
  • 2.6, Аноним, 11:38, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кардинально переработанный движок первого Quake, называется DarkPlaces engine В... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 12:55, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Изначально и на графон тоже Когда создавался двиг первого квейка - это был прор... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, dr Equivalent, 11:44, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    С каких пор Unity свободным стал?

    Вот почему idTech4 никто не берет - вот это для меня загадка. Впервые у нас появился современный, практически next-gen движок, а игорей на нем пшик. Я бы от того же Xonotic на idTech4 не отказался, с сохранением всей механики и контроля движения, разумеется.

     
     
  • 3.15, Аноним, 12:19, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Наигралось потому что текущее поколение. А новое - в мобилках торчит
     
  • 2.9, gresolio, 11:48, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Для мультиплеерных шутеров с быстрым геймплеем Unity является не самым оптимальным выбором :) Можно, но везде одни грабли выскакивают. Поэтому и не берут. Плюс какой им смысл сейчас уже менять движок и переписывать тонны кода?
     
     
  • 3.11, Аноним, 12:07, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    А движок менять-то как раз собрались D Только не на Unity, а на какой-то там Da... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.12, A.Stahl, 12:10, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    При этом Tech 4, кажется, есть уже в свободном доступе. Или я что-то путаю?
     
     
  • 5.20, dr Equivalent, 12:38, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Поддерживаю. Странный выбор.
     
  • 1.5, Аноним, 11:36, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    antialiasing не завезли
     
     
  • 2.7, Аноним, 11:39, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Подозреваю, что автор скриншотов просто не заморачивался настройками видеокарты ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, dr Equivalent, 12:16, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Честно говоря, мне не очень понравилась Большая, запутанная, тесная, слишом вер... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.16, Аноним, 12:23, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    На серверах, работающих на git-версии Xonotic, давно было, а в чистой 0 8 1 врод... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, DIM, 12:28, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Кто у джефа сидит? Есть играющие?
     
     
  • 2.18, dr Equivalent, 12:32, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто у джефа сидит? Есть играющие?

    Я сижу на instagib клана exe обычно. Приходи вечерком, дам по лбу :)

     
  • 2.19, Аноним, 12:38, 04/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Меня там забанили за то что играл слишком плохо.
     
  • 1.22, Philosonimus, 12:55, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Red Eclipse лучше
     
  • 1.23, Аноним, 12:56, 04/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    почему нет в репах убунты никаких ксонотиков по дефолту?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList