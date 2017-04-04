04.04.2017 10:41  Выпуск многопользовательского 3D-шутера Xonotic 0.8.2

После полутора лет разработки состоялся релиз Xonotic 0.8.2, свободного 3D-шутера от первого лица, ориентированного на игру по сети. Проект является форком игры Nexuiz, созданным почти пять лет назад в результате конфликта ключевых разработчиков проекта и компании IllFonic, после намерения коммерциализировать процесс разработки игры. Из особенностей Xonotic можно отметить хорошие графические возможности, продвинутый 3D-движок, разнообразие карт, обилие режимов игры. В новом выпуске: Реализовано "быстрое меню", вызываемое клавишей F8, отображаемое поверх изображения и позволяющее обратиться к желаемым функциям без назначения отдельных горячих клавиш, например, через данное меню можно изменить настройки, отправить приватное сообщение или начать чат;

Добавлены две новые карты Boil и Erbium, ориентированные на игру в режиме deathmatch. Кроме того проведена работа по оттачиванию деталей во всех существующих картах;

Новая карта Geoplanetary для игры в захват флага (CTF)

Добавлена возможность просмотра списка наблюдателей, следящих за игрой. Режим включается установкой переменной cl_showspectators на стороне клиента и sv_showspectators на стороне сервера;

На транспортных средствах обеспечено отображение меток, позволяющих определить, какой игрок управляет транспортом;

Представлена новая система мини-игр для игроков, имеющих статус наблюдателей. Мини-играми можно занять время ожидания возвращения в основную игру;

Реализована индикация урона, информирующая сколько здоровья отнимет выстрел;

Добавлены новые мутаторы Rocket Minsta (выстреливает ракеты вместо лучей), Vampire Hook (позволяет отнимать или передавать здоровье при касании к другому игроку) и Breakable Hook (создаёт повреждающие артефакты);

Представлены новые модели оружия:

Для усиления реалистичности реализован эффект дрожания надписей и элементов на экране в моменты столкновений или попаданий вражеских выстрелов.



