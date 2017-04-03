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03.04.2017 09:47  GTK+ 3.90 ознаменовал новый этап подготовки GTK+ 4

Маттиас Класен (Matthias Clasen), лидер Fedora Desktop Team и участник GNOME Release Team, представил выпуск тулкита для создания графического интерфейса пользователя GTK+ 3.90, который позиционируется как тестовая ветка для подготовки будущего стабильного релиза GTK+ 4. GTK+ 4 развивается в рамках нового процесса разработки, который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложение из-за изменения API в очередной ветке GTK+.

В отличие от ветки 3.89.x, выпуски 3.90.x позиционируются как пригодные для создания экспериментальных портов приложений для опробования изменений API. При этом разработчики не гарантируют стабильность данного API на протяжении более 6 месяцев, так как работа над некоторыми запланированными для GTK+ 4 изменениями ещё не завершена и финальный API GTK+ 4 может измениться. Например, планируется прекратить поддержку вторичных окон (subwindows) и переместить API GtkContainer в GtkWidget. До полной стабилизации GTK+ 4, приложения, предлагаемые для пользователей, рекомендуется продолжить собирать с использованием ветки GTK+ 3.22, которая будет поддерживаться три года.

Из предложенных для GTK+ 4 изменений можно отметить:

  • Новый модуль отрисовки на базе графического API Vulkan, в котором реализованы шейдеры для многих ресурсоёмких элементов CSS, применяемых в виджетах GTK+. Из ещё не готовых к применению функций отмечается отрисовка текста, которая пока реализована через Cairo;
  • Интеграция GSK (GTK Scene Kit) c возможностями отрисовки графических сцен через OpenGL и Vulkan. В первую очередь решено реализовать модуль отрисовки через Vulkan, а потом портировать необходимые для GSK возможности в модуль для OpenGL;
  • Интеграция наработок проекта Emeus с реализацией метода раскладки элементов на основе ограничений (constraint layout), при котором расположение и размер дочерних элементов определяется, отталкиваясь от расстояния до границ и размера других элементов. В настоящее время в GTK+ поддерживается два метода позиционирования: модель вложенных блоков (GtkBox) и расстановка элементов на основе фиксированных позиций в окне (GtkFixed, GtkLayout). Emeus предлагает третий метод, похожий на использование модели позиционирования, применяемой в Apple iOS, при котором атрибуты элементов интерфейса, такие как ширина и позиция, привязываются к другим элементам;
  • Поддержка спецификаций SVG- и CSS-фильтров;
  • Новая модель доставки событий, которая позволит обойтись без subwindow при маршрутизации событий ввода. Необходимость реализации новой модели вызвана более активным использованием анимационных эффектов, отрисовка которых должна производиться без смены раскладки видимых элементов и, соответственно, без subwindow;
  • Изменение организации работы виджетов GTK+. GtkContainer отныне не будет применяться в качестве родительского класса для контейнера и виджеты смогут иметь дочерние элементы. Поддержка дочерних виджетов позволит использовать обычные виджеты вместо гаджетов и узлов CSS, представленных в GTK+ 3.20. Например, для GtkSwitch подготовлены дочерние виджеты с реализацией слайдера и двух видов меток. API для манипуляции дочерними элементами напоминает DOM: gtk_widget_get_first_child, gtk_widget_get_last_child, gtk_widget_get_next_sibling, gtk_widget_get_prev_sibling;
  • Средства записи активности в GTK+ Inspector с возможностью последующего повторного воспроизведения;
  • Большая чистка API.


  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.gnome.org/mclase...)
  2. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.20 и графической библиотеки Clutter 1.26
  3. OpenNews: Для Flatpak подготовлена технология управляемого доступа к ресурсам вне контейнера
  4. OpenNews: Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.24
  5. OpenNews: Проект GNOME планирует изменить метод разработки GTK+ и выпустить GTK+ 4
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: gtk
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  • 1.1, anonimous, 11:10, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    > поддерживаемый в течение нескольких лет API

    И тем не менее, на новый api в итоге переходить придется, т.е. каждые несколько лет надо будет капитально перепахивать приложение. И если объём работ, который нужен для перехода на новую версию GTK будет сравним с таковым для перехода на другой тулкит, то у многих таки возникнет соблазн...

     
     
  • 2.9, rshadow, 12:11, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +11 +/
    Либо забить болт и оставить под gtk2 =)
     
  • 2.15, Аноним, 12:30, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +4 +/
    И это хорошо.
     
     
  • 3.37, Владимир, 13:36, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    GTK2 не работает под wayland
     
     
  • 4.54, Аноним, 14:17, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    Тем хуже для вяленого.
     
  • 2.94, Аноним, 17:00, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    перейти на кьют5, как уже сделал вайршарк и еще туева хуча софта и даже пара... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.2, iPony, 11:14, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    > Новый модуль отрисовки на базе графического API Vulkan

    Во. Теперь надо будет игровую видеокарту для гнома :D

     
     
  • 2.10, НяшМяш, 12:11, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Достаточно будет не старой
     
     
  • 3.75, Аноним, 15:31, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Не старой это насколько? Моя "не старая", 2011 года, вулькан не поддерживает.
     
  • 2.12, rshadow, 12:14, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На самом деле интерфейс и технологии гуи мало чем отличаются от них же в играх ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, ненужноруб, 12:33, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +11 +/
    >гуй надо считать

    Анимированный гуй не нужен.

     
     
  • 4.20, rshadow, 12:44, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я считаю что вещи повышающие функциональность нужны, но перделки для красоты тол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.34, Anonus2, 13:30, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > templates/edispatcher/exp/controls.html.ep

    А при чём тут Mojo темплейт?

     
  • 4.64, Аноним, 14:56, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Анимация анимации рознь Когда ведешь мышкой по списку, подсвечивание элемента ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.27, anonblmus, 13:05, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Тьфублин Почему-то 10 лет назад для гуя с прозрачностью, градиентами, тенями и ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.32, prokoudine, 13:22, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –7 +/
    Если не запускать на них приложения, то да -- справлялись К великому сожалению,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.41, Антуан, 13:43, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    Как будто ЛЮДИ на НИХ не работали тогда Вы что то просто ляпнули или не люди ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.46, prokoudine, 13:57, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Мы обсуждаем тему или вы апельсин Попробуйте писать понятно и без ошибок И нет... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.61, iPony, 14:33, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Оно реально тормозит при загрузке CPU другими задачами GUI становится неотзывчи... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.84, Аноним, 15:58, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    при копировании на fat32 флешку на линуксах можно получить умерший гуй даже в 20... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.97, Ненужно, 17:04, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    с пробуждением - уже давно как (из-за хреновой оптимизации)
     
  • 1.3, Аноним, 11:15, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Они случайно не хотят сделать, чтобы в банальных полях ввода имени файла банальн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, adolfus, 12:22, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    Это Вам надо 9 из 10 пользователей даже не догадываются, что можно делать undo,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.14, rm_, 12:26, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    С такой философией они и не делают фишки нужные одному из десяти, не сделали десять таких фишек - а нужны они были десяти РАЗНЫМ пользователям - в результате все 10 и ушли с продукта - можно больше вообще ничего не делать, лепота.
     
     
  • 4.35, prokoudine, 13:35, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Т е вы прочитали ироничный комментарий какого-то анонима и посчитали это официа... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.93, Аноним, 16:51, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    На самом деле, если поинтересоваться, может выясниться, А трудящиеся должны в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.99, prokoudine, 17:08, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > На самом деле, если поинтересоваться, может выясниться,...
    > А трудящиеся должны вникать в тонкости этого процесса?

    Это какбэ сайт для технически подкованной публики. Тут какбэ подразумевается умение самостоятельно находить информацию, а не ждать, пока гуманитарии типа меня дадут пруфы и разжуют до кашеобразной консистенции.

    Не стыдно, а? :)

     
  • 3.17, Аноним, 12:31, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Весь третий гном - это иллюстрация принципа делать то, что понадобится одному и... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Michael Shigorin, 12:48, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    И опять напомню как видевший https bugzilla gnome org show_bug cgi id 740554... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.53, Аноним, 14:13, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Что сказать-то хотел Что гном работает как г ном Так это не новость Толпа ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.67, Аноним, 15:12, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    О, Миша. Вспоминали недавно вас. Как вы там, все хорошо у вас?
     
  • 4.36, prokoudine, 13:36, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Удивительно, как людям не надоедает постить вот это враньё ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.52, Аноним, 14:09, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Ничем иным не объяснить чудовищного размера контролы и гигантские поля в дефолтн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.68, Аноним, 15:16, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ориентацией на красоту и простоту в ущерб основной функциональности, плюс с... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.73, Аноним, 15:28, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А ты попытайся.
     
  • 6.74, prokoudine, 15:29, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Многажды озвученная позиция гномеров -- заточенность под лэптопы, с поддержкой м... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.80, anonimous, 15:46, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если что-то выглядит, как заточенное под планшеты -- значит оно заточено под пла... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.123, Аноним, 19:29, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну не скажите Гном на ноуте - очень удобная штука И не удобная Я люблю его и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 7.85, дАноним, 16:02, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А где поддержка сферических поней в радуге Где Это дискриминация И да, я в ку... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 8.92, prokoudine, 16:50, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Дайте-ка вспомнить У микрософтовского подразделения Surface в 2016 году был рев... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 9.124, Аноним, 19:31, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Он не про лэптопы, а про маленькие такие ноуты с тачскрином
     
  • 4.115, GameUpgrade, 18:35, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ради справедливости скажу, что третий гном очень удобен при использовании двух или более мониторов.
     
  • 1.4, leap42, 11:35, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложение из-за изменения API в очередной ветке GTK+.
    > выпуски 3.90.x позиционируются как пригодные для создания экспериментальных портов приложений для опробования изменений API. При этом разработчики не гарантируют стабильность данного API на протяжении более 6 месяцев

    они пока пытаются, ничего не выходит, но уже намекают, что надо портировать - добрые самаритяне: и сами без работы не останутся, и других не оставят

     
  • 1.5, Аноним, 11:43, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    >> Большая чистка API.

    Шо, опять?

     
     
  • 2.110, robux, 18:24, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Так "подчистят", что кроме Gtk::StatusIcon и Gtk::ColorDialog, выкинутых из ГТК3, повыкидывают всё остальное "ненужное" - оставят только одну перламутровую кнопку на весь экран Gtk::SdelatZaebis.
     
  • 1.6, iZEN, 11:54, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Скажите, сильно ли отличается нагрузка на процессор при задействовании опции OpenGL в Cairo и без таковой? (Хотелось бы собрать статистику по использованию этой библиотеки растеризации). Смысл есть включать OpenGL на старых системах, если новые версии OpenGL там эмулируются программно средствами CPU? Не будет ли задержек выполнения кода OpenGL через LLVM-pipe на AMD R600-R800?
     
     
  • 2.25, botman, 13:00, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А смысл в LLVM-pipe, если видео чем-то выводится с GPU OpenGL с 2D по любому бу... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.7, vantoo, 12:07, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Многие до сих пор на GTK+ 3 не перешли, а они уже 4-ю версию готовят. Лучше сразу на Qt переходить, там не ломают все при выпуске новой версии тулкита.
     
     
  • 2.22, Аноним, 12:50, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –7 +/
    Qt - это гетто. Все нормальные гуйные линукс-приложения -- на GTK.
     
     
  • 3.23, vantoo, 12:56, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Более адекватного и обоснованного ответа от фаната GTK я и не ожидал Надо было ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.47, алекс, 13:58, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Qt это мешанина функционала с gui
     
     
  • 5.65, h31, 15:02, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Функционал В Qt Первый раз слышу, что в нем есть модуль для математических рас... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.76, anonimus, 15:32, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http://doc.qt.io/qt-5/qtmath.html
     
  • 5.133, Аноним, 20:13, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Про Model View ничего не слышали А про QML Дак вот того, про что Вы говорите, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, Аноним, 13:07, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Qt - это гетто. Все нормальные гуйные линукс-приложения -- на GTK2.

    fxd

     
  • 3.59, Аноним, 14:29, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    cмотрит выхлоп пакетника Только почему-то это все еще GTK2 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.42, prokoudine, 13:45, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Вот у меня в фейсбучной ленте есть Лёха Тутубалин, который в особом представлени... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.43, vantoo, 13:48, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Это мелкие нестыковки, ничто не идеально.
     
     
  • 4.44, prokoudine, 13:53, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Этих мелких несостыковок достаточно, чтобы сидеть на версии, которой два с пол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.56, Аноним, 14:19, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    То ли дело gtk...
     
     
  • 6.77, prokoudine, 15:42, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Не понимаю вашу иронию Ну да, у GTK полно проблем И у Qt полно проблем И у F... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 7.98, Ненужно, 17:06, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    cli хватит всем!
     
  • 3.45, leap42, 13:53, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    хватит болтать, покажите мне ссылки на багрепорты
     
     
  • 4.66, prokoudine, 15:12, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    У меня нет потребности в чём-то убеждать анонимных крикунов на опеннетике и бега... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.109, Аноним, 18:21, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да-да, и поэтому вы аж из мордокниги илитку притащили с её ценным мнением ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.119, prokoudine, 18:47, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    > Да-да, и поэтому вы аж из мордокниги илитку притащили с её ценным
    > мнением.

    Мнение людей, которые используют обсуждаемый тулкит в продакшоне -- ценное. Мнение анонимных понторезов на опеннетике -- нет. Такова суровая правда жизни. Sad but true.

     
  • 3.51, Аноним, 14:08, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Можно подумать что на GTK все это вообще хоть как-то работает
     
     
  • 4.71, prokoudine, 15:20, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть примеры ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.104, Аноним, 17:49, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    У меня нет потребности в чём-то убеждать нелогичных крикунов на опеннетике и бег... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.107, prokoudine, 18:04, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > У меня нет потребности в чём-то убеждать нелогичных крикунов на опеннетике и
    > бегать искать примеры. Вам надо -- вы и бегайте.

    Видите ли, мой дорогой друК, про тач в гноме я как раз знаю давно:

    https://help.gnome.org/misc/release-notes/3.18/more.html.en

    "Multitouch gestures, such as pinch to zoom and rotate, were first introduced in GNOME 3.14. However, it has only been possible to use them with a touchscreen. Now, in 3.18, these gestures can also be used with touchpads."

    Так что убеждать меня ни в чём не надо. Я просто хотел проверить, знаете ли вы о том, про что рассуждаете. Ну, вот мы и выяснили: не знаете.

     
     
  • 7.131, Аноним, 19:59, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Неужели этот мультитач работает на винде и на макоси И даже со всеми нюансами, ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.60, Аноним, 14:33, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    То ли дело GTK3 -- нет юзабельной поддержки платформы, нет никаких проблем ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.70, prokoudine, 15:19, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему вы спрашиваете об этом именно меня И про какую платформу идёт речь Вот ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.78, Comdiv, 15:43, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > У актуальной коммерческой версии ZynAddSubFX

    Есть коммерческая версия?

     
     
  • 6.81, prokoudine, 15:50, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, Марк ею финансирует работу над проектом Обещает, что все наработки в ней по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.90, 35е63ку, 16:27, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    mypaint-w64-1 2 1-20170129a-standalone zip 104 MB 9468 файлов карл 9 ТЫСЯЧ фай... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.91, дАноним, 16:40, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если Ш не Г основная проблема пару лет назад - не работающий антиалиасинг шрифт... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.95, prokoudine, 17:01, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    > 9468 файлов карл! 9 ТЫСЯЧ файлов.

    Да, таскает с собой пайтон с модулями, иконки и прочие ресурсы. Ну, умереть теперь!

    > Запускается через какое-то консольное окно.

    Понятно, вы им не пользуетесь.

    Это окно открывается ровно один раз, для запуска постинсталл-скриптов. Но вы про это не знаете, потому что скачали и запустили один раз.

    Т.е. спрашивать вас о том, как хорошо программа работает, смысла никакого нет. По сути сказать вам нечего. ЧиТД.

     
     
  • 7.118, карл, 18:37, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    9 тысяч файлов.
     
     
  • 8.121, prokoudine, 19:01, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    http://i.imgur.com/bwYFpsX.png, Карл
     
  • 8.122, prokoudine, 19:04, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А также http://i.imgur.com/uHmr8u9.png, Карл!
     
  • 3.113, Анон999999, 18:34, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    еще в приложениях Qt 5.8 раскладка на Ubuntu не переключается.
     
  • 1.8, Аноним, 12:10, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Больше тулкитов! Еще больше!
     
     
  • 2.63, Аноним, 14:40, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Не, пора к СSS добавить поддержку еще чего-нибудь эдакого А то уже не хипстерно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.116, robux, 18:36, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Не, пора к СSS добавить поддержку еще чего-нибудь эдакого. А то уже
    > не хипстерно и вообще, повысившаяся мощность компутеров позволяет уже запускать гтк3-хелло-ворлд без заметных лагов,

    Верно глаголешь!
    Я предлагаю вдобавок к CSS встроить в ГТК4 поддержку JavaScript, Flash и HTML5.
    Нужно бооооольше всяких переливов, боооольше тормозов, боооольше аляповатостей!

    - пусть на этом г-не будет невозможно писать приложения для продакшена (производства)
    - пусть новые версии либ глючат в Винде и Маке
    - пусть пропадёт поддержка WinXP
    - пусть не будет библиотек под x32
    - пусть перестанут работать обвязки для Python, Ruby, Vala и всех остальных языков (ведь настоящие кул-хацкеры пишут только на Си, не так ли!?)
    - пусть больше не работают приложения на Gtk2
    - пусть не работает под Linux'ами 12.04, 14.04 (кому нужно это старьё, верно?)
    - пусть это г-но работает только под Wayland'ом, проце x64 и Fedora Linux 16.04,

    ЗАТО БУДЕТ ПО-ХИПСТЕРСКИ И КРАСИВО!

     
     
  • 4.127, Аноним, 19:45, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да, 16 федора была хороша. Мой любимый выпуск
     
  • 1.38, robux, 13:37, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    > GTK+4 .. который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API
    > рекомендуется продолжить собирать с использованием ветки GTK+3.22, которая будет поддерживаться 3 года

    В этом вся суть "нового" ГыТыКа...
    Поэтому я с Gtk2 планирую переходить сразу на что-то другое (например, на FOX).

    Очевидно, Gtk - красочно конвульсирующий труп.

    p.s. У нормальных библиотек API должно быть стабильно десятилетиями. ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, КАРЛ! Как у WinAPI или UnixFileAPI. Если же API меняется через 2-3 года, или, хуже того, каждый квартал, то это уже не популярная продакшн-библиотека, а налоговые формы Гойсийской Педерации.

     
     
  • 2.49, Прогер, 14:04, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Два чая этому господину!
     
     
  • 3.69, Аноним, 15:18, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Есть хорошие компании, которые помогают эти формы заполнять Контур есть, Мое Де... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.83, Аноним, 15:58, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    забесплатно Или авторы GTK3 прог теперь должны брать с пользователей деньги, ч... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.72, llolik, 15:23, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Хоть раз пробовал чего-нибудь путное графическое сделать на чистом WinAPI Без с... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.79, Stax, 15:45, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Да-да А потом имеем в последней винде из коробки приложения, использующие видже... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.120, Анон999999, 18:59, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Это про какие виджеты 10-летней давности? Вы про те, что в Vista/7? Современные - это какие? UWP?
     
     
  • 4.125, Stax, 19:33, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Современные - это обычный explorer exe или notepad в win 8 1 10 Старые - эт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.128, Аноним, 19:49, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Работает - не трогай.
     
     
  • 6.130, Stax, 19:54, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Работает - не трогай.

    Так не работает ведь нормально. Та же проблема с поддержкой hidpi, без которой уродливая мазня вместо более четких шрифтов - явный дефект.

     
  • 2.86, Аноним, 16:06, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    У меня идея. Надо сделать враппер к гтк со стабильным апи для приложений.
     
  • 1.50, Аноним, 14:07, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Грустно, наверно, быть Маттиасом Класеном
     
     
  • 2.58, A.Stahl, 14:24, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Можно подумать что у него есть выбор.
     
  • 1.87, Аноним, 16:14, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вот это жесть Ещё народ не перешёл на GTK3 из-за его убогости, тормознутости и ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.88, нонайм, 16:16, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    тем временем гимп всё ещё не портировали на гтк 3...
     
     
  • 2.89, Аноним, 16:21, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    хоть mate успели
     
     
  • 3.129, Аноним, 19:52, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    И разломали все темы к черту Только это камень скорее в огород матешников у па... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.96, prokoudine, 17:02, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > тем временем гимп всё ещё не портировали на гтк 3...

    И это говорит о чём конкретно? :)

     
     
  • 3.101, Sunderland93, 17:19, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    О том что Гимп не могут портировать на 3 ветку GIMP Toolkit уже много много лет.
     
     
  • 4.102, prokoudine, 17:36, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > О том что Гимп не могут портировать на 3 ветку GIMP Toolkit
    > уже много много лет.

    А на самом деле -- о том, что есть задачи поважнее.

     
     
  • 5.111, Аноним, 18:27, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    О, у них даже есть какие-то задачи Отрадно В работающий код они лет через двад... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.114, prokoudine, 18:34, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Конкретно сейчас главная задача -- зафиналить версию 2.10. Для чего надо пофиксить ещё порядка полусотни ошибок.
     
  • 2.100, Ненужно, 17:10, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >тем временем гимп все еще шевелится

    починил

     
  • 1.103, Омномним, 17:44, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Ви таки не понимаете в чём цимес.
    Эти люди делают свой тулкит для себя, а не для других. Ваше удобство их мало интересует. Они делают имитацию бурной деятельности, им нужно больше комитетов, рабочих групп, менеджеров и проч.
    Второй гном стабилизировался - всё, забрасываем его, начинаем делать третий, стильный, модный, молодёжный, с поддержкой тач-скрина (которых пару процентов из десктопов).
    Только-только пришли в себя от перехода на третий - забей на него, давай пилить четвёртый, теперь уж точно со стабильным апи на года (ага, верю-верю).
    Зато все при работе. Эффективные менеджера могут рисовать сотни отчётов и графиков. В этом суть их деятельности.
    Напоминает майкрософтовский принцип выдавать "новую" технологию каждые пару лет, а старую забывать, чтобы все остальные были в роли догоняющего.
     
     
  • 2.106, prokoudine, 17:56, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Ви таки не понимаете в чём цимес.
    > Эти люди делают свой тулкит для себя, а не для других. Ваше
    > удобство их мало интересует. Они делают имитацию бурной деятельности, им нужно
    > больше комитетов, рабочих групп, менеджеров и проч.

    Покажите хоть один комитет в GTK+. Ну хоть малюсенький, в два человека хотя бы.

    > Второй гном стабилизировался - всё, забрасываем его, начинаем делать третий, стильный,
    > модный, молодёжный, с поддержкой тач-скрина (которых пару процентов из десктопов).

    10% лэптопов с тачем было ещё в 2013 году.

    > Зато все при работе. Эффективные менеджера могут рисовать сотни отчётов и графиков.

    Примеры сотен отчётов и графиков от эффективных менеджеров GTK+ будут?

     
     
  • 3.132, Аноним, 20:10, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > 10% лэптопов с тачем было ещё в 2013 году.

    Откуда такие данные?

     
  • 2.108, ненужноруб, 18:16, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    >выдавать "новую" технологию каждые пару лет, а старую забывать, чтобы все остальные были в роли догоняющего

    web такой же

     
  • 1.112, Василий, 18:29, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Разработчики GTK хотят разрушить Linux desktop.
    http://vasilisc.com/gtk-developers-destroying-linux-desktop
     
     
  • 2.117, prokoudine, 18:36, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    > Разработчики GTK хотят разрушить Linux desktop.
    > http://vasilisc.com/gtk-developers-destroying-linux-desktop

    "GTK был создан командой GNU, которая ведёт разработку многих компонент GNOME project с 1999 года."

    Дальше такая же отсебятина?

     
     
  • 3.126, oraorannet, 19:37, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    GTK был создан командой GNU, которая ведёт разработку многих компонент GNOME project с 1999 года.
    Стало быть полное имя Маттиаса - Ричард Маттиас Мэтью Столлман Класен
     
  • 3.134, Аноним, 20:17, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Похоже дальше ещё хуже, прямая дезинформация Утверждается, что в промежуточных ... весь текст скрыт [показать]
     

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