03.04.2017 09:47  GTK+ 3.90 ознаменовал новый этап подготовки GTK+ 4

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|1.1, anonimous, 11:10, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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> поддерживаемый в течение нескольких лет API
И тем не менее, на новый api в итоге переходить придется, т.е. каждые несколько лет надо будет капитально перепахивать приложение. И если объём работ, который нужен для перехода на новую версию GTK будет сравним с таковым для перехода на другой тулкит, то у многих таки возникнет соблазн...
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|1.2, iPony, 11:14, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+11 +/–
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> Новый модуль отрисовки на базе графического API Vulkan
Во. Теперь надо будет игровую видеокарту для гнома :D
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|3.14, rm_, 12:26, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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С такой философией они и не делают фишки нужные одному из десяти, не сделали десять таких фишек - а нужны они были десяти РАЗНЫМ пользователям - в результате все 10 и ушли с продукта - можно больше вообще ничего не делать, лепота.
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|6.99, prokoudine, 17:08, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> На самом деле, если поинтересоваться, может выясниться,...
> А трудящиеся должны вникать в тонкости этого процесса?
Это какбэ сайт для технически подкованной публики. Тут какбэ подразумевается умение самостоятельно находить информацию, а не ждать, пока гуманитарии типа меня дадут пруфы и разжуют до кашеобразной консистенции.
Не стыдно, а? :)
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|1.4, leap42, 11:35, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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> пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API, который можно использовать не опасаясь, что каждые полгода придётся переделывать приложение из-за изменения API в очередной ветке GTK+.
> выпуски 3.90.x позиционируются как пригодные для создания экспериментальных портов приложений для опробования изменений API. При этом разработчики не гарантируют стабильность данного API на протяжении более 6 месяцев
они пока пытаются, ничего не выходит, но уже намекают, что надо портировать - добрые самаритяне: и сами без работы не останутся, и других не оставят
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|2.110, robux, 18:24, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Так "подчистят", что кроме Gtk::StatusIcon и Gtk::ColorDialog, выкинутых из ГТК3, повыкидывают всё остальное "ненужное" - оставят только одну перламутровую кнопку на весь экран Gtk::SdelatZaebis.
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|1.6, iZEN, 11:54, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
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Скажите, сильно ли отличается нагрузка на процессор при задействовании опции OpenGL в Cairo и без таковой? (Хотелось бы собрать статистику по использованию этой библиотеки растеризации). Смысл есть включать OpenGL на старых системах, если новые версии OpenGL там эмулируются программно средствами CPU? Не будет ли задержек выполнения кода OpenGL через LLVM-pipe на AMD R600-R800?
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|1.7, vantoo, 12:07, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Многие до сих пор на GTK+ 3 не перешли, а они уже 4-ю версию готовят. Лучше сразу на Qt переходить, там не ломают все при выпуске новой версии тулкита.
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|6.119, prokoudine, 18:47, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+2 +/–
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> Да-да, и поэтому вы аж из мордокниги илитку притащили с её ценным
> мнением.
Мнение людей, которые используют обсуждаемый тулкит в продакшоне -- ценное. Мнение анонимных понторезов на опеннетике -- нет. Такова суровая правда жизни. Sad but true.
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|6.107, prokoudine, 18:04, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> У меня нет потребности в чём-то убеждать нелогичных крикунов на опеннетике и
> бегать искать примеры. Вам надо -- вы и бегайте.
Видите ли, мой дорогой друК, про тач в гноме я как раз знаю давно:
https://help.gnome.org/misc/release-notes/3.18/more.html.en
"Multitouch gestures, such as pinch to zoom and rotate, were first introduced in GNOME 3.14. However, it has only been possible to use them with a touchscreen. Now, in 3.18, these gestures can also be used with touchpads."
Так что убеждать меня ни в чём не надо. Я просто хотел проверить, знаете ли вы о том, про что рассуждаете. Ну, вот мы и выяснили: не знаете.
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|6.95, prokoudine, 17:01, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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> 9468 файлов карл! 9 ТЫСЯЧ файлов.
Да, таскает с собой пайтон с модулями, иконки и прочие ресурсы. Ну, умереть теперь!
> Запускается через какое-то консольное окно.
Понятно, вы им не пользуетесь.
Это окно открывается ровно один раз, для запуска постинсталл-скриптов. Но вы про это не знаете, потому что скачали и запустили один раз.
Т.е. спрашивать вас о том, как хорошо программа работает, смысла никакого нет. По сути сказать вам нечего. ЧиТД.
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|3.116, robux, 18:36, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Не, пора к СSS добавить поддержку еще чего-нибудь эдакого. А то уже
> не хипстерно и вообще, повысившаяся мощность компутеров позволяет уже запускать гтк3-хелло-ворлд без заметных лагов,
Верно глаголешь!
Я предлагаю вдобавок к CSS встроить в ГТК4 поддержку JavaScript, Flash и HTML5.
Нужно бооооольше всяких переливов, боооольше тормозов, боооольше аляповатостей!
- пусть на этом г-не будет невозможно писать приложения для продакшена (производства)
- пусть новые версии либ глючат в Винде и Маке
- пусть пропадёт поддержка WinXP
- пусть не будет библиотек под x32
- пусть перестанут работать обвязки для Python, Ruby, Vala и всех остальных языков (ведь настоящие кул-хацкеры пишут только на Си, не так ли!?)
- пусть больше не работают приложения на Gtk2
- пусть не работает под Linux'ами 12.04, 14.04 (кому нужно это старьё, верно?)
- пусть это г-но работает только под Wayland'ом, проце x64 и Fedora Linux 16.04,
ЗАТО БУДЕТ ПО-ХИПСТЕРСКИ И КРАСИВО!
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|1.38, robux, 13:37, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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> GTK+4 .. который пытается предоставить разработчикам приложений стабильный и поддерживаемый в течение нескольких лет API
> рекомендуется продолжить собирать с использованием ветки GTK+3.22, которая будет поддерживаться 3 года
В этом вся суть "нового" ГыТыКа...
Поэтому я с Gtk2 планирую переходить сразу на что-то другое (например, на FOX).
Очевидно, Gtk - красочно конвульсирующий труп.
p.s. У нормальных библиотек API должно быть стабильно десятилетиями. ДЕСЯТИЛЕТИЯМИ, КАРЛ! Как у WinAPI или UnixFileAPI. Если же API меняется через 2-3 года, или, хуже того, каждый квартал, то это уже не популярная продакшн-библиотека, а налоговые формы Гойсийской Педерации.
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|6.130, Stax, 19:54, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Работает - не трогай.
Так не работает ведь нормально. Та же проблема с поддержкой hidpi, без которой уродливая мазня вместо более четких шрифтов - явный дефект.
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|4.102, prokoudine, 17:36, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> О том что Гимп не могут портировать на 3 ветку GIMP Toolkit
> уже много много лет.
А на самом деле -- о том, что есть задачи поважнее.
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|1.103, Омномним, 17:44, 03/04/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Ви таки не понимаете в чём цимес.
Эти люди делают свой тулкит для себя, а не для других. Ваше удобство их мало интересует. Они делают имитацию бурной деятельности, им нужно больше комитетов, рабочих групп, менеджеров и проч.
Второй гном стабилизировался - всё, забрасываем его, начинаем делать третий, стильный, модный, молодёжный, с поддержкой тач-скрина (которых пару процентов из десктопов).
Только-только пришли в себя от перехода на третий - забей на него, давай пилить четвёртый, теперь уж точно со стабильным апи на года (ага, верю-верю).
Зато все при работе. Эффективные менеджера могут рисовать сотни отчётов и графиков. В этом суть их деятельности.
Напоминает майкрософтовский принцип выдавать "новую" технологию каждые пару лет, а старую забывать, чтобы все остальные были в роли догоняющего.
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|2.106, prokoudine, 17:56, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|–1 +/–
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> Ви таки не понимаете в чём цимес.
> Эти люди делают свой тулкит для себя, а не для других. Ваше
> удобство их мало интересует. Они делают имитацию бурной деятельности, им нужно
> больше комитетов, рабочих групп, менеджеров и проч.
Покажите хоть один комитет в GTK+. Ну хоть малюсенький, в два человека хотя бы.
> Второй гном стабилизировался - всё, забрасываем его, начинаем делать третий, стильный,
> модный, молодёжный, с поддержкой тач-скрина (которых пару процентов из десктопов).
10% лэптопов с тачем было ещё в 2013 году.
> Зато все при работе. Эффективные менеджера могут рисовать сотни отчётов и графиков.
Примеры сотен отчётов и графиков от эффективных менеджеров GTK+ будут?
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|3.126, oraorannet, 19:37, 03/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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GTK был создан командой GNU, которая ведёт разработку многих компонент GNOME project с 1999 года.
Стало быть полное имя Маттиаса - Ричард Маттиас Мэтью Столлман Класен
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