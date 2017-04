03.04.2017 09:47  GTK+ 3.90 ознаменовал новый этап подготовки GTK+ 4

> У меня нет потребности в чём-то убеждать нелогичных крикунов на опеннетике и

> бегать искать примеры. Вам надо -- вы и бегайте. Видите ли, мой дорогой друК, про тач в гноме я как раз знаю давно: https://help.gnome.org/misc/release-notes/3.18/more.html.en "Multitouch gestures, such as pinch to zoom and rotate, were first introduced in GNOME 3.14. However, it has only been possible to use them with a touchscreen. Now, in 3.18, these gestures can also be used with touchpads." Так что убеждать меня ни в чём не надо. Я просто хотел проверить, знаете ли вы о том, про что рассуждаете. Ну, вот мы и выяснили: не знаете.