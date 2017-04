01.04.2017 10:28  Подборка первоапрельских шуток 2017 года

Сайт pikabu в случайный момент времени выводит имитирует следующее сообщение об ошибке:

"Notice: Undefined variable: isAdmin in /var/www/html/pikabu/release.2017-03-29/src/Page.php on line 365 PHP Fatal error: Uncaught exception 'UserError' with message 'SQL ERROR: SELECT * FROM dc342_pikaburu.users WHERE user_name = "admin"' /var/www/html/pikabu/release.2017-03-29/src/Model/User.php on line 895 PHP Fatal error: Uncaught exception 'CoreError' with message 'HERE123 WTF?' /var/www/html/pikabu/release.2017-03-29/src/Core/DBConnection.php on line 45"

При этом выглядит так, как будто пользователь залогинен под аккаунтом администратора и в боковой панели появляются "забавные" надписи вроде:

Админка

Зайти пользователем

Запросы ФСБ 5

Заказать пиццу в офис

Удаленное XXX 43

Модераторы 10