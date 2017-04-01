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01.04.2017 10:28  Подборка первоапрельских шуток 2017 года

Подборка первоапрельских шуток:

  • Проект Xen, понимая то, что язык Си был создан 45 лет назад и сильно устарел, принял решение переписать гипервизор на более современном языке программирования. В ходе долгих дебатов разработчики остановились на Rust и JavaScript. На Rust будет переписан код обработки исключений X86 и другие низкоуровневые компоненты, а на JavaScript и Node.js будет переписан инструментарий. Ожидается, что после перехода на новые языки эффективность и скорость разработки увеличится более, чем в 10 раз;
  • В сообществе разработчиков ядра введено внешнее управление под предводительством Дональда Дрампфа (Donald Drumpf), устранено единоличное принятие решений Линусом и проведена чистку среди мэйнтейнеров подсистем. По мнению инициаторов переворота, из мэйнтейнеров образовалась элита, которая забрала себе все лавры, в то время как основную работу делают ничем не отмеченные бесправные разработчики. Мэйнтейнеры принимали патчи от любого разработчика, не задумываясь, что среди этих разработчиков могут быть криминальные элементы, наркодельцы и даже любители языка Ruby. Вся эта нечисть формировала моральный облик Linux-сообщества.

    Теперь настало время торжества закона и порядка. Репозиторий, к которому имеет доступ любой желающий - не репозиторий, а бардак. Поэтому нужно надёжно ограничить доступ и возвести стены вокруг kernel.org. Организация Linux Foundation готова профинансировать такой шаг. Для дальнейшего финансирования разработки будет введена практика сбора отчислений за использования ядра в дистрибутивах. Процесс разработки планируется кардинально реформировать, вместо порочного окна приёма изменений будет использован новый процесс, лучший из когда либо созданных. Отменяется сохранение совместимости ABI и грядёт большая чистка - на каждый добавленный коммит, должно быть два отменённых.

  • Разработчики LineageOS, продолжившего развитие CyanogenMod, представили новый талисман проекта и объявили о реализации поддержки протокола VoLTE для обеспечения связи под водой. Более того, введена в строй новая сборочная система Br0zip, использующая нейросеть и последние достижения в области искусственного интеллекта для автоматизации портирования новый версий Android. Отныне достаточно, загрузить .zip-файл с существующий прошивкой и .img образ ядра и получить на выходе работающую прошивку со свежим Android.
  • Debian обеспокоен возможностью использования несвободных блобов в составе метаданных GPG-ключей разработчиков. Для проведения чистки keyring от несвободных данных, разработчиков Debian просят отправить закрытые части ключа, так уже имеющейся открытой составляющей недостаточно для внесения изменений.
  • Разработчики Void Linux объявили о включении средств для отслеживания состояния системы с целью проведения оптимизаций, которые помогут сделать работу в дистрибутиве более удобной. В частности, первое время в cron будет добавлен простой скрипт для передачи на сервер разработчиков списка запущенных процессов (ps) и содержимого .bash_history. Затем разработчики намерены заняться вопросом увеличения безопасности паролей, для чего будет предложен PAM-сервис, отправляющий пароли на специальный анонимный сервис проверки корректности, размещённый в облаке Amazon. Для того чтобы убедиться, что пароль не совпадает именем пользователя, логином, IP-адресом, номером телефона, email и именем хоста, данные параметры также будут отправляться вместе с паролем, но все остальные персональные сведения о пользователе будут оставаться анонимными;
  • Google представил новый набор аксессуаров для ChromeBook, в том числе группи-палку (как селфи, только для создания снимков нескольких человек), вариант картонного шлема виртуальной реальности Cardboard и ремень для закрепления на предплечье
  • В Google Maps встроена игра Packman, можно гулять по улицам и есть артефакты;
  • Google представил устройство Google Gnome c реализацией концепции умный двор;
  • Google Wind, инициатива по изменению погоды в Голландии через переоборудование нескольких тысяч ветряных мельниц для разгона туч;
  • Компания NVIDIA представила GeForce GTX G-Assist, компактную систему помощи для прохождения игр с элементами искусственного интеллекта, подключаемую через USB-порт;
  • Amazon предсатвил Petlexa, интеллектуальный помощник для животных, позволяющий животным пользоваться всеми благами умного дома;
  • T-Mobile ONEsie, новое носимое устройство для фитнеса, охватывающее сенсорами 99% поверхности тела, заряжающееся от статического электричества и предоставляющее средства для форсирования соблюдения диеты (при попытке взять калорийную пищу, устройство вызывает спазм мышц);
  • Reddit запустил игру, позволяющую любому пользователю раз в 5 минут поставить свой цветной пиксель на общем поле;
  • Stack Overflow реализовал систему аутентификации, использующей в качестве критерия уникальность особенностей танца у каждого человека;
  • Обзор новинок стандарта ECMAScript 2018: всегда глобальные переменные, сокращённые ключевые слова (c для const, f для function и т.п.), возможность использования точки вместо любого спецсимвола, поддержка flow и typescript;
  • Libreboot переименован в Leahboot и перешёл с CoreBoot на загрузчик Windows в знак протеста против перечисления проекту CoreBoot, на базе которого был ранее построен Libreboot, пожертвования от лица, не одобряющего однополые браки;
  • В язык Go 1.9 предложено включить поддержку кватернионов;

По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.

  1. OpenNews: Подборка первоапрельских шуток 2016 года
  2. OpenNews: Первоапрельские шутки 2015 года (дополнено)
  3. OpenNews: Первоапрельские шутки 2014 года
  4. OpenNews: Первоапрельские шутки 2013 года: libc от systemd, Half-Life 4 только для Linux
  5. OpenNews: Первоапрельские шутки 2012 года (дополнено)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: april, fools
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  • 1.1, Аноним, 10:59, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    BTC-E перевернули.
     
     
  • 2.4, Аноним, 11:05, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Похоже их хакнули в шутку, так как HTTPS-сертификат не совпадает со старым.
     
  • 1.2, Аноним, 11:00, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Если бы было написано это я бы совершенно не удивился ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, Аноним, 11:03, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот это подход Снять летом фотку, чтобы использовать весной Кстати а как сыгра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Sluggard, 11:07, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Почему летом? В Майами, например, в районе 25°C в марте-апреле.
     
  • 1.6, Хряк, 11:08, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А что за белый провод от ChromeBook к палке? И для чего?
     
     
  • 2.8, Max, 11:16, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А как на спуск фотоаппарата то нажимать? На блютус в палке видать пожмотились.
     
  • 1.7, TiGR, 11:11, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обзор новшеств ES-2018: https://youtu.be/s-G_RZ4RJLU
     
  • 1.9, robux, 11:34, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Хе-хе, значит любят руби-то девелоперы ядра, раз так растыкают Ещё раз убеждаю... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, rshadow, 13:03, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пздц. Насколько надо не понимать сарказм.
     
  • 2.29, Anonim, 13:36, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >> наркодельцы и даже любители языка Ruby
    >
    > Хе-хе, значит любят руби-то девелоперы ядра, раз так растыкают )
    > Ещё раз убеждаюсь в правильности своего выбора, чуйка меня не подвела.

    Последние мозги прокурил со своим ruby!

     
  • 1.10, Vasya474987897, 11:43, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Google Wind - https://www.youtube.com/watch?v=QAwL0O5nXe0

    С помощью собственной Облачной платформы (Google Cloud Platform) Google планирует предсказывать поведение облаков, а используя 1170 ветрянных мельниц Голландии управлять погодой.

     
     
  • 2.27, GG, 13:25, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это уже было в рельсе
     
  • 1.12, Аноним, 11:49, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Libreboot перейменовался в https leahboot org ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.15, Аноним, 11:59, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Кстати, где в слове Libreboot ставить пробел Lib reboot, Libr eboot или Libre b... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, 321, 12:13, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    учитывая их эмоциональные выпады, второй вариант выглядит ближе к истине
     
  • 1.13, Пользователь Debian, 11:54, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обсуждается включение нативной поддержки кватернионов в Go 1.9: https://www.reddit.com/r/golang/comments/62p0zu/quaternions_support_coming_in_
     
  • 1.14, Аноним, 11:58, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Stack Overflow Introduces Dance Dance Authentication https www youtube com wat... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 12:03, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Void Linux
    > в облаке Amazon

    https://www.youtube.com/watch?v=pjIT4-X4fwM

     
  • 1.17, Аноним, 12:03, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Меня одного смущяет LineageOS Новая ОС буден населена орками, ельфами, гномами,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, A.Stahl, 12:27, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    >смущяет

    Да лжёшь ты. Человека, который пишет "щя", смутить невозможно. Он непробиваем.

     
  • 1.18, Oshnix, 12:05, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сайт pikabu в случайный момент времени выводит имитирует следующее сообщение об ошибке:
    "Notice: Undefined variable: isAdmin in /var/www/html/pikabu/release.2017-03-29/src/Page.php on line 365 PHP Fatal error: Uncaught exception 'UserError' with message 'SQL ERROR: SELECT * FROM dc342_pikaburu.users WHERE user_name = "admin"' /var/www/html/pikabu/release.2017-03-29/src/Model/User.php on line 895 PHP Fatal error: Uncaught exception 'CoreError' with message 'HERE123 WTF?' /var/www/html/pikabu/release.2017-03-29/src/Core/DBConnection.php on line 45"
    При этом выглядит так, как будто пользователь залогинен под аккаунтом администратора и в боковой панели появляются "забавные" надписи вроде:
    Админка
    Зайти пользователем
    Запросы ФСБ 5
    Заказать пиццу в офис
    Удаленное XXX 43
    Модераторы 10
     
  • 1.20, A.Stahl, 12:21, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Очередное первоапрельское уныние.
     
     
  • 2.22, Аноним, 12:38, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Почему же Разработчики ядра порадовали, актуально шутканули Да и дебиановцы за... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, A.Stahl, 12:47, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну, мне больше нравятся шутки, которые хоть в какой-то мере правдоподобны. А тут искусственность очевидна ещё до окончания прочтения новости.
     
     
  • 4.26, Пользователь Debian, 13:15, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ваши комментарии насчёт подборки первоапрельских шуток 2017 года вызывают уныние ещё до окончания прочтения таковых.
     
  • 1.24, Аноним, 12:57, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Tor хотят переписать на rust https lists torproject org pipermail tor-dev 2017... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 13:25, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А еще, а еще в Debian решили отказаться от systemd! Вот.
     

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