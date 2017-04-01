01.04.2017 10:28  Подборка первоапрельских шуток 2017 года

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|2.29, Anonim, 13:36, 01/04/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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>> наркодельцы и даже любители языка Ruby
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> Хе-хе, значит любят руби-то девелоперы ядра, раз так растыкают )
> Ещё раз убеждаюсь в правильности своего выбора, чуйка меня не подвела.
Последние мозги прокурил со своим ruby!
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|1.18, Oshnix, 12:05, 01/04/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Сайт pikabu в случайный момент времени выводит имитирует следующее сообщение об ошибке:
"Notice: Undefined variable: isAdmin in /var/www/html/pikabu/release.2017-03-29/src/Page.php on line 365 PHP Fatal error: Uncaught exception 'UserError' with message 'SQL ERROR: SELECT * FROM dc342_pikaburu.users WHERE user_name = "admin"' /var/www/html/pikabu/release.2017-03-29/src/Model/User.php on line 895 PHP Fatal error: Uncaught exception 'CoreError' with message 'HERE123 WTF?' /var/www/html/pikabu/release.2017-03-29/src/Core/DBConnection.php on line 45"
При этом выглядит так, как будто пользователь залогинен под аккаунтом администратора и в боковой панели появляются "забавные" надписи вроде:
Админка
Зайти пользователем
Запросы ФСБ 5
Заказать пиццу в офис
Удаленное XXX 43
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