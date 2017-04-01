01.04.2017 10:28  Подборка первоапрельских шуток 2017 года

Подборка первоапрельских шуток: Проект Xen, понимая то, что язык Си был создан 45 лет назад и сильно устарел, принял решение переписать гипервизор на более современном языке программирования. В ходе долгих дебатов разработчики остановились на Rust и JavaScript. На Rust будет переписан код обработки исключений X86 и другие низкоуровневые компоненты, а на JavaScript и Node.js будет переписан инструментарий. Ожидается, что после перехода на новые языки эффективность и скорость разработки увеличится более, чем в 10 раз;

В сообществе разработчиков ядра введено внешнее управление под предводительством Дональда Дрампфа (Donald Drumpf), устранено единоличное принятие решений Линусом и проведена чистку среди мэйнтейнеров подсистем. По мнению инициаторов переворота, из мэйнтейнеров образовалась элита, которая забрала себе все лавры, в то время как основную работу делают ничем не отмеченные бесправные разработчики. Мэйнтейнеры принимали патчи от любого разработчика, не задумываясь, что среди этих разработчиков могут быть криминальные элементы, наркодельцы и даже любители языка Ruby. Вся эта нечисть формировала моральный облик Linux-сообщества. Теперь настало время торжества закона и порядка. Репозиторий, к которому имеет доступ любой желающий - не репозиторий, а бардак. Поэтому нужно надёжно ограничить доступ и возвести стены вокруг kernel.org. Организация Linux Foundation готова профинансировать такой шаг. Для дальнейшего финансирования разработки будет введена практика сбора отчислений за использования ядра в дистрибутивах. Процесс разработки планируется кардинально реформировать, вместо порочного окна приёма изменений будет использован новый процесс, лучший из когда либо созданных. Отменяется сохранение совместимости ABI и грядёт большая чистка - на каждый добавленный коммит, должно быть два отменённых.

Разработчики LineageOS, продолжившего развитие CyanogenMod, представили новый талисман проекта и объявили о реализации поддержки протокола VoLTE для обеспечения связи под водой. Более того, введена в строй новая сборочная система Br0zip, использующая нейросеть и последние достижения в области искусственного интеллекта для автоматизации портирования новый версий Android. Отныне достаточно, загрузить .zip-файл с существующий прошивкой и .img образ ядра и получить на выходе работающую прошивку со свежим Android.

Debian обеспокоен возможностью использования несвободных блобов в составе метаданных GPG-ключей разработчиков. Для проведения чистки keyring от несвободных данных, разработчиков Debian просят отправить закрытые части ключа, так уже имеющейся открытой составляющей недостаточно для внесения изменений.

Разработчики Void Linux объявили о включении средств для отслеживания состояния системы с целью проведения оптимизаций, которые помогут сделать работу в дистрибутиве более удобной. В частности, первое время в cron будет добавлен простой скрипт для передачи на сервер разработчиков списка запущенных процессов (ps) и содержимого .bash_history. Затем разработчики намерены заняться вопросом увеличения безопасности паролей, для чего будет предложен PAM-сервис, отправляющий пароли на специальный анонимный сервис проверки корректности, размещённый в облаке Amazon. Для того чтобы убедиться, что пароль не совпадает именем пользователя, логином, IP-адресом, номером телефона, email и именем хоста, данные параметры также будут отправляться вместе с паролем, но все остальные персональные сведения о пользователе будут оставаться анонимными;

Google представил новый набор аксессуаров для ChromeBook, в том числе группи-палку (как селфи, только для создания снимков нескольких человек), вариант картонного шлема виртуальной реальности Cardboard и ремень для закрепления на предплечье

В Google Maps встроена игра Packman, можно гулять по улицам и есть артефакты;

Google представил устройство Google Gnome c реализацией концепции умный двор;

Google Wind, инициатива по изменению погоды в Голландии через переоборудование нескольких тысяч ветряных мельниц для разгона туч;

Компания NVIDIA представила GeForce GTX G-Assist, компактную систему помощи для прохождения игр с элементами искусственного интеллекта, подключаемую через USB-порт;

Amazon предсатвил Petlexa, интеллектуальный помощник для животных, позволяющий животным пользоваться всеми благами умного дома;

T-Mobile ONEsie, новое носимое устройство для фитнеса, охватывающее сенсорами 99% поверхности тела, заряжающееся от статического электричества и предоставляющее средства для форсирования соблюдения диеты (при попытке взять калорийную пищу, устройство вызывает спазм мышц);

Reddit запустил игру, позволяющую любому пользователю раз в 5 минут поставить свой цветной пиксель на общем поле;

Stack Overflow реализовал систему аутентификации, использующей в качестве критерия уникальность особенностей танца у каждого человека;

Обзор новинок стандарта ECMAScript 2018: всегда глобальные переменные, сокращённые ключевые слова (c для const, f для function и т.п.), возможность использования точки вместо любого спецсимвола, поддержка flow и typescript;

Libreboot переименован в Leahboot и перешёл с CoreBoot на загрузчик Windows в знак протеста против перечисления проекту CoreBoot, на базе которого был ранее построен Libreboot, пожертвования от лица, не одобряющего однополые браки;

В язык Go 1.9 предложено включить поддержку кватернионов; По мере выявления новых розыгрышей текст новости будет пополняться новыми первоапрельскими шутками. Ссылки на интересные первоапрельские розыгрыши просьба присылать в комментариях.



