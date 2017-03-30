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30.03.2017 11:51  Обновление Chrome 57.0.2987.133 с устранением критической уязвимости

Доступно обновление браузера Chrome 57.0.2987.133, в котором устранена порция уязвимостей. Четыре проблемы помечены как опасные, а одной присвоен статус критической уязвимости (CVE-2017-5055), позволяющей обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения. Уязвимость присутствует в коде организации вывода на печать и вызвана обращением к области памяти после её освобождения. Сообщившему об уязвимости исследователю выплачено вознаграждение в размере 9337 долларов США.

Из других исправленных уязвимостей можно отметить переполнение буфера в движке V8 (CVE-2017-5054), некорректное приведение типов в Blink (CVE-2017-5052), обращение к буферу после его освобождения в Blink (CVE-2017-5056) и доступ к памяти вне границ буфера в V8 (CVE-2017-5053, данную уязвимость пытались эксплуатировать на соревновании Pwn2Own 2017).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним, 12:44, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Круто
     
  • 1.2, A.Stahl, 12:57, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >вознаграждение в размере 9337 долларов

    У них что, размер вознаграждения рассчитывается по какой-то страшной формуле?

     
     
  • 2.4, Аноним, 13:45, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Могли вычесть налог на доход
     
  • 2.5, Аноним, 13:53, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +2 +/
    Взяли 10000 и округлили до 1337 -подобного числа https ru wikipedia org wi... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.6, A.Stahl, 13:58, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сомневаюсь, что в Гугле много фанатов англо-падонкоффского сленга.
     
     
  • 4.7, S.Atahl, 14:07, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сомневаешься - значит существуешь. 1337 - популярный среди хакеров и кулхацкеров символ.
     
  • 4.9, Еданим, 15:18, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    https://www.google.com/about/appsecurity/reward-program/
    посмотри раздел "Reward amounts", там половина чисел заканчивается на 337.
     
  • 4.10, Аноним84701, 15:23, 30/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > англо-падонкоффского сленга.

    Гм, классика же:
    https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/linux/reboot.h
    > #define LINUX_REBOOT_MAGIC1 0xfee1dead

    http://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/jvms-4.html#jvms-4.1
    > The magic item supplies the magic number identifying the class file format; it has the value 0xCAFEBABE.

    https://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34332
    > разработчики выявили странную шутку - одна из констант, используемых для генерации идентификатора
    > гостевого окружения на базе Linux, содержит 0xB16B00B5 (B16 B00B5 = "big boobs"). При рассмотрении истории
    > изменений кроме константы 0xB16B00B5 в заголовочном файле с поддержкой HyperV (drivers/staging/hv/Hv.h),
    > также фигурировал идентификатор "0x0B00B135" (boobies),

     
  • 1.3, Аслан Усоян, 13:10, 30/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вай-вай вай какой дыркай!
    апельсинка мандеринка батарэйка пакупай!
     

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