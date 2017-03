30.03.2017 11:51  Обновление Chrome 57.0.2987.133 с устранением критической уязвимости

> англо-падонкоффского сленга. Гм, классика же:

https://github.com/torvalds/linux/blob/master/include/uapi/linux/reboot.h

> #define LINUX_REBOOT_MAGIC1 0xfee1dead http://docs.oracle.com/javase/specs/jvms/se8/html/jvms-4.html#jvms-4.1

> The magic item supplies the magic number identifying the class file format; it has the value 0xCAFEBABE. https://opennet.ru/opennews/art.shtml?num=34332

> разработчики выявили странную шутку - одна из констант, используемых для генерации идентификатора

> гостевого окружения на базе Linux, содержит 0xB16B00B5 (B16 B00B5 = "big boobs"). При рассмотрении истории

> изменений кроме константы 0xB16B00B5 в заголовочном файле с поддержкой HyperV (drivers/staging/hv/Hv.h),

> также фигурировал идентификатор "0x0B00B135" (boobies),