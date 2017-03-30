30.03.2017 11:51  Обновление Chrome 57.0.2987.133 с устранением критической уязвимости

Доступно обновление браузера Chrome 57.0.2987.133, в котором устранена порция уязвимостей. Четыре проблемы помечены как опасные, а одной присвоен статус критической уязвимости (CVE-2017-5055), позволяющей обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения. Уязвимость присутствует в коде организации вывода на печать и вызвана обращением к области памяти после её освобождения. Сообщившему об уязвимости исследователю выплачено вознаграждение в размере 9337 долларов США.

Из других исправленных уязвимостей можно отметить переполнение буфера в движке V8 (CVE-2017-5054), некорректное приведение типов в Blink (CVE-2017-5052), обращение к буферу после его освобождения в Blink (CVE-2017-5056) и доступ к памяти вне границ буфера в V8 (CVE-2017-5053, данную уязвимость пытались эксплуатировать на соревновании Pwn2Own 2017).



