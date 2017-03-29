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29.03.2017 12:01  Google запустил отдельный сайт для своих открытых проектов

Компания Google представила новый сайт opensource.google.com, в рамках которого объединены разрозненные информационные ресурсы, рассказывающие о процессах разработки, использования и поддержки СПО в компании. На сайте также собраны ссылки на все открытые проекты Google (более 2000), поддерживаемые компанией организации, а также подробности о том, как Google участвует в разработке открытого ПО и использует его в своей инфраструктуре.

Из впервые опубликованных новинок, можно отметить размещение внутренней документации Google, содержащей инструкции по организации процессов разработки открытых проектов. Рассматриваются такие особенности как подготовка релизов новых проектов, приём сторонних патчей, передача патчей внешним проектам, выбор лицензии, размещение анонсов и управление открытым кодом, который также применяется внутри компании.

  1. Главная ссылка к новости (https://opensource.googleblog....)
  2. OpenNews: Объявлено о закрытии хостинга открытых проектов Google Code
  3. OpenNews: Google раскрыл подробности обеспечения безопасности в своей инфраструктуре
  4. OpenNews: Инженеры из Google представили глобальную файловую систему Upspin
  5. OpenNews: Google развивает новую операционную систему Fuchsia
  6. OpenNews: Google планирует открыть Google Earth Enterprise
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: google
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  • 1.1, Crazy Alex, 12:18, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +8 +/
    Отлично. Мне, конечно, не поверят - но вот эта документация по организации процессов не менее важна, чем сам код.
     
     
  • 2.3, Andrey Mitrofanov, 12:58, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –2 +/
    > Отлично. Мне, конечно, не поверят - но вот эта документация по организации
    > процессов не менее важна, чем сам код.

    Ну, почему... Очень познавательно. Наверное. Разведки конкурентов рады.

    Пермиссивщикам на заметку: 50 оттенков пермиссивности -- от самого Большого Друга пермиссивщиков. И про GPL -- всё конспектировать! Надо.


    Release Checklist
    [,,,]
    * Include an Apache 2 LICENSE file and appropriate source file headers.
    * Include a CONTRIBUTING file which tells people to sign our CLA if they haven’t already.

    .
    .
    .
    The ‘permissive’ license type can be used in (relatively rare) cases where third-party software is under a license [,,,] that is even more lenient than a ‘notice’ license.

    :
    :
    When code that has been released under multiple licenses (e.g. [---,,,]), assume that Google will be using the code under the least restrictive license.

     
     
  • 3.12, Crazy Alex, 14:29, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Ну, это уже их специфика, понятно, что такие вещи не копируются один в один, а правятся. А вот что "рыба" есть, в которой, скорее всего, ничего важного не упущено, а над тем, что есть, можно подумать, а что оно даёт - это ценно
     
  • 2.4, PnDx, 13:18, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    https://opensource.google.com/docs/releasing/
    Детский сад вместо workflow. Организация процессов? Фигвам.

    И вот это до кучи:
    https://opensource.google.com/docs/using/agpl-policy/

     
     
  • 3.13, Crazy Alex, 14:33, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Там подпункты ещё есть. И это не workflow в том смысле, что это об однократном действии - открытии ранее закрытого кода
     
  • 1.2, vantoo, 12:47, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    "Корпорация Добра" ведь.
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 13:20, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Бобры ехидно ухмыляются...
     
  • 1.6, Аноним, 13:32, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Гугель на самом деле порождает ОПО, а не СПО
     
     
  • 2.8, Аноним, 14:08, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > Гугель на самом деле порождает ОПО, а не СПО

    онально-огороженное ПО?

     
     
  • 3.10, A.Stahl, 14:20, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    О-ло-ло-ПО.
     
     
  • 4.20, S.Atahl, 16:23, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А я думал, что твои шутки смешные...
     
  • 1.7, Аноним, 13:58, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +14 +/
    блин где старые добрые нормально сверстанные хтмл странички, ну ведь невозможно такими сайтами пользоваться - все плавает, сверкает, прыгает, дергается, максимум три слова на экран. Неужели мир сошел с ума или точнее отдельно взятая категория людей с названием дизайнеры, смогли так сильно опоганить все веб пространство
     
     
  • 2.9, Аноним, 14:18, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +4 +/
    Хипстеры сэр.
     
     
  • 3.11, НяшМяш, 14:29, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Для сравнения, открываешь https://opensource.apple.com/

    Рвёт шаблон, не так ли?

     
     
  • 4.14, Аноним, 14:33, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Да, денег на оформление этой странички в эппл пожалели. Сразу видно отношение.
     
  • 4.19, Аноним, 16:05, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ок А чего там версии какие-то странные clang-800 0 42 1 , Git-78, bash-10... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.26, Andrey Mitrofanov, 20:14, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Для сравнения, открываешь
    > Рвёт шаблон, не так ли?

    Эээммм, поясни, чего там? Ну то есть, чтоб вот так вот срываться и бежать, не понятно куда. Ты как-то невнятен, выражай мысли яснее??

    Кто-то из этих двоих набрал [B] A+ [/B] по https://www.gnu.org/software/repo-criteria.en.html ?

    Я вполне яно выразил, куда ...бежать тебе. Да?

     
  • 2.22, Аноним, 17:30, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Это ещё норм. Вот где ад: www.google.com/analytics/
     
  • 2.27, Andrey Mitrofanov, 20:20, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > блин где старые добрые нормально сверстанные хтмл странички,

    Все записываемся в ин... "общечеловеки со с потребностями"?

    [I][U]A+ — Extra credit[/U]

    The above criteria, plus:
    [,,,]
      * Follows the Web “Content” Accessibility Guidelines 2.0 (WCAG 2.0) standard. (A+3)
      * Follows the Web Accessibility Initiative — Accessible Rich Internet Applications 1.0 (WAI-ARIA 1.0) standard. (A+4)[/I] --https://www.gnu.org/software/repo-criteria.en.html

    ---Требуйте [B] A+ [/B] в аптеках города.

     
  • 2.28, KonstantinB, 20:35, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну надо же им на чем-то тестировать последнюю версию своего собственного Angular.
     
  • 1.17, Аноним, 15:25, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Фавикон джумлу напомнил.
     
  • 1.18, DmA, 15:57, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы данные слежки за гражданами стёрли...
     
  • 1.21, Iaaa, 16:25, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    code.google.com умер, да здравствует opensource.google.com?

    Как будто название может что-то поменять.

     
     
  • 2.23, Мойша, 17:34, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    opensource.google.com только для проектов гугла же.
     
     
  • 3.30, Andrey Mitrofanov, 20:53, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    #>>Как будто название может что-то поменять.
    > opensource.google.com только для проектов гугла же.

    Съэкономят на халявщиках?  +++Changed thou World.

     
  • 1.24, gogo, 18:32, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Намедни попробовал скомпилить guetzli на цент-6.
    Сначала ему не понравился c++. Причем при заявленной поддержке 4.3, предустановленный в цент6 4.4 его ниасилил.
    Потом оказалось, что нужно поставить gflags.
    Потом выяснилось, что ему версия glibc не нравится....

    Из заявленных линукс-дистрибутивов у них написано, что поддерживается только последняя Убунта и Федора. Это как понимать, студенты-хипстеры пишут для студентов-хипстеров? ЛТС дистры пофигу?

    Попробовал открыть этот их сайт с отключенным js. Как думаете, что я увидел? Можно даже не гадать....

    В общем, гугл следует своей дорогой, а я им не попутчик. Нах, достали.

     
     
  • 2.29, kai3341, 20:38, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > Попробовал открыть этот их сайт с отключенным js. Как думаете, что я увидел? Можно даже не гадать

    Если сайт работает строго на ajax, то ничего удивительного

     
  • 1.25, JavaC, 19:45, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Думаю это тоже признают ненужным в один прекрасный день и всё выключат.
     

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