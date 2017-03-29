29.03.2017 12:01  Google запустил отдельный сайт для своих открытых проектов

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|2.3, Andrey Mitrofanov, 12:58, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> Отлично. Мне, конечно, не поверят - но вот эта документация по организации
> процессов не менее важна, чем сам код.
Ну, почему... Очень познавательно. Наверное. Разведки конкурентов рады.
Пермиссивщикам на заметку: 50 оттенков пермиссивности -- от самого Большого Друга пермиссивщиков. И про GPL -- всё конспектировать! Надо.
Release Checklist
[,,,]
* Include an Apache 2 LICENSE file and appropriate source file headers.
* Include a CONTRIBUTING file which tells people to sign our CLA if they haven’t already.
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The ‘permissive’ license type can be used in (relatively rare) cases where third-party software is under a license [,,,] that is even more lenient than a ‘notice’ license.
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When code that has been released under multiple licenses (e.g. [---,,,]), assume that Google will be using the code under the least restrictive license.
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|3.12, Crazy Alex, 14:29, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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Ну, это уже их специфика, понятно, что такие вещи не копируются один в один, а правятся. А вот что "рыба" есть, в которой, скорее всего, ничего важного не упущено, а над тем, что есть, можно подумать, а что оно даёт - это ценно
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|1.7, Аноним, 13:58, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+14 +/–
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блин где старые добрые нормально сверстанные хтмл странички, ну ведь невозможно такими сайтами пользоваться - все плавает, сверкает, прыгает, дергается, максимум три слова на экран. Неужели мир сошел с ума или точнее отдельно взятая категория людей с названием дизайнеры, смогли так сильно опоганить все веб пространство
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|4.26, Andrey Mitrofanov, 20:14, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Для сравнения, открываешь
> Рвёт шаблон, не так ли?
Эээммм, поясни, чего там? Ну то есть, чтоб вот так вот срываться и бежать, не понятно куда. Ты как-то невнятен, выражай мысли яснее??
Кто-то из этих двоих набрал [B] A+ [/B] по https://www.gnu.org/software/repo-criteria.en.html ?
Я вполне яно выразил, куда ...бежать тебе. Да?
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|1.24, gogo, 18:32, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Намедни попробовал скомпилить guetzli на цент-6.
Сначала ему не понравился c++. Причем при заявленной поддержке 4.3, предустановленный в цент6 4.4 его ниасилил.
Потом оказалось, что нужно поставить gflags.
Потом выяснилось, что ему версия glibc не нравится....
Из заявленных линукс-дистрибутивов у них написано, что поддерживается только последняя Убунта и Федора. Это как понимать, студенты-хипстеры пишут для студентов-хипстеров? ЛТС дистры пофигу?
Попробовал открыть этот их сайт с отключенным js. Как думаете, что я увидел? Можно даже не гадать....
В общем, гугл следует своей дорогой, а я им не попутчик. Нах, достали.
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