29.03.2017 12:01  Google запустил отдельный сайт для своих открытых проектов

Компания Google представила новый сайт opensource.google.com, в рамках которого объединены разрозненные информационные ресурсы, рассказывающие о процессах разработки, использования и поддержки СПО в компании. На сайте также собраны ссылки на все открытые проекты Google (более 2000), поддерживаемые компанией организации, а также подробности о том, как Google участвует в разработке открытого ПО и использует его в своей инфраструктуре.

Из впервые опубликованных новинок, можно отметить размещение внутренней документации Google, содержащей инструкции по организации процессов разработки открытых проектов. Рассматриваются такие особенности как подготовка релизов новых проектов, приём сторонних патчей, передача патчей внешним проектам, выбор лицензии, размещение анонсов и управление открытым кодом, который также применяется внутри компании.



