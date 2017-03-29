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29.03.2017 11:14  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.8

Представлен выпуск web-браузера Vivaldi 1.8, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией.

Основные новшества:

  • Новый обзорный режим анализа истории посещений, построенный в виде наглядного отчёта с разбиением по дням, сводным графиком активности пользователя, выделением наиболее часто посещаемых сайтов, подсказками для поиска ранее просмотренных страниц и возможностью ограничения поиска определёнными временными рамками. Вместо списка история посещений представлена в форме календаря, цветовой тон ячеек в котором меняется в зависимости от активности пользователя в тот день;

    Например, подсветка активности может помочь найти нужную ссылку, если пользователь не запомнил сайт и не может подобрать ключевые слова, но помнит, что в тот день он больше, чем обычно просматривал новости или материалы с какого-то другого сайта;

  • Для боковой панели разработан специальный блок для просмотра истории посещений, кроме ранее доступных через боковую панель закладок, загрузок и заметок;
  • Возможность быстрого создания заметок через перетаскивание мышью выделенного текстового блока в меню заметок. Выделенный блок может быть перемещён не только из окна браузера, но и из любого другого приложения;
  • Добавлены дополнительные настройки управления воспроизведением звука во вкладках, кроме приглушения отдельных вкладок теперь можно разрешить вывод звука сразу во всех вкладках, запретить воспроизведение звука во всех вкладках кроме активной или разрешить звук в фоновых вкладках, если он не воспроизводится в активной вкладке;
  • В настройках появилась опция для включения или выключения автоматической доставки обновлений (пока только для Windows);
  • Добавлена опция для определения Экспресс-панели в качестве домашней страницы;
  • Возможность открытия ссылок в текущей вкладке через контекстное меню;
  • Опция для выделения цветом замороженных вкладок (вытесненных из памяти);
  • В адресной строке обеспечена подсветка ключевых слов в выпадающем списке поиска;
  • В контекстное меню добавлен пункт для быстрого поиска изображений.


  1. Главная ссылка к новости (https://vivaldi.com/blog/vival...)
  2. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.7
  3. OpenNews: Выпуск web-браузера Vivaldi 1.6
  4. OpenNews: Создатель JavaScript и бывший руководитель Mozilla представил новый браузер Brave
  5. OpenNews: Выпуск браузера Otter 0.9.12, предлагающего интерфейс в стиле Opera 12
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Opera 43
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: vivaldi
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  • 1.1, Дуплик, 11:18, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –17 +/
    Всё GUI у этого браузера на Js, поэтому такие тормоза ещё бы на Qt сделали, лол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, key, 11:29, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Несколько месяцев назад спрашивали - не планировали Ну и вообще они довольно ус... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Аноним, 12:42, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Его Qt покусал. Он в каждом посте орёт про его якобы жутчайшую тормознутость.
     
     
  • 4.24, Аноним, 13:12, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тролли молотком били, не меньше.
     
  • 2.5, Аноним, 11:30, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Я как-то ставил прошлые версии, никаких особенных тормозов не заметил.
     
  • 2.6, Аноним, 11:32, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    А смысл Нужно просто улучшать V8 и Blink, чтоб работали еще быстрее Взбираться... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.15, Аноним, 12:28, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    > Возвращаться обратно тулкиты в мире победившего веба смысла нет.

    Нас не интересует, что стоит делать в вашем мире победившего веба. Мы реальный обычно обсуждаем.

     
  • 3.16, Аноним, 12:41, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    ну, если судить по последним новостям, разработчики из гугла решили что проще бу... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, Аноним, 14:49, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Это значит или ждать готовности квантовых процессоров или овладеть магией или пе... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 11:39, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Не раньше, чем ты похудеешь.
     
  • 2.11, LU, 12:00, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +5 +/
    Вот и выросло поколение, думающее, что Qt это тормозной монстр вроде Electron ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.12, Аноним, 12:02, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    >ещё бы на Qt сделали, лол

    вы бы хоть не позорились

     
  • 2.20, Аноним, 12:50, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    А еще кое-кто не знает, что у Firefox интерфейс на JS а разметка на XUL , а чер... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.33, Аноним, 15:07, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Если говорить о Qt widgets, то да, всё верно, тормозят и жрут память Но вот быс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, Аноним, 11:29, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Табы сбоку так в человеческий вид и не привели?
     
  • 1.8, Аноним, 11:44, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    работает быстрее фаерфокса есть удобные заметки информативная панель загру... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.17, Аноним, 12:42, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > - нет нормального ридера и даже дополнения

    кнопка в панели адреса

     
  • 2.31, F, 15:05, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > работает быстрее фаерфокса

    У вас какие-то неправильные пчелы, которые делают неправильный мед!

    Удалите ваш FF, почистите за ним, и поставьте свежий. Сравните с ним и со старой Opera, и потом скажите, что быстрее )

     
  • 1.9, Аноним, 11:55, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    devtools в отдельном окне? Не, не надо.
     
  • 1.10, Аноним, 11:56, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +19 +/
    При чём тут проприетарный браузер и сайт о Свободном ПО?
     
     
  • 2.21, Илья, 12:54, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    повелось тут так
     
  • 2.25, Аноним, 13:14, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Выдыхай Тут есть исходники прошлых версий ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.26, Аноним, 13:25, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну тогда и новости надо писать про версии 1.(i-1)
     
     
  • 4.36, Аноним, 16:08, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так и так пишутся же Вот, написана новость про версию 1 i-1 -- https www op... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.29, equeim, 14:57, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Там исходники хромиума, а не vivaldi.
     
  • 2.51, фф, 22:14, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Утята никак не могут оставить свои привычки. Вот и постят тут про оперу
     
  • 1.13, Аноним, 12:08, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    тормоза давно уже не было правда больше 3-5 вкладок на этом браузере не открыв... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, drew, 12:15, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Тормозов нет и при 25 вкладках. Пользуюсь вивальди больше года
     
     
  • 3.19, Аноним, 12:50, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    зажми ctrl t на 5 секунд потом открой-закрой боковую панель наслаждайся продел... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Илья, 12:58, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > зажми ctrl+t на 5 секунд. потом открой-закрой боковую панель. наслаждайся
    > проделай то же самое в старой опере и удивись. да и в
    > новой можно

    в файрфоксе вроде рабтает норм. В Visual studio тоже вполне сносно работает. Щас еще в саблайме посмотрю

     
     
  • 5.23, Илья, 12:59, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > Щас еще в саблайме посмотрю

    Тоже работает

     
  • 1.27, Аноним, 13:26, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Синхронизацию так и не завезли, ай ай ай...
     
     
  • 2.32, Аноним, 15:05, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    И "Turbo" нет.
     
  • 1.30, F, 15:03, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Новый обзорный режим анализа истории посещений

    Для этого надо в этом браузере что-то делать, сайты посещать - а как ТАКИМ пользоваться, пока непонятно. Перепишут они его на C уже, или нет?!

     
  • 1.34, Аноним, 15:12, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Где можно найти обычный брауз W обзорщик гипертекстовых страниц с поддержкой ск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.37, Аноним, 16:58, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    А чем зонды не угодили Считаешь себя важной шишко и думаешь, что Сергею Брину и... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Аноним, 17:13, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Простой анон нынче пошел ЕГЭшный И те и другие расходуют ресурсы системы и з... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.39, Аноним, 17:26, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Какой скупой нынче анон пошел. Думаешь, твой файрфокс тормозит из-за зондов?
     
  • 3.41, анонимус вульгарис, 18:07, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Угу, но если вдруг кому-то из трёх букв таки станет это интересно — они знают, куда идти.
     
     
  • 4.43, Аноним, 18:18, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Те, кто вполне обоснованно по делу боится кое-кого их трех букв, обычно исполь... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.42, Аноним, 18:17, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Palemoon
     
     
  • 3.45, Аноним, 18:23, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Тебе же сказали без зондов А палемун не защитит от логирования трафика провайд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.49, Аноним, 19:02, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    через впн - защитит, так что не надо мне тут
     
  • 1.40, Аноним, 18:07, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Подскажите знающие люди Хочу попробовать вивальди, но насколько я понимаю из-за... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.44, Аноним, 18:21, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    зонды в хроме. в хромиуме их нет
     
     
  • 3.46, Аноним, 18:24, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Зонды в провайдере Никакой хромиум не спасет Клиптоаналхисты уже не те ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.47, Аноним, 18:24, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Хм, зачем тогда нужны всякие ungoogled-chromium?
     
     
  • 4.48, Аноним, 19:00, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    затем же, зачем есть zver cd просто сравни диффом что там навыпиливали хорошо ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.50, Аноним, 20:13, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –2 +/
    Эх, а таги к закладкам так и не сделали Приятный браузер Про всякие там тормо... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.52, Аноним, 22:33, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Доколе? Когда запилят Mail-клиент?
     

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