29.03.2017 11:14  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.8

Представлен выпуск web-браузера Vivaldi 1.8, разрабатываемого на базе движка Chromium и продолжающего развитие идей классического браузера Opera, предоставляя широкий спектр возможностей, включая удобную систему группировки вкладок, боковую панель, конфигуратор с большим числом настроек, режим блокировки изображений и нежелательного контента, систему ведения заметок, режим горизонтального отображения вкладок. Интерфейс браузера написан на языке JavaScript с использованием библиотеки React, платформы Node.js, Browserify и различных готовых NPM-модулей. Сборки Vivaldi подготовлены для Linux, Windows и macOS. Для прошлых выпусков проект распространяет под открытой лицензией исходные тексты изменений к Chromium. Реализация интерфейса Vivaldi написана на JavaScript, доступна в исходных текстах, но под проприетарной лицензией. Основные новшества: Новый обзорный режим анализа истории посещений, построенный в виде наглядного отчёта с разбиением по дням, сводным графиком активности пользователя, выделением наиболее часто посещаемых сайтов, подсказками для поиска ранее просмотренных страниц и возможностью ограничения поиска определёнными временными рамками. Вместо списка история посещений представлена в форме календаря, цветовой тон ячеек в котором меняется в зависимости от активности пользователя в тот день; Например, подсветка активности может помочь найти нужную ссылку, если пользователь не запомнил сайт и не может подобрать ключевые слова, но помнит, что в тот день он больше, чем обычно просматривал новости или материалы с какого-то другого сайта;





Для боковой панели разработан специальный блок для просмотра истории посещений, кроме ранее доступных через боковую панель закладок, загрузок и заметок;

Возможность быстрого создания заметок через перетаскивание мышью выделенного текстового блока в меню заметок. Выделенный блок может быть перемещён не только из окна браузера, но и из любого другого приложения;

Добавлены дополнительные настройки управления воспроизведением звука во вкладках, кроме приглушения отдельных вкладок теперь можно разрешить вывод звука сразу во всех вкладках, запретить воспроизведение звука во всех вкладках кроме активной или разрешить звук в фоновых вкладках, если он не воспроизводится в активной вкладке;

В настройках появилась опция для включения или выключения автоматической доставки обновлений (пока только для Windows);

Добавлена опция для определения Экспресс-панели в качестве домашней страницы;

Возможность открытия ссылок в текущей вкладке через контекстное меню;

Опция для выделения цветом замороженных вкладок (вытесненных из памяти);

В адресной строке обеспечена подсветка ключевых слов в выпадающем списке поиска;

В контекстное меню добавлен пункт для быстрого поиска изображений.



