29.03.2017 11:14  Выпуск web-браузера Vivaldi 1.8

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|3.15, Аноним, 12:28, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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> Возвращаться обратно тулкиты в мире победившего веба смысла нет.
Нас не интересует, что стоит делать в вашем мире победившего веба. Мы реальный обычно обсуждаем.
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|2.31, F, 15:05, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> работает быстрее фаерфокса
У вас какие-то неправильные пчелы, которые делают неправильный мед!
Удалите ваш FF, почистите за ним, и поставьте свежий. Сравните с ним и со старой Opera, и потом скажите, что быстрее )
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|4.22, Илья, 12:58, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> зажми ctrl+t на 5 секунд. потом открой-закрой боковую панель. наслаждайся
> проделай то же самое в старой опере и удивись. да и в
> новой можно
в файрфоксе вроде рабтает норм. В Visual studio тоже вполне сносно работает. Щас еще в саблайме посмотрю
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|1.30, F, 15:03, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Новый обзорный режим анализа истории посещений
Для этого надо в этом браузере что-то делать, сайты посещать - а как ТАКИМ пользоваться, пока непонятно. Перепишут они его на C уже, или нет?!
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