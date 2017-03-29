The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

29.03.2017 09:02  Стабильный релиз NTFS-3G и ntfsprogs 2017.3.23

После года разработки сформирован стабильный выпуск пакета NTFS-3G 2017.3.23, включающего в себя свободный драйвер, работающий в пространстве пользователя с использованием механизма FUSE, и комплект утилит ntfsprogs для манипуляций с разделами NTFS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2.

Драйвер поддерживает чтение и запись данных в NTFS-разделах и может работать в широком спектре операционных систем, поддерживающих FUSE, в том числе в Linux, Android, OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, QNX и Haiku. Предоставляемая драйвером реализация файловой системы NTFS полностью совместима с операционными системами Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Набор утилит ntfsprogs позволяет выполнять такие операции, как создание NTFS-разделов, проверка целостности, клонирование, изменение размера и восстановление удалённых файлов. Общие компоненты для работы c NTFS, используемые в драйвере и утилитах, вынесены в отдельную библиотеку.

Наиболее заметные изменения:

  • Включена возможность монтирования в режиме только для чтения, в случае заморозки доступа к разделу из-за нахождения Windows-системы в спящем режиме (hibernate);
  • Во внешние плагины вынесена обработка специальных расширенных объектов NTFS (reparse point);
  • Обеспечена возможность использования кэширования на уровне ядра с lowntfs-3g, если в ФС не применяются Posix ACL;
  • Проведена полная проверка мест, где допустимо использовать расширенные атрибуты файлов;
  • В состав набора ntfsprogs перенесены утилиты secaudit и usermap, которые отныне поставляются под именами ntfssecaudit и ntfsusermap;
  • Обеспечена возможность перекодирования некорректных последовательностей UTF-16 в аналогичные некорректные последовательности UTF-8;
  • В скрипте настройки сборочного окружения добавлен выбор заголовочных файлов sys/sysmacros.h и sys/mkdev;
  • Обеспечена возможность использования полного библиотечного API на системах без поддержки расширенных атрибутов файлов;
  • Налажена работа переменной окружения DISABLE_PLUGINS, отключающей загрузку плагинов;
  • Приведена в порядок проверка корректности многосекторной передачи защищённых записей;
  • Запрещено создание и удаление файлов из области "$Extend".


  1. Главная ссылка к новости (http://www.tuxera.com/communit...)
  2. OpenNews: Уязвимость в ntfs-3g, позволяющая поднять свои привилегии в системе
  3. OpenNews: Стабильный релиз NTFS-3G и ntfsprogs 2016.2.22
  4. OpenNews: Стабильный релиз NTFS-3G и ntfsprogs 2014.2.15
  5. OpenNews: Стабильный релиз NTFS-3G и ntfsprogs 2013.1.13
  6. OpenNews: Слияние проектов NTFS-3G и ntfsprogs. Релиз NTFS-3G 2011.4.12
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: ntfs-3g, ntfs, mount
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.1, Аноним, 09:06, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Драйвер хороший, скорость выше всяких похвал, но как же он жрёт процессор!
     
     
  • 2.2, llolik, 09:27, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +2 +/
    > но как же он жрёт процессор!

    Ну так оно же через FUSE, поэтому неудивительно.
    А так присоединяюсь, драйвер хороший и нужный.

     
  • 2.5, АнАн, 10:40, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вмдать, у вас очень много процессора... раз он жрется, но и скорость  выше... выше чего?
     
  • 1.3, BrainFucker, 09:48, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Блин, когда появится возможность создавать нативные симлинки? Больше всего junction point интересует, очень надо.
     
     
  • 2.6, F, 10:41, 29/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Винда. Тогда винда.
     
  • 1.4, Аноним, 10:35, 29/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Интересная функция Польза примерно понятна, но забавно ... весь текст скрыт [показать]
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList