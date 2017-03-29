29.03.2017 09:02  Стабильный релиз NTFS-3G и ntfsprogs 2017.3.23

После года разработки сформирован стабильный выпуск пакета NTFS-3G 2017.3.23, включающего в себя свободный драйвер, работающий в пространстве пользователя с использованием механизма FUSE, и комплект утилит ntfsprogs для манипуляций с разделами NTFS. Код проекта распространяется под лицензией GPLv2. Драйвер поддерживает чтение и запись данных в NTFS-разделах и может работать в широком спектре операционных систем, поддерживающих FUSE, в том числе в Linux, Android, OS X, FreeBSD, NetBSD, OpenBSD, Solaris, QNX и Haiku. Предоставляемая драйвером реализация файловой системы NTFS полностью совместима с операционными системами Windows XP, Windows Server 2003, Windows 2000, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows 8 и Windows 10. Набор утилит ntfsprogs позволяет выполнять такие операции, как создание NTFS-разделов, проверка целостности, клонирование, изменение размера и восстановление удалённых файлов. Общие компоненты для работы c NTFS, используемые в драйвере и утилитах, вынесены в отдельную библиотеку. Наиболее заметные изменения: Включена возможность монтирования в режиме только для чтения, в случае заморозки доступа к разделу из-за нахождения Windows-системы в спящем режиме (hibernate);

Во внешние плагины вынесена обработка специальных расширенных объектов NTFS (reparse point);

Обеспечена возможность использования кэширования на уровне ядра с lowntfs-3g, если в ФС не применяются Posix ACL;

Проведена полная проверка мест, где допустимо использовать расширенные атрибуты файлов;

В состав набора ntfsprogs перенесены утилиты secaudit и usermap, которые отныне поставляются под именами ntfssecaudit и ntfsusermap;

Обеспечена возможность перекодирования некорректных последовательностей UTF-16 в аналогичные некорректные последовательности UTF-8;

В скрипте настройки сборочного окружения добавлен выбор заголовочных файлов sys/sysmacros.h и sys/mkdev;

Обеспечена возможность использования полного библиотечного API на системах без поддержки расширенных атрибутов файлов;

Налажена работа переменной окружения DISABLE_PLUGINS, отключающей загрузку плагинов;

Приведена в порядок проверка корректности многосекторной передачи защищённых записей;

Запрещено создание и удаление файлов из области "$Extend".



