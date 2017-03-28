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28.03.2017 22:16  Обновление промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.9

Компания Oracle представила релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.9, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 6.9. Дистрибутив доступен для бесплатной загрузки в сборках для архитектуры x86_64. Для пользователей Oracle Linux предоставляется неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Oracle Linux 6.9 является последним выпуском серии 6.x, в дальнейшем будут формироваться только обновления пакетов.

В состав Oracle Linux 6.9 входит несколько вариантов пакетов с Linux-ядром: классический вариант от компании Red Hat (kernel-2.6.32-696.el6 для i386 и x86_64), Unbreakable Enterprise Kernel Release 2 (kernel-uek-2.6.39-400.294.3.el6uek для i386) и Unbreakable Enterprise Kernel Release 4 (kernel-uek-4.1.12-61.1.28.el6uek для x86-64). В новой версии отмечаются только изменения, свойственные Red Hat Enterprise Linux 6.9.

  1. Главная ссылка к новости (https://blogs.oracle.com/linux...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива Oracle Linux 7.3 и ядра Unbreakable Enterprise Kernel R4U2
  3. OpenNews: Обновление промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.8
  4. OpenNews: Выпуск Red Hat Enterprise Linux 6.9
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: oracle, linux
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  • 1, A.Stahl, 23:17, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    >промышленного

    И чем он промышляет?:)

     
  • 2, Дед Анон, 23:19, 28/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Зачем он нужен если есть CentOS?
     
     
  • 3, Аноним, 23:21, 28/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Бэкпорты ведра - 4.1.
     

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