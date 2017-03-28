28.03.2017 22:16  Обновление промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.9

Компания Oracle представила релиз промышленного дистрибутива Oracle Linux 6.9, созданного на основе пакетной базы Red Hat Enterprise Linux 6.9. Дистрибутив доступен для бесплатной загрузки в сборках для архитектуры x86_64. Для пользователей Oracle Linux предоставляется неограниченный и бесплатный доступ к yum-репозиторию с бинарными обновлениями пакетов с устранением ошибок (errata) и проблем безопасности. Oracle Linux 6.9 является последним выпуском серии 6.x, в дальнейшем будут формироваться только обновления пакетов.

В состав Oracle Linux 6.9 входит несколько вариантов пакетов с Linux-ядром: классический вариант от компании Red Hat (kernel-2.6.32-696.el6 для i386 и x86_64), Unbreakable Enterprise Kernel Release 2 (kernel-uek-2.6.39-400.294.3.el6uek для i386) и Unbreakable Enterprise Kernel Release 4 (kernel-uek-4.1.12-61.1.28.el6uek для x86-64). В новой версии отмечаются только изменения, свойственные Red Hat Enterprise Linux 6.9.



