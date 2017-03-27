27.03.2017 21:39  Релиз операционной системы DragonFly BSD 4.8

После восьми месяцев разработки подготовлен релиз DragonFlyBSD 4.8, операционной системы с гибридным ядром, созданной в 2003 году с целью альтернативного развития ветки FreeBSD 4.x. Из особенностей DragonFly BSD можно выделить распределённую версионную файловую систему HAMMER, поддержку загрузки "виртуальных" ядер системы как пользовательских процессов, возможность кэширования данных и мета-данных ФС на SSD-накопителях, учитывающие контекст вариантные символические ссылки, возможность заморозки процессов с сохранением их состояния на диске, гибридное ядро, использующее легковесные потоки (LWKT). Из наиболее существенных новшеств DragonFlyBSD 4.8 отмечается заметное увеличение производительности ядра, поддержка EFI в инсталляторе, новые драйверы NVMe и eMMC, обновление графических драйверов для GPU Intel, переход на LibreSSL. Основные улучшения, добавленные в DragonFlyBSD 4.8: В ядре проведена оптимизация, нацеленная на локализацию использования кэша CPU - уменьшение миграции кода между ядрами привело к повышению эффективности кэширования и повышению производительности. При работе с кэшем имён в VFS и выполнении вызовов exec() выигрыш может достигать 30%. В реальных задачах, например, при выполнении массовой пересборки на многоядерных системах, наблюдается увеличение производительности в среднем на 5%. Оптимизации также затронули и сетевой стек, в котором улучшена масштабируемость на многоядерных системах;

Включён по умолчанию новый высокопроизводительный драйвер для твердотельных накопителей (SSD), соответствующих спецификации NVMe (PCIe SSD). Драйвер поддерживает предоставляемые контроллерами NVMe средства для распараллеливания операций и распределения выполнения обработчиков прерываний и очередей на несколько CPU;

В инсталлятор добавлена возможность установки на системах с EFI. Поддержка EFI добавлена в ядро и некоторые системные утилиты. Раздел /boot теперь может быть размещён на отдельном GPT-разделе или как DragonFly disklabel внутри GPT-раздела. По умолчанию GPT-разделы создаются для всех разделов DragonFly, и на них используется DragonFly disklabel, т.е. имена разделов назначаются как раньше;

Обновлён drm-драйвер i915, предоставляющий интерфейс для управления видеокартами Intel на уровне ядра (KMS). Код драйвера i915 синхронизирован с ядром Linux 4.6 (в прошлом выпуске 4.4). Улучшена поддержка графических подсистем, используемых в процессорах на базе микроархитектур Broadwell и Skylake;

Добавлена поддержка загрузки с накопителей eMMC;

Добавлена возможность настройки загрузки модулей ядра, обеспечивающих поддержку файловых систем, не применяемых при загрузке, через rc.conf, вместо loader.conf;

Обеспечена поддержка сборки ядра с применением в компиляторе режима оптимизации "-O2";

Виртуализированные ядра vkernel, запускаемые как пользовательский процесс, переведены на использование механизма COW (Copy On Write), что позволило организовать совместное использования одного и того же дискового образа для запуска нескольких окружений;

В powerd добавлены средства управления, учитывающие данные с датчиков температуры. Например, теперь можно настроить принудительное понижение частоты при выходе температуры за допустимую границу, чтобы избежать проблем на компьютерах с некачественной или нерабочей системой охлаждения;

Компоненты базовой системы переведены по умолчанию на использование библиотек libssl.so и libcrypto.so из пакета LibreSSL вместо OpenSSL;

В состав включён новый высокопроизводительный редактор связей Gold (Google ld), примечательный поддержкой оптимизаций на этапе связывания (LTO) и значительно более высокой производительности компоновки (в 5 раз быстрее стандартного ld);

Компилятор в базовой системе обновлён до GCC 5.4.1. Набор binutils обновлён до версии 2.25;



