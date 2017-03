27.03.2017 10:03  Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.15.0

Состоялся релиз лёгкого и быстрого почтового клиента Claws Mail 3.15.0, который в 2005 году отделился от проекта Sylpheed (с 2001 по 2005 г. проекты развивались совместно, Claws использовался для тестирования будущих новшеств Sylpheed). Интерфейс Claws Mail построен с использованием GTK+, код распространяется под лицензией GPL. Ключевые новшества: В темы оформления добавлена возможность использования векторных пиктограмм в формате SVG;

В настройках Display/Summaries расширен набор опций, предлагаемых для открытия выбранного сообщения;

На странице составления сообщения обеспечен показ общего размера прикреплённых вложений, а в заголовке добавлена возможность выбора "Bcc";

В списке почтовых папок добавлена поддержка копирования папок первого уровня вложенности. В диалоге выбора папок реализовано управление при помощи клавиатуры (влево/вправо - свернуть/раскрыть, любая клавиша - перейти к дочернему или родительскому элементу);

В основное меню, на панель, в меню списка сообщений и в контекстное меню папок добавлен пункт 'Mark all unread [recursively]', обеспечивающий рекурсивную пометку прочитанным.

В список действий на основной панели инструментов добавлены пункты Mark, Unmark, Lock, Unlock, Mark [all] read, Mark [all] unread, Ignore Thread, Watch Thread и Delete Duplicate;

Добавлена порция скрытых настроек: tags_color, tags_bgcolor, qs_active_color, qs_active_bgcolor, qs_error_color, qs_error_bgcolor, default_header_color, default_header_bgcolor и warn_sending_many_recipients_num;

Для работы плагина GData теперь требуется libgdata версии 0.17.2+;

В плагинах vCalendar и TNEF parser задействованы внешние библиотеки libical и libytnef;

Проведена незначительная модернизация интерфейса;

Обновлены переводы на русский язык.