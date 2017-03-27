27.03.2017 10:03  Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.15.0

> Не не не. Никаких потерь, все на диске лежит. ) Просто "когти"

> теряют часть учетных записей, ну образно было у тебя 20 ящиков,проверяло,все

> норм.(15 учеток давно создавал,5 позавчера вбил).И вот сегодня при загрузке Клавса

> ругнулось,что файл с учетками битый и щас попробует из бекапа накатить

> если есть и опа, уже вместо 20 проверяет 15... Припоминаю что-то эдакое было пару раз, года три назад. Но там у меня батарея ноута барахлила и во время работы резко отрубалось питание, так что я не очень удивлялся некоторым "порченным" файлам.

Еще такой эффект в принципе должен быть возможен, если когти принудительно прибиваются. > Бэкап спасает Кстати, проверил ~/.claws-mail, бэкап accountrc был сделан 18 марта, clawsrc вообще свежий, сегодняшний.

А новый ящик в последний раз добавлялся лет пять назад и я не уверен, что юзкейз с еженедельным добавлением ящиков такой частый )