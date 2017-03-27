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27.03.2017 10:03  Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.15.0

Состоялся релиз лёгкого и быстрого почтового клиента Claws Mail 3.15.0, который в 2005 году отделился от проекта Sylpheed (с 2001 по 2005 г. проекты развивались совместно, Claws использовался для тестирования будущих новшеств Sylpheed). Интерфейс Claws Mail построен с использованием GTK+, код распространяется под лицензией GPL.

Ключевые новшества:

  • В темы оформления добавлена возможность использования векторных пиктограмм в формате SVG;
  • В настройках Display/Summaries расширен набор опций, предлагаемых для открытия выбранного сообщения;
  • На странице составления сообщения обеспечен показ общего размера прикреплённых вложений, а в заголовке добавлена возможность выбора "Bcc";
  • В списке почтовых папок добавлена поддержка копирования папок первого уровня вложенности. В диалоге выбора папок реализовано управление при помощи клавиатуры (влево/вправо - свернуть/раскрыть, любая клавиша - перейти к дочернему или родительскому элементу);
  • В основное меню, на панель, в меню списка сообщений и в контекстное меню папок добавлен пункт 'Mark all unread [recursively]', обеспечивающий рекурсивную пометку прочитанным.
  • В список действий на основной панели инструментов добавлены пункты Mark, Unmark, Lock, Unlock, Mark [all] read, Mark [all] unread, Ignore Thread, Watch Thread и Delete Duplicate;
  • Добавлена порция скрытых настроек: tags_color, tags_bgcolor, qs_active_color, qs_active_bgcolor, qs_error_color, qs_error_bgcolor, default_header_color, default_header_bgcolor и warn_sending_many_recipients_num;
  • Для работы плагина GData теперь требуется libgdata версии 0.17.2+;
  • В плагинах vCalendar и TNEF parser задействованы внешние библиотеки libical и libytnef;
  • Проведена незначительная модернизация интерфейса;
  • Обновлены переводы на русский язык.


  1. Главная ссылка к новости (http://www.claws-mail.org/news...)
  2. OpenNews: Выпуск почтового клиента Claws Mail 3.14.1
  3. OpenNews: Выпуск почтового клиента Claws Mail 3.14.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: claws, mail
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  • 1.1, Аноним, 10:48, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    И всё так же не реализован imap notify...
     
     
  • 2.26, Андрей, 14:26, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    А для Sylpheed какой-ни-какой плагин, но есть: https://github.com/clehner/sylpheed-imap-notify Да ещё и с поддержкой старого IDLE.
     
  • 2.33, анонимус вульгарис, 15:44, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    У него большие архитектурные проблемы с асинхронной работой. Из-за чего он в принципе не способен, например, одновременно проверять несколько ящиков. Какие тут NOTIFY/IDLE...
    В остальном один из лучших клиентов, хотя были крайне неудачные версии (3.11.1 из Debian 8 тому пример).
     
  • 1.2, Аноним, 10:51, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –12 +/
    Плагин с webkit лучше бы допилили, никакого толку от почтового клиента если он н... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, paulus, 11:03, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > Плагин с webkit лучше бы допилили

    Не письма, а html :) И да, плагины для html надо доработать.

     
  • 2.9, Аноним, 11:47, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +5 +/
    там же вроде официальная позиция авторов, что хтмл в емейлах ненужен
     
     
  • 3.10, Клыкастый, 11:48, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    не могу возразить. но вот с кодировками всё равно иногда цирк, особенно в RSS плагине.
     
  • 1.3, Аноним, 10:53, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Все также разлетаются учетные записи Много версий убунт прошел рядом с ним,всем... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, rm_, 11:40, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Куда разлетаются? ты упоролся?
     
     
  • 3.12, Аноним, 12:01, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Не более уп-ся чем ты,симптом прост,включаешь комп, грузишь клавс и оно ругае... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, music, 13:10, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    лет 10 использую, ни разу не терял. порядка 20 ящиков, большинство отключено и почту качаю только вручную, но все сохраняются...
     
     
  • 5.18, Аноним, 13:34, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Не не не Никаких потерь, все на диске лежит Просто когти теряют часть учет... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.29, Аноним84701, 15:15, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Не не не. Никаких потерь, все на диске лежит. ) Просто "когти"
    > теряют часть учетных записей, ну образно было у тебя 20 ящиков,проверяло,все
    > норм.(15 учеток давно создавал,5 позавчера вбил).И вот сегодня при загрузке Клавса
    > ругнулось,что файл с учетками битый и щас попробует из бекапа накатить
    > если есть и опа, уже вместо 20 проверяет 15...

    Припоминаю что-то эдакое было пару раз, года три назад. Но там у меня батарея ноута барахлила и во время работы резко отрубалось питание, так что я не очень удивлялся некоторым "порченным" файлам.
    Еще такой эффект в принципе должен быть возможен, если когти принудительно прибиваются.

    > Бэкап спасает

    Кстати, проверил  ~/.claws-mail,  бэкап accountrc был сделан 18 марта, clawsrc вообще свежий, сегодняшний.
    А новый ящик в последний раз добавлялся лет пять назад и я не уверен, что юзкейз с еженедельным добавлением ящиков такой частый )

     
     
  • 7.34, Аноним, 16:02, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Частый не частый, одну учетку мыла прибил, две новых на свежем проекте выросло ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 6.42, Michael Shigorin, 21:54, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > ну образно было у тебя 20 ящиков,проверяло,все норм.
    > (15 учеток давно создавал,5 позавчера вбил)

    Почтоголик или работа такая?

     
  • 5.40, Ordu, 20:09, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > лет 10 использую, ни разу не терял.

    Я Sylpheed использую, и тоже лет десять, наверное. Мне дважды приходилось восстанавливать информацию о почтовых ящиках, которую sylpheed похерил. Там ещё ведь очень правильно надо делать, потому что он accountrc каждый раз перезаписывает, храня несколько предыдущих копий, и в первый раз я не сразу заметил, что почтовые ящики потеряны, а когда заметил, инфа о утерянных вообще ушла из бекапов, которые sylpheed делает. Я потом её выковыривал через strings/grep по /dev/sd*.

     
  • 1.4, paulus, 11:02, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    В любом случае Claws Mail- лучший почтовый клиент.
     
     
  • 2.6, Philosonimus, 11:39, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Еще бы diff -ы (для cvs) научиться раскашивать
     
     
  • 3.22, тигар, 14:05, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    > Еще бы diff -ы (для cvs) научиться раскашивать

    а diff'ы для cvs чем-то отличаются для, например, гита или свн?:-)
    если аттачить к письму файлик file.patch оно его красит. вроде как так. и уже очень давно...

     
     
  • 4.43, Michael Shigorin, 21:55, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> Еще бы diff -ы (для cvs) научиться раскашивать
    > а diff'ы для cvs чем-то отличаются для, например, гита или свн?:-)

    Патиной, неуч! :)

     
  • 2.8, rm_, 11:41, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    > В любом случае Claws Mail- лучший почтовый клиент.

    Факт. Очень радует что гтк3 не торопятся его испортить.

     
  • 2.11, Клыкастый, 11:49, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    > В любом случае Claws Mail- лучший почтовый клиент.

    чисто внешне оригинальный sylpheed мне больше нравится.

     
     
  • 3.24, Андрей, 14:19, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Как ни странно, ведь Claws Mail есть его "модернизированный" вариант, но да, мне тоже!
     
  • 1.13, Андрей К., 12:42, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    В Claws Mail утеряно главное приемущество Sylpheed А именно то, что Sylpheed хр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, Аноним, 12:55, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Мнэээ А на claws-mail-то смотрели Либо упоминайте с какой версии поменялось... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.20, Андрей К., 13:43, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Только что собрал последнюю 3.15.0 http://www.claws-mail.org/releases.php

    И кстати, Sylpheed собирается и не требует libetpan, а перед сборкой Claws-Mail надо поставить libetpan.

     
     
  • 4.25, Андрей, 14:25, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > В Claws Mail утеряно главное приемущество Sylpheed. А именно то, что Sylpheed хранит каждое письмо в отдельном файле.

    С этим в 3.14.1 всё в норме. Никаких негативных изменений: ~/.claws-mail/imapcache/imap.YOURSERVER.ua/YOURNAME@YOURSERVER.ua/INBOX/{1,2,3,..}

    > И кстати, Sylpheed собирается и не требует libetpan, а перед сборкой Claws-Mail надо поставить libetpan.

    Да, Sylpheed - это самодостаточный почтовый клиент, а Claws Mail уже непонятно что, т.к. обрабатывает письма не сам, а через libetpan.

     
  • 2.47, rm_, 23:28, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Пользуюсь Claws Mail 3.11.1, все письма в отдельных файлах (и тоже названных числами).
     
  • 1.17, music, 13:32, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > заголовке добавлена возможность выбора "Bcc"

    а разве не было? кажется давно есть

     
  • 1.19, iPony, 13:36, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Страшненький
     
  • 1.21, Аноним, 13:56, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    А есть тоже самое, но на кьют Все, что удалось найти в репах - тянет за собой б... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.23, Аноним, 14:07, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Чем тебе qtwebkit не угодил?
     
  • 2.27, Андрей, 15:04, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Trojita - самый эффективный IMAP-клиент. Из главных недостатков:
    - по потреблению памяти потяжелее
    - письма хранит в DB
    - только один почтовый сервер (но можно запускать несколько раз с разными профилями, чтобы использовать разные почтовые сервера)
    - В CMakeLists.txt стоит find_package(Qt5WebKitWidgets REQUIRED) Ну, а как HTML preview делать? Кстати, а вот сделать патч, чтобы сделать эту фичу отключаемой для тех, кто принципиально не открывает HTML, а?
     
     
  • 3.28, Аноним, 15:10, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я помню пробовал его где-то год назад, мне он показался нестабильным.
     
  • 3.31, Аноним, 15:23, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Угу, очень сильный, но легкий 8230 Кстати, у сабжа можно настраивать для от... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, Андрей, 16:13, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > можно настраивать

    Но если отключить для всех, то зависимость от WebKit совершенно не нужна. Вот я и говорю о патче, чтобы ifdef'нуть всё использование WebKit.

     
  • 1.36, abi, 16:21, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Пытался несколько раз мигрировать на него и на сильфид, не приживается оно. Почтовую папку вида "куча всего за 100500 лет в inbox" переваривает без тормозов только thunderbird и даже ищет в ней шустро.
     
     
  • 2.37, Аноним, 16:34, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    Вомзожно связано с форматом хранения почты Вообще, есть два формата хранить вс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.44, Stax, 22:18, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На самом деле, все почтовые клиенты имеют так себе эффективность работы с огромными почтовыми ящиками. Даже один из самых быстрых вариантов - mutt + Maildir. Заменив прямой доступ на IMAP-подключение и dovecot над тем же самым ящиком, доступ ускоряется в 2-3 раза! Несмотря на весь кажущийся идиотизм такой ситуации (гонять данные через сокет в соседний процесс), похоже, ни один клиент по эффективности доступа не дорос до обычного почтового сервера (разумеется, у него свои индексы и тп, и нужно правильно настроить - доставку через dovecot-deliver, чтобы индекс обновлялся заранее).
     
     
  • 4.46, anonymous, 23:28, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Если ключевое слово IMAP, то собственно протокол IMAP --- это такое уродское уродство, что об "эффективности" и скорости при работе (тем более --- с чем-то большм) можно спокойно забыть.
     
  • 1.38, Васёк, 16:57, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Для большого числа корреспонденции лучше всех таки mutt, для меньшего - Thunderbird хорош, а для совсем небольшого - хватает и веба. Не очень понимаю этот клиент. Там еще помнится надо в бубен стучать если html хотишь...
     
     
  • 2.45, Ordu, 23:25, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вебу не доверяю -- мало ли кто и что пришлёт моему браузеру, чтобы тот открыл. Настолько большого числа корреспонденции, чтобы требовался mutt или thunderbird у меня нет. Письма в html я не читаю: использование html в письме -- это отличный предиктор спама. И я подозреваю, что bogofilter об этом знает не хуже меня, поскольку письма в html если я где и вижу, то только в спаме.
     

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