27.03.2017 10:03  Новая версия почтового клиента Claws Mail 3.15.0

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|2.33, анонимус вульгарис, 15:44, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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У него большие архитектурные проблемы с асинхронной работой. Из-за чего он в принципе не способен, например, одновременно проверять несколько ящиков. Какие тут NOTIFY/IDLE...
В остальном один из лучших клиентов, хотя были крайне неудачные версии (3.11.1 из Debian 8 тому пример).
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|4.15, music, 13:10, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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лет 10 использую, ни разу не терял. порядка 20 ящиков, большинство отключено и почту качаю только вручную, но все сохраняются...
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|6.29, Аноним84701, 15:15, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Не не не. Никаких потерь, все на диске лежит. ) Просто "когти"
> теряют часть учетных записей, ну образно было у тебя 20 ящиков,проверяло,все
> норм.(15 учеток давно создавал,5 позавчера вбил).И вот сегодня при загрузке Клавса
> ругнулось,что файл с учетками битый и щас попробует из бекапа накатить
> если есть и опа, уже вместо 20 проверяет 15...
Припоминаю что-то эдакое было пару раз, года три назад. Но там у меня батарея ноута барахлила и во время работы резко отрубалось питание, так что я не очень удивлялся некоторым "порченным" файлам.
Еще такой эффект в принципе должен быть возможен, если когти принудительно прибиваются.
> Бэкап спасает
Кстати, проверил ~/.claws-mail, бэкап accountrc был сделан 18 марта, clawsrc вообще свежий, сегодняшний.
А новый ящик в последний раз добавлялся лет пять назад и я не уверен, что юзкейз с еженедельным добавлением ящиков такой частый )
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|5.40, Ordu, 20:09, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> лет 10 использую, ни разу не терял.
Я Sylpheed использую, и тоже лет десять, наверное. Мне дважды приходилось восстанавливать информацию о почтовых ящиках, которую sylpheed похерил. Там ещё ведь очень правильно надо делать, потому что он accountrc каждый раз перезаписывает, храня несколько предыдущих копий, и в первый раз я не сразу заметил, что почтовые ящики потеряны, а когда заметил, инфа о утерянных вообще ушла из бекапов, которые sylpheed делает. Я потом её выковыривал через strings/grep по /dev/sd*.
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|3.22, тигар, 14:05, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> Еще бы diff -ы (для cvs) научиться раскашивать
а diff'ы для cvs чем-то отличаются для, например, гита или свн?:-)
если аттачить к письму файлик file.patch оно его красит. вроде как так. и уже очень давно...
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|4.25, Андрей, 14:25, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> В Claws Mail утеряно главное приемущество Sylpheed. А именно то, что Sylpheed хранит каждое письмо в отдельном файле.
С этим в 3.14.1 всё в норме. Никаких негативных изменений: ~/.claws-mail/imapcache/imap.YOURSERVER.ua/YOURNAME@YOURSERVER.ua/INBOX/{1,2,3,..}
> И кстати, Sylpheed собирается и не требует libetpan, а перед сборкой Claws-Mail надо поставить libetpan.
Да, Sylpheed - это самодостаточный почтовый клиент, а Claws Mail уже непонятно что, т.к. обрабатывает письма не сам, а через libetpan.
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|2.27, Андрей, 15:04, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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Trojita - самый эффективный IMAP-клиент. Из главных недостатков:
- по потреблению памяти потяжелее
- письма хранит в DB
- только один почтовый сервер (но можно запускать несколько раз с разными профилями, чтобы использовать разные почтовые сервера)
- В CMakeLists.txt стоит find_package(Qt5WebKitWidgets REQUIRED) Ну, а как HTML preview делать? Кстати, а вот сделать патч, чтобы сделать эту фичу отключаемой для тех, кто принципиально не открывает HTML, а?
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|4.35, Андрей, 16:13, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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> можно настраивать
Но если отключить для всех, то зависимость от WebKit совершенно не нужна. Вот я и говорю о патче, чтобы ifdef'нуть всё использование WebKit.
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|1.36, abi, 16:21, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Пытался несколько раз мигрировать на него и на сильфид, не приживается оно. Почтовую папку вида "куча всего за 100500 лет в inbox" переваривает без тормозов только thunderbird и даже ищет в ней шустро.
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|3.44, Stax, 22:18, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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На самом деле, все почтовые клиенты имеют так себе эффективность работы с огромными почтовыми ящиками. Даже один из самых быстрых вариантов - mutt + Maildir. Заменив прямой доступ на IMAP-подключение и dovecot над тем же самым ящиком, доступ ускоряется в 2-3 раза! Несмотря на весь кажущийся идиотизм такой ситуации (гонять данные через сокет в соседний процесс), похоже, ни один клиент по эффективности доступа не дорос до обычного почтового сервера (разумеется, у него свои индексы и тп, и нужно правильно настроить - доставку через dovecot-deliver, чтобы индекс обновлялся заранее).
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|4.46, anonymous, 23:28, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Если ключевое слово IMAP, то собственно протокол IMAP --- это такое уродское уродство, что об "эффективности" и скорости при работе (тем более --- с чем-то большм) можно спокойно забыть.
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|1.38, Васёк, 16:57, 27/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Для большого числа корреспонденции лучше всех таки mutt, для меньшего - Thunderbird хорош, а для совсем небольшого - хватает и веба. Не очень понимаю этот клиент. Там еще помнится надо в бубен стучать если html хотишь...
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|2.45, Ordu, 23:25, 27/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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Вебу не доверяю -- мало ли кто и что пришлёт моему браузеру, чтобы тот открыл. Настолько большого числа корреспонденции, чтобы требовался mutt или thunderbird у меня нет. Письма в html я не читаю: использование html в письме -- это отличный предиктор спама. И я подозреваю, что bogofilter об этом знает не хуже меня, поскольку письма в html если я где и вижу, то только в спаме.
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