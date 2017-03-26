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26.03.2017 09:19  Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

Ричард Столлман объявил на конференции LibrePlanet 2017 лауреатов ежегодной премии "Free Software Awards 2016", учрежденной Фондом свободного ПО (FSF) и присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам.

Премию за продвижение и развитие свободного ПО, получил Александре Олива (Alexandre Oliva), известный бразильский популяризатор и разработчик свободного ПО. Александре является основателем Латиноамериканского Фонда СПО и сопровождает разработку проекта Linux-Libre, в рамках которого развивается полностью свободный вариант ядра Linux, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Александре принимает участие в разработке таких проектов, как GCC и Glibc, в том числе был одним из мэйнтейнеров проекта Glibc. Из достижений Александре также отмечается инициатива по обратному инжинирингу проприетарного ПО, используемого гражданами Бразилии для отправки налоговой отчётности, с целью создания полностью свободной альтернативы.

В номинации, вручаемой проектам, принесшим значительную пользу обществу и способствовавшим решению важных социальных задач, награда присуждена свободному проекту SecureDrop, развивающего платформу для обеспечения конфеденциальной передачи информации журналистам, позволяющую источнику информации сохранить свою анонимность, а изданиям организовать прямой защищённый канал связи с информаторами, минуя посредников (сервер SecureDrop размещается в сети издания и работает в виде скрытого сервиса Tor, а источнику присваивается случайный идентификатор для дальнейшего взаимодействия). Платформа уже используется многими известными изданиями, такими как Forbes, The New Yorker, ProPublica, The Guardian, The Intercept, The Washington Post и USA Today.

Список прошлых победителей:

  • 2015 Вернер Кох (Werner Koch), создатель и основной разработчик инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard);
  • 2014 Себастьян Жодонь (Sébastien Jodogne), автор Orthanc, свободного DICOM-сервера для обеспечения доступа к данным компьютерной томографии;
  • 2013 Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), один из разработчиков ядра Linux, входящий в технический совет организации Linux Foundation, внёсший значительный вклад в обеспечение загрузки Linux на системах с UEFI Secure Boot;
  • 2012 Фернандо Переc (Fernando Perez), автор IPython, интерактивной оболочки для языка Python;
  • 2011 Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автору языка программирования Ruby. Юкихиро уже на протяжении 20 лет участвует в развитии проектов GNU, Ruby и других открытых проектов;
  • 2010 Роб Савуа (Rob Savoye), лидер проекта по созданию свободного Flash-плеера Gnash. Роб Савуа уже на протяжении 20 лет участвует в разработке различных свободных проектов, его код можно найти в таких программах, как GCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Expect. Роб также принимал участие в разработке некоторых крупнейших GNU/Linux дистрибутивов и проекта One Laptop Per Child. Роб является основателем компании Open Media Now, в которой в настоящее время занимает пост технического директора. Компания Open Media Now развивает проект по созданию свободнолицензируемой медиа-инфраструктуры;
  • 2009 Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, создатель легендарного списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*. Гилмор также известен учреждением в 1989 году компании Cygnus Solutions, первой начавшей оказывать коммерческую поддержку для решений на базе свободного ПО и активно участвующей в развитии таких приложений, как Kerberos, GDВ, Binutils и GCC. Среди основанных Джоном Гилмором свободных проектов можно отметить: Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN;
  • 2008 Wietse Venema (известный эксперт в области компьютерной безопасности, создатель таких популярных проектов, как Postfix, TCP Wrapper, SATAN и The Coroner's Toolkit);
  • 2007 Harald Welte (архитектор мобильной платформы OpenMoko, один из 5 основных разработчиков netfilter/iptables, мантейнер подсистемы пакетной фильтрации Linux ядра, активист движения свободного программного обеспечения, создатель сайта gpl-violations.org);
  • 2006 Theodore T'so (разработчик Kerberos v5, файловых систем ext2/ext3, известный хакер Linux ядра и участник группы, разработавшей спецификацию IPSEC);
  • 2005 Andrew Tridgell (создатель проектов samba и rsync);
  • 2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);
  • 2003 Alan Cox (вклад в разработку Linux ядра);
  • 2002 Lawrence Lessig (популяризатор открытого ПО);
  • 2001 Guido van Rossum (автор языка Python);
  • 2000 Brian Paul (разработчик библиотеки Mesa 3D);
  • 1999 Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME);
  • 1998 Larry Wall (создатель языка Perl).

Премию за развитие социально значимых свободных проектов получили организации: Library Freedom Project (2015), Reglue (2014), GNOME Outreach Program for Women (2013), OpenMRS (2012), GNU Health (2011), Tor Project (2010), Internet Archive (2009), Creative Commons (2008), Groklaw (2007), Sahana (2006) и Wikipedia (2005).

  1. Главная ссылка к новости (http://www.fsf.org/news/secure...)
  2. OpenNews: Фонд СПО назвал обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2016)
  3. OpenNews: Фонд СПО объявил лауреатов ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2015)
  4. OpenNews: Фонд СПО объявил лауреатов премии Free Software Awards (2012)
  5. OpenNews: Фонд СПО объявил лауреатов ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2014)
  6. OpenNews: Фонд СПО объявил лауреатов ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО (2013)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: fsf, award
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  • 1.1, A.Stahl, 09:45, 26/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    >известный бразильский популяризатор

    Такой известный, что я, явно не отшельник живущий в Гималаях, впервые о таком слышу.
    >GCC и Glibc

    Молодец.

     
     
  • 2.18, Аноним, 14:29, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +/
    Известный в узких кругах.
     
  • 1.2, Аноним, 10:14, 26/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    А почему у нас бухгалтерское ПО 1С никто не реверс инженерит По-моему, 1С прогр... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.4, Аноним, 10:20, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    1С тут не причем Он реверсинжинирит софт для отправки отчетности в налоговую, а... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.7, 123, 12:29, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Дык конфигурации у 1с - с открытыми исходниками.
     
  • 2.8, Аноним, 12:35, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Потому что дешевле купить, чем сначала отреверсинженерить, а потом понести за эт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 10:16, 26/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Забавно, у нас такой проблемы нет, можешь написать и открыть, они все через почт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.6, paulus, 12:02, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    и в каком формате ваши бразильские друзья принимают отчеты, в тхт?
     
  • 1.5, Аноним, 11:06, 26/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    премию получил проект, занимающийся вырезанием кода из другого проекта Это все,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, Аноним, 12:44, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –8 +/
    Проект который занимается ухудшением другого проекта. Правильнее говорить так.
     
     
  • 3.12, A.Stahl, 12:47, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    В случае тебя правильней жевать.
     
     
  • 4.13, Аноним, 13:36, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –4 +/
    Хамить не мешки ворочать Это хорошо видно по тебе Был проект - который поддерж... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.14, A.Stahl, 13:53, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Не ухудшение, а приведение к соответствию некоторым нормам. Просто тебе, любителю блобов, зондов, тивоизаций и корпораций боброзла эти нормы чужды и неинтересны. Всего-то делов.
     
     
  • 6.16, Аноним, 14:10, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    так и запишем - пациент болен отсутсвием логики.
     
  • 6.17, Аноним, 14:11, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Таки он сегодни на работи Жесткий капитализьм же Лапши мало дають Экономлють ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 12:43, 26/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    не громкое ли название для стопки shell скриптов ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.20, Аноним, 15:28, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    ну напиши свои и поддерживай, тоже премию дадут, делов то.
     
  • 1.11, Аноним, 12:45, 26/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Помнб как 10 лет шутили про аналогичную премию Майкрософту за Vista
     
     
  • 2.15, A.Stahl, 13:58, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Напомни уж. Что там было-то с Вистой?
     
     
  • 3.19, Сноним, 15:06, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Обои снекрасивые.
     
     
  • 4.21, Аноним, 15:34, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Скучные?
     

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