26.03.2017 09:19  Фонд СПО объявил обладателей ежегодной премии за вклад в развитие свободного ПО

Ричард Столлман объявил на конференции LibrePlanet 2017 лауреатов ежегодной премии "Free Software Awards 2016", учрежденной Фондом свободного ПО (FSF) и присуждаемой людям, внесшим наиболее значительный вклад в развитие свободного ПО, а также социально значимым свободным проектам. Премию за продвижение и развитие свободного ПО, получил Александре Олива (Alexandre Oliva), известный бразильский популяризатор и разработчик свободного ПО. Александре является основателем Латиноамериканского Фонда СПО и сопровождает разработку проекта Linux-Libre, в рамках которого развивается полностью свободный вариант ядра Linux, очищенный от элементов прошивок и драйверов, содержащих несвободные компоненты или участки кода, область применения которых ограничена производителем. Кроме того, Александре принимает участие в разработке таких проектов, как GCC и Glibc, в том числе был одним из мэйнтейнеров проекта Glibc. Из достижений Александре также отмечается инициатива по обратному инжинирингу проприетарного ПО, используемого гражданами Бразилии для отправки налоговой отчётности, с целью создания полностью свободной альтернативы. В номинации, вручаемой проектам, принесшим значительную пользу обществу и способствовавшим решению важных социальных задач, награда присуждена свободному проекту SecureDrop, развивающего платформу для обеспечения конфеденциальной передачи информации журналистам, позволяющую источнику информации сохранить свою анонимность, а изданиям организовать прямой защищённый канал связи с информаторами, минуя посредников (сервер SecureDrop размещается в сети издания и работает в виде скрытого сервиса Tor, а источнику присваивается случайный идентификатор для дальнейшего взаимодействия). Платформа уже используется многими известными изданиями, такими как Forbes, The New Yorker, ProPublica, The Guardian, The Intercept, The Washington Post и USA Today. Список прошлых победителей: 2015 Вернер Кох (Werner Koch), создатель и основной разработчик инструментария GnuPG (GNU Privacy Guard);

2014 Себастьян Жодонь (Sébastien Jodogne), автор Orthanc, свободного DICOM-сервера для обеспечения доступа к данным компьютерной томографии;

2013 Мэтью Гаррет (Matthew Garrett), один из разработчиков ядра Linux, входящий в технический совет организации Linux Foundation, внёсший значительный вклад в обеспечение загрузки Linux на системах с UEFI Secure Boot;

2012 Фернандо Переc (Fernando Perez), автор IPython, интерактивной оболочки для языка Python;

2011 Юкихиро Мацумото (Yukihiro Matsumoto), автору языка программирования Ruby. Юкихиро уже на протяжении 20 лет участвует в развитии проектов GNU, Ruby и других открытых проектов;

2010 Роб Савуа (Rob Savoye), лидер проекта по созданию свободного Flash-плеера Gnash. Роб Савуа уже на протяжении 20 лет участвует в разработке различных свободных проектов, его код можно найти в таких программах, как GCC, GDB, DejaGnu, Newlib, Libgloss, Cygwin, eCos, Expect. Роб также принимал участие в разработке некоторых крупнейших GNU/Linux дистрибутивов и проекта One Laptop Per Child. Роб является основателем компании Open Media Now, в которой в настоящее время занимает пост технического директора. Компания Open Media Now развивает проект по созданию свободнолицензируемой медиа-инфраструктуры;

2009 Джон Гилмор (John Gilmore), один из основателей правозащитной организации Electronic Frontier Foundation, создатель легендарного списка рассылки Cypherpunks и иерархии Usenet-конференций alt.*. Гилмор также известен учреждением в 1989 году компании Cygnus Solutions, первой начавшей оказывать коммерческую поддержку для решений на базе свободного ПО и активно участвующей в развитии таких приложений, как Kerberos, GDВ, Binutils и GCC. Среди основанных Джоном Гилмором свободных проектов можно отметить: Cygwin, GNU Radio, Gnash, GNU tar, GNU UUCP и FreeS/WAN;

2008 Wietse Venema (известный эксперт в области компьютерной безопасности, создатель таких популярных проектов, как Postfix, TCP Wrapper, SATAN и The Coroner's Toolkit);

2007 Harald Welte (архитектор мобильной платформы OpenMoko, один из 5 основных разработчиков netfilter/iptables, мантейнер подсистемы пакетной фильтрации Linux ядра, активист движения свободного программного обеспечения, создатель сайта gpl-violations.org);

2006 Theodore T'so (разработчик Kerberos v5, файловых систем ext2/ext3, известный хакер Linux ядра и участник группы, разработавшей спецификацию IPSEC);

2005 Andrew Tridgell (создатель проектов samba и rsync);

2004 Theo de Raadt (руководитель проекта OpenBSD);

2003 Alan Cox (вклад в разработку Linux ядра);

2002 Lawrence Lessig (популяризатор открытого ПО);

2001 Guido van Rossum (автор языка Python);

2000 Brian Paul (разработчик библиотеки Mesa 3D);

1999 Miguel de Icaza (лидер проекта GNOME);

1998 Larry Wall (создатель языка Perl). Премию за развитие социально значимых свободных проектов получили организации: Library Freedom Project (2015), Reglue (2014), GNOME Outreach Program for Women (2013), OpenMRS (2012), GNU Health (2011), Tor Project (2010), Internet Archive (2009), Creative Commons (2008), Groklaw (2007), Sahana (2006) и Wikipedia (2005).