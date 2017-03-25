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25.03.2017 22:40  Вышла СУБД Firebird 3.0.2 с устранением опасной уязвимости

Доступен корректирующий релиз реляционной СУБД Firebird 3.0.2, продолжающей развитие кода БД InterBase 6.0, открытого в 2000 году компанией Borland. Firebird распространяется под свободной лицензией MPL и поддерживает стандарты ANSI SQL, в том числе такие возможности, как триггеры и хранимые процедуры.

Кроме устранения ошибок и улучшений, в Firebird 3.0.2 устранена уязвимость, которая позволяет аутентифицированному пользователю повысить свои привилегии и выполнить код с правами рабочего процесса СУБД через манипуляции с UDF-функциями (User Defined Function), независимо от содержимого настройки 'UdfAccess = Restrict UDF'. Пользуясь тем, что fbudf.so динамически связывается с libc, эксплуатация сводится к выполнению следующих команд: 


    DECLARE EXTERNAL FUNCTION EXEC cstring(4096), integer RETURNS integer BY VALUE ENTRY_POINT 'system' MODULE_NAME 'fbudf' ;
    select first 1 EXEC('touch /tmp/proof') from some_table;

Из улучшений в Firebird 3.0.2 можно отметить портирование для платформы Android и устаревших систем на базе CPU Motorola 680000 , возможность использования выражения SELECT в качестве параметра оператора BETWEEN, обеспечение сборки на платформе Linux с опцией "--enable-binreloc", существенное увеличение производительности транзакций только на чтение, поддержка вложенных ключей в конфигурации плагинов.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.firebirdsql.org/en...)
  2. OpenNews: После 12 лет разработки состоялся релиз СУБД Firebird 3.0
  3. OpenNews: Релиз СУБД Firebird 2.5
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: firebird
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  • 1, vantoo, 23:56, 25/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Хоть какой-то юниксовый софт ее использует? Или эту БД на *nix ставят только для использования ее виндовым софтом?
     
     
  • 4, Аноним, 00:38, 26/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    ее часто в встроенном режиме юзали под вендой когда-то
     
  • 2, A.Stahl, 00:09, 26/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >БД InterBase 6.0 ... 2000 году ... Borland

    Да это просто празд^W deprecated legacy какой-то!

     
  • 3, iZEN, 00:13, 26/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    Хорошая версионно-ориентированная и транзакционная "карманная" СУБД. В отличие от хипстерни MySQL.
     

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