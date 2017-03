22.03.2017 20:28  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.24

Почему о самом важном не сообщили?

В mutter: 1705a26fc cogl: Prefer swizzling to convert BGRA buffers On intel/mesa/wayland, running gtk+/tests/scrolling-performance testcase (either gtk3 or master with GSK_RENDERER=cairo) can easily get gnome-shell at 45-50% CPU here. у меня хоть и nvidia, но разница в потреблении цпу тоже заметна даже на слух :)

(кулер теперь не слышно) А вообщем, зачётный релиз - рекомендую.