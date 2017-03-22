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22.03.2017 20:28  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.24

После шести месяцев разработки официально представлен выпуск десктоп-окружения GNOME 3.24. По сравнению с прошлым выпуском было внесено более 28 тысяч изменений, в реализации которых приняли участие 753 разработчика. Из наиболее значительных изменений в новой версии можно отметить режим ночной подсветки, включение в состав приложения для просмотра кулинарных рецептов, улучшение области уведомлений, расширение поддержки самодостаточных пакетов Flatpak, модернизация браузера Epiphany. Для быстрой оценки возможностей GNOME 3.24 подготовлены специализированные Live-сборки на основе Fedora, openSUSE, Ubuntu и ALT Linux Sisyphus.

Основные новшества:

  • Реализован режим ночной подсветки ("Night Light"), который меняет цветовую температуру в зависимости от времени суток. Например, при работе в ночное время GNOME автоматически уменьшает интенсивность синего цвета на экране, делая цветовую гамму более тёплой, что снижает напряжение глаз и сокращает факторы возникновения бессонницы после работы перед сном. В настройках можно изменить график активации ночного режима, а в системном меню временно отключить его действие. Поддержка ночного режима обеспечена, как при работе поверх X11, так и Wayland;
  • В интерфейсе настройки параметров системы (GNOME Settings) переработаны разделы управления online-аккаунтами, принтерами и пользователями. Изменения коснулись только оформления, вся ранее доступная функциональность сохранена. В интерфейсе настройки online-аккаунтов более ясно выделена информация об уже добавленных учётных записях и доступных для использования службах. В интерфейсе настройки принтеров улучшено представление информации об имеющихся устройствах - на сводную страницу добавлено отображение местоположения каждого принтера и информация об уровне чернил в картриджах;
  • Оптимизировано оформление области уведомлений, упрощён доступ к ранее показанным уведомлениям. В область уведомлений встроен виджет для отображения прогноза погоды, который показывает краткий прогноз на день и ссылку на вызов программы Weather для получения более подробной информации;
  • В состав включено новое приложение Recipes, предоставляющее доступ к базе кулинарных рецептов, формируемой сообществом пользователей GNOME. Пользователь имеет возможность не только просматривать и искать рецепты, но и добавлять собственные, предлагать правки, создавать и распечатывать списки покупок, корректировать число ингредиентов в зависимости от числа порций, добавлять в закладки интересные рецепты и оставлять комментарии. Программа также предлагает режим "свободные руки", который инструктирует о всех шагах для приготовления блюда, не требуя прикасаться к компьютеру;
  • Проведена значительная модернизация интерфейса web-браузера Epiphany (GNOME Web), построенного на движке WebKitGTK+ 2.16. В том числе представлена новая реализация адресной строки и добавлено новое всплывающее меню (popover) со списком открытых вкладок. Полностью переработан интерфейс для управления коллекцией закладок. Реализован новый простой интерфейс для добавления закладки на страницу в один клик, а также всплывающее меню для быстрого доступа к закладкам.

    Добавлен интерфейс для контроля за персональными данными, сохраняемыми сайтами на локальный диск, который позволяет просмотреть и удалить содержимое кэша, хранилища сеансов, IndexedDB и WebSQL. Улучшено обнаружение форм с паролями, параметры аутентификации теперь могут сохраняться для динамически создаваемых форм. Улучшена реализация режима инкогнито - данные сеансов теперь не оседают во временной директории, а держатся в памяти. Для дополнительной защиты от отслеживания пользователя произведена интеграция чёрного списка EasyPrivacy. Для страниц с формами ввода пароля, открываемых без HTTPS, обеспечен вывод бросающегося с глаза предупреждения.

  • В менеджере фотографий существенно улучшен обзорный режим просмотра коллекции изображений - увеличен размер миниатюр и обеспечено их масштабирование для полного использования имеющегося экранного пространства. Проведена работа по повышению качества и оперативному обновлению изменений. Добавлены инструменты для редактирования выдержки и корректировки чёрного цвета. Обеспечен показ местоположения снимка, если в метаданных указаны координаты GPS;
  • Расширена поддержка самодостаточных пакетов Flatpak. Обеспечено более гладкое обновление Flatpak-приложений. Добавлена поддержка новых возможностей Flatpak, таких как автоматическая загрузки необходимых для работы программы runtime-компонентов;
  • В Builder, интегрированную среду разработки, оптимизированную для создания приложений для GNOME, добавлены средства для упаковки создаваемых приложений в виде самодостаточных пакетов Flatpak. Кроме того, в Builder добавлена поддержка систем сборки CMake, Meson и Cargo (Rust). Предоставлены средства для быстрого развёртывания окружения для разработчика - из Builder теперь можно в один клик установить SDK и инструментарий разработчика (даже для Flatpak и Rust) или обновить их. Обеспечена интеграция с Valgrind для упрощения отладки проблем с распределением памяти;
  • Подготовлен набор более крупных и ярких пиктограмм, представленных в разрешении 512×512 пикселей (ранее максимальны размер составлял 256×256), что позволяет значительно улучшить детализацию отображения пиктограмм на экранах c высокой плотностью размещения пикселей (HiDPI). Кроме того, модернизирован визуальный стиль многих пиктограмм, определяющих устройства, документы, каталоги, типы файлов и приложения;
  • В IRC-клиент Polari внесена порция улучшений, например, при клике на имени пользователя теперь отображается всплывающее меню, через которое можно быстро начать приватный чат или запросить уведомление о появлении пользователя в online. Реализован режим фоновой работы, при котором Polari продолжает выполнение в фоне без открытых окон. Добавлена проверка орфографии. В диалог подключения к каналу добавлено отображение списка доступных каналов;
  • В GNOME Games, интерфейс для загрузки и запуска игр, внесена большая порция улучшений. Добавлена возможность запуска игр на базе платформы Libretro;
  • При работе под управлением Wayland добавлена возможность использования графических планшетов Wacom, в том числе доступны средства для настройки Wacom. Из общих улучшений отмечается появление унифицированной системы настройки стилуса, позволяющей создавать конфигурации не привязанные к устройствам и использовать готовые преднастройки;
  • В календарь-планировщик добавлен недельный обзор событий, позволяющий разом просмотреть все мероприятия на неделю;
  • Продолжено усовершенствование оформления интерфейса для установки приложений (GNOME Software). Добавлены новые пиктограммы для выделения установленных приложений, обновлено представление пользовательского рейтинга и показана информация о дисковом пространстве, которое займёт приложение после установки;
  • В файловом менеджере упрощена работа с защищёнными файлами и каталогами. Если для доступа к файлу или каталогу требуются дополнительные полномочия, отныне автоматически выводится диалог для ввода пароля, без необходимости ручного запуска sudo или работы под пользователем root;
  • Расширено соблюдение правил типографики, при оформлении текста теперь максимально возможно используются символы Unicode;
  • Улучшен внешний вид калькулятора, добавлено окно для настройки горячих клавиш, реализованы новые всплывающие меню с переменными и функциями, улучшено выделение ошибок, расширены возможности по работе с комплексными числами;
  • Добавлена поддержка систем с двумя видеокартами. На подобных системах перед запуском приложения теперь можно выбрать, какой из GPU использовать. В настройках представлены параметры обеих видеокарт;
  • В Mutter добавлена поддержка расширений EGLStreams и EGLDevice, позволяющих использовать проприетарные драйверы NVIDIA (начиная с выпуска 370) для запуска GNOME поверх Wayland;
  • В Mutter на системах с OpenGL задействовано расширение GL_*_texture_swizzle, которое позволяет обойтись без программного преобразования пикселей при сохранении текстур из формата изображений cairo. Тестирование производительности скроллинга (тест scrolling-performance) на системах с GPU Intel при использовании Wayland и отрисовки через Cairo показало снижение нагрузки на CPU с 45-50% до 25-30%;
  • В рамках текущего цикла разработки не был сформирован релиз GTK+ 3.24, вместо которого поставляется ветка GTK+ 3.22, которая будет поддерживаться три года. Параллельно ведётся разработка новой стабильной ветки GTK+ 4, которая пока не готова. Из уже подготовленных для GTK+ 4 изменений отмечаются средства записи активности в GTK+ Inspector, поддержка спецификации CSS-фильтров, большая чистка API и создание нового модуля отрисовки на базе графического API Vulkan.


  1. Главная ссылка к новости (https://mail.gnome.org/archive...)
  2. OpenNews: Выпуск десктоп-окружения MATE 1.18, форка GNOME 2
  3. OpenNews: Состоялся релиз пользовательского окружения GNOME 3.22
  4. OpenNews: Увидел свет GNOME 3.20
  5. OpenNews: Проект GNOME планирует изменить метод разработки GTK+ и выпустить GTK+ 4
  6. OpenNews: Выпуск графического тулкита GTK+ 3.22
Лицензия: CC-BY
Тип: Интересно / Программы
Ключевые слова: gnome
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  • 1.1, Sunderland93, 20:34, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Добавьте в новость, что появилась поддержка Wayland на проприетарном драйвере Nvidia
     
     
  • 2.3, Аноним, 20:45, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    это как к гному относиться?
     
     
  • 3.5, Sunderland93, 20:50, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    GNOME on Wayland может работать на проприетарной невидии, что значит как относит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.36, Аноним, 22:37, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –5 +/
    Вот когда на свободном нуво сможет - тогда и приходи делиться радостью А блобьё... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.43, Аноним, 23:13, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    еще раз повторить для непонятливых wayland - протокол для создания графического... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.7, Аноним, 20:54, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Ссылочку можно?
     
     
  • 3.11, Sunderland93, 20:59, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    https www phoronix com scan php page news_item px GNOME-Mutter-Mainline-EGLStr... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.21, Stax, 21:54, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эээ но тут сказано, что еще в Fedora 25 работало (а где еще рабочий GNOME on Wayland был?). Сейчас просто редхатовские патчи влили в основную ветку...
     
  • 1.2, Аноним, 20:36, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    вау! неужели третьегномом стало можно пользоваться?! рецепты -- гуд.
     
     
  • 2.12, ann, 21:01, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    дааааа с рецептами теперь же и темы ломаться не будут каждые пол-года, и огро... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.19, kirigiri, 21:30, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Домохозяйкам пофиг на эти "незначительные шероховатости"
     
     
  • 4.37, Аноним, 22:39, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Домохозяйка с Gnome 3 Это где ж такие водятся Адресочком не поделитесь ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, SpaceRaven, 20:45, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Интересно посмотреть на возможность указать видеокарту для запускаемого приложения... Хотя лично я пользуюсь дискретной nvidia только для запуска игрушек в wine/steam. Со steam всё делается итак довольно удобно через настройки команды запуска, в общем посмотрим :)
     
  • 1.8, Аноним, 20:57, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    а не проще новый ДЕ написать было ох уж эти гномовские маркетологи-сказочники ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.9, Аноним, 20:59, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Почему сказочники 28к коммитов вполне нормально, учитывая, сколько в GNOME вход... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.10, AS, 20:59, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Для домохзяек да. И даже с кулинарной книгой !
     
  • 1.13, Аноним, 21:04, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Рецепты Серьёзно Они что там все баги поправили, все ишью закрыли Кому это... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, Аноним, 22:14, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    А чему там ломаться Там функционал очень упрощенный, пилить почти нечего Так х... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.14, Спокойный аноним, 21:05, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Почему о самом важном не сообщили?
    В mutter: 1705a26fc cogl: Prefer swizzling to convert BGRA buffers

    On intel/mesa/wayland, running gtk+/tests/scrolling-performance testcase (either gtk3 or master with GSK_RENDERER=cairo) can easily get gnome-shell at 45-50% CPU here.

    у меня хоть и nvidia, но разница в потреблении цпу тоже заметна даже на слух :)
    (кулер теперь не слышно)

    А вообщем, зачётный релиз - рекомендую.

     
  • 1.15, Аноним, 21:12, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    NightLight - ненужно, есть redshift recipes - эээ это точно должно быть часть... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.18, zloykakpes, 21:22, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Удваиваю оратора. Перед этим читал выход МАТЕ 1.18, так читаешь и радуешься, там поправили, там подпилили, что-то доделали. А тут? Ну ладно программа с рецептами, может кому-то и нужно, но свой браузер то зачем? Мелкософт годами продвигает свои IE, а теперь Edge и тем не менее львиная доля у хрома. Странно это всё.
     
     
  • 3.31, Аноним, 22:14, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Хотите, удивлю Epiphany существовал еще во втором гноме А его предок Galeon, т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.35, zloykakpes, 22:35, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Я не удивлён, я это знаю. Я о том, что нужно уметь бросить читать книгу, если она тебе неинтересна. Нужно найти в себе силы и оставить эту затею со своим браузером и приложить все силы для усовершенствования DE, я считаю.
     
     
  • 5.44, Аноним, 23:17, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    так то куда не плюнь все есть и зачем де тогда вообще пилить, чтоб панель сделат... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.52, Аноним, 00:28, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Если она _вам_ неинтересна, то вы и прекращайте Стоп, так вы же и так не разраб... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.27, Аноним, 22:11, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Нужно, оно куда лучше работает Жду не дождусь, чтобы пересесть на него Простой... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.46, Аноним, 23:21, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    удваиваю, браузер очень даже хорош и по скорости и по стабильности, если бы еще ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, Аноним, 21:13, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Программа для кулинарных рецептов - это неожиданно, но приятно Кажется, в следу... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 22:13, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Да, DE-специфичная IDE сейчас редкость KDevelop же не существует ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.24, Аноним, 22:07, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    А парни-то всё не сдаются -- выпускают себе чего-то.
     
     
  • 2.40, Red, 22:55, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Зачем сдаваться тому, кто и так первый!
     
  • 1.28, Аноним, 22:12, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Наконец-то ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 22:12, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Что сломалось-то?
     
  • 1.33, KOT040188, 22:30, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Народ принюхался и перестал чувствовать запах…
     
  • 1.34, Anonnonimus, 22:30, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    "При работе под управлением Wayland добавлена возможность использования графических планшетов Wacom, в том числе доступны средства для настройки Wacom".

    СВЕРШИЛОСЬ! Осталось дождаться, когда clip studio paint в wine сможет авторизоваться нормально и тогда заживу...

    P.S. В clip studio paint есть проблема, программа не может залогиниться, соответственно нет возможности использовать встроенный маркет и лицензию. Может кто сталкивался с похожими проблемами в других приложениях? Если я правильно все понял, то программа использует iexplore для отображения веб контента, но логин не проходит через программу, как и через открытие сайта в iexplore (gecko).
    В gecko нет поддержки javascript и cookies? Или проблема в другом?

    P.P.S. Gecko падает при открытии страницы рамблера... :D

     
     
  • 2.39, Аноним, 22:45, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Krita пробовал? Она нативная по крайней мере.


     
  • 1.38, Аноним, 22:39, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Эта версия гнома уже на моей железке точно не запустится...
     
  • 1.45, Michael Shigorin, 23:20, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Поставил статье плюсик из новенького epiphany, тестируя http://nightly.altlinux.org/sisyphus/alpha/regular-gnome3-20170322-x86_64.iso (собрано из завтрашнего сизифа с добавлением http://ftp.altlinux.org/pub/people/gnome/3.24/).
     
     
  • 2.49, kirigiri, 00:00, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ура! Все срочно перекатываемся на Альт! Героям слава!
     
  • 1.50, Наноним, 00:00, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Всё хорошо. И даже не падает, и не захватывает 100% цпу, как одна там пятоплазма. Самый стабильный после xfce вариант, если надо "просто что-то сделать". Активно пользуюсь на ноуте.
    Вот только тупит. Инпут лаги что на слабом железе, что на сильном, и лоток открывается с таким скрипом, как будто там в фоне биткоины майнят, и с вейландом не поменялось абсолютно ничего. Эх.
     
  • 1.51, Наноним, 00:03, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >В область уведомлений встроен виджет для отображения прогноза погоды, который показывает краткий прогноз на день и ссылку

    Но зачем, если для этого есть расширение, гораздо более функциональоне? Вот лучше б апи не ломали каждый месяц, и документацию выкатили вместо того недоразумения что сейчас есть. Разработчики бы такого понаписали, что не нужно было бы даже самим это всё работать. Благо, javascript-макак сейчас хватает. Эх.

     
     
  • 2.53, Аноним, 00:38, 23/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ничего они не ломают Во-первых, надо понимать, что никакого API для расширений ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     

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