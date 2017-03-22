22.03.2017 20:28  Выпуск пользовательского окружения GNOME 3.24

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|4.21, Stax, 21:54, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Эээ но тут сказано, что еще в Fedora 25 работало (а где еще рабочий GNOME on Wayland был?). Сейчас просто редхатовские патчи влили в основную ветку...
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|1.4, SpaceRaven, 20:45, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Интересно посмотреть на возможность указать видеокарту для запускаемого приложения... Хотя лично я пользуюсь дискретной nvidia только для запуска игрушек в wine/steam. Со steam всё делается итак довольно удобно через настройки команды запуска, в общем посмотрим :)
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|1.14, Спокойный аноним, 21:05, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Почему о самом важном не сообщили?
В mutter: 1705a26fc cogl: Prefer swizzling to convert BGRA buffers
On intel/mesa/wayland, running gtk+/tests/scrolling-performance testcase (either gtk3 or master with GSK_RENDERER=cairo) can easily get gnome-shell at 45-50% CPU here.
у меня хоть и nvidia, но разница в потреблении цпу тоже заметна даже на слух :)
(кулер теперь не слышно)
А вообщем, зачётный релиз - рекомендую.
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|2.18, zloykakpes, 21:22, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+2 +/–
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Удваиваю оратора. Перед этим читал выход МАТЕ 1.18, так читаешь и радуешься, там поправили, там подпилили, что-то доделали. А тут? Ну ладно программа с рецептами, может кому-то и нужно, но свой браузер то зачем? Мелкософт годами продвигает свои IE, а теперь Edge и тем не менее львиная доля у хрома. Странно это всё.
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|4.35, zloykakpes, 22:35, 22/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+1 +/–
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Я не удивлён, я это знаю. Я о том, что нужно уметь бросить читать книгу, если она тебе неинтересна. Нужно найти в себе силы и оставить эту затею со своим браузером и приложить все силы для усовершенствования DE, я считаю.
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|1.34, Anonnonimus, 22:30, 22/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|–2 +/–
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"При работе под управлением Wayland добавлена возможность использования графических планшетов Wacom, в том числе доступны средства для настройки Wacom".
СВЕРШИЛОСЬ! Осталось дождаться, когда clip studio paint в wine сможет авторизоваться нормально и тогда заживу...
P.S. В clip studio paint есть проблема, программа не может залогиниться, соответственно нет возможности использовать встроенный маркет и лицензию. Может кто сталкивался с похожими проблемами в других приложениях? Если я правильно все понял, то программа использует iexplore для отображения веб контента, но логин не проходит через программу, как и через открытие сайта в iexplore (gecko).
В gecko нет поддержки javascript и cookies? Или проблема в другом?
P.P.S. Gecko падает при открытии страницы рамблера... :D
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|1.50, Наноним, 00:00, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Всё хорошо. И даже не падает, и не захватывает 100% цпу, как одна там пятоплазма. Самый стабильный после xfce вариант, если надо "просто что-то сделать". Активно пользуюсь на ноуте.
Вот только тупит. Инпут лаги что на слабом железе, что на сильном, и лоток открывается с таким скрипом, как будто там в фоне биткоины майнят, и с вейландом не поменялось абсолютно ничего. Эх.
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|1.51, Наноним, 00:03, 23/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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>В область уведомлений встроен виджет для отображения прогноза погоды, который показывает краткий прогноз на день и ссылку
Но зачем, если для этого есть расширение, гораздо более функциональоне? Вот лучше б апи не ломали каждый месяц, и документацию выкатили вместо того недоразумения что сейчас есть. Разработчики бы такого понаписали, что не нужно было бы даже самим это всё работать. Благо, javascript-макак сейчас хватает. Эх.
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