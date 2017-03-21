21.03.2017 11:04  Разработчики KDE обсудили интеграцию web-браузера с рабочим столом Plasma

На очередной встрече разработчиков KDE рассмотрена работа по расширению интеграции браузера в окружение Plasma. На рабочий стол будет добавлена поддержка вывода уведомлений от web-приложений, реализован индикатор загрузки файлов через браузер и предложена функция управления воспроизведением мультимединой информации. Для реализации подобных возможностей будет подготовлено специальное дополнение для web-браузеров, организующее обмен информацией между браузером и оболочкой Plasma.

KDE также экспериментирует с новыми путями распространения приложений, используя для этого самодостаточные пакеты, что предоставит разработчикам приложений больший контроль над жизненным циклом продукта, а также даст возможность не привязываться к циклам разработки KDE и более оперативно выпускать обновления. Кроме того, так как сборка подобных пакетов сможет осуществляться автоматически из Git-репозиториев, существенно упростится цепочка развёртывания продукта (не нужно заботится о соответствии версий для зависимостей). Поддержка самодостаточных пакетов будет интегрирована в центр установки приложений Discover и каталог-магазин KDE Store. В качестве основных претендентов рассматриваются Flatpak, Snap и AppImage, но окончательное решение в пользу какой-то определённой технологии пока не принято.

Из планов также обсуждалась поддержка использования жестов на тачпадах для управления оконным менеджером. Например, пользователи получат возможность использования мультитач жестов для переключения между виртуальными рабочими столами, обзора открытых окон или сводного просмотра на одном экране содержимого всех виртуальных рабочих столов.

Рассматривая состояние развиваемой с 2015 года мобильной платформы Plasma Mobile, разработчики рассказали об использовании смартфона Nexus 5X в качестве нового эталонного устройства, используемого при разработке. Первые сборки Plasma Mobile ограничивались устройствами Nexus 5 и Oneplus One, которые уже устарели. В ближайшее время ожидается появление пригодных для широкого тестирования образов для Nexus 5X, не требующих замысловатой установки.



