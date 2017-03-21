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21.03.2017 11:04  Разработчики KDE обсудили интеграцию web-браузера с рабочим столом Plasma

На очередной встрече разработчиков KDE рассмотрена работа по расширению интеграции браузера в окружение Plasma. На рабочий стол будет добавлена поддержка вывода уведомлений от web-приложений, реализован индикатор загрузки файлов через браузер и предложена функция управления воспроизведением мультимединой информации. Для реализации подобных возможностей будет подготовлено специальное дополнение для web-браузеров, организующее обмен информацией между браузером и оболочкой Plasma.

KDE также экспериментирует с новыми путями распространения приложений, используя для этого самодостаточные пакеты, что предоставит разработчикам приложений больший контроль над жизненным циклом продукта, а также даст возможность не привязываться к циклам разработки KDE и более оперативно выпускать обновления. Кроме того, так как сборка подобных пакетов сможет осуществляться автоматически из Git-репозиториев, существенно упростится цепочка развёртывания продукта (не нужно заботится о соответствии версий для зависимостей). Поддержка самодостаточных пакетов будет интегрирована в центр установки приложений Discover и каталог-магазин KDE Store. В качестве основных претендентов рассматриваются Flatpak, Snap и AppImage, но окончательное решение в пользу какой-то определённой технологии пока не принято.

Из планов также обсуждалась поддержка использования жестов на тачпадах для управления оконным менеджером. Например, пользователи получат возможность использования мультитач жестов для переключения между виртуальными рабочими столами, обзора открытых окон или сводного просмотра на одном экране содержимого всех виртуальных рабочих столов.

Рассматривая состояние развиваемой с 2015 года мобильной платформы Plasma Mobile, разработчики рассказали об использовании смартфона Nexus 5X в качестве нового эталонного устройства, используемого при разработке. Первые сборки Plasma Mobile ограничивались устройствами Nexus 5 и Oneplus One, которые уже устарели. В ближайшее время ожидается появление пригодных для широкого тестирования образов для Nexus 5X, не требующих замысловатой установки.

  1. Главная ссылка к новости (https://dot.kde.org/2017/03/20...)
  2. OpenNews: Проект KDE ввёл в строй новый дизайн сайта и опубликовал новый макет интерфейса Plasma Mobile
  3. OpenNews: Мобильная платформа Plasma Mobile портирована для устройств Nexus 5X
  4. OpenNews: Планы разработки KDE Plasma
  5. OpenNews: Проект KDE опубликовал первый релиз Kirigami UI, фреймворка для построения интерфейса
  6. OpenNews: Проект KDE представил ультрабук KDE Slimbook
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: kde, plasma
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  • 1.1, XXXasd, 11:12, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +4 +/
    > разработчики рассказали об использовании смартфона Nexus 5X в качестве нового эталонного устройства

    "отличный эталон!". устройство снятое с продаж :-D ..

    и почему это так выходит когда речь (в технических разговорах) заходит о смартфонах -- здравая логика куда-то девается

     
     
  • 2.2, нонайм, 11:14, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +/
    всё ещё лучший нексус..
     
     
  • 3.4, XXXasd, 11:19, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +7 +/
    > всё ещё лучший нексус..

    ды пусть хоть даже магически заколдованный лучшими зачаровывателями этих лесов...

    ...один фиг что с продажи снят. где их теперь официально доставать?

     
     
  • 4.11, Andrey Mitrofanov, 12:01, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –8 +/
    Хочешь быть эталоном для разработчиков КДЕ Официально Но не можешь Старай... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.39, Аноним, 16:51, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    пока не бутлупнется
     
  • 3.52, Аноним, 20:11, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Не не, самая лучшая та ваша линукс-нокия же.
     
  • 1.3, Дуплик, 11:16, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    А почему разработчики плазмы не обсудят её постоянные падения https i stack i... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Чолхан, 11:25, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +12 +/
    Потому что плазма не падает, а если вдруг и споткнётся, то встает, отряхивается и дальше идёт - как новенькая.
     
     
  • 3.53, Аноним, 20:20, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну, почти https i07 fotocdn net s10 114 public_pin_l 299 2458331761 jpg ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.6, Николай, 11:26, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Наверное сами ей не пользуются.
     
     
  • 3.30, Аноним, 15:04, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кто пользуется тем, что делает? :-)
     
     
  • 4.54, Аноним, 20:23, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто пользуется тем, что делает? :-)

    В линуксе, да.

     
  • 2.7, Кир, 11:27, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +9 +/
    Я правильно понял, что последнее "постоянное падение", судя по снимку, было в октябре 2016-го?
     
     
  • 3.46, Sasha, 18:46, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вот поставил я себе минт кде, на нетбук через полчаса упала плазма, перезапустилась, потом еще пару раз упала, я плюнул снес...(нетбук леново 131е)
     
  • 3.55, Аноним, 20:28, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А после октября 2016 по небу пролетела Нибиру, планеты выстроились лесенкой и кв... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.8, leap42, 11:27, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а что за дистр? хочется посмотреть, а то не видел ни разу
     
     
  • 3.10, Аноним, 11:44, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Чистый Debian testing падает как в старые недобрые времена первых версий четверт... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.20, анонимкин, 12:49, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Не все так плохо :-) Падает именно в "настройках системы", особенно после изменения в любом из имеющихся настроек. В остальном падений не замечал
     
     
  • 5.56, Аноним, 20:30, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Да ну, по линукс-меркам это даже и не считается Пара сегфолтов в день - это нич... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.22, 321, 13:22, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    предоставляешь скрин полугодовалой давности, судя по дате ;)
    если плазма падает раз в полгода - её сполне можно назвать стабильной...
     
     
  • 3.34, Аноним, 15:18, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    автора плазма и он ушел на другую ДЕ И теперь плазма не падает и скринов ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.43, Bvz, 18:12, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Плазма не любит месу. Поставь проприетарные дрова и частота падений существенно сократится.
     
  • 1.9, Crazy Alex, 11:39, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    И эти собрались магазин с изолировнными пакетами делать... Чтоб им.
     
  • 1.12, Аноним, 12:05, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    GO GO Internet Explorer KDE!
     
     
  • 2.15, pkunk, 12:25, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +11 +/
    Active Desktop
     
     
  • 3.38, Мадара, 16:08, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    каждому будет уготовлен личный AD
     
  • 2.16, Аноним, 12:26, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Я тоже тепло вспоминаю, как МС получил за это по шапке, а теперь все хотят за ни... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.17, key, 12:42, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Это же небо и земля. Мелкософт просто взял и свой браузер запихнули глубоко в ОС. А судя из новости тут как бы дополнительный функционал, типа плагина между браузером и ОС, да и не глубоко - хочешь пользуйся, хочешь - нет, другие функции пострадать не должны.
     
  • 1.13, Аноним, 12:10, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Молодцы! У меня плазма ни разу не падала. А Гном падал.
     
     
  • 2.25, Аноним, 14:19, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Сдается мне, ты балабол, сколько гномом пользуюсь притом самым свежим еще ни р... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.51, Sunderland93, 19:55, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня в Debian 8 тоже щель падала и перезапускалась. Впрочем, и плазма один раз падала. На ноуте Cinnamon бывало падал после закрытия SMplayer
     
  • 1.14, Аноним, 12:21, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    они ещё даже функционал kde4 не доделали, а уже туда же -- новьё быдлoкoдить, ть... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.21, Аноним, 13:18, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    А в KDE4 так и не доделали функционал KDE3 Страшно подумать, какой будет Plasma... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.31, Аноним, 15:06, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Будет сразу седьмая, Виста же не пошла.
     
     
  • 4.47, Андрей, 19:25, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Виста - это испорченная 2003я. Просто с топором разработка затянулась.
     
  • 3.49, Аноним, 19:32, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Какой функционал?
     
  • 1.23, BrainFucker, 13:37, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > KDE также экспериментирует с новыми путями распространения приложений, используя для этого самодостаточные пакеты,

    Надеюсь кеды тоже засунут в самодостаточный пакет, а то пятые кеды из Neon ломают зависимости и некоторые программы установить невозможно, например вчера пришлось ставить sqlitebrowser в обход пакетного менеджера.

     
     
  • 2.48, Андрей, 19:27, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    > ставить sqlitebrowser в обход пакетного менеджера.

    Попробуйте SQLiteStudio. Гораздо удобнее, QT5 и пакетный менеджер, скорее всего, насиловать не придётся. И ждать, когда сломается.

     
  • 1.24, Sluggard, 14:01, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Заголовок, конечно, выглядит устрашающе.
    Но раз речь о дополнении к браузеру — пусть пилят, почему нет.
     
     
  • 2.26, Аноним, 14:21, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Только в KDE серверную часть с которой будет общаться это дополнение все же вс... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.27, Sluggard, 14:25, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Я надеюсь, что всунут они маленького демона, для общения с дополнением и треем. Или дополнения свои научат с треем общаться.
    Хорошо бы, конечно, чтоб оно не было прибито гвоздями, и ставилось исключительно по желанию.
     
     
  • 4.35, Аноним, 15:22, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    akonadi допилят
     
     
  • 5.50, Андрей, 19:36, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > akonadi допилят

    Твоими бы устами, да медка бы хряпуть...

     
  • 1.40, Аноним, 16:52, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ой, не надо, и без того тормоза жуткие.
     
  • 1.41, AlcoholitusAnonimitus, 17:32, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Лучше бы они в своей браузере настройки нормальные делали... Чтобы хоть gif мултипликация отменялась. Или загрузка видео... А то уже css даже не установить... (не так давно ещё было)...
     
  • 1.42, John, 17:40, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Лучше бы они ошибки исправляли. Всё стало ужасно кривым и глючным. Баг-репорты добавляются сотнями в день. Для некоторых частей KDE, например, akonadi (не будь к ночи помянут) - десятки баг-репортов в день. Вся эта куча уже изрядно воняет.
     
     
  • 2.45, Аноним, 18:30, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    - а хорошая новость?
    - а вот его-то у нас МНООООООООООГО.
     
  • 1.44, robux, 18:27, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Браузер головного мозга принимает характер пандемии.
     

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