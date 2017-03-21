21.03.2017 11:04  Разработчики KDE обсудили интеграцию web-браузера с рабочим столом Plasma

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|1.1, XXXasd, 11:12, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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> разработчики рассказали об использовании смартфона Nexus 5X в качестве нового эталонного устройства
"отличный эталон!". устройство снятое с продаж :-D ..
и почему это так выходит когда речь (в технических разговорах) заходит о смартфонах -- здравая логика куда-то девается
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|3.4, XXXasd, 11:19, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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> всё ещё лучший нексус..
ды пусть хоть даже магически заколдованный лучшими зачаровывателями этих лесов...
...один фиг что с продажи снят. где их теперь официально доставать?
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|3.46, Sasha, 18:46, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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вот поставил я себе минт кде, на нетбук через полчаса упала плазма, перезапустилась, потом еще пару раз упала, я плюнул снес...(нетбук леново 131е)
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|4.20, анонимкин, 12:49, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Не все так плохо :-) Падает именно в "настройках системы", особенно после изменения в любом из имеющихся настроек. В остальном падений не замечал
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|3.17, key, 12:42, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Это же небо и земля. Мелкософт просто взял и свой браузер запихнули глубоко в ОС. А судя из новости тут как бы дополнительный функционал, типа плагина между браузером и ОС, да и не глубоко - хочешь пользуйся, хочешь - нет, другие функции пострадать не должны.
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|1.23, BrainFucker, 13:37, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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> KDE также экспериментирует с новыми путями распространения приложений, используя для этого самодостаточные пакеты,
Надеюсь кеды тоже засунут в самодостаточный пакет, а то пятые кеды из Neon ломают зависимости и некоторые программы установить невозможно, например вчера пришлось ставить sqlitebrowser в обход пакетного менеджера.
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|2.48, Андрей, 19:27, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
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> ставить sqlitebrowser в обход пакетного менеджера.
Попробуйте SQLiteStudio. Гораздо удобнее, QT5 и пакетный менеджер, скорее всего, насиловать не придётся. И ждать, когда сломается.
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|3.27, Sluggard, 14:25, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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Я надеюсь, что всунут они маленького демона, для общения с дополнением и треем. Или дополнения свои научат с треем общаться.
Хорошо бы, конечно, чтоб оно не было прибито гвоздями, и ставилось исключительно по желанию.
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|1.41, AlcoholitusAnonimitus, 17:32, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Лучше бы они в своей браузере настройки нормальные делали... Чтобы хоть gif мултипликация отменялась. Или загрузка видео... А то уже css даже не установить... (не так давно ещё было)...
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|1.42, John, 17:40, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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Лучше бы они ошибки исправляли. Всё стало ужасно кривым и глючным. Баг-репорты добавляются сотнями в день. Для некоторых частей KDE, например, akonadi (не будь к ночи помянут) - десятки баг-репортов в день. Вся эта куча уже изрядно воняет.
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