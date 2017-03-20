20.03.2017 21:07  Релиз OpenSSH 7.5

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Сформирован релиз OpenSSH 7.5, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В OpenSSH также временно оставлена поддержка протоколов SSH 1.3 и 1.5 на стороне клиента (серверная часть уже удалена), которая требует сборки со специальной опцией. Летом 2017 года планируется полностью прекратить поддержку SSHv1 и удалить компоненты с реализаций шифров Blowfish и RC4, а также RIPE-MD160 HMAC, которые в настоящее время по умолчанию отключены в настройках. В будущих выпусках также планируют запретить использование RSA-ключей размером менее 1024 бит и отключить по умолчанию поддержку шифров CBC на стороне SSH-клиента (в сервере CBC был отключен несколько лет назад).
В новой версии устранены накопившиеся ошибки и внесено несколько изменений, в основном связанных с удалением устаревших возможностей: