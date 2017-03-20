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20.03.2017 21:07  Релиз OpenSSH 7.5

Сформирован релиз OpenSSH 7.5, открытой реализации клиента и сервера для работы по протоколам SSH 2.0 и SFTP. В OpenSSH также временно оставлена поддержка протоколов SSH 1.3 и 1.5 на стороне клиента (серверная часть уже удалена), которая требует сборки со специальной опцией. Летом 2017 года планируется полностью прекратить поддержку SSHv1 и удалить компоненты с реализаций шифров Blowfish и RC4, а также RIPE-MD160 HMAC, которые в настоящее время по умолчанию отключены в настройках. В будущих выпусках также планируют запретить использование RSA-ключей размером менее 1024 бит и отключить по умолчанию поддержку шифров CBC на стороне SSH-клиента (в сервере CBC был отключен несколько лет назад).

В новой версии устранены накопившиеся ошибки и внесено несколько изменений, в основном связанных с удалением устаревших возможностей:

  • Внесена дополнительная защита для блокирования атак, манипулирующих различиями при формировании добавочного заполнения (padding oracle) в шифрах CBC (на стороне клиента CBC уже давно отключен по умолчанию, а на стороне сервера запланирован к удалению в следующем выпуске);
  • В утилите sftp-client устранена уязвимость, проявляющаяся при запуске в окружении Cygwin и позволяющая создать или изменить файлы за пределами целевой директории на стороне клиента при инициировании рекурсивной загрузки данных с сервера, подконтрольного атакующим;
  • В ssh и sshd добавлен оператор "=-", предназначенный для исключения методов из списков. Например, "Ciphers=-*cbc" исключит из списка допустимых шифров все алгоритмы с CBC;
  • Отключена возможность запуска OpenSSH без разделения привилегий. Опция UsePrivilegeSeparation объявлена устаревшей и режим разделения привилегий теперь не может быть отключен (по умолчанию данный режим активирован уже почти 15 лет);
  • Изменён формат некоторых сообщений в логе, информирующих о закрытии соединения, таймаутах, отсоединении удалённой стороны и некоторых фатальных ошибках. Для данных групп сообщений в лог теперь добавлены сведения о пользователе и состоянии аутентификации, что может потребовать модификации анализаторов логов и систем мониторинга. Например: 
    
   Connection closed by user x 1.1.1.1 port 1234 [preauth]
   Connection closed by authenticating user x 10.1.1.1 port 1234 [preauth]
   Connection closed by invalid user x 1.1.1.1 port 1234 [preauth]
  • Прекращена поддержка версий библиотеки OpenSSL до ветки 1.0.1 (поддержка ветки 1.0.1 была прекращена проектом OpenSSL более года назад).


  1. Главная ссылка к новости (http://lists.mindrot.org/piper...)
  2. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.4
  3. OpenNews: DoS-уязвимость в OpenSSH
  4. OpenNews: Релиз OpenSSH 7.3
  5. OpenNews: Обход защиты OpenSSH, препятствующей определению наличия пользователя
  6. OpenNews: Разработчики OpenSSH опубликовали план прекращения поддержки протокола SSHv1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: openssh
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  • 1.1, Римус, 22:13, 20/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Выпилили бы ещё поддержку DSA и ECDSA.
    И теперь видимо вместо OpenSSL будут со своей LibreSSL всё связывать. А её что-то не так просто обновить в самом OpenBSD..
     
     
  • 2.2, Stax, 23:09, 20/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +3 +/
    > Выпилили бы ещё поддержку DSA и ECDSA.
    > И теперь видимо вместо OpenSSL будут со своей LibreSSL всё связывать. А
    > её что-то не так просто обновить в самом OpenBSD..

    Эээ, а чем вам ECDSA не угодил-то? Или вы сравниваете поддержку SSHv1 - давно никому не нужного, с кучей дыр с актуальным стандартом без известных уязвимостей (проблемы были только в конкретных реализациях, но этим отличались все алгоритмы - https://en.wikipedia.org/wiki/Elliptic_Curve_Digital_Signature_Algorithm#Secur )

     
  • 1.12, arka, 04:50, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Вопрос тем, кто в курсе - почему выпиливается Blowfish, алгоритм был скомпрометирован или просто тупо в пользу AES?
     
     
  • 2.13, Аноним, 04:54, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    More legacy cryptography functions remain planned for retirement in future relea... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.14, arka, 08:03, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Спасибо
     

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