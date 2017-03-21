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20.03.2017 23:30  Использование PVS-Studio для поиска дефектов безопасности (реклама)

Разработчики PVS-Studio, коммерческого статического анализатора кода на языках C, C++ и C#, выступили с инициативой выявления в открытых проектах ошибок, которые могут привести к возникновению уязвимостей. Для упрощения анализа подобных ошибок составлена таблица соответствия предупреждений PVS-Studio и идентификаторов CWE (Common Weakness Enumeration), определяющих типовые ошибки, которые могут привести к появлению уязвимостей. Для примера продемонстрировано несколько предупреждений в Apache httpd, которые потенциально представляют угрозу безопасности.

Анализатор PVS-Studio всегда умел искать слабые места (потенциальные уязвимости) в коде программ, но исторически сложилось, что PVS-Studio позиционировался как инструмент для поиска ошибок, а не потенциальных уязвимостей. Станет та или иная ошибка в коде причиной уязвимости зависит от множества различных факторов - дефект иногда можно эксплуатировать, а иногда нет, как повезёт. Существенно то, что, устраняя ошибки, описанные в CWE, программист заранее защищает код от множества уязвимостей.

Команда разработчиков PVS-Studio заинтересовалась устранением потенциальных уязвимостей в различных проектах и решила отражать отдельные мероприятия по поиску уязвимостей в виде небольших еженедельных отчётов. В первом таком отчёте разработчики PVS-Studio написали о дефектах в C# проектах (CoreFX, MSBuild). Второй отчёт более интересен сообществу программистов на C и C++, и рассматривает потенциальные проблемы с безопасностью в таких проектах как FreeBSD, GCC и Clang. Как результат, разработчикам проверенных проектов направлены патчи или заведены сообщения о проблемах.

Дополнительно можно отметить новую статью о том, как и почему статические анализаторы борются с ложными срабатываниями.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.viva64.com/ru/b/04...)
  2. OpenNews: Рейтинг самых опасных ошибок при создании программ
  3. OpenNews: Статический анализатор PVS-Studio доступен для Linux (реклама)
  4. OpenNews: Отчёт о разработке Linux-версии PVS-Studio и результаты проверки LLVM (реклама)
  5. OpenNews: PVS-Studio доступен для бесплатного использования открытыми проектами (реклама)
  6. OpenNews: Методы работы и история возникновения анализатора кода PVS-Studio (реклама)
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: pvs-studio
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  • 1.1, Аноним, 00:16, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    когда будет релиз для линукс без регистрации?
     
     
  • 2.2, Sunderland93, 00:18, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• +2 +/
    И под свободной лицензией
     
     
  • 3.3, Аноним, 00:51, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    Осталось скинуться на постоянную з.п. команде PVS.
     
     
  • 4.10, Анонидзе, 07:12, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    На Patreon пусть идут
     
     
  • 5.13, iPony, 08:14, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    Там программисты не в почете. В основном же для художников https://www.patreon.com/Yakovlev_Vad
     
  • 3.7, Аноним, 04:03, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    коммунизм уже наступил если нет, то играем в капитализм с проприетарными лиценз... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.14, Аноним, 08:22, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    это не капитализм
     
  • 1.4, Аноним, 00:54, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Если релизнут под свободной лицензией, команда разработки умрет с голоду нет, я... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Admino, 01:04, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Почему?
     
  • 2.11, Аноним, 08:00, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Как поживает нежить в Редхате?
     
     
  • 3.15, llolik, 08:44, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А RedHat деньги печатает или всё-таки зарабатывает? Коммерческие услуги и коммерческие продукты (ну очень платные RHEL) с платной поддержкой предоставляет случайно не RedHat.
     
  • 1.8, Аноним, 04:07, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Зачем предлагать C#?!? не unix-way!

    Ждем сборку для macOS и *BSD.

     
     
  • 2.9, Аноним, 06:03, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    наверное поэтому оно находит ошибки в коде?
     
  • 1.16, Аноним, 08:46, 21/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Есть valgrind, а остальное - пустая трата процессорного времени.
     
     
  • 2.17, llolik, 09:05, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Есть valgrind, а остальное - пустая трата процессорного времени.

    т.е. разницы между статическим и динамическим анализом нет? Вот прямо совсем нет? И чего это народ отчего-то coverity всё пользует и пользует?

     
  • 2.18, Andrey_Karpov, 09:23, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    У меня есть статья на эту тему. Valgrind - это хорошо, но недостаточно: https://www.viva64.com/ru/b/0278/

    Совсем кратко. Есть ошибки, которые нельзя найти динамическими анализаторами (valgrind), но можно найти статическими анализаторами. И наоборот. Поэтому, эти два подхода не конкурируют между собой, а дополняют друг друга.

     
  • 2.19, Аноним, 09:31, 21/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    ты такой смешной
     

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