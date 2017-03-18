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18.03.2017 11:17  Обновление PHP 7.1.3 и 7.0.17

Опубликованы корректирующие выпуски языка программирования PHP 7.1.3 и 7.0.17, в которых внесено 24 изменения. В том числе устранены проблемы с производительностью при обработке больших POST-запросов, крахи при вложенном вызове генераторов или выполнении тестового набора Symfony, чтение из области вне границ буфера в zend_mm_alloc_small, нарушение работы аккаунтинга в php-fpm при использовании keepalive, некорректное вычисление хэша gost-crypto для данных с длинными последовательностями 0xFF, повреждение данных при вызове fetch_array в Mysqlnd, крах в Opcache, утечка памяти при вызове openssl_encrypt().

  1. Главная ссылка к новости (http://php.net/archive/2017.ph...)
  2. OpenNews: В основной состав PHP будет включена криптографическая библиотека Libsodium
  3. OpenNews: Выпуск PHP 7.1.1, 7.0.15 и 5.6.30 с устранением уязвимостей
  4. OpenNews: В PHPMailer выявлена ещё одна критическая уязвимость, вызванная недоработкой в PHP
  5. OpenNews: Релиз языка программирования PHP 7.1
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: php
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  • 1.1, Анонимст, 12:01, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –5 +/
    устранены проблемы при вложенном вызове генераторов или выполнении тестовог... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Анонимст, 12:04, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Хотя, как мне кажется, язык, как таковой не изменился, изменились стандартные библиотеки.
    Что сейчас, вообще, можно считать языком программирования, а что средой программирования на этом языке? В последнее время все меньше различаю разницу.
     
  • 2.4, OramahMaalhur, 12:44, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Ты почитай хоть описание бага, комментатор хренов.

    >As reported in https://github.com/symfony/symfony/issues/21349, we encounter segfaults when trying to run the Symfony SecurityBundle test suite on master branch, after a particular commit (7497f1c), using php 7.1.0 or 7.1.1 (tested on several OS X hosts).

    segfault, понимаешь?

     
     
  • 3.7, Gemorroj, 14:13, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Когда прибегают такие возбужденные хаятели php они всегда такие недалекие. Нихрена не понимают о чем речь, как свиньи в апельсинах, но кричать пытаются громко.
     
  • 1.3, Майкрософт Системс, 12:05, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    Есте DOT NET и ASP - замечательный язаг программирования Переходите с пыпыха на... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, Аноним, 12:46, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Не смешно (:
     
     
  • 3.8, Mail, 14:20, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    Кто на ПыХе пишет, тот в цирке не смеётся.
     
  • 2.6, Аноним, 12:57, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
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    ASP - йазыг погроммирования, не иначе
     

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