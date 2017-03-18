18.03.2017 11:17  Обновление PHP 7.1.3 и 7.0.17

Опубликованы корректирующие выпуски языка программирования PHP 7.1.3 и 7.0.17, в которых внесено 24 изменения. В том числе устранены проблемы с производительностью при обработке больших POST-запросов, крахи при вложенном вызове генераторов или выполнении тестового набора Symfony, чтение из области вне границ буфера в zend_mm_alloc_small, нарушение работы аккаунтинга в php-fpm при использовании keepalive, некорректное вычисление хэша gost-crypto для данных с длинными последовательностями 0xFF, повреждение данных при вызове fetch_array в Mysqlnd, крах в Opcache, утечка памяти при вызове openssl_encrypt().



