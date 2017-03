18.03.2017 11:17  Обновление PHP 7.1.3 и 7.0.17

Ты почитай хоть описание бага, комментатор хренов. >As reported in https://github.com/symfony/symfony/issues/21349, we encounter segfaults when trying to run the Symfony SecurityBundle test suite on master branch, after a particular commit (7497f1c), using php 7.1.0 or 7.1.1 (tested on several OS X hosts). segfault, понимаешь?