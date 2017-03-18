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18.03.2017 10:08  В Firefox 52.0.1 устранена критическая уязвимость

Доступен корректирующий выпуск Firefox 52.0.1 c устранением уязвимости (CVE-2017-5428), которой присвоен критический уровень опасности. Уязвимость была продемонстрирована командой Chaitin Security Research Lab в рамках конкурса Pwn2Own 2017.

В сочетании с системной уязвимостью в ядре Windows, позволившей выйти за пределы sandbox-окружения, проблема в Firefox дала возможность организовать выполнение кода в системе при открытии в браузере специально оформленной web-страницы. Проблема вызвана целочисленным переполнением в функции createImageBitmap(). Для блокирования уязвимости разработчики Firefox временно отключили экспериментальный API createImageBitmap. Вызов createImageBitmap() был добавлен в Firefox 42 и позволял получить картинку из содержимого тегов canvas, img и video, в том числе сохранить соответствующий заданным координатам блок.

  1. Главная ссылка к новости (https://www.mozilla.org/en-US/...)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2017 продемонстрированы взломы Ubuntu и Firefox
  3. OpenNews: Причина прекращения поддержки звуковой системы ALSA в Firefox
  4. OpenNews: Тестирование Firefox 53-beta и Firefox Developer Edition 54
  5. OpenNews: Релиз Firefox 52
  6. OpenNews: В Firefox началось тестирование контекстных контейнеров
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: firefox
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  • 1.1, Аноним, 10:23, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –6 +/
    читай - у них не хватило мозга быстро понять, в чем уязвимость, и они просто заб... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, DeerFriend, 11:36, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    В сочетании с системной уязвимостью в ядре Windows...
    Интересено, клозетсурс выпустит патчь хотя бы в марте?
     
     
  • 3.4, Аноним, 12:10, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –5 +/
    ачотаму о лов - что это вам так интересно про клозедсорсе, вы ж им не пользуе... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.7, RomanCh, 13:32, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > менеджеры индусским обезьянкам очень внятно присунули под хвосты палку с гвоздями, так что у них все будет хорошо.

    Сразу видно что у вас не очень-то много опыта работы с ынтырпрайз софтом.

     
  • 4.8, Аноним, 14:24, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > У вас вот впопенсорсе

    Одна программа != весь опенсорч.

     
  • 2.3, llolik, 11:59, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > они просто заблокировали фичу преференсом

    На то она и экспериментальная фича. Захотели включили, захотели выключили.
    > читай - у них не хватило мозга быстро понять, в чем уязвимость

    Читай ещё раз - фича экспериментальная. Самый простой и быстрый способ убрать критическую уязвимость в ней - взять и выключить её к чёртовой бабушке, а потом спокойно за день (неделю, месяц ...) разобраться в чём проблема и сделать нормальный патч, а не костылить по-быстрому.
    > любителям сборок прямо из под компилятора предлагают самим о себе заботиться

    Что в этом необычного?
    > сам баг, ну конечно же, доступен для изучения только доверенным людям

    А ты хочешь, чтобы эксплойт в паблике был быстрей чем патч? Или исходники FF тебе не дают?
    > вжoпенсорсе, оно такое вот

    в клоузедсоурсе, с критическими уязвимостями, тоже. И?

     
     
  • 3.5, Аноним, 12:21, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    простите, что такое экспериментальная фича В релизе В релизе Отключается по... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.6, all_glory_to_the_hypnotoad, 13:26, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Очевидно, фича стала экспериментальной сразу как идиоты поняли что снова налажали
     
  • 1.9, Oe, 15:21, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Лучше бы они исправили уязвимость с пропаданием поддержки Alsa.
     

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