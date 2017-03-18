18.03.2017 10:08  В Firefox 52.0.1 устранена критическая уязвимость

> они просто заблокировали фичу преференсом

На то она и экспериментальная фича. Захотели включили, захотели выключили.

> читай - у них не хватило мозга быстро понять, в чем уязвимость

Читай ещё раз - фича экспериментальная. Самый простой и быстрый способ убрать критическую уязвимость в ней - взять и выключить её к чёртовой бабушке, а потом спокойно за день (неделю, месяц ...) разобраться в чём проблема и сделать нормальный патч, а не костылить по-быстрому.

> любителям сборок прямо из под компилятора предлагают самим о себе заботиться

Что в этом необычного?

> сам баг, ну конечно же, доступен для изучения только доверенным людям

А ты хочешь, чтобы эксплойт в паблике был быстрей чем патч? Или исходники FF тебе не дают?

> вжoпенсорсе, оно такое вот

в клоузедсоурсе, с критическими уязвимостями, тоже. И?

