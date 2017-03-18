18.03.2017 10:08  В Firefox 52.0.1 устранена критическая уязвимость

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|4.7, RomanCh, 13:32, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> менеджеры индусским обезьянкам очень внятно присунули под хвосты палку с гвоздями, так что у них все будет хорошо.
Сразу видно что у вас не очень-то много опыта работы с ынтырпрайз софтом.
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|2.3, llolik, 11:59, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+2 +/–
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> они просто заблокировали фичу преференсом
На то она и экспериментальная фича. Захотели включили, захотели выключили.
> читай - у них не хватило мозга быстро понять, в чем уязвимость
Читай ещё раз - фича экспериментальная. Самый простой и быстрый способ убрать критическую уязвимость в ней - взять и выключить её к чёртовой бабушке, а потом спокойно за день (неделю, месяц ...) разобраться в чём проблема и сделать нормальный патч, а не костылить по-быстрому.
> любителям сборок прямо из под компилятора предлагают самим о себе заботиться
Что в этом необычного?
> сам баг, ну конечно же, доступен для изучения только доверенным людям
А ты хочешь, чтобы эксплойт в паблике был быстрей чем патч? Или исходники FF тебе не дают?
> вжoпенсорсе, оно такое вот
в клоузедсоурсе, с критическими уязвимостями, тоже. И?
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