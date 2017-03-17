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17.03.2017 22:52  На соревновании Pwn2Own 2017 продемонстрированы взломы Ubuntu и Firefox

Завершился третий день соревнования Pwn2Own 2017, ежегодно проводимого в рамках конференции CanSecWest в Ванкувере. На соревновании были продемонстрированы рабочие техники эксплуатации ранее неизвестных уязвимостей, которые привели к успешному выполнению кода атакующего в системе. За три дня соревнований в качестве премий было выплачено 733 тысячи долларов за демонстрацию 17 атак. Успешно были атакованы браузеры Firefox, Safari и Microsoft Edge, а также в Ubuntu, Windows, macOS, Adobe Reader, Adobe Flash и VMWare Workstation. Остались невзломанными Chrome и Apache httpd.

В первый день соревнования были проведены по два взлома Adobe Reader и Apple Safari, по одному разу взломали Microsoft Edge и Ubuntu Desktop. В Ubuntu 16.10 была продемонстрирована локальная 0-day уязвимость в ядре Linux, позволившая локальному пользователю поднять свои привилегии в системе. Предложенная для взлома серверная конфигурация Ubuntu с Apache httpd осталась невостребованной, так как ни одна из участвующих в конкурсе команд не подала заявок на проведение атаки (необходимые уязвимости не были найдены), несмотря на существенный размер премии в 200 тысяч долларов. Что касается Google Chrome, то одна из групп попыталась продемонстрировать атаку, но она оказалась неуспешной.

Во второй день были успешно совершены две атаки на Adobe Flash, две атаки на Microsoft Edge, одна атака на Windows (локальное повышение привилегий) и две атаки на Apple macOS. На Safari было успешно совершено две атаки, причём одна из них завершилась получением root доступа в macOS и была проведена с привлечением 6 ранее неизвестных уязвимостей. Firefox пытались взломать два раза, одна попытка не увенчалась успехом (не хватило времени), но вторая завершилась удачно (для выполнения кода в системе было эксплуатировано целочисленное переполнение в Firefox и уязвимость в ядре Windows).

В третий день два раза был успешно атакован Microsoft Edge, а также продемонстрирован взлом VMWare Workstation, который привёл к выполнению кода за пределами виртуальной машины.

Атаки на браузеры были совершены при обработке специально оформленной web-страницы (или открытие документа в Adobe Reader). Демонстрация признавалась успешной, если открытие страницы завершилось получением полного контроля над системой. При проведении атак использовались самые свежие стабильные выпуски браузеров и операционных систем со всеми доступными обновлениями в конфигурации по умолчанию. В соответствии с условиями конкурса, детальная информация о всех продемонстрированных 0-day уязвимостях будет опубликована только после выпуска производителями обновлений с устранением продемонстрированных уязвимостей.

Приз за взлом гипервизора составляет 100 тысяч долларов, Microsoft Edge или Google Chrome - 80 тысяч долларов, Apple Safari, Adobe Reader, Microsoft Word, Excel или PowerPoint - 50 тысяч долларов, Firefox - 30 тысяч долларов, локальное повышение привилегий через ядра Windows, macOS и Ubuntu - 30, 20 и 15 тысяч долларов.





  1. Главная ссылка к новости (https://www.zerodayinitiative....)
  2. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2017 появились номинации за взлом Linux и Apache httpd
  3. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2015 продемонстрированы взломы Firefox, Chrome, Safari и IE
  4. OpenNews: На соревновании Pwn2Own 2014 продемонстрированы взломы Chrome, Chrome OS, Firefox, IE, Safari и Flash
  5. OpenNews: На соревновании Pwnium не удалось взломать ChromeOS и Chrome в окружении Linux
  6. OpenNews: На состязании Pwn2Own были успешно взломаны Chrome, Firefox, IE 10 и Java
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: pwn2own
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  • 1.1, анонимус_б6_выпуск_3, 22:58, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –9 +/
    убунту дешевка никому не интересная?
     
     
  • 2.3, Anonimus, 23:12, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +3 +/
    Да чё там взламывать уязвимости в gsstream чего только стоят.
     
  • 2.4, Punk_Joker, 23:29, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Если бы вы читали внимательней, то увидели что ее взламывали, не взламывали серверную конфигурацию
     
     
  • 3.5, Аноним, 23:49, 17/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +4 +/
    несмотря на размер сумма оказалась недостаточной для раскрытия способов взлома ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 23:51, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    RedHat такой старый и ентпрайзный что к нему даже не прикасались.
     
  • 1.7, Аноним, 23:53, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Успешно ломали всех, а в заголовке избранные С каких пор опеннет в желушную ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, Аноним, 00:35, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Такие, как ты, кстати, упоминают о преступлениях неких азиатов , а не мусульман... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.17, Lain_13, 02:09, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Всё проще. То, что кто-то сломает Edge и Safari было ожидаемо, а в случае продукции Adobe и вовсе очевидно. К тому же это всё к Опеннету имеет ровно никакое отношение. Ну а Хром пытались, но не сломали.
     
  • 2.19, Аноним, 05:34, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Успешно взломали всех, а в заголовке опенсорс, что тебя не устраивает Хотел фле... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, kirigiri, 23:59, 17/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > На Safari было успешно совершено две атаки, причём одна из них завершилась получением root доступа в macOS

    Каким образом атака на браузер запущщеный от имени обычного пользователя завершилась получением прав root в целой системе?

     
     
  • 2.9, Аноншто, 00:15, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Вероятно, сперва "пробили" браузер добившись выполнения своего кода в системе из под текущего юзера. Далее, атаковали и "пробили" сервис(демон) работающий под рутом.
     
     
  • 3.10, калькулятор, 00:26, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    ДА, атаковали калькулятор.
     
  • 1.12, Гостья, 00:38, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    А мне говорили, что линукс безопасен... Скажите, это ложь, да? Ну, в новости клевета на линукс? Или он действительно небезопасен?
     
     
  • 2.13, робин_гуд, 01:21, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –3 +/
    Странно, почему до сих пор никто не объяснил, что линукс безопасен, но только у ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.23, Аноним, 06:52, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    fix... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.24, angra, 07:38, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Расскажи, как прямые руки защищают от 0-day уязвимостей в ядре?
     
     
  • 4.26, arka, 08:26, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прямые руки не попадают в кнопку "Вкл." компа.
     
  • 2.14, Аноним, 01:46, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Лгали как обычно Не безопаснее винды или макоси Ломается всё, было бы желание ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.25, Аноним, 08:02, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Но в отличие от последних, хотя бы добровольно не сливает инфу кому надо о сво... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.15, Аноним, 01:48, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    всё ложь, линукс ОПАСЕН! Пеките голубцы!
     
  • 2.16, Аноним, 02:01, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Grsecurity PaX-профили платые как Windows Интересно что AppArmor еще не платный... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.21, Аноним, 06:51, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Внезапно был древний фейл С тех пор доверия этому поделию нету https xakep r... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.18, Lain_13, 02:13, 18/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Опасен. От его использования можно узнать много нового и случайно поумнеть, а многие знания - многие печали.
     
  • 1.20, fantom, 06:10, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Пациент:
    --Доктор! как же так! у меня же был презерватив!
    Доктор:
    --И где он был?
    Пациент снимает оберег, сделанный из упаковки с презервативом
    --ВОТ! Я его даже в церкви освятил!
     
  • 1.22, Аноним, 06:52, 18/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А вот и устранение видимо https www mozilla org en-US security known-vulnerabi... весь текст скрыт [показать]
     

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