16.03.2017 11:49  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.5

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|2.5, Аноним, 12:17, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+6 +/–
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Назначение разное, аналогом с большой натяжкой только можно назвать ("работает с картинками").
darktable - первичная обработка, наложение фильтров.
digiKam - управление коллекцией фотографий, классификация.
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|1.7, digiKam fan, 12:57, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+5 +/–
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Вопрос - кто пользовался функцией поиска похожих изображений - как это работает? Допустим, есть фото 3000x2000 писелей. Вот ресайзнем его до 1500x1000, скажем. Обработаем сепией. Отыщет дубликат? А если потом еще парой фильтров несильно пройтись? Несильно, всмысле чтоб любой человек сразу понял что это дубликат, а программа поймет?
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