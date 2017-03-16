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16.03.2017 11:49  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.5

Состоялся релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 5.5.0. Кроме закрытия более 100 отчётов об ошибках новый выпуск примечателен следующими изменениями:

  • Улучшена работа инструмента выявления похожих изображений. Проведена оптимизация точности распознавания сходных элементов в реализации неточного поиска (fuzzy search). В средствах выявления дубликатов добавлена возможность ограничения поиска текущим альбомом или другими альбомами. В списке найденных дубликатов более наглядно выделено эталонное изображение, с которым производилось сравнение;
  • Добавлен сборщик мусора для удаления лишних данных в БД, например, для чистки информации об удалённых изображениях, неиспользуемых эскизах и идентификаторах лиц. Чистка информации об удалённых изображениях может быть настроена в виде работы, вызываемой при запуске. Добавлена функция сжатия файлов SQLite;
  • В инструменте пакетной установки водяных знаков появилась возможность задания размера добавляемой метки, корректировки полей, настройки шрифта, применения вращения в ручном и автоматическом режиме (в зависимости от портретной или ландшафтной ориентации);
  • Проведена работа по повышению удобства использования инструмента распознавания лиц. Например, теперь можно удалить теги из боковой панели со списком людей, но сохранить их в панели с тегами. Добавлен новый тег "Unconfirmed" для результатов распознавания, которые пока не подтверждены пользователем.
  • Переработан код управления фоновыми заданиями - при пакетной обработке данных digiKam теперь не создаёт большое число потоков, а использует очереди для более равномерного распределения нагрузки по CPU без негативного влияния на отзывчивость интерфейса.
  • Добавлена возможность игнорирования определённых директорий в процессе сканирования коллекции, изображения из которых не должны попасть в БД;
  • Число камер, для которых поддерживается режим RAW, доведено до 931.


  1. Главная ссылка к новости (https://www.digikam.org/node/7...)
  2. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.4
  3. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.3
  4. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.2
  5. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.1
  6. OpenNews: Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.0.0
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: digikam, image
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  • 1.1, Дуплик, 11:55, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• –4 +/
    Кто ищет аналог этой программы, попробуйте darktable Из отличительных особеннос... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.2, Аноним, 12:03, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +3 +/
    Т е от digiCam вообще ничем не отличается ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 3.3, Аноним, 12:13, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –6 +/
    > digiCam

    digiKam, yeбище.

     
     
  • 4.4, Аноним, 12:14, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Девочки, не ссорьтесь.
     
     
  • 5.13, Anonimus, 14:21, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    digiCum
     
  • 2.5, Аноним, 12:17, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +6 +/
    Назначение разное, аналогом с большой натяжкой только можно назвать ("работает с картинками").

    darktable - первичная обработка, наложение фильтров.
    digiKam - управление коллекцией фотографий, классификация.

     
  • 2.6, digiKam fan, 12:55, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    Нативнее, чем в моем KDE? Это вряд ли. :)
     
  • 2.10, der_fenix, 13:45, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сравнил каталигизатор с функцией редактора и редактор. Большого ума человек, однако.
     
     
  • 3.18, Андрей, 15:25, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ну если уж быть совсем точным то "darktable is an open source photography workflow application and raw developer" тобишь потоковый обработчик и raw-конвертер. По крайней мере так его позиционируют сами разработчики
    http://www.darktable.org/about/
     
  • 1.7, digiKam fan, 12:57, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +5 +/
    Вопрос - кто пользовался функцией поиска похожих изображений - как это работает? Допустим, есть фото 3000x2000 писелей. Вот ресайзнем его до 1500x1000, скажем. Обработаем сепией. Отыщет дубликат? А если потом еще парой фильтров несильно пройтись? Несильно, всмысле чтоб любой человек сразу понял что это дубликат, а программа поймет?
     
     
  • 2.19, mumu, 15:27, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    я искал похожие гиф-анимации. Справляется, даже если анимации немного отличаются. Так и пишет процент соответствия.
     
  • 1.8, Аноним, 12:58, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Уважаемые знатоки Из всего функционала этого монстра у меня есть необходимость ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, Аноним, 13:24, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда пофиксят грустную собаку ?
     
     
  • 2.11, Sluggard, 14:06, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Когда ты отправишь ей мешок Pedigree, чтоб она повеселела.
     
     
  • 3.15, Аноним, 14:30, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Но так ли он полезен для собаки?
     
  • 3.16, Вулх, 14:36, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Из всех кормов эконом класса Вы выбрали самое гoвно....
    Что Вам сделала эта собачка?
     
  • 2.17, Дог, 15:06, 16/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Это не баг. Это фича
     
  • 1.12, Аноним, 14:21, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А позволяет ли сделать поиск по тегам, типа Лето Отдых -Сочи по первым двум и... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Константавр, 14:30, 16/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я тут с удивлением узнал, что из Kipi-plugins пропал пакетный обработчик. Это теперь так и будет? Или портируют всё-таки?
     

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