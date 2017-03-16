16.03.2017 11:49  Выпуск программы для управления фотографиями digiKam 5.5

Состоялся релиз программы для управления коллекцией фотографий digiKam 5.5.0. Кроме закрытия более 100 отчётов об ошибках новый выпуск примечателен следующими изменениями: Улучшена работа инструмента выявления похожих изображений. Проведена оптимизация точности распознавания сходных элементов в реализации неточного поиска (fuzzy search). В средствах выявления дубликатов добавлена возможность ограничения поиска текущим альбомом или другими альбомами. В списке найденных дубликатов более наглядно выделено эталонное изображение, с которым производилось сравнение;

Добавлен сборщик мусора для удаления лишних данных в БД, например, для чистки информации об удалённых изображениях, неиспользуемых эскизах и идентификаторах лиц. Чистка информации об удалённых изображениях может быть настроена в виде работы, вызываемой при запуске. Добавлена функция сжатия файлов SQLite;

В инструменте пакетной установки водяных знаков появилась возможность задания размера добавляемой метки, корректировки полей, настройки шрифта, применения вращения в ручном и автоматическом режиме (в зависимости от портретной или ландшафтной ориентации);

Проведена работа по повышению удобства использования инструмента распознавания лиц. Например, теперь можно удалить теги из боковой панели со списком людей, но сохранить их в панели с тегами. Добавлен новый тег "Unconfirmed" для результатов распознавания, которые пока не подтверждены пользователем.

Переработан код управления фоновыми заданиями - при пакетной обработке данных digiKam теперь не создаёт большое число потоков, а использует очереди для более равномерного распределения нагрузки по CPU без негативного влияния на отзывчивость интерфейса.

Добавлена возможность игнорирования определённых директорий в процессе сканирования коллекции, изображения из которых не должны попасть в БД;

Число камер, для которых поддерживается режим RAW, доведено до 931.



