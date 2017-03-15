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15.03.2017 12:51  11% актуальных образов в репозиториях Docker содержат опасные уязвимости

Проанализировав состав свежих образов, представленных в официальных репозиториях Docker, исследователи обнаружили, что в 11% из них присутствуют неисправленные опасные уязвимости, а в 13% уязвимости средней степени опасности. Для проверки использовалась утилита vuls, оценивающая версии установленных пакетов на наличие известных уязвимостей. Для сравнения, похожее исследование, проведённое два года назад среди официальных образов, помеченных как самые свежие (выставлен тег "latest"), показало наличие опасных уязвимостей в 23% образов и уязвимослей средней опасности в 24%.

Меньше всего уязвимостей было выявлено в образах, построенных на пакетной базе Debian (8.33%), а больше всего опасных уязвимостей было найдено в образах на базе Ubuntu (26.67%), при том, что на базе Ubuntu построено 16% из рассмотренных образов Docker, а на базе Debian - 79%. Наиболее часто встречающейся проблемой названа уязвимость CVE-2016-8610, которую можно использовать для инициирования отказа в обслуживании сервера через наводнение специально оформленными пакетами. Из опасных уязвиомостей лидером стали CVE-2016-4658 и CVE-2016-1252 в libxml2 и apt, которые встречаются в 5% рассмотренных образов.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.federacy.com/docke...)
  2. OpenNews: В Docker 1.12.6 устранена уязвимость, позволяющая выбраться из контейнера
  3. OpenNews: Треть образов контейнеров в Docker Hub содержит опасные уязвимости
  4. OpenNews: Обновление Docker 1.3.2 с устранением критических уязвимостей
  5. OpenNews: Выявлена уязвимость, позволяющая выйти за пределы контейнеров Docker
  6. OpenNews: Раскрыта информация об уязвимости, позволяющей обойти авторизацию на Docker Hub
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: docker
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  • 1.1, freehck, 13:27, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Вот тут бы всяким поклонникам snap-ов и им подобных решений задуматься, но...
     
     
  • 2.5, Аноним, 13:39, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]
    		• –6 +/
    Не задумаются, ибо есть 100500 более серьёзных проблем, которые доскер аппимаге... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 14:00, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    потому что вы поклонники Hype Drive Development https blog daftcode pl hype-dr... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.15, Аноним, 14:06, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Эти умные слова не к месту немного Особенно в моём случае Несколько лет назад,... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.19, Moomintroll, 14:32, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > … тащить openvz и lxc за собой она не должна. С появлением доскера я вздохнул с облегчением.

    Странная логика. Т.е. openvz или lxc — это оверхед, а докер - нормалёк?...

     
     
  • 6.23, Аноним, 14:53, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    там и докера не было. В те времена.
     
  • 5.22, anonimus, 14:38, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Прямо таки целая неделя? И на каждый деплой? Или все таки один раз сделал и работает?
     
     
  • 6.24, Аноним, 14:55, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    один раз написал скрипт для сборки Типа сегодняшнего Dockerfile, но без докера ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 5.29, Аноним, 15:27, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    А пакетные менеджеры тогда ещё не изобрели ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 6.32, username, 15:34, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >> И тогда я делал чруты с софтом, паковал их в squashfs, короче, неделя уходила на то, чтобы сделать программу переносимой.
    > А пакетные менеджеры тогда ещё не изобрели?

    Как бы, разные вещи, пакетник суть просто распаковщик.

     
  • 6.38, Аноним, 15:58, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >> переносимой.

    Именно переносимой!

     
     
  • 7.39, username, 16:01, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Счас тебе скажут что собрать десяток пакетов под все сборки линукса не проблема, и ты просто не осилил. Как не осилил и сопровождение по зависимостям и прочим изменениям по типу моча вголову дистроклепателям.  
     
     
  • 8.43, Аноним, 16:36, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Точно! :)
     
  • 5.30, username, 15:29, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Плюсую, делал тоже самое, писал самопальные обвязки(что суть была, докер) над lxc и сквашем.
    Собственно все разговоры вокруг "о боже не юникс вей зависимости обновление" они как бы лет 5+ как летают вокруг таких тем. Теперь вот и докер под нож попал.
    Ребята, вам никто не мешает работать так как вам удобно, не мешайте и нам.

    По сабжу:
    1. Там на докерхабе гребаная свалка. Понимайте это или умрите.
    2. Тестировать стоит только звезданутые(официальные) образы, ибо от них только и откалываются при работе нормальные пацаны, остальное содержимое хаба просто помёт нечистоплотных девопсов.
    3. Этот кипиш всего лишь результат временного отсутствия автопроверки на уязвимости на хабе, тулзов достаточно, операция рутинная.  Пока это все на плечах конечных пользователей.

     
     
  • 6.34, анонимус вульгарис, 15:44, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    > 2. Тестировать стоит только звезданутые(официальные) образы, ибо от них только и откалываются
    > при работе нормальные пацаны, остальное содержимое хаба просто помёт нечистоплотных девопсов.

    Разуваем глаза и читаем:

    > Проанализировав состав свежих образов, представленных в _официальных_ репозиториях Docker, исследователи обнаружили

    Если б тестировали всё подряд, результат был бы порядка 99%. На всякий случай, для тех кто не в курсе: чтобы получить статус официального образа, надо его обновлять не реже раза в неделю. И даже несмотря на это официальщики так обос#ались.

     
     
  • 7.37, username, 15:52, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хз, я откалываюсь от aws docker image и делаю апдейт+установку барахла на каждой мажорной сборке приложения. Тулзы еще ни разу не бибикали в CI процессе на уязвимости.
    У них список уязвимых реп есть?
     
  • 3.18, Аноним, 14:31, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Что то мне страшно, может стоит заменить дженкинс на красивый gitlab-ci-multi-ru... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.25, Аноним, 14:56, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    да хоть и на мезос, хоть это и некрасиво. Всё это по сути - таскраннеры.
     
  • 1.2, freehck, 13:29, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Кстати, каким молодчиком выглядит rhel: ни одной серьёзной уязвимости не выявлено. Вот только если debian - 79% рассмотренных контейнеров, а ubuntu - 16%, значит на rhel остаётся... 5%? Ясно-понятно. =)
     
     
  • 2.10, Аноним, 13:53, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Молодец, возьми с полки пирожок А на самом деле выглядит это так, что возможн... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.3, Аноним, 13:35, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Вот, еще в одной помойке нашли кучу дырявого софта, а все потому-что хыпстеры не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.7, freehck, 13:42, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Да тут дело даже не столько в создании контейнеров, сколько в том, что на их соп... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.33, анонимус вульгарис, 15:35, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    А чего там сопровождать? Они по определению одноразовые. Те, кто используют один контейнер дольше 10 минут, — ССЗБ.
     
     
  • 4.40, Аноним, 16:03, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    А у меня время жизни контейнера соизмеримо с временем жизни хоста ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.45, анонимус вульгарис, 17:19, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда на фига докер? С него весь профит в том, что контейнерами можно жонглировать как хошь. Если это не нужно, LXC будет более адекватным решением.
     
     
  • 6.47, Аноним, 17:51, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > докер
    > LXC

    Теорему Эскобара доказываете?

     
  • 2.8, Аноним, 13:44, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Я один из тех хипсторов, готовивший контейнеры самостоятельно До появления доск... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.11, pkdr, 13:56, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Как показало данное исследование, как минимум 11 докеровских контейнеров не пов... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.16, Аноним, 14:08, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    11% - очень даже неплохо, как для начала.


     
     
  • 5.49, анонимус вульгарис, 18:39, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Так это не начало, а продолжение. В начале было 23%. Читайте в новостях не только заголовки.
     
  • 3.21, Аноним, 14:36, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    до появления докера это называлось chroot и почему вы считаете что до докера тол... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.26, Аноним, 14:59, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    да, у меня это был чрут, и не полновесный, а сильно усечённый, но с докером сего... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 5.51, Аноним, 18:54, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    почему вы себя хипстером называете?
     
  • 1.4, Аноним, 13:35, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Да плевать, разве не для этого придумали изолированные контейнеры?
     
     
  • 2.6, freehck, 13:40, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Ну то есть то, что твой контейнер потенциально делает из твоей машинки звено бот... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.48, username, 17:55, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Потенциально любой необслуживаемый сервер тоже звено ботнета, давайте все потушим?
     
     
  • 4.50, анонимус вульгарис, 18:41, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Потенциально любой необслуживаемый сервер тоже звено ботнета, давайте все потушим?

    Давайте. Если б они были кому-нибудь нужны, их бы обслуживали.

     
  • 1.12, Аноним, 13:56, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    бессмысленное исследование Во-первых, все эти уязвимости получаются из-за необн... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.14, pkdr, 14:06, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > бессмысленное исследование. Во-первых, все эти уязвимости получаются из-за необновленных версий пакетов и лечатся банальным apt update && apt dist-upgrade.

    Вот только хипстеры выше таких скучных вещей, как обновление ПО.

    > Во-вторых, кому какое дело до уязвимости в libxml в каком-нибудь контейнере с монгой, который хорошо если светит наружу одним портом?

    Совсем недавно пролетала новость про 100500 вывешенных в мир контейнеров с монгой.

    > В-третьих, в любом сколько-нибудь сложном продакшне контейнеры собираются вручную.

    Вот только на практике я встречал много больших и крупных компаний, где используют первый попавшийся образ аргументируя "ну оно же работает, и так сойдёт"

     
     
  • 3.17, Аноним, 14:12, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    1 - сам себе противоречишь 2 - да, это проблема контейнеров ну-ну 3 - сиск... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.20, Клыкастый, 14:34, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    > и лечатся apt update && apt dist-upgrade

    т.е. сначала заворачиваем в докер чтоб "поставил и забыл", а потом не забываем и обновляем? решение: в докерах которые обновляем ставим докеры, которые поставил и забыл!

     
     
  • 3.27, Аноним, 15:07, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Нет - apt update apt upgrade - в докерфайле на сборочнице Обновление - это ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.28, Аноним, 15:08, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Ты, наверное, не в курсе, но решается это действительно просто Dockerfile всего... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.31, Клыкастый, 15:33, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    > после чего любая пересборка образа решит вопрос с кошмарными уязвимостями, о которых
    > кричат окружающие. Совсем ленивые могут две команды по сборке и заливке
    > образа в крон запихнуть.

    проблема не в том, что я знаю или не знаю. проблема в том, что часть раздающих докеры про это не знает, да и часть потребляющих тоже.


     
     
  • 5.41, Аноним, 16:05, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Вот и не волнуйся. Тебе это всё равно не грозит.
     
     
  • 6.52, _, 19:04, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    На него навалятся 100500 ботов с каждого из 100500 докер-контейнеров поднятых школотой. А это уже серьёзно.
     
  • 4.46, анонимус вульгарис, 17:28, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Dockerfile всего
    > лишь начинается со строк:
    > FROM ubuntu:16.04
    > RUN set -x \
    >  && apt-get -y update \
    >  && apt-get -y upgrade \
    >  && apt-get install -y --no-install-recommends ...
    > после чего любая пересборка образа решит вопрос с кошмарными уязвимостями, о которых
    > кричат окружающие. Совсем ленивые могут две команды по сборке и заливке
    > образа в крон запихнуть.

    Да-да, берём дырявый образ, обновляем его дырявым apt и плодим ноды ботнета.

    > Из опасных уязвиомостей лидером стали проблемы <...> CVE-2016-1252 (https://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2016/CVE-2016-1252.html) в <...> apt, которые встречаются в 5% рассмотренных образов.

     
  • 1.35, Антон, 15:45, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    вобщемта
      git pull Dockerfile
      docker build
      docker run
    не особо сложнее
      apt-get update
      apt-get upgrade
      systemctl restart

    Надо только смотреть что в докерфайле и использовать официальные образы.
    Первичная настройка сложнее, зато потом удобно разворачивать.

     
  • 1.36, username, 15:49, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Желаю видеть такие-же регулярные отчеты об анализе на уязвимости каталога дополнений вротпресс и друпал. Иначе эта вся кампания как-то странно выглядит.
     
  • 1.42, vantoo, 16:32, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Автору: Это вы слово "flood" перевели как "наводнение"? Машинный перевод использовали при переводе статьи?
     
  • 1.44, YetAnotherOnanym, 17:01, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Короче, всё как всегда: хочешь хорошо - сделай сам.
     

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