15.03.2017 12:51  11% актуальных образов в репозиториях Docker содержат опасные уязвимости

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|5.19, Moomintroll, 14:32, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> … тащить openvz и lxc за собой она не должна. С появлением доскера я вздохнул с облегчением.
Странная логика. Т.е. openvz или lxc — это оверхед, а докер - нормалёк?...
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|6.32, username, 15:34, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>> И тогда я делал чруты с софтом, паковал их в squashfs, короче, неделя уходила на то, чтобы сделать программу переносимой.
> А пакетные менеджеры тогда ещё не изобрели?
Как бы, разные вещи, пакетник суть просто распаковщик.
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|7.39, username, 16:01, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Счас тебе скажут что собрать десяток пакетов под все сборки линукса не проблема, и ты просто не осилил. Как не осилил и сопровождение по зависимостям и прочим изменениям по типу моча вголову дистроклепателям.
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|5.30, username, 15:29, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Плюсую, делал тоже самое, писал самопальные обвязки(что суть была, докер) над lxc и сквашем.
Собственно все разговоры вокруг "о боже не юникс вей зависимости обновление" они как бы лет 5+ как летают вокруг таких тем. Теперь вот и докер под нож попал.
Ребята, вам никто не мешает работать так как вам удобно, не мешайте и нам.
По сабжу:
1. Там на докерхабе гребаная свалка. Понимайте это или умрите.
2. Тестировать стоит только звезданутые(официальные) образы, ибо от них только и откалываются при работе нормальные пацаны, остальное содержимое хаба просто помёт нечистоплотных девопсов.
3. Этот кипиш всего лишь результат временного отсутствия автопроверки на уязвимости на хабе, тулзов достаточно, операция рутинная. Пока это все на плечах конечных пользователей.
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|6.34, анонимус вульгарис, 15:44, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> 2. Тестировать стоит только звезданутые(официальные) образы, ибо от них только и откалываются
> при работе нормальные пацаны, остальное содержимое хаба просто помёт нечистоплотных девопсов.
Разуваем глаза и читаем:
> Проанализировав состав свежих образов, представленных в _официальных_ репозиториях Docker, исследователи обнаружили
Если б тестировали всё подряд, результат был бы порядка 99%. На всякий случай, для тех кто не в курсе: чтобы получить статус официального образа, надо его обновлять не реже раза в неделю. И даже несмотря на это официальщики так обос#ались.
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|7.37, username, 15:52, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хз, я откалываюсь от aws docker image и делаю апдейт+установку барахла на каждой мажорной сборке приложения. Тулзы еще ни разу не бибикали в CI процессе на уязвимости.
У них список уязвимых реп есть?
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|1.2, freehck, 13:29, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Кстати, каким молодчиком выглядит rhel: ни одной серьёзной уязвимости не выявлено. Вот только если debian - 79% рассмотренных контейнеров, а ubuntu - 16%, значит на rhel остаётся... 5%? Ясно-понятно. =)
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|2.14, pkdr, 14:06, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> бессмысленное исследование. Во-первых, все эти уязвимости получаются из-за необновленных версий пакетов и лечатся банальным apt update && apt dist-upgrade.
Вот только хипстеры выше таких скучных вещей, как обновление ПО.
> Во-вторых, кому какое дело до уязвимости в libxml в каком-нибудь контейнере с монгой, который хорошо если светит наружу одним портом?
Совсем недавно пролетала новость про 100500 вывешенных в мир контейнеров с монгой.
> В-третьих, в любом сколько-нибудь сложном продакшне контейнеры собираются вручную.
Вот только на практике я встречал много больших и крупных компаний, где используют первый попавшийся образ аргументируя "ну оно же работает, и так сойдёт"
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|2.20, Клыкастый, 14:34, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку] [к модератору]
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> и лечатся apt update && apt dist-upgrade
т.е. сначала заворачиваем в докер чтоб "поставил и забыл", а потом не забываем и обновляем? решение: в докерах которые обновляем ставим докеры, которые поставил и забыл!
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|4.31, Клыкастый, 15:33, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> после чего любая пересборка образа решит вопрос с кошмарными уязвимостями, о которых
> кричат окружающие. Совсем ленивые могут две команды по сборке и заливке
> образа в крон запихнуть.
проблема не в том, что я знаю или не знаю. проблема в том, что часть раздающих докеры про это не знает, да и часть потребляющих тоже.
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|4.46, анонимус вульгарис, 17:28, 15/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> Dockerfile всего
> лишь начинается со строк:
> FROM ubuntu:16.04
> RUN set -x \
> && apt-get -y update \
> && apt-get -y upgrade \
> && apt-get install -y --no-install-recommends ...
> после чего любая пересборка образа решит вопрос с кошмарными уязвимостями, о которых
> кричат окружающие. Совсем ленивые могут две команды по сборке и заливке
> образа в крон запихнуть.
Да-да, берём дырявый образ, обновляем его дырявым apt и плодим ноды ботнета.
> Из опасных уязвиомостей лидером стали проблемы <...> CVE-2016-1252 (https://people.canonical.com/~ubuntu-security/cve/2016/CVE-2016-1252.html) в <...> apt, которые встречаются в 5% рассмотренных образов.
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|1.35, Антон, 15:45, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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вобщемта
git pull Dockerfile
docker build
docker run
не особо сложнее
apt-get update
apt-get upgrade
systemctl restart
Надо только смотреть что в докерфайле и использовать официальные образы.
Первичная настройка сложнее, зато потом удобно разворачивать.
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|1.36, username, 15:49, 15/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Желаю видеть такие-же регулярные отчеты об анализе на уязвимости каталога дополнений вротпресс и друпал. Иначе эта вся кампания как-то странно выглядит.
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