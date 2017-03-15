15.03.2017 12:51  11% актуальных образов в репозиториях Docker содержат опасные уязвимости

Проанализировав состав свежих образов, представленных в официальных репозиториях Docker, исследователи обнаружили, что в 11% из них присутствуют неисправленные опасные уязвимости, а в 13% уязвимости средней степени опасности. Для проверки использовалась утилита vuls, оценивающая версии установленных пакетов на наличие известных уязвимостей. Для сравнения, похожее исследование, проведённое два года назад среди официальных образов, помеченных как самые свежие (выставлен тег "latest"), показало наличие опасных уязвимостей в 23% образов и уязвимослей средней опасности в 24%.

Меньше всего уязвимостей было выявлено в образах, построенных на пакетной базе Debian (8.33%), а больше всего опасных уязвимостей было найдено в образах на базе Ubuntu (26.67%), при том, что на базе Ubuntu построено 16% из рассмотренных образов Docker, а на базе Debian - 79%. Наиболее часто встречающейся проблемой названа уязвимость CVE-2016-8610, которую можно использовать для инициирования отказа в обслуживании сервера через наводнение специально оформленными пакетами. Из опасных уязвиомостей лидером стали CVE-2016-4658 и CVE-2016-1252 в libxml2 и apt, которые встречаются в 5% рассмотренных образов.