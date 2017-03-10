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10.03.2017 12:21  Выпуск web-браузера Chrome 57

Компания Google представила релиз web-браузера Chrome 57. Одновременно доступен стабильный выпуск свободного проекта Chromium, выступающего основой Chrome. Браузер Chrome отличается использованием логотипов Google, идущим в комплекте модулем Flash, наличием системы отправки уведомлений в случае краха, модулями для воспроизведения защищённого видеоконтента, системой автоматической установки обновлений и передачей при поиске RLZ-параметров.

Основные изменения в Chrome 57:

  • Включена по умолчанию поддержка технологии WebAssembly, продвижение которой синхронизировано и обговорено с производителями других браузеров, например, несколько дней назад WebAssembly также был активирован в Firefox 52. WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код для выполнения в браузере приложений, скомпилированных из различных языков программирования. WebAssembly предоставляет полный доступ к DOM и возможность взаимодействия с кодом на JavaScript, но по сравнению с Asm.js позволяет существенно сократить размер приложений (благодаря компактному промежуточному коду), увеличить скорость декодирования и избавиться от применения сборщика мусора;
  • Для упрощения миграции с HTTP на HTTPS, параметры входа, сохранённые для ранее открываемых по HTTP форм, теперь автоматически применяются и при открытии сайта по HTTPS. API Credential Management API расширено возможностью заполнения параметров входа на основе совпадения поддомена;
  • Убран интерфейс для управления плагинами "chrome://plugins". Плагины Widevine, Flash, Nacl (Native Client) и PDF, которые позиционируются как встроенная в браузер функциональность, будут активированы по умолчанию, даже если раньше они были отключены в интерфейсе "chrome://plugins". Для Flash и просмотрщика PDF в интерфейсе изменения настроек браузера предусмотрены опции, позволяющие отключить использование связанных с ними плагинов не прибегая к "chrome://plugins". Для отключения CDM-модуля (Content Decryption Module) Widevine, предназначенного для декодирования медиаконтента, защищённого авторскими правами, без "chrome://plugins" пользователю придётся после каждого обновления удалять связанный с данным плагином файл с диска;
  • Добавлена поддержка CSS Grid Layout, нового метода многослойной компоновки элементов страницы, выровненных по сетке. В основе метода заложена идея разбиения страницы на области по аналогии с табличной компоновкой с выравниванием по столбцам и строкам. В отличие от таблиц, CSS Grid Layout не определяет структуру содержимого, что позволяет применять методы адаптивной вёрстки и выстраивать произвольные макеты, которые недостижимы с использованием обычных таблиц (например, дочерние элементы могут перекрывать друг друга и переноситься в случае нехватки экранного пространства). По сравнению с Flexbox, который позволяет выравнивать элементы только в одной вертикальной плоскости, в CSS Grid Layout обеспечена возможность выравнивания элементов одновременно как по вертикальным, так и по горизонтальным направляющим, т.е. позволяет привязать выравнивание элеменов в разных столбцах. Для упрощения разработки, элементы в CSS Grid могут быть именованы;
  • В версию для платформы Android добавлена функция Progressive Web Apps, позволяющая добиться более полной интеграции запускаемых в браузере web-приложений с платформой Android. Progressive Web Apps позволяет не просто разместить на домашний экран ярлык, открывающий определённую страницу в браузере, а организовать работу с web-приложением, как с обычной программой для Android. Например, web-приложение будет отдельно отображаться в списке запущенных программ, вместо удаления ярлыка применяется деинсталляция, предоставляются средства для получения запросов от других приложений, возможно создание своего блока настроек в системном конфиругаторе, применяются штатные средства управления уведомлениями, возможна работа при отсутствии сетевого соединения (данные и приложение кэшируются с использованием service workers);
  • Добавлен новый API Media Session, предоставляющий средства для настройки блока с информацией о воспроизведении мультимедийного контента в области уведомлений. Через данный API web-приложение может не только вывести уведомление о начале воспроизведения новой композиции, но и организовать управление из области уведомлений или через интерфейс хранителя экрана, например, разместить кнопки приостановки, перемещения по потоку или переходу к следующей композиции;
  • Введена вторая фаза прекращения поддержки SHA-1 - начиная с Chrome 57 в дополнение к сертификатам с SHA-1, выданным удостоверяющими центрами, перестанут работать и локально добавленные сертификаты на основе SHA-1. Для корпоративных пользователей реализована настройка EnableSha1ForLocalAnchors, позволяющая обойти вводимые ограничения и продолжить использование SHA-1 в PKI. Сертификаты с SHA-1, используемые для аутентификации клиентов, а также директива EnableSha1ForLocalAnchors будут поддерживаться до 1 января 2019 года;
  • При воспроизведении видео на весь экран на платформе Android ориентация экрана теперь выбирается в зависимости от пропорций видео;
  • Реализована приостановка выполнения JavaScript-кода сайтов, использующих цикличный вызов setTimeout() для вывода анимации, в случае если анимация выводится вне видимой области окна;
  • В Fetch API в класс Response добавлен атрибут ".redirected", позволяющий определить, что ответ получен в результате редиректа оригинального запроса на другой ресурс;
  • Добавлены методы padStart и padEnd, позволяющие организовать вывод строк с заполнением, например, выровнять консольный вывод или отображать числа с сохранением фиксированного размера ('12'.padStart(4, "0"); "0012");
  • Обеспечена возможность использования API Payment Request в блоках iframe, при явном указании в них атрибута "allowpaymentrequest";
  • В PaymentMethodData добавлена поддержка типовых карт, определённых в спецификации Basic Card Payment, что позволяет организовать работу с любыми типами карт через единый индентификатор, без привязки к отдельным типам данных;
  • Добавлено свойство caret-color, через которое можно изменить цвет курсора для форм ввода;
  • Для унификации обработки всех атрибутов on{event}, сводный обработчик GlobalEventHandlers теперь дополнительно охватывает атрибуты ongotpointercapture и onlostpointercapture;
  • Добавлено CSS-свойство "text-decoration-skip: ink", при указании которого линия подчёркивания разрывается в местах, где присутствуют выступающие части букв;
  • Добавлены новые свойства для CSS-элемента text-decoration, позволяющие включить визуальные эффекты, например, настроить стиль и цвет линии;
  • В конструкторе PresentationRequest реализована возможность передачи сразу нескольких URL;
  • Добавлен метод AudioContext.getOutputTimestamp(), позволяющий синхронизировать значение DOMHighResTimeStamp c AudioContext.currentTime;
  • В AudioBufferSourceNode, OscillatorNode и ConstantSourceNode обеспечено наследование свойств AudioScheduledSourceNode;
  • Предоставлена возможность создания специфичных для WebAudio событий, таких как OfflineAudioCompletionEvent и AudioProcessEvent;
  • С целью усиления безопасности XSS Auditor теперь целиком блокирует подозрительные страницы, вместо выборочной фильтрации следов межсайтового скриптинга на странице;
  • Прекращена поддержка тегов keygen и cursor (значок курсора может быть изменён через CSS-свойство cursor). Удалён API webkitCancelRequestAnimationFrame, на смену которому пришёл API cancelAnimationFrame;
  • Избавлены от префикса "-webkit-" элементы AudioContext и OfflineAudioContext.

Кроме нововведений и исправления ошибок, в новой версии устранено 36 уязвимостей. Многие из уязвимостей выявлены в результате автоматизированного тестирования инструментами AddressSanitizer, MemorySanitizer, Control Flow Integrity и LibFuzzer. Критических проблем, которые позволяют обойти все уровни защиты браузера и выполнить код в системе, за пределами sandbox-окружения, не выявлено. В рамках программы по выплате денежного вознаграждения за обнаружение уязвимостей для текущего релиза компания Google выплатила 18 премий на сумму 38 тысяч долларов США (по одной премии $7500 и $5000, пять премий $3000, одна премия $2000, семь премий премия $1000 и три премии $500).

  1. Главная ссылка к новости (https://chromereleases.googleb...)
  2. OpenNews: В Chrome тестируют новый подход к компиляции JavaScript
  3. OpenNews: Google открыл Chrome для iOS и планирует открыть Google Earth Enterprise
  4. OpenNews: Chrome лишился средств для отключения модуля с поддержкой DRM
  5. OpenNews: Firefox и Chrome провели работу по увеличению скорости повторной загрузки страниц
  6. OpenNews: Выпуск web-браузера Chrome 56
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: chrome
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  • 1.1, Аноним, 12:57, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +7 +/
    А в Chromiume всё ещё нельзя отключить автоматическое обновление всех вкладок во время старта?
     
     
  • 2.26, KappaPride, 16:12, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• +2 +/
    Если они это сделают, то другие chrome-based браузеры нечем будет людей переманивать! Гугль за здоровую конкуренцию.
     
  • 1.2, vitektm, 13:03, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• –2 +/
    Добавлено свойство caret-color, через которое можно изменить цвет курсора для форм ввода

    Это полезно. Например когда раскладка неверная можно делать его красным!

     
     
  • 2.6, Аанон, 13:25, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]
    		• –1 +/
    Да, весьма информативно. Информативнее явного "/!\ У вас включен Caps Lock". Любая домохозяйка сразу поймет, оторвавшись от варения борщей и зайдя в одноклассники.
     
  • 1.3, Аноним, 13:04, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Заживём ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 13:07, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Когда же сделают возможность заморозки вкладок Хочется кнопку для временного бл... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, freehck, 13:12, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    NoScript(ScriptBlock) и AdBlock в помощь.
    Или аддоны - это не православно?
     
  • 2.7, Аноним, 13:27, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    юзай great suspender
     
  • 2.8, Аноним, 13:27, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Прочитал -- и будто снова вернулся в 1999, когда на оперативку надо было копить ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.13, Аноним, 14:13, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так долго готовил умную фразу, что не удержался и воткнул её невпопад P S В по... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.17, Аноним, 14:52, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    оперативки много не бывает - это вам любой пограммист скажет ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.18, nobody, 15:03, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +7 +/
    > оперативки много не бывает - это вам любой Java-пограммист скажет

    Исправил. Не благодари

     
     
  • 5.41, Анонко, 16:59, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Вопрос к тебе, как эксперту по С или C++.
    Почему Хром жрет 80-100 метров памяти на каждую вкладку?

    У жены ноут с i3 и 4Gb оперативки, так когда они заходит на АлиЭкспресс, кажется, что ноутбук счас взлетит и лопнет.

    Получается, бро, что этот браузер не может потянуть выполнения простых задач простой "домохозяйки"(как тут пишут некоторые интеллектуалы). Получается, чтобы открыть 20 вкладок, нужно пойти докупить памяти.

    С уважением.

     
  • 3.23, Аноним, 15:58, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Но теперь то ты уже оторвался от дна Пошарь там ногой на всякий случАй ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.9, хайль Гугель, 13:33, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    фух хром от гугеля выкатили ну ттерь я опкакоюся от рабости!
     
     
  • 2.15, A.Stahl, 14:22, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    >рабости

    В каждой опечатке есть только доля опечатки:)

     
  • 1.10, Нанобот, 13:42, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >Плагины Widevine, Flash, Nacl (Native Client) и PDF ... будут активированы по умолчанию, даже если раньше они были отключены в интерфейсе "chrome://plugins"

    ахренеть. pepflashplayer.dll весом в 17мб будет висеть в памяти и никак не использоваться

     
     
  • 2.19, irinat, 15:22, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +2 +/
    Нет. Если нет необходимости, процесс-хост просто не запускается.
     
     
  • 3.20, Нанобот, 15:25, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    о, и правда не запускается
     
  • 2.21, Аноним, 15:32, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    > pepflashplayer.dll?

    К нему наверное ещё и pussy.exe идёт в комплекте.

     
  • 2.34, Аноним, 16:27, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Мда, 17 от 256 мб - это ощутимо, но не фатально А вот если у тебя 128 мб операт... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.11, th3m3, 13:43, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    >>пользователю придётся после каждого обновления удалять связанный с данным плагином файл с диска

    Молодцы ребята. Хороший костыль для пользователей. Он будут очень "рады".

     
     
  • 2.22, Аноним, 15:52, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Ну так пользователи браузера для домохозяек должны страдать Раз пользуются, зна... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.24, Аноним, 16:03, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Домохозяйки смотрят на вас как на оно.


     
  • 1.12, Василий, 13:49, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Видео на https://lenta.ru теперь не воспроизводятся :(
     
     
  • 2.27, Аноним, 16:13, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +1 +/
    Точняк Спецом зашёл с 56 - всё нормально было и затем обновился и выхватил И в... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.38, Василий, 16:48, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Судя по отладке проблема в том, что ссылку на видео Хром пытается открыть как HTTPS, а сертификат там не валидный.
    Кто-то будет что-то чинить :)
     
     
  • 4.40, Аноним, 16:58, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > Кто-то будет что-то чинить :)

    Латать дырочку в Ленточке? :)


     
  • 1.14, Аноним, 14:15, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +4 +/
    Вот это уровень заботы о пользователях В следующей версии ждем редактирование с... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.25, A.Stahl, 16:11, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А кто будет недостаточно громко выражать одобрение, тому отключат поисковик и почту.
     
     
  • 3.31, Аноним, 16:20, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Так используй утку-гоу и не пользуйся гмайлом Только вот выдача утки после гугл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.28, Аноним, 16:15, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    А чем вам этот файл мешает, можете объяснить Только без религиозных соображений... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.35, Lain_13, 16:45, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Хрен знает пойми кем и как написанный код, позволяющий запускать другой хрен знает пойми кем и как написанный код просто при воспроизведении видео?
     
  • 1.16, aa, 14:27, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    видел такую штуку:
    https://geektimes.ru/post/285100/
    речь о подавлении активности фоновых вкладок
    вошло в стабильную версию?
     
  • 1.29, Онаним, 16:18, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    А Nacl теперь как отключить?
     
     
  • 2.42, Аанон, 17:28, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    NaCl можно отключить в любой момент, нажав на кнопку на системном блоке.
     
  • 1.30, Онаним, 16:20, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > В версию для платформы Android добавлена функция Progressive Web Apps, позволяющая добиться более полной интеграции запускаемых в браузере web-приложений с платформой Android. Progressive Web Apps позволяет не просто разместить на домашний экран ярлык, открывающий определённую страницу в браузере, а организовать работу с web-приложением, как с обычной программой для Android.

    А почему нельзя на PC то же самое сделать? Я бы хотел тот же GMail, Например, как отдельное приложение, а не вкладку в браузере.

     
     
  • 2.32, Аноним, 16:23, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=ru
     
     
  • 3.37, Онаним, 16:47, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    > https://play.google.com/store/apps/details?id=com.google.android.gm&hl=ru

    Я имею ввиду на дэсктопе, а не на смартфоне.

     
  • 2.33, Аноним, 16:24, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    https://mozilla-russia.org/products/thunderbird/
     
     
  • 3.36, Онаним, 16:46, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Тогда уж лучше Alpine. Проблема в том, что ни один дэсктопный мэйл-клиени не умеет, лэйблы как в GMail, если обозначить письмо несколькими лэйблами, клиент создаст копии в нескольких папках.
     
  • 1.39, Аноним, 16:58, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >CSS Grid Layout

    Хыпстерский способ верстания таблицами.

     

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