10.03.2017 12:21  Выпуск web-браузера Chrome 57

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|1.2, vitektm, 13:03, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–2 +/–
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Добавлено свойство caret-color, через которое можно изменить цвет курсора для форм ввода
Это полезно. Например когда раскладка неверная можно делать его красным!
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|5.41, Анонко, 16:59, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Вопрос к тебе, как эксперту по С или C++.
Почему Хром жрет 80-100 метров памяти на каждую вкладку?
У жены ноут с i3 и 4Gb оперативки, так когда они заходит на АлиЭкспресс, кажется, что ноутбук счас взлетит и лопнет.
Получается, бро, что этот браузер не может потянуть выполнения простых задач простой "домохозяйки"(как тут пишут некоторые интеллектуалы). Получается, чтобы открыть 20 вкладок, нужно пойти докупить памяти.
С уважением.
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|1.10, Нанобот, 13:42, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+1 +/–
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>Плагины Widevine, Flash, Nacl (Native Client) и PDF ... будут активированы по умолчанию, даже если раньше они были отключены в интерфейсе "chrome://plugins"
ахренеть. pepflashplayer.dll весом в 17мб будет висеть в памяти и никак не использоваться
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|1.11, th3m3, 13:43, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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>>пользователю придётся после каждого обновления удалять связанный с данным плагином файл с диска
Молодцы ребята. Хороший костыль для пользователей. Он будут очень "рады".
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|3.35, Lain_13, 16:45, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Хрен знает пойми кем и как написанный код, позволяющий запускать другой хрен знает пойми кем и как написанный код просто при воспроизведении видео?
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|1.30, Онаним, 16:20, 10/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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> В версию для платформы Android добавлена функция Progressive Web Apps, позволяющая добиться более полной интеграции запускаемых в браузере web-приложений с платформой Android. Progressive Web Apps позволяет не просто разместить на домашний экран ярлык, открывающий определённую страницу в браузере, а организовать работу с web-приложением, как с обычной программой для Android.
А почему нельзя на PC то же самое сделать? Я бы хотел тот же GMail, Например, как отдельное приложение, а не вкладку в браузере.
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|3.36, Онаним, 16:46, 10/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [к модератору]
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Тогда уж лучше Alpine. Проблема в том, что ни один дэсктопный мэйл-клиени не умеет, лэйблы как в GMail, если обозначить письмо несколькими лэйблами, клиент создаст копии в нескольких папках.
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