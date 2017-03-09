09.03.2017 11:02  Выпуск дистрибутива Parrot 3.5 с подборкой программ для проверки безопасности

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Доступен дистрибутив Parrot 3.5, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены полный iso-образ (3.5 Гб) и несколько специализированных сборок, размером от 1.2 до 3.5 Гб.
Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В качестве рабочего стола применяется MATE.
Из изменений в новом выпуске отмечается:
- Ядро Linux обновлено до версии 4.9.13, проведена синхронизация с пакетной базой Debian (stretch и sid).
- Обеспечена возможность работы в роли гостевой системы под управлением virtualbox и vmware.
- В поставку включены virt-manager, cryptkeeper (апплет для EncFS), sirikali (GUI для работы с cryfs, gocryptfs, securefs и encfs), ZuluMount (утилита монтирования шифрованных разделов zulucrypt).
- Реализована возможность использования экранной клавиатуры.
- Добавлена поддержка вывода на печать (добавлен CUPS).
- Предоставлена экспериментальная возможность использования рабочего стола Cinnamon.
- Из состава удалены airmode, penmode, gtkdialog и все приложения, использующие gtkdialog.