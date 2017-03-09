09.03.2017 11:02  Выпуск дистрибутива Parrot 3.5 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен дистрибутив Parrot 3.5, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены полный iso-образ (3.5 Гб) и несколько специализированных сборок, размером от 1.2 до 3.5 Гб. Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В качестве рабочего стола применяется MATE. Из изменений в новом выпуске отмечается: Ядро Linux обновлено до версии 4.9.13, проведена синхронизация с пакетной базой Debian (stretch и sid).

Обеспечена возможность работы в роли гостевой системы под управлением virtualbox и vmware.

В поставку включены virt-manager, cryptkeeper (апплет для EncFS), sirikali (GUI для работы с cryfs, gocryptfs, securefs и encfs), ZuluMount (утилита монтирования шифрованных разделов zulucrypt).

Реализована возможность использования экранной клавиатуры.

Добавлена поддержка вывода на печать (добавлен CUPS).

Предоставлена экспериментальная возможность использования рабочего стола Cinnamon.

Из состава удалены airmode, penmode, gtkdialog и все приложения, использующие gtkdialog.



