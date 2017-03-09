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09.03.2017 11:02  Выпуск дистрибутива Parrot 3.5 с подборкой программ для проверки безопасности

Доступен дистрибутив Parrot 3.5, основанный на пакетной базе Debian Testing и включающий подборку инструментов для проверки защищённости систем, проведения криминалистического анализа и обратного инжиниринга. Для загрузки предложены полный iso-образ (3.5 Гб) и несколько специализированных сборок, размером от 1.2 до 3.5 Гб.

Дистрибутив Parrot позиционируется как переносная лаборатория с окружением для экспертов по безопасности и криминалистов, основное внимание в которой уделяется средствам для проверки облачных систем и устройств интернета-вещей. В состав также включены криптографические инструменты и программы обеспечения защищённого выхода в сеть, в том числе предлагаются TOR, I2P, anonsurf, gpg, tccf, zulucrypt, veracrypt, truecrypt и luks. В качестве рабочего стола применяется MATE.

Из изменений в новом выпуске отмечается:

  • Ядро Linux обновлено до версии 4.9.13, проведена синхронизация с пакетной базой Debian (stretch и sid).
  • Обеспечена возможность работы в роли гостевой системы под управлением virtualbox и vmware.
  • В поставку включены virt-manager, cryptkeeper (апплет для EncFS), sirikali (GUI для работы с cryfs, gocryptfs, securefs и encfs), ZuluMount (утилита монтирования шифрованных разделов zulucrypt).
  • Реализована возможность использования экранной клавиатуры.
  • Добавлена поддержка вывода на печать (добавлен CUPS).
  • Предоставлена экспериментальная возможность использования рабочего стола Cinnamon.
  • Из состава удалены airmode, penmode, gtkdialog и все приложения, использующие gtkdialog.


  1. Главная ссылка к новости (https://blog.parrotsec.org/par...)
  2. OpenNews: Выпуск дистрибутива для исследования безопасности систем Kali Linux 2016.2
  3. OpenNews: Вышел CAINE 8.0, дистрибутив для выявления скрытых данных
  4. OpenNews: Новый выпуск BlackArch, дистрибутива для тестирования безопасности
  5. OpenNews: Выпуск BackBox Linux 4.6, дистрибутива для тестирования безопасности
  6. OpenNews: Релиз NetSecL 5.0, Linux-дистрибутива повышенной безопасности
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: parrot
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  • 1.1, chinarulezzz, 12:05, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    >Из состава удалены airmode, penmode, gtkdialog и все приложения, использующие gtkdialog.

    Принципиально, или нашли замену?

     
     
  • 2.2, Нанобот, 12:18, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +1 +/
    догадываюсь, что оно просто не компилировалось и дистроклепатели ниасилили исправить
     
     
  • 3.5, Аноним, 15:14, 09/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]
    		• +/
    Хостинг на SF и бложик, требующий обязательного жабко-скрипта для банального чте... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.3, A.Stahl, 12:29, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Ещё один скрипт со списком apt-get install ... оформлен в виде дистрибутива.
     
  • 1.4, Аноним, 13:00, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    Parrot? А я думал, это виртуальная машина для Perl 6.
     
  • 1.6, План Кузмичъ Шышенко, 15:25, 09/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Дистр крут над поставить в виртуалку патыкать че там как !!!
     

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