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08.03.2017 19:54  Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0

Опубликован релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2 Гб) и Xfce (1.4 Гб). В дальнейшем ожидается публикация редакций с рабочими столами на основе GNOME 3, MATE, Enlightenment, LXDE, Cinnamon, Fluxbox, AwesomeWM, PekWM и LXQt, развиваемых при участии сообщества.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новом выпуске в конфигураторе MSM (Manjaro Settings Manager) появился графический интерфейс для установки и удаления доступных вариантов ядра Linux. В настоящее время предложено 9 пакетов с ядрами от 3.10 до 4.10, а также два дополнительных пакета с realtime-редакциями ядра Linux. По умолчанию предлагается ядро 4.9. Рабочий стол KDE обновлён до Plasma 5.9, KDE Framework 5.31.0 и KDE-Apps 16.12. В графическом стеке задействован X.Org Server 1.19. В Xfce-редакции пакетный менеджер Pamac обновлён до версии 4.3.0 со встроенной поддержкой AUR. Внесены улучшения в реализацию инструментов и профилей Manjaro. Повышена эффективность работы MHWD с исполняемыми файлами libglx. Обновлены темы оформления.

  1. Главная ссылка к новости (https://manjaro.org/2017/03/07...)
  2. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 16.10
  3. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 16.08
  4. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 16.06
  5. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 15.12
  6. OpenNews: Релиз дистрибутива Manjaro Linux 15.09
Лицензия: CC-BY
Тип: Программы
Ключевые слова: manjaro
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  • 1.1, Аноним, 20:24, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –5 +/
    Ура, свежую коляску привезли!
     
  • 1.2, Аноним, 20:41, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• –7 +/
    А, это тот дистрибутив, который из коробки ставит проприетарный видеодрайвер Не... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.5, A.Stahl, 20:59, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    А что в этом плохого? Карточка работает? Кино показывает, шестерёнки крутятся... Что ещё целевой аудитории этого дистра (да и Арча в целом) нужно?
    Хочешь чистоты -- смотри в сторону всяких Trisquel и прочих Debian.
     
  • 1.3, Sunderland93, 20:46, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Юзал пару месяцев. Чистый Арч лучше
     
     
  • 2.17, Анонко, 22:16, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    - Чистый Арч лучше.
    + Чем лучше?
    - Чем Манжаро..
     
     
  • 3.30, Аанон, 23:48, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Сладко смотреть на юзеров на поле сраженья в жестоком
    Срaче, когда самому нет нужды в ней участвовать.
    Но ничего нет отраднее, чем занимать безмятежно
    Светлые выси ALT Linux, умом мудрецов укреплённые прочно:
    Можешь оттуда взирать на людей ты и видеть повсюду;
    Как они бродят и тру-дистрибутив, заблуждаяся, ищут.
     
  • 1.6, Аноним, 21:01, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    меня одно напрягает кислотный зеленый, я понимаю что тему можно поменять, но ра... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.8, A.Stahl, 21:06, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    После дефолта КДЕ внешний вид этой штуки поражает блеклостью цветов:)
     
     
  • 3.13, Аноним, 21:37, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Привет. Что означает твой ник? Неужели бывает фамилия Стахл?
     
     
  • 4.14, A.Stahl, 21:52, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Он означает степень моего к тебе презрения.
    А что значит твой ник? Разве бывает фамилия Аноним?
     
  • 2.25, t28, 22:59, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    А мне не нравится отсутствие чёрного цвета как такового чуть ли не в каждом первом дистрибутиве.
    Дурацкий серенький цвет текста по-умолчанию непонятен.
     
  • 1.15, commiethebeastie, 22:02, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Гадкий дистрибутив привязывающийся к железу.
     
  • 1.16, Аноним, 22:15, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +3 +/
    Пожалуй лучш дистр во всем зоопарке
     
     
  • 2.18, Led, 22:26, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• –2 +/
    Тебя из зоопарка не выпускают? даже на прогулку? даже на поводке?
     
     
  • 3.24, Серг., 22:52, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +1 +/
    А вас??
     
  • 1.23, Аноним, 22:50, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    неделю назад где то пытался ставить манжару она поставилась, но во время обновл... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.28, Аноним, 23:19, 08/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Надеюсь что хотя бы Манжаро не выпилит поддержку 32 битных систем, а то остнется... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.29, Аноним, 23:42, 08/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Arch отказывается от х86 через несколько месяцев так что манжаро то же
     

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