08.03.2017 19:54  Релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0

Опубликован релиз дистрибутива Manjaro Linux 17.0, построенного на основе Arch Linux и ориентированного на начинающих пользователей. Дистрибутив примечателен наличием упрощённого и дружественного пользователю процесса установки, поддержкой автоматического определения оборудования и установки необходимых для его работы драйверов. Manjaro поставляется в виде live-сборок с графическими окружениями KDE (2 Гб) и Xfce (1.4 Гб). В дальнейшем ожидается публикация редакций с рабочими столами на основе GNOME 3, MATE, Enlightenment, LXDE, Cinnamon, Fluxbox, AwesomeWM, PekWM и LXQt, развиваемых при участии сообщества.

Для управления репозиториями в Manjaro используется собственный инструментарий BoxIt, спроектированный по образу Git. Репозиторий поддерживается по принципу непрерывного включения обновлений (rolling), но новые версии проходят дополнительную стадию стабилизации. Кроме собственного репозитория, имеется поддержка использования репозитория AUR (Arch User Repository). Дистрибутив снабжен графическим инсталлятором и графическим интерфейсом для настройки системы.

В новом выпуске в конфигураторе MSM (Manjaro Settings Manager) появился графический интерфейс для установки и удаления доступных вариантов ядра Linux. В настоящее время предложено 9 пакетов с ядрами от 3.10 до 4.10, а также два дополнительных пакета с realtime-редакциями ядра Linux. По умолчанию предлагается ядро 4.9. Рабочий стол KDE обновлён до Plasma 5.9, KDE Framework 5.31.0 и KDE-Apps 16.12. В графическом стеке задействован X.Org Server 1.19. В Xfce-редакции пакетный менеджер Pamac обновлён до версии 4.3.0 со встроенной поддержкой AUR. Внесены улучшения в реализацию инструментов и профилей Manjaro. Повышена эффективность работы MHWD с исполняемыми файлами libglx. Обновлены темы оформления.



