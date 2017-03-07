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07.03.2017 12:31  Сравнение производительности сетевых подсистем DragonFly BSD, FreeBSD и ядра Linux

Разработчики операционной системы DragonFly BSD провели тестирование производительности сетевого стека в сравнении с сетевыми стеками FreeBSD и ядра Linux (3.10 из CentOS 7 и 4.9 из Debian). Тестирование производилось через симуляцию нагрузки на web-сервер и организацию двунаправленного перенаправления (forwarding) UDP-пакетов между сетевыми интерфейсами. Для отдачи статических файлов на сервере использовался nginx, а на генерации трафика на нескольких клиентских системах была запущена утилита wrk. В тесте на перенаправление пакетов для генерации пакетов использовались pktget и sink.

В тесте на обработку запросов в nginx DragonFly BSD опередил FreeBSD и показал производительность близкую к ядру Linux, а при оценке уровня задержек (latency) заметно опередил остальные системы. В тесте на перенаправление пакетов DragonFly BSD опередил FreeBSD и ядро Linux 3.10, но заметно отстал от ядра Linux 4.9. В ходе тестирования была выявлена проблема с масштабированием сетевой подсистемы DragonFly BSD на многоядерных CPU - при работе сетевого стека не использовались все доступные ядра, а только число ядер N^2, т.е. на 24-ядерной системе сетевой подсистемой использовалось только 16 ядер CPU. При выполнении сетевых приложений в пространстве пользователя такая особенность не оказывала влияния на производительность, но позволила сохранить высокую отзывчивость (незадействованные для выполнения сетевого стека CPU использовались для выполнения кода nginx). В тесте на перенаправление пакетов, в котором были задействованы только компоненты ядра, ощущался провал в производительности.



  1. Главная ссылка к новости (https://www.dragonflydigest.co...)
  2. OpenNews: DragonFly BSD перешел на LibreSSL по умолчанию
  3. OpenNews: DragonFly BSD прекращает поддержку PulseAudio
  4. OpenNews: Выпуск операционной системы DragonFly BSD 4.6
  5. OpenNews: Релиз операционной системы DragonFly BSD 4.4
  6. OpenNews: Для DragonFly BSD подготовлен порт с Wayland и Weston
Лицензия: CC-BY
Тип: Обобщение
Ключевые слова: dragonfly, bsd
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  • 1.1, анонимус вульгарис, 12:35, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +5 +/
    С NetBSD сравнивать побоялись?
     
     
  • 2.10, не такой, 12:50, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +9 +/
    >С NetBSD сравнивать побоялись?

    А смысл? Или вас вводит в заблужение "Net" в названии?

    NetBSD/OpenBSD самые слоупоки, они хоть от глобальной блокировки уже успели избавиться
    или нет?

     
     
  • 3.53, www2, 16:22, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
    		• –1 +/
    NetBSD успела.
     
  • 1.2, Аноним, 12:36, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    У nginx есть куча крутилок, А дефолты на системах отличаются Cомневаюсь, что та... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.32, saasd, 14:17, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Сравнивались именно подсистемы ОС, а не nginx.
     
     
  • 3.54, www2, 16:25, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > Сравнивались именно подсистемы ОС, а не nginx.

    Перечитайте новость ещё раз, а затем комментарий, на который отвечаете. Я вам напомню, что там было написано:

    "Для отдачи статических файлов на сервере использовался nginx, а на генерации трафика на нескольких клиентских системах была запущена утилита wrk."

    "У nginx есть куча крутилок, А дефолты на системах отличаются."

     
  • 1.3, Аноним, 12:36, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    В общем, чуваки выявили у себя проблемы с масштабированием, а что уж там насравн... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.4, Аноним, 12:38, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Let's war begin!
     
     
  • 2.7, leap42, 12:43, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    а какой тут вар с dragonfly никто адекватный связываться не будет это как мини... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.9, Аноним, 12:47, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Да ладно, пакеты есть, порты есть Не такое экзотичное Если ядро тюненое остави... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.85, Имя, 20:09, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –4 +/
    War LOL Новость от драгонфлайбдсм звучит примерно как вчера по CNN сообщили,... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.5, Михалыч, 12:41, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    Извините, а FreeBSD какую версию использовали? Или в сетевом стеке FreeBSD везде всё равное?
    Почему нет NetBSD? тоже очень интересно.
     
     
  • 2.20, Celcion, 13:24, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Наверное, поэтому https w3techs com technologies details os-netbsd all all... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.55, www2, 16:29, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Почему нет NetBSD?
    > Наверное, поэтому: https://w3techs.com/technologies/details/os-netbsd/all/all

    А для DragonFly BSD статистики просто нет или не стали приводить, потому что не нашли ни одной системы?

     
     
  • 4.60, Celcion, 17:10, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > А для DragonFly BSD статистики просто нет или не стали приводить, потому что не нашли ни одной системы?

    Вполне возможно, что ее просто причислили к FreeBSD.
    https://w3techs.com/technologies/details/os-bsd/all/all

     
  • 2.48, Нанобот, 15:27, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    если сходить по ссылке, там пишут о freebsd, r314268, GENERIC-NODEBUG наверно... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.81, Anonimus, 18:29, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Да, 3.14... всем все ясно.
     
  • 1.8, Аноним, 12:46, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Кстати, OpenBSD же переняла сетевой стек NetBSD Т е должна быть не хуже в этом... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.11, Аноним, 12:54, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Как-то с трудом верится, что FreeBSD прямо такая слабенькая Скажите кто-нибуд... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.13, не такой, 12:58, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Типа в netfix гении, а остальные компании типа Google глупенькие, и не сообразят... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.18, Gnosis, 13:14, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Если подразумевается отсылка к YouTube, тотсравнение не корректно по ряду причин... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.22, Аноним, 13:25, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Скорее, нечто подобное происходит в нетфликсе ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.35, Аноним, 14:21, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Google поглотила YouTube еще в зародыше, сейчас это абсолютно другая система.
     
  • 2.14, Аноним, 13:04, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    До чего же забавно наблюдать это бегание с нетфликсом аки с писаной торбой Да, ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.83, vantoo, 19:48, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    А чего с ней возиться? FreeBSD как раз и славится тем, что она простая как пять копеек и безотказная как автомат Калашникова. Там работа всей системы управляется парой десяток скриптов.
     
  • 2.24, Аноним, 13:28, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    При нынешних раскладах, затраты на переезд могут оказаться просто убойными для к... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, Dmitry, 13:39, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +12 +/
    > Как-то с трудом верится, что FreeBSD прямо такая слабенькая... Скажите кто-нибудь netflix'у,
    > чтобы они на Dragonfly (или Linux 4.9) переехали, а то пацаны-то
    > и не знают.

    По ссылке, в PDF файле https://leaf.dragonflybsd.org/~sephe/perf_cmp.pdf написано:
    FreeBSD.
    • Label: freebsd, r314268, GENERIC-NODEBUG

    Открываем https://svnweb.freebsd.org/base?view=revision&revision=314268
    И смотрим, что это HEAD ветка.

    Заглядываем в https://svnweb.freebsd.org/base/head/contrib/jemalloc/include/jemalloc/jemallo
    и видим, что jmalloc собран с флагом JEMALLOC_DEBUG

    Далее в том же PDF читаем
    Linux tuning.
    SELinux is disabled.

    Открываем https://svnweb.freebsd.org/base/head/sys/amd64/conf/GENERIC?view=markup
    И ух ты. Видим опции:
    options         AUDIT                   # Security event auditing
    options         CAPABILITY_MODE         # Capsicum capability mode
    options         CAPABILITIES            # Capsicum capabilities
    options         MAC                     # TrustedBSD MAC Framework

    Вобщем как всегда, сравнение теплого с мягким.

     
     
  • 3.41, Добрый Дохтур, 14:50, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    и чо какой jemalloc в Bi-directional IPv4 forwarding ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.44, Dmitry, 15:11, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    в nginx ? не ?
     
     
  • 5.47, Добрый Дохтур, 15:17, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    > в nginx ? не ?

    нет. там такие различия из-за so_reuseport.

     
  • 3.43, Аноним, 15:06, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Да фряху они даже не тюнили. Пускали с дефолтными часами на 1000 HZ.
     
     
  • 4.67, Аноним, 17:48, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Ага, а линукс прямо тюнили-перетюнили, облысели все.
     
  • 3.89, Аноним, 22:04, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    audit, capabilities в линуксе не отключали selinux, подозреваю, тоже не полност... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.33, Аноним, 14:17, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Может им удобнее во FreeBSD DRM запихивать, вот и вся причина ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.36, ano, 14:21, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    в том числе
     
  • 3.62, Аноним, 17:19, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    >>Как-то с трудом верится, что FreeBSD прямо такая слабенькая...
    > Может им удобнее во FreeBSD DRM запихивать, вот и вся причина.

    И в чем тут разница с пингвином? В их случае не состваит проблем закрыть свои наработки и под GPL. Внезапно
    https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#CanIDemandACopy
    > If I know someone has a copy of a GPL-covered program, can I demand they give me a copy? (#CanIDemandACopy)
    > No. The GPL gives a person permission to make and redistribute copies of the program if
    > and when that person chooses to do so. That person also has the right not to choose to
    > redistribute the program.

     
     
  • 4.64, Аноним, 17:44, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    Тем не менее на копропротивных юристов от GPL нападают корчи.
     
     
  • 5.70, Аноним, 17:51, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Тем не менее, возразить по существу нечего, да Гугль кстати по слухам тоже не ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.34, ano, 14:20, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    не смешно ибо скоро так и случится с такими тенденциями во FreeBSD :)
     
     
  • 3.39, Аноним, 14:26, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    А что за тенденции?
     
  • 2.50, Нанобот, 15:31, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    помню как у фрибздишников бомбило, когда ихние nat-роутеры начали загибаться пос... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.63, аноним_гирим, 17:30, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Нихрена себе незначительных, они протокол написали свой.  http://nuclight.livejournal.com/125372.html .  Медным тазом накрывались все, даже топовые на тот момент железячные роутеры от Cisc'и .
     
  • 3.65, _, 17:46, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Я помню и у кошководов, и у жуниперщиков, и у - да у всех бомбило! Ибо придурки реально сделали ДУРЬ!
    Не бомбило только у админов локалхоста на арчике - у них сеть вседа чаще не работает, чем работает - оне даже и не заметили :)
     
  • 1.15, анонимчик, 13:10, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    так кто круче-то?
     
     
  • 2.19, grsec, 13:21, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    666$ и я тебе расскажу.
     
     
  • 3.21, A.Stahl, 13:24, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    А я могу рассказать за 580$
     
  • 3.25, анонимчик, 13:29, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    фряшка всех рвет как тузик грелку
     
     
  • 4.46, Аноним, 15:15, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Все так http www phoronix com scan php page article item netperf-bsd-linux nu... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.16, DmA, 13:13, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Когда-то лучшей подставкой под Апач была FreeBSD(лет 20 назад). Но из-за особенности лицензии, BSD сегментируется и развивается медленнее Линукс. Не могли разработчики  DragonFly никак повлиять на core team FreeBSD, вот тебе новая ветка народилась. Уж все забыли, из-за чего это ответвление произошло от FreeBSD 4.8, но что-то мешает соединить разработку вновь...
    Наверно религия -верят в разных чертей :)
     
     
  • 2.29, Аноним, 14:06, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Следуя твоей логике у последователей пингвинов с религией вообще все плохо Тако... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.37, Аноним, 14:22, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    kernel.org один на всех.
     
     
  • 4.71, _, 17:52, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    ... и он ВНЕЗАПНО! не входит в тот "пяток" которые использовать можно! :-)))
     
  • 2.38, ano, 14:23, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    в эволюциооном развитии они уже настолько разные, что это все-равно что скрещива... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.57, www2, 16:34, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > в эволюциооном развитии они уже настолько разные, что это все-равно что скрещивать
    > ужа с носорогом.
    > вон под фрю хамер уже столько лет портировать не могут из-за отличий
    > ядра.

    Ну, вообще-то, NetBSD, Dragonfly BSD и FreeBSD регулярно что-то берут друг у друга. Читал про заимствования свежих версий стеков USB и Bluetooth, например, но уже не помню, кто у кого и что заимствовал. Bluetooth точно не из FreeBSD, т.к. у них он к NetGraph привязан сильно.

     
  • 2.68, Аноним, 17:49, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Разошлись далеко Например, ядра чёрта и стрекозы уже различаются настолько, что... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.17, nrv, 13:14, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Ну то есть вроде как у людей получается: пилили систему ориентированную на высокую производительность (особенно на многоядерных системах) и даже смогли догнать linux.
     
     
  • 2.23, Аноним, 13:26, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    но сетевой стек так и крутится на одном ядре Молодцы, чо ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.58, www2, 16:37, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    >> Ну то есть вроде как у людей получается: пилили систему ориентированную на высокую производительность (особенно на многоядерных системах)
    > ... но сетевой стек так и крутится на одном ядре. Молодцы, чо.

    У кого? У OpenBSD, разве что. У FreeBSD, NetBSD реализация симметричной многопроцессорности подобна Linux'овой, с мелкими блокировками отдельных подсистем. У Dragonfly BSD вообще своя система без блокировок, а с лёгкими потоками ядра. Блокировок нет за счёт того, что драйвер каждого экземпляра устройства привязан к определённому процессору - запускай его в любой момент, как лёгкий поток ядра, работающий на этом процессоре, освободится.

     
     
  • 4.91, nobody, 22:15, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    OMG... Опять "лёгкие потоки ядра". Читать, что такое LWKT в стрекозе!
     
  • 1.27, Аноним, 13:47, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Тест hate'ров FreeBSD )
     
     
  • 2.40, Аноним, 14:44, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    На серьёзное тестирование не тянет Одна конфигурация, два синтетических теста ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
     
  • 3.42, Добрый Дохтур, 14:51, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    это вполне ожидамо после https lwn net Articles 615238 ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 3.45, Аноним, 15:12, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +8 +/
    > На серьёзное тестирование не тянет. Одна конфигурация, два синтетических теста.
    > Их даже не смутил 4-кратный рост у нового ядра Линукса по сравнению
    > со старым. Такие аномалии должны сразу вызывать вопросы: а не является
    > ли наш тест излишне синтетическим и чересчур оптимизированным под новое ядро?

    Зато результат классный. Поэтому недавний «тест» похороникса, где пингвин безнадежно отстает, уже забыт и почти неправда!
    http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=netperf-bsd-linux&num=3



     
     
  • 4.74, _, 18:02, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Пока ещё нет :) Но движутся.
    Из комментов:
    - Wow, Linux sucks! I mean it literally sucks, vs. FreeBSD which flies in comparison.
    - For network related things that's true. So true.
     
     
  • 5.78, Аноним, 18:06, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Мечты-мечты С того теста мног времени прошло и пингвин успел догнать и обогнать... весь текст скрыт [показать]
     
  • 4.88, angra, 21:44, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Главное картинка, смысл ее понимать не обязательно, правда? На большинстве тестов все равны. На одном сильно выигрывает фря, на другом просто безбожно отстает. Внимание вопрос: в чем именно выигрывает и проигрывает фря и что из этого важнее при реальном использовании?


     
  • 1.31, Аноним, 14:14, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Благодарю.
     
  • 1.82, Аноним, 19:48, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    и зачем во всяких микротиках врт используют такие старые ядра Разница же значит... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.90, Аноним, 22:06, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Потому что мyдаки. Это последствия невозврата своих патчей в mainline ядро.
     
  • 1.84, vantoo, 19:53, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Молодцы разрабы Dragon Fly BSD! Если бы тестирование проводил MS, то всех бы порвала "десяточка".
     
  • 1.92, anomymous, 22:27, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Легковесное ядро с меньшим числом доступных функций неизбежно выигрывает на реквестах, потому что меньше накладных расходов на открытие сокета. Странно, что так мало.

    А вот фряха жжот. Всё академичность true OS "на лице".

     

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