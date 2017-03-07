07.03.2017 12:31  Сравнение производительности сетевых подсистем DragonFly BSD, FreeBSD и ядра Linux

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|2.10, не такой, 12:50, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+9 +/–
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>С NetBSD сравнивать побоялись?
А смысл? Или вас вводит в заблужение "Net" в названии?
NetBSD/OpenBSD самые слоупоки, они хоть от глобальной блокировки уже успели избавиться
или нет?
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|3.54, www2, 16:25, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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> Сравнивались именно подсистемы ОС, а не nginx.
Перечитайте новость ещё раз, а затем комментарий, на который отвечаете. Я вам напомню, что там было написано:
"Для отдачи статических файлов на сервере использовался nginx, а на генерации трафика на нескольких клиентских системах была запущена утилита wrk."
"У nginx есть куча крутилок, А дефолты на системах отличаются."
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|1.5, Михалыч, 12:41, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+4 +/–
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Извините, а FreeBSD какую версию использовали? Или в сетевом стеке FreeBSD везде всё равное?
Почему нет NetBSD? тоже очень интересно.
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|3.83, vantoo, 19:48, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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А чего с ней возиться? FreeBSD как раз и славится тем, что она простая как пять копеек и безотказная как автомат Калашникова. Там работа всей системы управляется парой десяток скриптов.
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|2.26, Dmitry, 13:39, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
|+12 +/–
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> Как-то с трудом верится, что FreeBSD прямо такая слабенькая... Скажите кто-нибудь netflix'у,
> чтобы они на Dragonfly (или Linux 4.9) переехали, а то пацаны-то
> и не знают.
По ссылке, в PDF файле https://leaf.dragonflybsd.org/~sephe/perf_cmp.pdf написано:
FreeBSD.
• Label: freebsd, r314268, GENERIC-NODEBUG
Открываем https://svnweb.freebsd.org/base?view=revision&revision=314268
И смотрим, что это HEAD ветка.
Заглядываем в https://svnweb.freebsd.org/base/head/contrib/jemalloc/include/jemalloc/jemallo
и видим, что jmalloc собран с флагом JEMALLOC_DEBUG
Далее в том же PDF читаем
Linux tuning.
SELinux is disabled.
Открываем https://svnweb.freebsd.org/base/head/sys/amd64/conf/GENERIC?view=markup
И ух ты. Видим опции:
options AUDIT # Security event auditing
options CAPABILITY_MODE # Capsicum capability mode
options CAPABILITIES # Capsicum capabilities
options MAC # TrustedBSD MAC Framework
Вобщем как всегда, сравнение теплого с мягким.
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|3.62, Аноним, 17:19, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+6 +/–
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>>Как-то с трудом верится, что FreeBSD прямо такая слабенькая...
> Может им удобнее во FreeBSD DRM запихивать, вот и вся причина.
И в чем тут разница с пингвином? В их случае не состваит проблем закрыть свои наработки и под GPL. Внезапно
https://www.gnu.org/licenses/gpl-faq.html#CanIDemandACopy
> If I know someone has a copy of a GPL-covered program, can I demand they give me a copy? (#CanIDemandACopy)
> No. The GPL gives a person permission to make and redistribute copies of the program if
> and when that person chooses to do so. That person also has the right not to choose to
> redistribute the program.
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|3.65, _, 17:46, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Я помню и у кошководов, и у жуниперщиков, и у - да у всех бомбило! Ибо придурки реально сделали ДУРЬ!
Не бомбило только у админов локалхоста на арчике - у них сеть вседа чаще не работает, чем работает - оне даже и не заметили :)
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|1.16, DmA, 13:13, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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Когда-то лучшей подставкой под Апач была FreeBSD(лет 20 назад). Но из-за особенности лицензии, BSD сегментируется и развивается медленнее Линукс. Не могли разработчики DragonFly никак повлиять на core team FreeBSD, вот тебе новая ветка народилась. Уж все забыли, из-за чего это ответвление произошло от FreeBSD 4.8, но что-то мешает соединить разработку вновь...
Наверно религия -верят в разных чертей :)
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|3.57, www2, 16:34, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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> в эволюциооном развитии они уже настолько разные, что это все-равно что скрещивать
> ужа с носорогом.
> вон под фрю хамер уже столько лет портировать не могут из-за отличий
> ядра.
Ну, вообще-то, NetBSD, Dragonfly BSD и FreeBSD регулярно что-то берут друг у друга. Читал про заимствования свежих версий стеков USB и Bluetooth, например, но уже не помню, кто у кого и что заимствовал. Bluetooth точно не из FreeBSD, т.к. у них он к NetGraph привязан сильно.
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|1.17, nrv, 13:14, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Ну то есть вроде как у людей получается: пилили систему ориентированную на высокую производительность (особенно на многоядерных системах) и даже смогли догнать linux.
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|3.58, www2, 16:37, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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>> Ну то есть вроде как у людей получается: пилили систему ориентированную на высокую производительность (особенно на многоядерных системах)
> ... но сетевой стек так и крутится на одном ядре. Молодцы, чо.
У кого? У OpenBSD, разве что. У FreeBSD, NetBSD реализация симметричной многопроцессорности подобна Linux'овой, с мелкими блокировками отдельных подсистем. У Dragonfly BSD вообще своя система без блокировок, а с лёгкими потоками ядра. Блокировок нет за счёт того, что драйвер каждого экземпляра устройства привязан к определённому процессору - запускай его в любой момент, как лёгкий поток ядра, работающий на этом процессоре, освободится.
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|3.45, Аноним, 15:12, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+8 +/–
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> На серьёзное тестирование не тянет. Одна конфигурация, два синтетических теста.
> Их даже не смутил 4-кратный рост у нового ядра Линукса по сравнению
> со старым. Такие аномалии должны сразу вызывать вопросы: а не является
> ли наш тест излишне синтетическим и чересчур оптимизированным под новое ядро?
Зато результат классный. Поэтому недавний «тест» похороникса, где пингвин безнадежно отстает, уже забыт и почти неправда!
http://www.phoronix.com/scan.php?page=article&item=netperf-bsd-linux&num=3
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|4.74, _, 18:02, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Пока ещё нет :) Но движутся.
Из комментов:
- Wow, Linux sucks! I mean it literally sucks, vs. FreeBSD which flies in comparison.
- For network related things that's true. So true.
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|4.88, angra, 21:44, 07/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Главное картинка, смысл ее понимать не обязательно, правда? На большинстве тестов все равны. На одном сильно выигрывает фря, на другом просто безбожно отстает. Внимание вопрос: в чем именно выигрывает и проигрывает фря и что из этого важнее при реальном использовании?
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|1.84, vantoo, 19:53, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|–1 +/–
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Молодцы разрабы Dragon Fly BSD! Если бы тестирование проводил MS, то всех бы порвала "десяточка".
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|1.92, anomymous, 22:27, 07/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|+/–
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Легковесное ядро с меньшим числом доступных функций неизбежно выигрывает на реквестах, потому что меньше накладных расходов на открытие сокета. Странно, что так мало.
А вот фряха жжот. Всё академичность true OS "на лице".
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