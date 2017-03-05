05.03.2017 09:36  Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly

Для развиваемого проектом GNU инструментария (binutils, gcc, glibc) подготовлен рабочий прототип бэкенда с поддержкой новой архитектуры - WebAssembly. Бэкенд позволяет использовать GCC для компиляции исходных текстов на языках C/C++ в промежуточный код WebAssembly для последующего выполнения в web-браузере или JavaScript Shell. В binutils добавлена поддержка генерации модулей в формате объектных файлов WebAssembly и упаковки/обработки блоков WebAssembly в исполняемых файлах в формате ELF.

Реализована поддержка трёх целевых платформ: asmjs (JavaScript с расширениями Asm.js), wasm32 (WebAssembly с 32-разрядной целочисленной арифметикой) и wasm64 (WebAssembly с 64-разрядной арифметикой с плавающей запятой). На начальной стадии разработки бэкенда были использованы некоторые наработки проекта Emscripten (компилятор биткода LLVM в JavaScript), но в текущем виде бэкенд не привязан к Emscripten, и все заимствованные из него компоненты заменены на штатные возможности GCC и glibc. В частности, компиляция осуществляется с использованием штатного фронтэнда GCC, предоставляющего все имеющиеся оптимизации, а также специально подготовленного бэкенда, транслирующего внутренний байткод GCC в промежуточный код WebAssembly.

Утилита "GNU as" может применяться для создания объектного файла в формате ELF, в который при необходимости можно поместить отладочную информацию в формате DWARF. Компоновщик "GNU ld" может быть использован для связывания объектных файлов в исполняемый ELF-файл, который при помощи утилиты wasmify-wasm32 может быть преобразован в формат модуля WebAssembly, пригодного для загрузки в браузере.

Напомним, что по своим задачам WebAssembly во многом напоминает PNaCl (Portable Native Client) и Asm.js. Основное отличие от Asm.js состоит в том, что WebAssembly является бинарным форматом, не завязанным на JavaScript и позволяющим выполнять в браузере низкоуровневый промежуточный код. В отличие от PNaCl, промежуточный код WASM не является машинным кодом и не изолирован в отдельной виртуальной машине, а выполняется с похожим на JavaScript уровнем изоляции. Среди основных задач WebAssembly выделяется обеспечение переносимости между браузерами, предсказуемость поведения и идентичности выполнения кода на разных платформах. Использование WebAssembly также позволит существенно сократить размер приложений, благодаря компактному промежуточному коду, и увеличить скорость декодирования.



