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05.03.2017 09:36  Для GCC представлен бэкенд c реализацией WebAssembly

Для развиваемого проектом GNU инструментария (binutils, gcc, glibc) подготовлен рабочий прототип бэкенда с поддержкой новой архитектуры - WebAssembly. Бэкенд позволяет использовать GCC для компиляции исходных текстов на языках C/C++ в промежуточный код WebAssembly для последующего выполнения в web-браузере или JavaScript Shell. В binutils добавлена поддержка генерации модулей в формате объектных файлов WebAssembly и упаковки/обработки блоков WebAssembly в исполняемых файлах в формате ELF.

Реализована поддержка трёх целевых платформ: asmjs (JavaScript с расширениями Asm.js), wasm32 (WebAssembly с 32-разрядной целочисленной арифметикой) и wasm64 (WebAssembly с 64-разрядной арифметикой с плавающей запятой). На начальной стадии разработки бэкенда были использованы некоторые наработки проекта Emscripten (компилятор биткода LLVM в JavaScript), но в текущем виде бэкенд не привязан к Emscripten, и все заимствованные из него компоненты заменены на штатные возможности GCC и glibc. В частности, компиляция осуществляется с использованием штатного фронтэнда GCC, предоставляющего все имеющиеся оптимизации, а также специально подготовленного бэкенда, транслирующего внутренний байткод GCC в промежуточный код WebAssembly.

Утилита "GNU as" может применяться для создания объектного файла в формате ELF, в который при необходимости можно поместить отладочную информацию в формате DWARF. Компоновщик "GNU ld" может быть использован для связывания объектных файлов в исполняемый ELF-файл, который при помощи утилиты wasmify-wasm32 может быть преобразован в формат модуля WebAssembly, пригодного для загрузки в браузере.

Напомним, что по своим задачам WebAssembly во многом напоминает PNaCl (Portable Native Client) и Asm.js. Основное отличие от Asm.js состоит в том, что WebAssembly является бинарным форматом, не завязанным на JavaScript и позволяющим выполнять в браузере низкоуровневый промежуточный код. В отличие от PNaCl, промежуточный код WASM не является машинным кодом и не изолирован в отдельной виртуальной машине, а выполняется с похожим на JavaScript уровнем изоляции. Среди основных задач WebAssembly выделяется обеспечение переносимости между браузерами, предсказуемость поведения и идентичности выполнения кода на разных платформах. Использование WebAssembly также позволит существенно сократить размер приложений, благодаря компактному промежуточному коду, и увеличить скорость декодирования.

  1. Главная ссылка к новости (https://sourceware.org/ml/binu...)
  2. OpenNews: Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию
  3. OpenNews: Chrome, Firefox и Edge перешли на новый этап тестирования технологии WebAssembly
  4. OpenNews: В Firefox, Chromium и Edge добавлена экспериментальная поддержка WebAssembly
  5. OpenNews: Анонсирован WebAssembly, обеспечивающий запуск скомпилированного кода в браузерах
  6. OpenNews: Основанные на GCC проекты JIT-компилятора и расширения, использующего GPU для вычислений
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: gcc, webassembly
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  • 1, mma, 09:47, 05/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    WASM звучит ностальгически)
     
  • 2, Sabakwaka, 09:49, 05/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    В Хроме-то WebAssembly от Asm.js по скорости отстаёт.
     
  • 3, Аноним, 10:22, 05/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
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    Поясните, теперь есть возможность собрать QML приложение?
     

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