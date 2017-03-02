02.03.2017 08:31  Небезопасное хранение данных в менеджерах паролей для платформы Android

Исследователи из группы TeamSIK опубликовали результаты проверки безопасности самых популярных менеджеров паролей для платформы Android. Менеджеры паролей часто рекомендуются как надёжный и безопасный способ хранения паролей с использованием гарантирующих конфеденциальность криптографических методов, но упускается то, что сам менеджер паролей является слабым звеном и может лишь создавать иллюзию защищённости, так как уязвимость в нём может привести к попаданию в руки злоумышленника сразу всех паролей. Например, какие бы надёжные криптографические методы не использовались для шифрования хранилища, их сведёт на нет шифрование мастер-пароля ключом, прописанным в коде приложения.

Для изучения были выбраны самые популярные по числу загрузок менеджеры паролей, представленные в каталоге Google Play. Результаты предпринятой проверки оказались плачевными и не лучше, чем при анализе VPN-приложений для Android - в 9 менеджерах паролей выявлены серьёзные уязвимости, позволяющие получить доступ к закрытой информации.

В том числе во многих приложениях мастер-пароль или ключ для его шифрования был доступен для извлечения, пароли хранились в открытом виде или не была обеспечена должная защита хранилища. Кроме того, приложения оказались не защищены от применения дополнительных снифферов ввода и не очищали буфер обмена после передачи через него пароля. Также отмечается достаточно длительный срок устранения выявленных проблем - о большинстве уязвимостей разработчикам было сообщено ещё осенью прошлого года, а исправления были выпущены лишь спустя несколько месяцев.

Наиболее интересные проблемы: