02.03.2017 08:31  Небезопасное хранение данных в менеджерах паролей для платформы Android

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|1.4, iv, 09:18, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+3 +/–
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По ссылке только проблемные приложения. А что нибудь нормально работающее они нашли?
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|4.23, A.Stahl, 10:47, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
|+5 +/–
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>на языке потенциального противника
Божежтыжмой... У-х-х-х...
>А по сути есть что?
Водка подешевела.
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|1.15, Аноним, 10:14, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+7 +/–
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Приложения для обеспечения секретности должны быть с открытым кодом - необходимое условие. Это должно восприниматься как Отче наш.
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|1.16, яя, 10:15, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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умные клавиатуры на смартфонах могут отправлять все, что было введену кому-то неизвестному в интернете. какой смысл хранить все пароли в закрытом хранилище, если они в сеть могут слиться еще на стадии ввода в БД?
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|1.19, ryoken, 10:27, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]
|+/–
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Вкратце: На ведроиде безопасности нет или нужен напильник. (Всякие там альтернативные прошивки + вдумчивое копание по специализированным ресурсам).
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|1.34, Комсорг, 11:51, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все] [к модератору]
|–1 +/–
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Ком-мунисты всегда были первыми! Ленинское отделение К.П.Р.ф. предлогает всем программистав вступить в нашу Великую Славную Партию и работать на благо нашей родине - Российской Федерации!
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