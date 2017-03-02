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02.03.2017 08:31  Небезопасное хранение данных в менеджерах паролей для платформы Android

Исследователи из группы TeamSIK опубликовали результаты проверки безопасности самых популярных менеджеров паролей для платформы Android. Менеджеры паролей часто рекомендуются как надёжный и безопасный способ хранения паролей с использованием гарантирующих конфеденциальность криптографических методов, но упускается то, что сам менеджер паролей является слабым звеном и может лишь создавать иллюзию защищённости, так как уязвимость в нём может привести к попаданию в руки злоумышленника сразу всех паролей. Например, какие бы надёжные криптографические методы не использовались для шифрования хранилища, их сведёт на нет шифрование мастер-пароля ключом, прописанным в коде приложения.

Для изучения были выбраны самые популярные по числу загрузок менеджеры паролей, представленные в каталоге Google Play. Результаты предпринятой проверки оказались плачевными и не лучше, чем при анализе VPN-приложений для Android - в 9 менеджерах паролей выявлены серьёзные уязвимости, позволяющие получить доступ к закрытой информации.

В том числе во многих приложениях мастер-пароль или ключ для его шифрования был доступен для извлечения, пароли хранились в открытом виде или не была обеспечена должная защита хранилища. Кроме того, приложения оказались не защищены от применения дополнительных снифферов ввода и не очищали буфер обмена после передачи через него пароля. Также отмечается достаточно длительный срок устранения выявленных проблем - о большинстве уязвимостей разработчикам было сообщено ещё осенью прошлого года, а исправления были выпущены лишь спустя несколько месяцев.

Наиболее интересные проблемы:



  1. Главная ссылка к новости (https://team-sik.org/trent_por...)
  2. OpenNews: Большинство VPN-приложений для Android не заслуживают доверия
  3. OpenNews: Исследование негативного влияния на безопасность локального перехвата HTTPS-трафика
  4. OpenNews: В рамках проекта CopperheadOS развивается защищённый вариант платформы Android
  5. OpenNews: Проект Tor представил прототип защищённого смартфона на платформе Android
Лицензия: CC-BY
Тип: Проблемы безопасности
Ключевые слова: password, security
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  • 1.1, Аноним, 08:50, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +1 +/
    Сапожники без сапог Тоже самое с антивирусами Из свежего http seclists org ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.2, Аноним, 08:55, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Шикарно MyPasswords SIK-2016-043 Free Premium Features Unlock for My Password... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.3, Аноним, 09:08, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Это не то, что можно подумать The free application from the google play store ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.4, iv, 09:18, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    По ссылке только проблемные приложения. А что нибудь нормально работающее они нашли?
     
     
  • 2.9, A.Stahl, 09:38, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +4 +/
    Хранение секретных данных это целая наука и сложно ожидать глубоких знаний от ра... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.26, Аноним, 10:53, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    https://play.google.com/store/apps/details?id=com.android.keepass
     
  • 1.5, Mohn, 09:21, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +4 +/
    А как насчет KeepassDroid?
     
     
  • 2.12, Аноним, 09:50, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    http://fc13.ifca.ai/proc/4-2.pdf
     
     
  • 3.21, Аномномномнимус, 10:39, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –4 +/
    Какая-то длинная портянка на языке потенциального противника, в которой мылятся ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 4.23, A.Stahl, 10:47, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +5 +/
    >на языке потенциального противника

    Божежтыжмой... У-х-х-х...
    >А по сути есть что?

    Водка подешевела.

     
     
  • 5.28, Аномномномнимус, 10:57, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    > Водка подешевела.

    Хорошо тебе...

     
  • 5.46, Аноним, 12:11, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    >Водка подешевела.

    Для тебя это основной смысл жизни?

     
  • 3.54, Аноним, 12:22, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Не читал, но название уже наводит на мысль, что не про то тут Keepass отчищает ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.6, Аноним, 09:28, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    LastPass дыряв by design , сколько там дыр не находи, они всё равно на одни гра... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, dimqua, 09:32, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Нашли чего тестить. Да кому нужна эта проприетарщина?
     
     
  • 2.11, сисястая_тян, 09:46, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –2 +/
    ретрошаровцы, поди, телефонами вообще не пользуются. :)
     
  • 1.8, Аноним, 09:37, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Мда, KeepSafe - 10 млн установок, у остальных от миллиона до пяти И гады, как в... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.10, adminlocalhost, 09:39, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    А что они должны писать в описаниях себя?  "мы дырявое сито"?
     
  • 1.13, Аноним, 09:53, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    И зачем все эти софтины без совместимости с keepass bd нужны Интересно, у них д... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.14, Аноним, 10:08, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    уж сколько раз твердили миру: не устанавливайте крап из google play
     
     
  • 2.17, A.Stahl, 10:17, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    Предлагаешь устанавливать его из файлопомоек с apk-шками?
     
     
  • 3.25, Проходямимо, 10:50, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    F-Droid. А конкретно KeePassDroid или как там...
    p.s. смотрю ты активизировался. весна приходит?
     
     
  • 4.27, A.Stahl, 10:56, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +6 +/
    >F-Droid.

    А какая же божественная десница не пускает в F-Droid халтуру? М?

     
     
  • 5.55, Аноним, 12:25, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Такая, что там сначала обсуждают на форуме, что туда пускать Некоторый хороший ... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.15, Аноним, 10:14, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +7 +/
    Приложения для обеспечения секретности должны быть с открытым кодом - необходимое условие. Это должно восприниматься как Отче наш.
     
  • 1.16, яя, 10:15, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    умные клавиатуры на смартфонах могут отправлять все, что было введену кому-то неизвестному в интернете. какой смысл хранить все пароли в закрытом хранилище, если они в сеть могут слиться еще на стадии ввода в БД?
     
     
  • 2.22, Аноним, 10:44, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    фаерволом им запретить лезть туда
     
  • 1.18, Аноним, 10:24, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –3 +/
    Илита выбирает keepass2android
     
     
  • 2.24, A.Stahl, 10:50, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +3 +/
    >Илита

    А ылита что выбирает?

     
  • 1.19, ryoken, 10:27, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Вкратце: На ведроиде безопасности нет или нужен напильник. (Всякие там альтернативные прошивки + вдумчивое копание по специализированным ресурсам).
     
  • 1.20, Аноним, 10:31, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Да почти все дырявы передают пароль через буфер обмена вместо использования acc... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.29, Аноним, 10:58, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    Пишут, что Через полгода после репортов пофиксили Я, честно, удивлен, что кто-т... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.30, Аноним, 11:37, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    На фоне изученных в отчёте дополнений с миллионами активных установок, KeePassDr... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 2.31, mumu, 11:42, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• –1 +/
    Интерфейс и юзабилити у него на уровне первых андроидов. Он где-то там так и остался.
     
  • 1.33, ЦК КПСС, 11:49, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    Программисты, вступайте в Комсомол! Нам нужны Умные! Так победим!
     
  • 1.34, Комсорг, 11:51, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Ком-мунисты всегда были первыми! Ленинское отделение К.П.Р.ф. предлогает всем программистав вступить в нашу Великую Славную Партию и работать на благо нашей родине - Российской Федерации!
     
     
  • 2.49, Аноним, 12:14, 02/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]    [к модератору]  
    		• +/
    Зарплата 120 рублей, я надеюсь ? А в спецраспределитель пускать будут ?
     
  • 1.35, Аноним, 11:53, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• –1 +/
    Видимо, расчет на шифрование всего устройства Менеджерпаролей - прога чтоб паро... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.36, Аноним, 11:57, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    SafeInCloud наше всё!
     
  • 1.39, Слава КПСС, 12:06, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• –1 +/
    Много есть партий и движений, но только 2 партии из себя представляют рабочий класс! Угадайте эти 2 партии и получите возможность устроиться программистом на высокооплачиваемую должность в Российской Кремниевой Долине - Центре Инноваций СКОЛКОВО!

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  • 1.53, Аноним, 12:17, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Всё, что попадает в руки комерсантов превращается в тыкву главное красивая обёр... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.56, vantoo, 12:28, 02/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    За LastPass особенно обидно. А я ему доверял. Хоть и не самые важные пароли, но всякие регистрации на сайтиках.
     

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