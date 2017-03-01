01.03.2017 10:37  Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию

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|1.8, Какаянахренразница, 11:10, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]
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> архитектура WebAssembly достигла уровня, при котором её дальнейшее
> развитие невозможно без реального внедрения и начала широкого использования
что в переводе на русский язык означает
> данный зонд достиг уровня облигатного паразита, при котором дальнейшее
> распространение невозможно без носителей и начала широкого заражения
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|3.20, хрю, 11:35, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]
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посмотришь на современные порталы, сделанные по последней моде и пользоваться вебом, как-то перестаёт хотеться. перебарщивают с развитием веба имно - тянут всякое в браузер.
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