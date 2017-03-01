The OpenNET Project / Index page

[ новости/++ | форум | wiki | теги ]

01.03.2017 10:37  Технология WebAssembly признана готовой для включения в браузерах по умолчанию

Рабочая группа по стандартизации технологии WebAssembly, сформированная при организации W3C из представителей проектов Chrome, Edge, Firefox и WebKit, сделала заключение, что бинарный формат и начальный WebAssembly API достигли уровня MVP (минимально жизнеспособный продукт), что даёт разработчикам браузеров зелёный свет на включение WebAssembly по умолчанию. WebAssembly предоставляет не зависящий от браузера универсальный низкоуровневый промежуточный код для выполнения в браузере приложений, скомпилированных из различных языков программирования.

Участники рабочей группы согласились, что архитектура WebAssembly достигла уровня, при котором её дальнейшее развитие невозможно без реального внедрения и начала широкого использования в приложениях. С WebAssembly теперь снята метка "Browser Preview", а все дальнейшие изменения JavaScript API и бинарного формата будут производиться с учётом сохранения обратной совместимости. Следующим шагом станет разработка спецификаций, которые послужат основой для будущего утверждения WebAssembly в качестве web-стандарта. Mozilla планирует включить WebAssembly по умолчанию в выпуске Firefox 52, намеченном на 7 марта. В Chrome включение WebAssembly без привязки к флагу "chrome://flags#enable-webassembly" ожидается в выпуске 57.

Напомним, что по своим задачам WebAssembly во многом напоминает PNaCl (Portable Native Client) и Asm.js. Основное отличие от Asm.js состоит в том, что WebAssembly является бинарным форматом, не завязанным на JavaScript и позволяющим выполнять в браузере низкоуровневый промежуточный код. В отличие от PNaCl, промежуточный код WASM не является машинным кодом и не изолирован в отдельной виртуальной машине, а выполняется с похожим на JavaScript уровнем изоляции. Среди основных задач WebAssembly выделяется обеспечение переносимости между браузерами, предсказуемость поведения и идентичности выполнения кода на разных платформах. Использование WebAssembly также позволит существенно сократить размер приложений, благодаря компактному промежуточному коду, и увеличить скорость декодирования.

Из особенностей WebAssembly, позволяющих добиться более высокой произхводительности, по сравнению с JavaScript, выделяется:

  • Более компактное представление WebAssembly позволяет сократить время загрузки, по сравнению с загрузкой даже сжатого JavaScript;
  • Декодирование WebAssembly занимает значительно меньше времени по сравнению с парсингом исходных текстов JavaScript;
  • Компиляция и оптимизация выполняются быстрее, так как WebAssembly ближе к машинному коду и уже прошёл стадии оптимизации на этапе компиляции разработчиком;
  • Не требуется выполнение операции повторной оптимизации, учитывающей статистику о переменных, полученную при выполнении приложения, так как в WebAssembly изначально присутствует информация о типах, которую JavaScript вынужден вычислять на ходу в зависимости от контекста;
  • Выполнение WebAssembly занимает меньше времени так как можно обойтись без хитростей и приёмов, которые должен использовать разработчик для повышения производительности JavaScript. Кроме того бинарный формат WebAssembly значительно ближе к машинному коду;
  • В WebAssembly не требуется применение сборщика мусора, так как применяется явное управление памятью.

Для разработчиков подготовлен работающий инструментарий для компиляции модулей WebAssembly из кода на языках C/C++. Например, для компиляции С/C++/asm.js в WebAssembly можно использовать Emscripten или созданный на его основе специальный компилятор Binaryen. Для преобразования тестового формата в бинарный поставляется транслятор WABT. Для компиляции приложений в WebAssembly может быть использован инструментарий Emscripten.

  1. Главная ссылка к новости (https://lists.w3.org/Archives/...)
  2. OpenNews: Chrome, Firefox и Edge перешли на новый этап тестирования технологии WebAssembly
  3. OpenNews: В Firefox, Chromium и Edge добавлена экспериментальная поддержка WebAssembly
  4. OpenNews: В JavaScript-движок V8 добавлена поддержка WebAssembly
  5. OpenNews: Анонсирован WebAssembly, обеспечивающий запуск скомпилированного кода в браузерах
  6. OpenNews: План развития в Firefox технологий, необходимых для разработки компьютерных игр
Лицензия: CC-BY
Тип: К сведению
Ключевые слова: webassembly
При перепечатке указание ссылки на opennet.ru обязательно
Обсуждение Линейный вид | Ajax | Показать все | RSS
 
  • 1.3, Аноним, 10:56, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +6 +/
    Вирусокодеры уже потирают ручки.
     
     
  • 2.5, Andrey Mitrofanov, 11:03, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• +6 +/
    > Вирусокодеры уже потирают ручки.

    Продавцы антивирусов аж подпрыгивают в нетерпеньи.

     
  • 2.22, Crazy Alex, 11:45, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]
    		• –1 +/
    Они тут при чём? Эта штука не опаснее (и не безопаснее) джаваскрипта
     
     
  • 3.32, фывфыв, 12:05, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]
    		• +/
    JS гораздо легче анализировать, собственно есть расширения, которые этим и занимаются. С WASM нужен полноценный антивирус.
     
  • 1.4, Аноним, 10:56, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]
    		• +/
    Теперь можно будет ваять фронтэнд на go-няшечке?
     
     
  • 2.9, Аноним, 11:11, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +6 +/
    Ага, 1 страница = бинарник на 50 мб.
     
     
  • 3.23, Аноним, 11:45, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    SPA
     
  • 3.31, Аноним, 11:57, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Точно, а в бинарнике операционная система и драйвера для каждого браузера для ис... весь текст скрыт [показать]
     
  • 1.7, RomanCh, 11:05, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    JAVA-аплеты. Второе пришествие.
     
     
  • 2.17, Аноним, 11:31, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +2 +/
    Хуже Java и Flash можно было не ставит и обычно это учитывалось при разработке ... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.8, Какаянахренразница, 11:10, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –1 +/
    > архитектура WebAssembly достигла уровня, при котором её дальнейшее
    > развитие невозможно без реального внедрения и начала широкого использования

    что в переводе на русский язык означает

    > данный зонд достиг уровня облигатного паразита, при котором дальнейшее
    > распространение невозможно без носителей и начала широкого заражения

     
     
  • 2.13, VEG, 11:23, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +1 +/
    Если вы что-то не понимаете, это не значит, что это что-то — плохо. Это лишь значит лишь то, что вы это что-то не понимаете.
     
  • 2.24, Crazy Alex, 11:47, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    да это asm.js с профиль, просто не так криво реализованный. А его сто лет как испоьзовать можно.
     
  • 1.10, Аноним, 11:14, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• –2 +/
    хакерам использовать новый многообещающий вектор атак ... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.11, VEG, 11:22, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    С таким подходом к рассуждениям следует вообще остановить развитие веба и исправлять только баги. Глупо.
     
     
  • 3.18, Аноним, 11:31, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +3 +/
    Его развитие еще в 2010 стоило остановить
     
  • 3.20, хрю, 11:35, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +1 +/
    посмотришь на современные порталы, сделанные по последней моде и пользоваться вебом, как-то перестаёт хотеться. перебарщивают с развитием веба имно - тянут всякое в браузер.
     
  • 1.19, хрю, 11:32, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    как неумехи любят бинарные форматы. asm.js было круто, webassembly - туфта.
     
     
  • 2.27, Crazy Alex, 11:49, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    ты asm.js читал? Я - да, и баг- в нё- искал. Одир в один C--, то есть чуть ьблагороженный дизассемблер. И с webassdmbly ть же самое - толькь грузится куда шустрее
     
  • 2.37, Аноним, 12:19, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Бинарный формат в отличие от текстового, не требует интерпретации на стороне кли... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.21, Аноним, 11:35, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +2 +/
    Как все ненавидили ActiveX, сколько было нытья про Java-апплеты, а уж Флеш-то ск... весь текст скрыт [показать]
     
     
  • 2.26, Я, 11:48, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что не нужно ставить сторонний проприетарный зонд. Эта штука будет частью арбузера.
     
     
  • 3.30, Sen, 11:56, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    вам к психиатру батенька, мания преследования на лицо
     
  • 2.29, Crazy Alex, 11:52, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]  
    		• +/
    Потому что всех утомило быть прибитыми к одному языку. Тем более для крупных приложений
     
     
  • 3.33, Аноним, 12:08, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    cgi можно на любом ЯП писать
     
  • 3.34, Аноним, 12:10, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все]     [к модератору]  
    		• +/
    Скорее надоела неэффективность обфусцирования Кстати, что там про исходники, св... весь текст скрыт [показать]
     
  • 2.36, Аноним, 12:14, 01/03/2017 [^] [ответить] [смотреть все] [показать ветку]     [к модератору]  
    		• +/
    Это всё доказательства того факта, что подобное нужно Просто раньше реализовыва... весь текст скрыт [показать] [показать ветку]
     
  • 1.28, Аноним, 11:51, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]  
    		• +/
    Достойное продолжение автозапуска CD и аттачей.
     
  • 1.35, Аноним, 12:12, 01/03/2017 [ответить] [смотреть все]    [к модератору]  
    		• +/
    Я правильно понял, теперь можно писать интерфейс QML, а html в тпку?
     

     Добавить комментарий
    Имя:
    E-Mail:
    Заголовок:
    Текст:
      Закладки на сайте
      Проследить за страницей     		Created 1996-2017 by Maxim Chirkov  
    ДобавитьРекламаВебмастеруГИД  
    Hosting by Ihor TopList